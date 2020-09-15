Это факт: с учетом «Расцвета Зендикара» (и двух его колод для «Командира»), где целых 19 новых легенд, Magic теперь насчитывает более 1000 легендарных существ!

Используете ли вы карту как командира или выбираете ее для драфта, всегда важно знать, кем именно вы играете. В этой статье вы найдете предысторию каждого из легендарных существ выпуска, а также ссылки на дополнительную информацию.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ГУМАНОИДЫ МОРЕГРАДА

Акири, Бесстрашная Странница

Akiri, Fearless Voyager | Art by: Ekaterina Burmak

Акири — лучшая метательница канатов в Зендикаре. Она прокладывает новые пути и с легкостью переживает смертельные падения. В прошлом она была проводником для корского отряда. Но внезапное нападение Эльдрази унесло жизни всех ее товарищей, и она ничем не могла помочь. Это событие изменило ее, и она поклялась, что отныне будет действовать в одиночку.

После поражения Эльдрази она взялась помогать восстановлению Мореграда. Акири попала в отряд путешественников, которые отправились на поиски редких материалов для строительства города. Среди членов отряда был мерфолк Зарет Сан. Дружба с Зарет Саном и другими путешественниками помогла ей открыться, и желание действовать в одиночку постепенно превратилось в желание защищать близких. Теперь Мореград завершен, и она все время путешествует между экспедиционным домом и небесным анклавом в компании своей новообретенной семьи.

Подробнее об Акири:

"The Red Route"

"Episode 2: Race to the Impassible Bastion"

Зарет Сан, Проказник

Zareth San, the Trickster | Art by: Zack Stella

Зарет — один из главных разбойников Зендикара. Если нужно что-то украсть, то, скорее всего, он уже это сделал. Он уверен, что жизнь несправедлива, и единственный способ вырваться вперед — грабить до тех пор, пока не насытишься. В детстве у него не было почти ничего, и даже это он потерял в войне против Эльдрази.

Он стал помогать восстановлению Мореграда, чтобы во всеобщей суматохе незаметно что-нибудь стянуть. Но, к своему удивлению, Зарет проникся судьбой города. Он хотел исчезнуть, как только закончится строительство, но нашел вескую причину остаться: дружба с Акири, Казой и Орахом. Впервые за долгое время Зарет вновь почувствовал, что он кому-то нужен в этом мире.

Подробнее о Зарете:

"The Red Route"

"Episode 2: Race to the Impassible Bastion"

Каза, Охотница Великого Вала

Kaza, Roil Chaser | Art by: Ekaterina Burmak

Каза — верховная волшебница и любительница острых ощущений. Она не уважает незаметные заклинания, ее девиз — чем эффектней, тем лучше. Если вам не подходят взрывы, огненные шары и гигантские валуны, обратитесь к кому-нибудь еще. Из деталей, найденных в небесном анклаве, она смастерила себе летающий посох.

Она стала помогать восстановлению Мореграда после того, как Зарет и Акири спасли ее от нападения элементалей (хотя она говорит, что и сама бы справилась). Она поняла, что с полным отрядом можно попасть в еще большие передряги, и согласилась помочь с экспедициями. Она не ожидала, что настолько сблизится с членами отряда, и теперь готова на все, чтобы защитить их (и делать это она будет с помощью грубой силы).

Подробнее о Казе:

"Episode 2: Race to the Impassible Bastion"

Орах, Иерофант Небесного Анклава

Orah, Skyclave Hierophant | Art by: Heonhwa Choe

Орах — корский клирик, чувствующий неразрывную связь с древними корскими цивилизациями. Всю свою жизнь он восхищался древностью и изучал руины. Со временем он стал очень способным клириком, одним из лучших в Зендикаре. К сожалению, древность забрала у него все. В войне против Эльдрази погибла вся его семья.

