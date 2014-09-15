Добро пожаловать на Таркир, Planeswalker.

За земли Таркира спорят пять древних кланов. Они ведут друг с другом нескончаемую войну и всегда рады новым бойцам. Сейчас вы можете присоединиться к тому клану, который вам по душе. Какое из пяти знамен кланов поднимете вы

Выбор клана, с которым вы свяжете свою судьбу, — это важное решение. Вряд ли вы захотите отправиться в опасные земли Таркира, не узнав прежде о каждом из кланов и о том, с чем вам предстоит столкнуться! И в этом вам помогу я. В незнакомых краях вас ждут опасности. Но прочитав эту статью, вы сможете приятно провести время в Таркире и одержать немало побед.

А лучшим местом для того, чтобы начать путешествие по Таркиру, станет пререлиз.

Покорение пререлиза

О, эти пререлизы!

Пререлизы — одни из моих самых любимых турниров, а большой выпуск, открывающий блок, — идеальный турнир, чтобы начать играть. Для всех участников карты будут новыми, и все вы в первый раз познакомитесь с выпуском в игровой обстановке.

Пререлиз был первым большим мероприятием, на которое я пришел, когда мне было одиннадцать лет, и эти турниры продолжают радовать меня по сей день. Это ваша первая возможность сыграть новыми картами раньше всех и опередить своих друзей. И поскольку этот выпуск будет новым для всех, все находятся в равных условиях. Еще никто не успел досконально изучить формат и выработать лучшую стратегию. К тому же это расслабленный, ненапряженный турнир, главная цель которого — хорошо провести время!

Если вы опытный игрок в формат «Запечатанная колода», вы можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях и особых моментах, с которыми вы можете встретиться на пререлизе Ханов Таркира в местном магазине. Но если вам в новинку вся эта история с Запечатанной колодой, или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак. Первым делом, вы, собственно, должны попасть на этот самый «пререлиз».

Если вы еще на стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Узнать, что мест на турнире не осталось, это худшее, что может случиться, когда вы пришли в магазин. Планируйте наперед!

Ну ладно. Хорошо. Вы нашли магазин. Замечательно!

Отправляясь в новый мир, проверьте, что положили в свой заплечный мешок Planeswalker-а все, что может вам понадобиться в приключениях! На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет множество интересного.

Например, захватив собственную колоду, вы сможете провести время за игрой и между раундами. Имеет смысл взять альбом с картами на обмен, ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой и что-нибудь перекусить. На Таркире не водятся драконы, так что если вы предпочитаете драконье мясо, захватите его с собой — у местных вы его не найдете! Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что будьте к этому готовы.

Итак, давайте посмотрим... Вы нашли магазин и сложили в свою верную сумку все, что может вам понадобиться в неизведанных и опасных дебрях Таркира (а также, возможно, немного драконьего мяса). Отлично! Это значит, что пришло время...

Собрать колоду

Выпуск Ханы Таркира несколько отличается от того, что мы делали в Magic раньше. В нем используется тема кланов, каждый из которых включает цвета «клина». Клин — это два «союзных» цвета и один «вражеский».

У каждого клана свои ценности, представленные в игре в виде уникальной способности, доступной только этому клану. Но об этом я расскажу позже, а первым делом вы должны будете выбрать, к какому клану присоединиться. Вы получите коробку со всем необходимым для сбора колоды. В ней будет особый бустер с картами, которые помогут играть цветами выбранного клана!

Не знаете, в какой клан вступить? Вот их краткий обзор:

Абзан

Закаленные в боях воины Абзана славятся своей выносливостью. Благодаря способности Стойкости, их существа могут вырасти до огромных размеров. Продержитесь в начале игры, и в поздней игре легионы Абзана сокрушат соперника!

Джескай

Ловкие монахи и просветленные ученики берут верх над врагами благодаря хитрости и мастерству в бою. Способность Искусности означает, что в бою существа Джеская могут неожиданно увеличиться в размерах. Соперник крепко призадумается, прежде чем бросать вызов джескайскому воину.

