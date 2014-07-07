Охота началась! Гаррука поразило проклятье Кольчужной Завесы. Он стал лишь темной тенью себя прошлого, и отныне бродит по лесам, вооружившись топором. Любой Planeswalker, который попадется ему на пути, станет его добычей. Станете ли вы его следующей жертвой?

Не беспокойтесь, все будет в порядке. Гаррук уже разделался с Майком Макартором, который написал предыдущее руководство по пререлизу, но у вас, похоже, есть голова на плечах. (По крайней мере, пока.) Следуйте моим советам, и вы сможете выпутаться из этой передряги.

Готовы? Тогда вперед!

Добро пожаловать на пререлиз!

Пререлизы всегда были одними из моих любимых турниров по Magic.

Пререлиз был первым большим мероприятием, на которое я пришел, когда мне было одиннадцать лет, и эти турниры продолжают радовать меня по сей день. Это ваша первая возможность сыграть новыми картами раньше всех и опередить своих друзей. И поскольку это новый выпуск, все находятся в равных условиях. Еще никто не успел досконально изучить формат и выработать лучшую стратегию. К тому же это расслабленный, ненапряженный турнир, главная цель которого — хорошо провести время!

Если вы опытный игрок в формат «Запечатанная колода», вы можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе Magic 2015 , когда придете в магазин. Но если вам в новинку вся эта история с Запечатанной колодой, или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше.

Итак. Первым делом, вы, собственно, должны попасть на этот самый «пререлиз».

Если вы еще на стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Узнать, что мест на турнире не осталось, это худшее, что может случиться, когда вы пришли в магазин. Планируйте наперед!

Дьявол Кузницы | Art by Seb McKinnon

Ну ладно. Хорошо. Вы нашли магазин. Замечательно!

Хороший охотник обязательно проверит, что он собрал все необходимые припасы. На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но захватив собственную колоду, вы сможете провести время за игрой и между раундами. Имеет смысл взять альбом с картами на обмен, ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой и что-нибудь перекусить. А кто сказал, что охотиться на людей будет легко? Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что будьте к этому готовы.

Итак, давайте посмотрим... Вы нашли магазин и сложили в свою верную сумку все, что может вам понадобиться в дебрях турнира. Это может означать лишь одно...

Начинается игра!

Пришло время сесть за стол, открыть бустеры и начать собирать колоду.

Процедура на пререлизе достаточно проста. Вы выбираете цвет и получаете симпатичную коробку этого цвета. В коробке будут различные предметы, из которых самыми важными для собственно игры на пререлизе станут бустеры. (Пять обычных бустеров Magic 2015 и один особенный бустер — о нем я подробнее расскажу немного позже.)

Распечатайте бустеры, и вы получите стопку карт. Что дальше? Пришло время собирать колоду!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. В отличие от форматов с Собранной колодой, в колоде должно быть не менее сорока карт.

Прежде всего имеет смысл разложить карты по цветам и понять, сколько карт каждого цвета у вас есть. Однако даже после этого вам может быть сложно сделать выбор. И здесь на сцену выходит особый бустер, о котором я говорил раньше!

Когда вы выбирали свою коробку, вы выбрали определенный цвет. Этот цвет определяет содержимое «подготовленного бустера» — того, который был обернут в пластик. Подготовленный бустер помогает вам определить, какими цветами играть. В этом бустере могут быть карты любых цветов, но большая часть будет мощными картами выбранного вами цвета. Это означает, что если вы сомневаетесь, какими цветами играть, то можете смело считать этот цвет одним из своих самых сильных.

Предположим, вы решили играть этим цветом, зная, что это хороший выбор. Разложите свои существа по их мана-стоимости. Пример (из Magic 2014 ) вы можете посмотреть в реестре колоды ниже, открыв раздел статистики:

[decklist]

Title:Кривая маны для существ

Format:

Commander:

1 Soulmender

1 Angelic Wall

1 Capashen Knight

1 Imposing Sovereign

1 Sentinel Sliver

1 Banisher Priest

1 Ajani's Chosen

1 Charging Griffin

1 Pillarfield Ox

1 Dawnstrike Paladin

1 Stonehorn Chanter

[/decklist]

Далее вы должны выбрать цвет, который сочетается с уже выбранным. Где в «кривой маны» вашей колоды есть заметные пробелы?