В одиночестве он скитался по миру. Когда вновь поднялись небесные анклавы, он увидел в этом знак, что и ему пора воспрять духом. Орах решил, что лучший способ попасть внутрь анклава — помочь с восстановлением Мореграда, ибо город часто посылал отряды на поиски материалов в руинах. Он попал в отряд Акири и нашел в нем вторую семью. Он был удивлен, насколько Акири, Зарет и Каза напоминают ему его погибших детей, и поклялся защищать их как родных.

Подробнее об Орахе:

"Episode 2: Race to the Impassible Bastion"

Ановон, Вор Руин

Anowon, the Ruin Thief | Art by: Magali Villeneuve

Во всех поселениях Зендикара Ановон был известен как благородный волшебник и ученый. С помощью своих последователей он создал себе образ мудреца, разбирающегося в древних артефактах и знающего ответы на все вопросы. Но после того, как он привел Planeswalker-ов к Оку Уджина, что освободило Эльдрази, все пошло прахом.

С момента появления Эльдрази богатства Ановона, как и его репутация, стремительно катятся в пропасть. Путешественники заявляли, что он внаглую присваивал себе их открытия и драгоценные находки. С поднятием небесных анклавов Ановон задался целью раскрыть секреты древней цивилизации . . . и вернуть себе влияние и престиж.

Подробнее об Ановоне:

"Journey to the Eye"

"Awakenings"

"Enter the Eldrazi"

Zendikar: In the Teeth of Akoum

"Consortium Report: 'The Incident at the Eye'"

Обуун, Предок Мул Дайя

Obuun, Mul Daya Ancestor | Art by: Chris Rallis

Для эльфов Мул Дайя мир смертных и мир духов одинаково важны, одинаково реальны и одинаково присутствуют в повседневной жизни. Духи мертвых являются полноценными членами общества Мул Дайя, и первым из них является Обуун.

При жизни Обуун повел восстание эльфов против небесного анклава Бала-Геда много веков назад. После смерти он — главный советник оратора Хаззана, предводителя племени. Хотя он давно ушел из жизни, его влияние ничуть не ослабло. Напротив, дух древнего эльфа великолепно управляет как миром духов, так и силами природы. Близкие отношения с Обууном расширяют влияние оратора Хаззана, но стоит ему хоть раз ослушаться советника — он мгновенно потеряет славу и почет.

Подробнее об Обууне:

"Под Древом Риверрут"

Тазри, Светоч Единства

Tazri, Beacon of Unity | Art by: Chris Rallis

В юности Тазри увидела умирающего ангела. Раненная в бою с вампирами, она попросила Тазри положить конец ее мучениям. Милосердная Тазри убила ангела и взяла ее нимб в память о том, что она совершила.

19Девятнадцать лет спустя Тазри — главная советница командира Ворика из Мореграда. С пробуждением Эльдрази ей пришлось сражаться на одной стороне с Гидеоном Джура, чему она была не особо рада. Ведь когда умирал командир Ворик, он назначил преемником именно Гидеона. Это привело Тазри в бешенство: она была следующей на очереди.

Она участвовала во многих битвах против Эльдрази и выжила благодаря нежной всепрощающей силе, заключенной внутри ее нимба. Вдохновленная милостью ангела, Тазри по праву заняла место командира Мореграда и дала решающий бой Эльдрази. Она также командовала восстановлением города, разрушенного в битве. С помощью ангела Линвалы Тазри убедила экспедиционные дома работать сообща, и теперь Мореград возродился вновь.

С началом новой эпохи исследований Тазри как и прежде будет прикладывать все усилия, чтобы ее город процветал.

Подробнее о Тазри:

"The Blight We Were Born For"

"Zendikar Resurgent"

Линвала, Щит Мореграда

Linvala, Shield of Sea Gate | Art by: Wayne Reynolds

Тысячу лет назад ангелы согласились следить за заточенными Эльдрази. Со временем они ослабили свое внимание и позволили чудовищам вырваться. И хотя Нахири вновь поймала Эльдрази, ангелы потерпели неудачу. В наказание за свою ошибку они стали носить нимбы поверх глаз, что символизировало их слепоту, а постоянное раздражение кожи напоминало о бдительности. Но не Линвала.

Линвала убеждена, что нимбы мешают ангелам увидеть повседневные проблемы людей Зендикара. В то время как ее товарищи ищут опасность в небесах, Линвала спустилась в Мореград и предложила помощь в восстановлении города. Она стала союзницей командира Тазри, и присутствие ангела сильно укрепило ее лидерские позиции.

ДРУГИЕ ЛЕГЕНДАРНЫЕ ГУМАНОИДЫ

Драна, Последний Кровавый Вождь

Drana, the Last Bloodchief | Art by: Tyler Jacobson

Драна — кровавый вождь вампиров из дома Каластрия. Когда другие вампиры были порабощены Эльдрази, Драна подняла против них восстание. Она ненадолго заняла Малакир, но вскоре пришлось отдать его полчищам врагов. Близкая к поражению, она объединила силы с Гидеоном и Тазри, что привело к падению Эльдрази.

Как единственная выжившая из первого поколения вампиров, Драна является неоспоримым лидером вампирского общества, которое медленно оправляется от тяжелейшей войны против Эльдрази. Пытаясь восстановить популяцию вампиров, Драна отчаянно ищет способы создать новых кровавых вождей, ибо только кровавый вождь может создать нового вампира. Ее желание возродить поверженную расу делает Гуул-Драз особо опасным для не-вампиров.

Подробнее о Дране:

"Memories of Blood"

Заграс, Похититель Сердцебиения

Zagras, Thief of Heartbeats | Art by: Anna Steinbauer

Заграс — правая рука Драны. Ее слово для него закон, а его преданность несомненна. Он посвятил себя исследованию небесных анклавов в поисках способа создавать новых кровавых вождей. Вот почему он так предан Дране: она пообещала, что найди он такой способ, он станет первым, кто им воспользуется.

Его способности разбойника трудно переоценить. Он с легкостью ориентируется в опасных коридорах анклавов. Порой отряд путешественников просыпается утром и видит, что их разбойник пропал, и тут же появляется Заграс и предлагает свои услуги.

Таборакс, Погибель Надежды

Taborax, Hope's Demise | Art by: G-host Lee

С приходом Эльдрази многие жители Зендикара решили, что боги повернулись против них. В отчаянии многие люди, склонные к порокам и жестокости, обратились к служению демонам. Из всех демонов Таборакс собрал больше всего последователей. Его культисты верят, что он в одиночку сможет защитить их от возрождения Эльдрази. Иногда он наделяет своих самых преданных фанатиков небольшой толикой демонических сил, но те взамен должны отдать ему гораздо больше.

Морог, Ярость Акума

Moraug, Fury of Akoum | Art by: Rudy Siswanto

Некоторые минотавры, такие как Морог, отвергают ограничения цивилизации и живут в лесах, отдавшись своей звериной природе. Морог стал хищником, он поедает животных, которых удается поймать, а если нет другого выбора, то и людей.

Его страшные рога выросли длиннее, чем у любого другого минотавра в истории. Для рогов минотавров существует черный рынок, и крупные рога Морога могли бы обеспечить их продавцу безбедную жизнь. Многие браконьеры отправились на поиски рогов Морога, и этими же рогами были пронзены.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЭЛЕМЕНТАЛИ

Омнат, Очаг Творения

Omnath, Locus of Creation | Art by: Chris Rahn

Омнат — существо из чистой маны, олицетворение бушующих первозданных сил Зендикара, способное сеять хаос и разрушения. Когда проснулись Эльдрази, Омнат начал меняться. Подобно людскому телу, борющемуся с болезнью, Омнат начал борьбу с Эльдрази. Он вбирал в себя все больше маны, получив величие лесов и джунглей, ярость гор, безудержность морей и животворность равнин Зендикара.