Марду

Клан Марду воплощает в себе стремительность дракона, и эту стремительность кровожадные воины приносят в партию в Magic . У многих карт быстрых, жестоких и неумолимых Марду есть способность Набега. Она дает вам бонусы, если вы атаковали в этом ходу... а поскольку вы играете за Марду, то это наверняка так!

Султай

Клан Султай славится своим изобилием и богатством... но за этим кроется его безжалостность. Используя мертвецов в качестве ресурса, султайцы применяют механику Выкапывания, чтобы разыграть самые большие угрозы гораздо раньше, чем этого можно ждать.

Темур

Клан Темур сражается с первобытной яростью. Он славится своими громадными существами, а клановая механика Свирепости награждает вас, если на поле битвы у вас есть существо с силой 4 или больше. Так ваши большие угрозы становятся еще опаснее!

Все еще не знаете, в какой клан вступить? Пройдите тест!

Итак, вы выбрали для себя подходящий клан. Запишитесь на турнир, назовите выбранный клан организатору, и вы получите симпатичную коробку. В коробке будут различные предметы, из которых самыми важными для собственно игры на пререлизе станут бустеры. (Пять обычных бустеров выпуска Ханы Таркира и один особенный бустер клана — о нем я подробнее расскажу позже.)

Распечатайте бустеры, и вы получите стопку карт. Что дальше? Пришло время собирать колоду!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

В этом выпуске немало многоцветных карт, и собрать колоду может быть нелегко. Тут вам на помощь приходит особый клановый бустер.

Когда вы выбирали свою коробку, вы выбрали определенный клан. Выбор клана определяет содержимое «подготовленного бустера» — того, что обернут в пластик. Подготовленный бустер помогает вам определить, какими цветами играть. В нем содержатся только карты цветов выбранного клана, которые наверняка пригодятся вам в колоде.

Конечно, вы можете играть любыми цветами, но чаще всего цвета вашего клана будут самым разумным выбором. Я рекомендую вам отложить в сторону те два цвета, которые не входят в ваш клан, а из оставшихся выбрать лучшие карты. Если же в других цветах есть какая-нибудь особенно крутая или сильная карта, которой вы хотите играть, отложите ее на потом. Возможно, вы сможете добавить ее в собранную колоду, если у вас будут подходящие по цветам земли. Однако в общем случае карты других цветов использовать не стоит.

Но как же выбрать из всех карт своего клана те 22–23 карты, что вы положите в колоду? Разложите их!

Возьмите карты в цветах своего клана и разложите существа по их мана-стоимости, вот так:

Возьмите карты в цветах своего клана и разложите существа по их мана-стоимости, как это показано на примере в разделе «Статистика» (используются карты из Magic 2015 ).

[Decklist]

Title: Creature Mana Curve

Format:

Commander:

1 Cruel Sadist

1 Ajani's Pridemate

1 Black Cat

1 Kinsbaile Skirmisher

1 Oreskos Swiftclaw

1 Satyr Wayfinder

1 Walking Corpse

1 Carrion Crow

1 Geist of the Moors

1 Heliod's Pilgrim

1 Hornet Nest

1 Hushwing Gryff

1 Midnight Guard

1 Preeminent Captain

1 Reclamation Sage

1 Xathrid Slyblade

1 Accursed Spirit

1 Gravedigger

1 Paragon of Eternal Wilds

1 Paragon of New Dawns

1 Razorfoot Griffin

1 Roaring Primadox

1 Shaman of Spring

1 Avacyn, Guardian Angel

1 Blood Host

1 Charging Rhino

1 Indulgent Tormentor

1 Rotfeaster Maggot

1 Serra Angel

1 Shadowcloak Vampire

1 Kalonian Twingrove

1 Ob Nixilis, Unshackled

1 Phytotitan

1 Soul of Theros

[/decklist]

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект хорошей Запечатанной колоды. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существа

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 4 существа

5 маны: 3 существа

6+ маны: 1–2 существа

______________________

Всего существ: 15–22, лучше всего около 18

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые. (Или же вы можете выбирать те существа, чьи имена больше похожи на названия отличных рок-песен. В этом выпуске вполне возможно и такое!)