Если вы взглянете на реестр колоды выше, то заметите провалы в мана-стоимости три и пять. Теперь вы можете просмотреть свои оставшиеся цвета и выбрать тот, который способен закрыть дыры в середине вашей кривой маны. (Не слишком волнуйтесь о существах стоимостью в одну ману. Их не так уж много.) Если вы найдете подходящий по этим параметрам цвет, то он может стать полезным дополнением для вашей колоды.

Еще один способ найти ценные для колоды карты — искать не являющие существами заклинания (они обозначены в разделе статистики соответствующими значками на диаграмме типов), которые могут помочь вам в игре.

[decklist]

Title: Кривая маны с заклинаниями

Format:

Commander:

1 Soulmender

1 Angelic Wall

1 Capashen Knight

1 Imposing Sovereign

1 Sentinel Sliver

1 Banisher Priest

1 Ajani's Chosen

1 Charging Griffin

1 Pillarfield Ox

1 Dawnstrike Paladin

1 Stonehorn Chanter

1 Scroll Thief

1 Air Servant

1 Cancel

1 Divination

1 Traumatize

[/decklist]

Например, в формате «Запечатанная колода» очень важно иметь возможность уничтожать существа оппонента. У красного цвета обычно есть заклинания, наносящие повреждения, а черные заклинания просто убивают существ, так что эти цвета могут хорошо дополнить вашу белую, синюю или зеленую колоду.

Хотите получить еще несколько советов? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем сорока картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии ваши самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в семнадцать земель на двадцать три другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в Ограниченном формате ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Используйте два цвета. Если у вас много карт, которые помогают получить нужный цвет маны (например, Маналит ), вы можете добавить одну или две дорогие и мощные карты третьего цвета, но в общем случае я советую ограничиться двумя цветами. Если вам не придут подходящие земли, вы не сможете разыгрывать заклинания!

), вы можете добавить одну или две дорогие и мощные карты третьего цвета, но в общем случае я советую ограничиться двумя цветами. Если вам не придут подходящие земли, вы не сможете разыгрывать заклинания! Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

Осадный Дракон | Art by Karl Kopinski

Если вы серьезно заинтересовались форматом «Запечатанная колода», то вот вам несколько статей, из которых вы можете узнать еще больше:

Двухголовый гигант

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Запечатанная колода — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая из пар получает два пререлизных пакета (при этом они не обязательно должны быть одного цвета), из которых игроки собирают две колоды. Если в вашем магазине проводится 2HG, организатор турнира сможет подробнее рассказать вам об этом формате.

Открытые дуэли

Если вы не хотите тратить на турнир весь день или просто хотите сыграть побольше партий с картами из Magic 2015 , вы можете принять участие в Открытых дуэлях.

В этом дополнительном мероприятии вы получаете готовый к игре начальный набор из 60 карт и используете его для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами! Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Мы прерываем нашу статью, чтобы сообщить вам о классных блестящих штуках...

Давайте немного отвлечемся от разговоров о стратегии, и я покажу вам потрясающие вещи, которые вы сможете найти в своих пререлизных коробках. А именно — блестящие премиум-карты.

Вы получите фольгированную редкую карту — какую именно, зависит от того, какую коробку вы выбрали, — которую вы сможете положить в свою колоду. Хотите сокрушить противника, атакуя могучим Драконом? Это ваш шанс!

Давайте посмотрим, что именно вы получите в каждой из коробок.

Если вы выбрали Охоту смелых (белый цвет), вы получите отличного Ангела:

Если вы выбрали Охоту хитрых (синий цвет), ваша карта позволит обмануть соперника:

Если вы выбрали Охоту честолюбивых (черный цвет), вы сможете призвать Демона, ставящего оппонента в тупик:

Если вы выбрали Охоту свирепых (красный цвет), вам достанется уже упомянутый Дракон:

И, наконец, если вы выбрали Охоту сильных (зеленый цвет), вы получите этого неубиваемого громилу:

Само собой, вам достанется классный кубик Spindown.

И что бы вы ни выбрали, вы получите вот это: Держитесь крепче — за вами идет Гаррук!

Охота

Что это такое?! Что в вашей коробке делает огромная карта Гаррука?

Это ключевой компонент особого мероприятия для пререлиза Magic 2015 — одного из самых увлекательных мероприятий, которые нам удалось придумать. Мероприятие придумали Этан Флейшер и Гэвин Вэрхи (эй, это же я! мама, привет!), а окончательно разработал Адам Просак. Это легкая в обучении, быстрая и не надоедающая мини-игра, в которой вы можете сразиться с Гарруком... или даже сыграть за Гаррука, если захотите быть на стороне охотника!

Правила простые: один из игроков использует свою обычную колоду с пререлиза Magic. Этот игрок всегда ходит первым. Тут все понятно. Второй же игрок управляет Гарруком! Гаррук начинает партию с 20 жетонами верности и каждый ход может активировать одну способность верности.

Гаррука можно атаковать, как обычного Planeswalker-а, и если его верность снижается до 0, он проигрывает. Но если принадлежащая Гарруку стая Волков снижает до 0 жизни игрока, побеждает Гаррук! (И нет, увеличенную карту Planeswalker-а Гаррука нельзя вернуть в руку владельца или убрать с поля битвы как-то еще. Зря стараетесь.)

Игра против Гаррука не занимает слишком много времени, и это отличное времяпрепровождение между раундами пререлиза.

Кстати, о Гарруке. Вы наверняка заметите в магазине огромный стенд с Гарруком высотой два с половиной метра, который выглядит примерно так:

После сражения с охотником сфотографируйтесь рядом с Гарруком, празднуя триумф или принимая поражение. Загрузите фотографию на сайт www.HuntBiggerGame.com. (Само собой, вы также можете опубликовать ее в Facebook или Twitter с хэштегами #magic2015 и #huntbiggergame.)

Вы можете прочитать положения и условия конкурса здесь. В двух словах: сыграйте против Гаррука, хорошенько повеселитесь, сфотографируйтесь с Гарруком и попробуйте выиграть его топор. Звучит заманчиво? Я думаю, да!

Сложности Созыва

В Magic 2015 возвращается механика, которую мы не видели уже достаточно долго: Созыв! В последний раз она промелькнула в выпуске Взгляд в Будущее в 2007 году, а в полной мере она использовалась в 2005 году в выпуске Равника: Город Гильдий. И вот она вернулась и принесла с собой множество совершенно новых карт. Причем на этот раз это карты каждого из пяти цветов!

Если вы не знаете, что именно делает механика Созыва, то можете прочитать относящиеся к ней правила:

В базовом выпуске Magic 2015 возвращается способность Созыва, которая впервые появилась у гильдии Селезния в выпуске Равника: Город Гильдий. Созыв позволяет вашим существам помогать вам разыгрывать заклинания, на которые вам не хватает маны. Разыгрывая заклинание с Созывом, вы вместо того, чтобы просто заплатить ману, можете также поворачивать существа, находящиеся под вашим контролем. Каждое поворачиваемое существо считается оплатой 1 или одной маны цвета, имеющегося у того существа. Так вы сможете заплатить меньше маны! Давайте рассмотрим пример. Осадный Вурм — заклинание существа с Созывом, которое стоит 5GG . Но давайте предположим, что у вас под контролем есть три зеленых существа и красное существо, и вы решили повернуть их все, чтобы помочь разыграть заклинание. Повернув два зеленых существа, вы платите за GG в мана-стоимости. Оставшееся зеленое и красное существо платят за 2 , так что теперь Осадный Вурм стоит всего 3 . Совсем неплохо для существа такого размера!

Вы поворачиваете существа одновременно с оплатой маны. Это означает, что если у какого-либо из ваших существ есть способность поворачиваться за ману, как, например, у Эльфийского Мистика , вы не можете одновременно повернуть его за ману и для Созыва. Также вы не можете повернуть больше существ, чем это требуется для оплаты заклинания.

Охотничьи игры

Пререлиз Magic 2015 проходит в магазинах по всему миру уже в эти выходные! Отправляйтесь в магазин и сыграйте, ведь пререлизы — это одни из самых увлекательных турниров по Magic.

Я обрисовал вам основные моменты, касающиеся пререлиза, но вас ожидает еще множество сюрпризов. Да, и если вы хотите лучше знать, чего именно ждать в этом выпуске, загляните в галерею карт, где вы сможете посмотреть все карты из Magic 2015 в мельчайших подробностях!

Если у вас есть какие-либо вопросы, задайте их на форуме или напишите мне в Twitter, и я постараюсь помочь вам. Если вам нужна помощь по формату «Запечатанная колода», или вы просто хотите разобраться в том, как играть с увеличенным Гарруком, я смогу дать вам ответ.

Приятных выходных, и пусть удача всегда будет на вашей стороне!

Гэвин

@GavinVerhey