Эльдрази больше нет, но Омнат все еще не насытился. Какова его цель? Если это олицетворение Зендикара, что этот мир хочет? . . И как он это получит?

Ашайя, Душа Дебрей

Ashaya, Soul of the Wild | Art by: Chase Stone

Ашайя была призвана Ниссой для боя с Эльдрази. Ее имя означает «пробудившийся мир». В отличие от других элементалей, Ашайя не вернулась в Зендикар после окончания войны. Когда Нисса поняла, что едина с Зендикаром, Ашайся научила ее использовать лучи энергии Зендикара и силу земли.

Филат, Скульптор Мира

Phylath, World Sculptor | Art by: Victor Adame Minguez

Элементали — физическое проявление сил природы, господствующих в Зендикаре. Многие плоскогорья, острова и водоемы пробудились, чтобы сразиться с Эльдрази. Чем дольше Эльдрази свирепствовали, тем агрессивнее становились элементали, и уничтожение Эльдрази не слишком утихомирило их.

Но Филат является исключением. С момента своего «рождения» Филат не разрушал, а созидал. Глубоко в дебрях Мурасы он создал небольшой сад и населил его своими растениями. Он ухаживает за садом с нежностью, совершенно не свойственной элементалям. Неужели Филат — ошибка природы? Или Зендикар все же меняется?

Йашарн, Непреклонная Земля

Yasharn, Implacable Earth | Art by: G-host Lee

Йашарн проснулся в ответ на возвращение Козилека. Он олицетворяет волю Разломов Макинди. С самого пробуждения он впал в нескончаемую ярость. Поднятие небесных анклавов привлекло много внимания к корским руинам, но никто не посмел отправиться в Макниди из-за Йашарна.

Там, где ступила его нога, буйно цветет зелень, в том числе плоды и цветы, невиданные доселе в Зендикаре. Но цветут они недолго: скоро элементаль возвращается и давит их своими тяжелыми копытами.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ МОНСТРЫ

Веразол, Разделяющий Течения

Verazol, the Split Current | Art by: Daarken

Магоси — крупнейший водопад на реке Умара высотой более 90 метров. Пристань на вершине водопада — популярное место отдыха для путешественника, но едва ли его можно назвать безопасным. В подводной пещере за водопадом обитает Веразол, гигантский змей с двумя ртами.

Он без труда путешествует вверх и вниз по потокам воды в поисках пищи. Его верхний рот с удовольствием пожирает бедных путешественников, а нижний предпочитает рыбу, живущую внизу водопада.

Подробнее о Веразоле:

"The Magosi Steps"

Жуткозев, Бич Небесного Анклава

Grakmaw, Skyclave Ravager | Art by: Filip Burburan

Жуткозев — огромная гидра, которая много веков пряталась в тени падшего анклава. Из-за жизни в полной темноте она лишена зрения, но другие чувства чрезвычайно развиты. Жуткозев питается крупными многоножками и другими насекомыми, обитающими в коридорах.

Когда вновь поднялись небесные анклавы, Жуткозев нашел новый источник пищи — путешественников. Те немногие, кому удается добраться до входа, охраняемого Жуткозевом, никогда не находят выход.

Керикс, Буйный Остров

Charix, the Raging Isle | Art by: Viktor Titov

Когда Иона уничтожила тазимский анклав, его огромные обломки повалились в океан. Один обломок, содержавший мощный корский артефакт, упал на гнездо с крабьими яйцами. Все яйца были раздавлены... кроме одного. Вылупившаяся личинка стала пожирать энергию артефакта. Она быстро росла и начала исследовать близлежащие обломки, находя в них другие артефакты, от которых можно было питаться. Когда небесные анклавы вновь взмыли в небо, со дна океана поднялось много тазимских обломков. Привычный ход жизни был нарушен, и Керикс всплыл на поверхность в поисках пищи.