Еще один совет заключается в том, что иногда имеет смысл в качестве основных цветов выбрать всего два цвета клана, а из третьего цвета взять лишь несколько самых сильных карт. (В том числе трехцветные карты.) Если при выборе существ вы заметите, что от одного цвета осталось совсем немного карт, подумайте над тем, чтобы сделать этот цвет вашим второстепенным.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим!

Последнее, над чем вам предстоит поработать, — мановая база. В трехцветном выпуске крайне важно иметь возможность разыграть все свои заклинания. Обязательно положите в колоду все небазовые земли, которые дают ману ваших цветов. Даже если они выходят на поле битвы повернутыми, это небольшая цена за возможность вовремя разыграть нужное заклинание! Обычно у вас в колоде будут два цвета, в которых много недорогих по мане карт. Для этих цветов стоит положить больше земель, чем для цвета с более дорогими картами. Таким образом вам будет проще вовремя разыгрывать дешевые заклинания.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии ваши самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в Ограниченном формате ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, то крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего хода.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

Если вы серьезно заинтересовались форматом «Запечатанная колода», то вот вам несколько статей, из которых вы можете узнать еще больше:

Двухголовый гигант

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Запечатанная колода — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая из команд получает два пререлизных пакета (при этом они не обязательно должны быть одинаковы: вы можете подумать, какие кланы будут хорошо сочетаться, или же выбрать один и тот же клан). Из этих пакетов игроки собирают свои колоды. Если в вашем магазине проводится 2HG, организатор турнира сможет подробнее рассказать вам об этом формате.

Близнецы Стиля Дракона | Ил.: Уэсли Берт

Открытые дуэли

Если вы не хотите тратить на турнир весь день или просто хотите сыграть побольше партий с картами из Ханов Таркира , вы можете принять участие в Открытых дуэлях.

В этом дополнительном мероприятии вы получаете готовый к игре начальный набор из 60 карт и используете его для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами! Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Скрытые сокровища

Начиная с пререлиза выпуска Ханы Таркира , мы решили поменять то, как мы будем раздавать игрокам особые пререлизные промо-карты.

Раньше все те, кто выбрал определенную коробку, получали одну и ту же промо-карту. Таким образом каждому доставалась отличная редкая карта, но это однообразие через некоторое время могло показаться скучным.

В новом выпуске все меняется.

Теперь те, кто выбрал определенный клан, не будут получать одинаковую пререлизную редкую карту. Для каждого из кланов есть набор из восьми различных фольгированных редких карт, одна из которых достанется игроку. Так что вы получите карту с мероприятия с проставленной на ней датой, но она будет немного уникальнее, чем старые пререлизные карты.

Я не буду вам рассказывать, какие именно карты мы приготовили, но могу сказать, что среди них будут и большие существа, и маленькие существа, и заклинания. Да, кстати. У игроков каждого из кланов есть вероятность в качестве пререлизной карты получить предводителя своего клана! Что же касается остальных семи карт... отправляйтесь на пререлиз и узнайте сами!

Само собой, некоторые вещи остаются неизменными.

В коробке по-прежнему будет отличный счетчик жизней Spindown™ выпуска Ханы Таркира , а также карточка достижений для каждого клана.

Но эти карточки достижений будут особенными:

А это значит, что следующая тема нашей беседы...

Состязание чемпионов

В выпуске Ханы Таркира в каждой пререлизной коробке есть материалы для небольшого дополнительного мероприятия, позволяющего вам поддержать свой клан.

В каждом магазине будет вывешено пять знамен — по одному для каждого клана. Они выглядят примерно так:

Уже здорово, правда? Но чтобы сделать знамена еще лучше, вы можете украсить их свидетельствами своей победы. В каждой пререлизной коробке есть вот такая вот наклейка:

Вы можете написать на ней свое имя и наклеить на знамя клана! Что же для этого потребуется сделать?

