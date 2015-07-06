История любого из героев имеет свое начало.

Для Planeswalker-ов это тот момент, когда зажигается их искра. Когда, пережив тяжелую душевную травму, они обретают невообразимое могущество и способность путешествовать между мирами.

В выпуске «Magic: Истоки» множество интересного ждет как умудренных опытом Planeswalker-ов, так и тех, кто разжигает свою искру в самый первый раз.

Все это начинается на пререлизе!

Пререлиз — это ваша первая возможность сыграть новыми картами. Приходите в магазин, познакомьтесь с картами выпуска «Magic: Истоки» раньше всех и исследуйте миры бескрайней Мультивселенной. «Magic: Истоки» — это выпуск, непохожий на другие. Вы готовы?

Пререлиз: начало

Пререлизы всегда были одними из моих самых любимых турниров по Magic.

Свой первый пререлиз я сыграл, когда мне было одиннадцать лет, и мне так понравилось, что с тех пор я стараюсь их не пропускать. Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело!

Если вы опытный игрок в формат «Запечатанная колода», вы можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе выпуска «Magic: Истоки», когда придете в магазин. Но если вам в новинку вся эта история с Запечатанной колодой, или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Ну, хорошо. Давайте начнем с самого важного: с поиска мест, где проводится пререлиз. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, куда идти! Что по этому поводу можно сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Узнать, что мест на турнире не осталось, это худшее, что может случиться, когда вы пришли в магазин. Планируйте наперед!

Итак, магазин вы нашли. Замечательно.

Перейдем к сборам. Действие выпуска «Magic: Истоки» разворачивается в десяти различных мирах Мультивселенной Magic, так что в этом путешествии скучать не придется — и к нему стоит как следует подготовиться. На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет множество интересного.

Например, захватив собственную стандартную колоду или колоду для «Командира», вы сможете провести время за игрой и между раундами. Имеет смысл взять альбом с картами на обмен, ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой и что-нибудь перекусить. (По всей Мультивселенной ходит слух о том, что для этой цели замечательно подходят батончики-мюсли.) Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что вам стоить высвободить достаточно времени на все мероприятие.

Итак, давайте посмотрим... Вы нашли магазин и собрали все, что может пригодиться в путешествии по десяти мирам выпуска «Magic: Истоки». Вы даже прочитали истории Planeswalker-ов выпуска «Magic: Истоки», так что теперь сможете поразить оппонентов знанием сюжета Magic, и просмотрели галерею карт.

Вы полностью готовы! А значит, вам понадобится...

Руководство по сбору колоды

Если вы в последнее время много играли, то заметите, что выпуск «Magic: Истоки» возвращает нас к основам формата «Запечатанная колода»: колодам двух цветов. А чтобы заранее выбрать один из двух цветов, вы выбираете Planeswalker-а, за которого будете сражаться.

В выпуске «Magic: Истоки» центральную роль играют пять Planeswalker-ов. Давайте их вспомним:

Гидеон

Гидеон Джура, которого в юности называли Китеоном Иорой, это белый Planeswalker из мира Терос, который командует целыми армиями, но при нужде и сам с готовностью бросается в бой! Несокрушимого Гидеона нельзя уничтожить в битве, так что справиться с ним может быть нелегко. Если вы выберете Гидеона, то получите связанные с ним белые карты, помогающие собрать большую армию и устремиться в атаку. Джейс

Хитроумный маг разума Джейс Белерен, родившийся на Врине, с легкостью перехитрит любого врага... а потом заставит того забыть, что с ним произошло. Несколько раз он даже стирал собственную память. ...Так, а о чем я говорил? Ах, да. Этот синий Planeswalker пользуется традиционными приемами синего цвета. Взятие новых карт, возврат существ в руки владельцев, отмена заклинаний — все это под силу Джейсу. Лилиана

Смерть для Лилианы Весс не является преградой. Эта волшебница-некромант родом из Доминарии стремится взять верх над смертью... и у нее на это достаточно времени, ведь договор с демонами даровал ей вечную жизнь! Присоединяйтесь к Лилиане, и вам будут доступны карты, заставляющие оппонента сбросить карты, уничтожающие существ и, конечно, замечательные зомби. Чандра

Импульсивная и резкая Чандра Налаар повелевает огнем. Она родилась в мире Каладеш и с тех пор успела в полной мере овладеть могущественной огненной магией. Выбрав Чандру, вы можете быть уверены в одном: будет жарко! Чандра поможет вам и убивать существ, и просто поливать пламенем оппонента. Нисса

Эльф-Planeswalker Нисса Ревейн родилась на Зендикаре и владеет могучей магией стихий. Она, как никто другой, способна установить связь с землей, и чувствует весь мир, в котором находится. Выберите Ниссу, и у вас наверняка найдутся и способы увеличить свою ману, и большие существа, которых вы сможете разыграть. С Ниссой вы можете быть уверены, что сама земля будет вам помогать.

Ну, хорошо. Итак, вы уже знаете, за какого Planeswalker-а будете играть? Не торопитесь, подумайте хорошенько.

Определившись, вы приходите в магазин, выбираете Planeswalker-а (или, возможно, вы это уже сделали, когда предварительно зарегистрировались), получаете оформленную в стиле вашего Planeswalker-а пререлизную коробку и приступаете к делу.

В пререлизном пакете вы найдете массу ценных вещей. Но самое главное — это, конечно, семь бустеров с картами, из которых вы будете собирать свою запечатанную колоду. Вы получите шесть обычных бустеров выпуска «Magic: Истоки» и один бустер из семи карт цвета выбранного вами Planeswalker-а.

Первым делом вам предстоит раскрыть секреты Мультивселенной. То есть, распотрошить полученные бустеры! Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Что дальше?..

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Собирать Запечатанную колоду может быть нелегко — и здесь вам пригодится особый бустер.

Когда вы выбирали пакет, вы выбрали связанного с ним Planeswalker-а. И от этого Planeswalker-а зависит содержимое «подготовленного бустера» — того, который был обернут в пластик. Подготовленный бустер помогает вам определить, каким цветом играть. Подготовленные бустеры выпуска «Magic: Истоки» содержат по семь карт цвета вашего набора, и это поможет вам добавить в колоду выбранный цвет.

Конечно, вы можете играть любыми цветами, но чаще всего цвет вашего Planeswalker-а будет самым разумным выбором. (К тому же, я надеюсь, что вы выберете Planeswalker-а того цвета, которым хотите играть.) Итак, я рекомендую вам взять цвет своего набора и посмотреть, какой второй цвет лучше всего с ним сочетается. Возможно, в этом цвете будет какая-то особенно сильная карта, или, например, вы выберете зеленый, но у вас окажется мало дешевых существ, и красный цвет хорошо заполнит этот недостаток.

Каким бы вы не воспользовались методом, вам придется выбрать карты для игры.

Как же вам отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду? Давайте потычем в них палочкой!

Но лучше, все же, разложить существа выбранных цветов по мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Гоблинского Охотника за Славой чаще всего стоит разыгрывать на первом ходу, а Огненный Импульс — не стоит.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной Запечатанной колоды. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существа. 2 маны: 4–6 существ. 3 маны: 3–5 существ. 4 маны: 4 существа. 5 маны: 3 существа. 6+ маны: 1–2 существа.

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим!

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Запечатанная колода» многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии ваши самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в Ограниченном формате ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего хода.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

Если вы серьезно заинтересовались форматом «Запечатанная колода», то вот вам несколько статей, из которых вы можете узнать еще больше:

Двухголовый гигант

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Запечатанная колода — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая из пар получает два пререлизных пакета (при этом они не обязательно должны быть одного цвета — вы можете составить собственную команду Planeswalker-ов). Из этих пакетов игроки собирают две колоды. Если в вашем магазине проводится 2HG, организатор турнира сможет подробнее рассказать вам об этом формате.

Открытые дуэли

Если вы не хотите тратить на турнир весь день, или у вас мало времени, и вы просто хотите сыграть несколько расслабленных партий с картами из выпуска «Magic: Истоки», вы можете принять участие в Открытых дуэлях.

В этом дополнительном мероприятии вы получаете готовый к игре начальный набор из 60 карт и используете его для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами! Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Но погодите, это еще не все!

Вдобавок к новым картам из бустеров, в своем пререлизном пакете вы получите еще кое-что интересное.

Прежде всего, это пререлизная промо-карта. Вы можете положить ее в свою колоду — и с большой вероятностью захотите это сделать. Так что она отправляется в стопку карт для колоды. Пререлизной картой может быть одна из редких карт (вернее, семи редких карт и одной раритетной) вашего цвета. Если вам повезет, вы даже сможете получить в качестве промо-карты двустороннюю карту Planeswalker-а!

Также вы получите один из этих симпатичных счетчиков жизней Spindown:

И, наконец, то, что мне больше всего нравится в пререлизном пакете выпуска «Magic: Истоки» — эти брошюры с сюжетом:

В вашем пакете будет брошюра для выбранного вами Planeswalker-а. В ней вы найдете его историю, замечательные иллюстрации, а также список достижений, которые вы можете попробовать получить за время пререлиза, чтобы повторить путь своего персонажа.

Сможете ли вы пройти по следам выбранного Planeswalker-а и узнать историю его становления? Попробуйте получить эти достижения на пререлизе!

Старые истории, новые способности

В выпуске «Magic: Истоки» вас ждет много нового! Давайте пройдемся по каждой из новых механик, воспользовавшись статьей «Механики выпуска "Magic: Истоки"».

Двусторонние Planeswalker-ы

На каждой лицевой стороне такой карты есть свой набор характеристик: имя, тип, подтип, способности, мана-стоимость (или ее отсутствие на обратной лицевой стороне) и так далее. Пока двусторонняя карта не находится на поле битвы, вы учитываете только характеристики ее передней лицевой стороны.

Обычно двусторонняя карта выходит на поле битвы передней лицевой стороной вверх. Это происходит, когда вы разыгрываете карту или помещаете ее на поле битвы иным образом — например, поднимая из кладбища таким заклинанием, как [autocard]Восстать из Могилы[/autocard]. Вы не можете разыгрывать сторону с Planeswalker-ом у этих карт.

Двусторонние карты в колоде

Если вы хотите положить двустороннюю карту в колоду, то у вас есть два варианта. Вы можете играть в непрозрачных протекторах (возможно, вы уже так играете) или использовать карту-список, встречающуюся в некоторых бустерах выпуска «Magic: Истоки».

Вместо двусторонних карт в колодах можно использовать только официальные карты-списки. Если вы пользуетесь картой-списком для замены какой-либо двусторонней карты в вашей колоде, то должны использовать карты-списки для всех своих двусторонних карт.

Прославленность

Прославленность срабатывает, когда существо с такой способностью впервые наносит боевые повреждения игроку. Она кладет на существо некоторое количество жетонов +1/+1 (это количество указано после ключевого слова). Кроме того, существо становится прославленным.

Прославленность не срабатывает, когда существо наносит боевые повреждения Planeswalker-у. Зато она срабатывает в тех редких случаях, когда существо наносит боевые повреждения контролирующему его игроку (в результате эффекта перенаправления). Прославленное существо остается прославленным, даже если каким-то образом теряет все жетоны +1/+1.

Мастерство заклинаний

Чтобы проверить, применяется ли Мастерство заклинаний, вы считаете количество карт мгновенных заклинаний и (или) волшебства в момент разрешения заклинания. Само заклинание при этом не считается. В этот момент оно еще в стеке, а не на кладбище.

Угроза

Существо с Угрозой не может быть заблокировано менее чем двумя существами. Если существо с Угрозой уже легально заблокировано двумя или более существами, то удаление блокирующих из боя не изменит и не отменит блокирование.

Искусность

Искусность — это срабатывающая способность, дающая существу +1/+1 до конца хода каждый раз, когда вы разыгрываете не являющееся существом заклинание. Заклинания существ не вызывают срабатывания Искусности, даже если у этих заклинаний есть другие типы, например, «Артефакт Существо».

Предсказать

Чтобы предсказать N (где N — это некое число), посмотрите на такое количество карт с верха вашей библиотеки. Затем положите любое количество из них на верх вашей библиотеки в любом порядке, а остальные в низ вашей библиотеки в любом порядке.

Ваша история становления

В выпуске «Magic: Истоки» найдется множество интересного и для новичков, и для опытных игроков.

Я сам играю уже много лет, но подобные выпуски не перестают удивлять и радовать меня новыми удачными находками. Уверен, на пререлизе мы отлично повеселимся!

А закончить эту статью я хочу таблицей, в которой показаны родные миры каждого из пяти Planeswalker-ов и те миры, куда они совершили свое первое путешествие. Эти миры вы сможете увидеть на связанных с ними картах. Вот эта таблица:

Planeswalker Родной мир Мир первого путешествия Гидеон Терос Бэнт Джейс Врин Равника Лилиана Доминария Иннистрад Чандра Каладеш Регата Нисса Зендикар Лорвин

Да, и если вы хотите взглянуть на те потрясающие карты, что вы можете получить в бустерах, заходите в галерею карт. В ней для вас уже представлены все карты выпуска.

Если у вас есть какие-либо вопросы по пререлизу и о том, чего ожидать на турнире, пишите мне в Twitter или задайте вопрос на странице в Tumblr. Я обязательно прочитаю их и постараюсь помочь!

Удачных выходных! И пусть за эти выходные у вас появится собственная история становления!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight