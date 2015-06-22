Совсем скоро выходит новый выпуск «Magic: Истоки». Он очень отличается от всех базовых выпусков, что вы видели раньше: в нем две новые механики, множество новых карт и пять историй становления Planeswalker-ов. Выпуск «Magic: Истоки» рассказывает вам, как начинались истории пяти самых знаменитых Planeswalker-ов: Гидеона, Джейса, Лилианы, Чандры и Ниссы. Вы узнаете, где они выросли, как зажглись их искры, и что случилось после этого. Я понимаю, что вам уже не терпится взглянуть на весь выпуск, но давайте начнем со знакомства с ожидающими вас механиками – как новыми, так и старыми.

Двусторонние Planeswalker-ы

Начнем с самого интересного! Все пять Planeswalker-ов, о которых мы уже говорили, представлены в выпуске «Magic: Истоки» как двусторонние карты. На их передней лицевой стороне персонажи предстают в виде легендарных существ, а на обратной лицевой стороне — в виде Planeswalker-ов. Таким образом карты показывают, как зажигались их искры.

Если раньше вы не встречались с двусторонними картами, то я дам вам немного времени, чтобы все это осмыслить. Именно так. Две лицевые стороны. Никакой рубашки. Странно, правда?

На каждой лицевой стороне есть свой набор характеристик: имя, тип, подтип, способности, мана-стоимость (или ее отсутствие на обратной лицевой стороне) и так далее. Пока двусторонняя карта не находится на поле битвы, вы учитываете только характеристики ее передней лицевой стороны. Так что, разыграв, например, позволяющее найти существо заклинание, вы можете найти Лилиану, Целителя-Еретика.

Обычно двусторонняя карта выходит на поле битвы передней лицевой стороной вверх. Это происходит, когда вы разыгрываете карту или помещаете ее на поле битвы иным образом — например, поднимая из кладбища таким заклинанием, как [autocard]Восстать из Могилы[/autocard]. (Только представьте себе — Лилиана, ставшая зомби. Вот это будет история!) Вы не можете разыгрывать сторону с Planeswalker-ом у этих карт.

У всех пяти легендарных существ есть способности, изгоняющие их и возвращающие на поле битвы трансформированными — то есть, стороной с Planeswalker-ом (обратной лицевой стороной) вверх. Planeswalker-ы выходят на поле битвы с определенным количеством жетонов верности, указанным в правом нижнем углу. Обратите внимание, что такое «трансформирование» слегка отличается от того, как работали до этого карты блока «Иннистрад».

Как обычно, вы можете активировать любую из способностей верности Planeswalker-а во время своей главной фазы хода, когда он вышел на поле битвы. Но будьте осторожны! Если Planeswalker выйдет на поле битвы не во время вашей главной фазы (например, в бою), то у оппонента будет возможность ликвидировать его, прежде чем настанет главная фаза, и вы сможете использовать его способности.

Несмотря на общую схожесть, «правило легендарности» и «правило уникальности planeswalker-ов» действуют на разные типы перманентов. У вас под контролем могут одновременно находиться и Лилиана, Целитель-Еретик, и Лилиана, Дерзкий Некромант. Однако если Лилиана, Целитель-Еретик будет изгнана и вернется на поле битвы трансформированной, то у вас под контролем окажутся два Planeswalker-а с одним и тем же подтипом. Один из них отправится на кладбище.

Двусторонние карты в колоде

Если вы хотите положить двустороннюю карту в колоду, то у вас есть два варианта. Вы можете играть в непрозрачных протекторах (возможно, вы уже так играете) или использовать показанную ниже карту-список. Карты-списки можно найти в некоторых бустерах выпуска «Magic: Истоки».

С использованием непрозрачных протекторов все просто. Положите карту в протектор лицевой стороной с существом вверх и выньте из протектора, если она выходит на поле битвы трансформированной. Вы можете не убирать карту в протектор, пока она не отправится к вам в руку или в библиотеку. Но когда она в руке или библиотеке, ни вы, ни оппоненты не должны иметь возможности отличить ее от других карт.

Карта-список — это карта с обычной рубашкой Magic. Выглядит она вот так:

Чтобы использовать карту-список, у вас на самом деле должна быть двусторонняя карта. Отложите двустороннюю карту и отметьте ее имя на карте-списке. Будьте внимательны и не продавите ее рубашку. На турнирах держите двусторонние карты отдельно от дополнительной колоды, чтобы они не перепутались.

Вместо двусторонних карт в колодах можно использовать только официальные карты-списки. Если вы пользуетесь картой-списком для замены какой-либо двусторонней карты в вашей колоде, то должны использовать карты-списки для всех своих двусторонних карт.

Используйте карту-список там, где важно скрыть сущность карты – то есть, в библиотеке, в руке или в изгнании рубашкой вверх. Если карта в стеке, на поле битвы, на кладбище или изгнана рубашкой вниз, замените карту-список на саму двустороннюю карту.

Когда двусторонняя карта видима – например, она находится в общей зоне, показана, или на нее смотрит игрок, – способные ее видеть игроки могут видеть обе ее лицевые стороны. Любой игрок, который может посмотреть на карту-список в закрытой зоне, может посмотреть и на представленную ей двустороннюю карту.

Драфт с двусторонними картами

Если вы играете драфт – а я очень советую вам его играть! – то выбор двусторонней карты немного отличается от выбора остальных карт. В отличие от остальных карт, двусторонние карты видны во время драфта всем игрокам. Вы не можете их прятать. Положите карту в стопку выбранных карт передней или задней лицевой стороной вверх. Громко кричать от радости при этом не рекомендуется, но тихонько посмеяться про себя вполне нормально.

Прославленность

Что может быть почетнее для существ-обитателей Мультивселенной, чем нанести игроку боевые повреждения! Для некоторых существ из «Magic: Истоки» такой момент станет по-настоящему переломным благодаря новой способности: Прославленность.

Прославленность срабатывает, когда существо с такой способностью впервые наносит боевые повреждения игроку. Она кладет на существо некоторое количество жетонов +1/+1 (это количество указано после ключевого слова). Кроме того, существо становится прославленным. Так что, когда ваши Роксы-Крушители в первый раз нанесут оппоненту боевые повреждения (Пробивной удар тут очень помогает), они подрастут до 6/6 и станут еще более грозными. Оказавшись прославленными, они уже не смогут вновь воспользоваться этой способностью, зато на них будет действовать улучшенный эффект Укрывающего Тумана.

Прославленность не срабатывает, когда существо наносит боевые повреждения Planeswalker-у. Зато она срабатывает в тех редких случаях, когда существо наносит боевые повреждения контролирующему его игроку (в результате эффекта перенаправления). Прославленное существо остается прославленным, даже если каким-то образом теряет все жетоны +1/+1.

Мастерство заклинаний

У некоторых мгновенных заклинаний и заклинаний волшебства в выпуске «Magic: Истоки» есть способности Мастерства заклинаний. Мастерство заклинаний — это слово способности, и с ним не связано никаких правил, но этим словом объединяются карты, которые становятся лучше, если на вашем кладбище есть не менее двух карт мгновенных заклинаний или волшебства.

Чтобы проверить, применяется ли Мастерство заклинаний, вы считаете количество карт мгновенных заклинаний и (или) волшебства на вашем кладбище в момент разрешения заклинания. Само заклинание при этом не считается. В этот момент оно еще в стеке, а не на кладбище.

Некоторые способности Мастерства заклинаний добавляют заклинанию дополнительные эффекты. Так, например, работает Усыпление.

Другие же заменяют все обычные эффекты заклинания или их часть. Так работает Огненный Импульс.

Внимательно читайте каждую способность Мастерства заклинаний, чтобы узнать, как именно она работает.

Угроза

Угроза — это новое ключевое слово для старой способности. Существо с Угрозой не может быть заблокировано менее чем двумя существами. Мы, старики, называем это «эффектом [autocard mvid="25676"]Goblin War Drums[/autocard]».

Если существо с Угрозой уже легально заблокировано двумя или более существами, то удаление блокирующих из боя не изменит и не отменит блокирование. Текст ряда старых карт с такой способностью изменен — теперь у них есть Угроза.

Искусность

Помните те стародавние времена, когда у нас был блок в мире Таркир? В альтернативной истории этого мира им правили пять кланов, и во главе каждого их них стоял грозный хан. У одного из этих кланов, Джеская, была характерная способность: Искусность. Нам она так понравилась, что мы не только ввели ее в реальную историю Таркира, но и решили, что, начиная с выпуска «Magic: Истоки», она может появиться в любом выпуске Magic.

Искусность — это срабатывающая способность, дающая существу +1/+1 до конца хода каждый раз, когда вы разыгрываете не являющееся существом заклинание. Заклинания существ не вызывают срабатывания Искусности, даже если у этих заклинаний есть другие типы, например, «Артефакт Существо». Лучше всего с Искусностью сочетаются мгновенные заклинания. Они превращаются в боевые засады, которые вдобавок к своему обычному эффекту усиливают атакующее или блокирующее существо.

Когда Искусность срабатывает, она помещается в стек поверх того заклинания, которое вызвало ее срабатывание, и разрешается до него. После того как Искусность сработала, уже не важно, что случится с не являющимся существом заклинанием. Даже если заклинание, например, отменится, Искусность все равно даст бонус существу.

Предсказать

Предсказать — это действие с ключевым словом, которое появлялось в нескольких предыдущих выпусках, а после «Magic: Истоки» сможет появиться в любом выпуске Magic. Предсказание позволяет вам заглянуть в будущее и, возможно, изменить его.

Чтобы предсказать N (где N — это некое число), посмотрите на такое количество карт с верха вашей библиотеки. Затем положите любое количество из них на верх вашей библиотеки в любом порядке, а остальные в низ вашей библиотеки в любом порядке. Внимательно читайте карты со способностью Предсказать. Иногда перед предсказанием случается какой-либо другой эффект карты. В иных случаях вы сначала предсказываете. Всегда выполняйте указания на карте по порядку.