Прежде всего нужно выполнить семь клановых достижений. Играя, будьте внимательны и не забывайте отмечать то, что вам удалось сделать.

Набрав достаточно достижений, прикрепляйте наклейку! Подпишите ее, наклейте на знамя, и пусть всякий, кто заходит в магазин, узнает о вашем мастерстве и мощи вашего клана. Наши поздравления! Вы стали знаменитостью. Слава о ваших подвигах будет жить в веках... ну, или, по крайней мере, кто-нибудь может заметить ваше имя на знамени в магазине.

Запутались в способностях?

В выпуске Ханы Таркира есть целых пять новых механик и одна не самая простая старая. Как видите, освоить предстоит немало. К счастью, именно для этого предназначен этот раздел! Давайте пройдемся по способностям, а поможет нам в этом статья « Механики выпуска Ханы Таркира»:

Стойкость

Стойкость — это активируемая способность. Когда способность Стойкости разрешается, вы кладете на существо жетон +1/+1.

Искусность

Искусность — это срабатывающая способность. Искусность срабатывает каждый раз, когда вы разыгрываете не являющееся существом заклинание. Когда Искусность разрешается, существо получает +1/+1 до конца хода.

Выкапывание

Карты с Выкапыванием — это мощные заклинания, у которых обычно очень высокая мана-стоимость. Но когда вы оплачиваете стоимость такого заклинания, вы можете изгонять карты из своего кладбища. Каждая карта, которую вы изгоняете таким образом, считается оплатой 1. За цветную ману в стоимости заклинания заплатить при помощи Выкапывания нельзя. Кроме того, вы не можете изгнать больше карт, чем количество бесцветной маны в мана-стоимости.

Набег

Набег — это слово способности. Такие способности проверяют, атаковали ли вы существом. Все способности Набега отличаются друг от друга, так что внимательно читайте каждую из них, чтобы понять, что она делает.

Свирепость

Свирепость — это слово способности, которое обозначает способности, проверяющие, есть ли у вас под контролем существо с силой не менее 4. Все такие способности различаются, но каждая из них так или иначе зависит от того, контролируете ли вы существо с силой 4 или больше.

Оборотень

Оборотень — это уже знакомая механика, которая позволяет разыгрывать заклинания существ рубашкой вверх. Такое заклинание существа рубашкой вверх — это бесцветное заклинание существа 2/2, у которого нет ни имени, ни типов существа, ни способностей, ни мана-стоимости. Вместо уплаты его мана-стоимости (которой у него нет), вы платите 3. Если заклинание разрешается, положите карту на поле битвы рубашкой вверх, где у него вместо обычных характеристик будут те, что перечислены выше. Карту существа с Оборотнем можно разыграть и рубашкой вниз, оплатив ее обычную мана-стоимость.

Уверенность в победе

Итак, вы прочитали статью и вооружены всеми необходимыми для путешествия в Таркир знаниями. Пререлиз состоится уже в эти выходные, так что отправляйтесь в местный магазин, выберите клан и задайте жару!

Хотите узнать, как еще вы можете поддержать свой клан? Не забудьте выбрать клан на сайте PlaneswalkerPoints.com, чтобы ваши результаты учитывались в таблице лидеров. Кроме того, каждую неделю оставить свои имена на знаменах смогут те игроки из разных кланов, что займут самые высокие места на FNM. Не упустите этот шанс прославиться!

Да, и последнее. Если вам интересно, что за потрясающие карты ждут вас в Ханах Таркира , то весь выпуск уже опубликован в нашей галерее карт!

Если у вас есть какие-либо вопросы, можете написать мне в Twitter или задать вопрос на Tumblr, и я постараюсь помочь вам. Если вам нужна помощь по формату «Запечатанная колода», или вы просто хотите получить совет, какой клан выбрать (подсказка: у нас в офисе меня называют «Капитан Абзан»), я смогу дать вам ответ.

Отправляйтесь в путь, исследуйте Таркир и постарайтесь не встретиться с Сарханом... по крайней мере, на другой стороне стола.

Удачных выходных!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight