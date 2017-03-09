В начале партии Magic у вас 20 жизней. Грозные заклинания и свирепые существа оппонента будут пытаться лишить вас этих жизней, постепенно снижая их количество с двадцати до нуля.

Но что, если мы не позволим этому случиться?

Знакомьтесь: получение жизней.

В получении жизней есть что-то удивительно притягательное. Начнем с того, что людям нравится смотреть, как растут цифры: будь то ваш банковский счет, уровень в RPG или жизни в Magic — чем больше, тем лучше!

Но еще важнее то, что если 0 жизней означает для вас поражение, то вы, само собой, захотите держаться от этого значения подальше. Оппоненту будет гораздо сложнее победить вас, если у вас будет не 20 жизней, а 42.

Но правда ли это? В какой-то мере. Если вы играете в Magic, то наверняка уже слышали истории о получении жизней. Может быть, вам говорили, что это здорово. Может быть, говорили, что это ужасно. Какому же мнению из двух верить?

На самом деле, ни одному.

Как всегда, главное — иметь всю необходимую информацию и принимать решения на ее основе. Начнем!

Жизнь и судьба

Начав играть в Magic, многие игроки обращают внимание на получение жизней. По этой причине у дающих жизни карт сложилась незаслуженно дурная репутация. Многие годы новички клали их в свои колоды, а опытные игроки советовали убрать их, замыкая своеобразную информационную петлю.

И в этом есть определенная доля правды. Потому что проблема заключается в том, что получение жизней на самом деле не помогает вам выиграть партию.

Получение жизней помогает вам не проиграть, но «не проиграть» и «выиграть» — это совсем разные вещи.

Предположим, вы разыграли Благословение Капеллана и получили 5 жизней.

Вы потратили карту, никак не изменив ситуацию на столе. Вы никак не помешали действиям оппонента. И, если не считать случая, когда эти 5 жизней помогают вам не умереть от повреждений в атаке (и при этом оппонент не может повторить ее на следующий ход), вы не оказали никакого влияния на партию.

Давайте проведем мысленный эксперимент. Представим, что у вас есть одно существо. Пусть это даже будет существо 1/1 за одну ману.

Если это существо сможет заблокировать столько же повреждений, сколько жизней дает вам заклинание, оно уже будет настолько же полезно. А если оно сможет заблокировать больше повреждений, то станет даже полезнее, чем Благословение Капеллана!

Но самое важное — то, что у существа есть огромное количество других функций! Оно может атаковать, сдерживать атакующих, использовать свои способности и так далее. Заклинание для получения жизней, с другой стороны, может делать только одно.

Каждая карта, которой вы играете в колоде, занимает место, которое могла бы занять другая. Если бы Благословение Капеллана просто волшебным образом появилось бы в вашей руке, это было бы одно. Но на самом деле вы получите его вместо другой карты, которую могли бы разыграть, — и с большой вероятностью она была бы эффективнее.

Да, в партии может сложиться ситуация, когда 5 жизней будут означать разницу между проигрышем и пережитой фазой боя. Но сколько раз такое должно произойти, чтобы оправдать все те случаи, когда этого не случилось? С большей вероятностью полезнее окажется любая карта подходящего цвета, которую выдаст вам кнопка случайной карты в Gatherer. Редкие случаи, когда это работает, не оправдывают все те, когда это не так.

Итак, как уже было сказано, получение жизней — это плохо, и играть такими картами нельзя.

. . . Верно?

Жизнь прекрасна

Неверно.

Многие игроки, услышав, что получение жизни — это плохо, перестали думать о его использовании вовсе и недооценивали дающие жизнь карты, которые на самом деле хороши. Существует множество очень сильных карт, которые дают жизнь.

Если единственное существо, которое вы видели за всю жизнь, это Нетерпеливый Кадет, то нечестным было бы утверждать, что существа плохие, и ими нельзя играть. Да, это существо 1/1 за одну ману без способностей. Но ведь есть еще так много невероятных существ!

То же самое верно для получения жизней.

Оценивая дающие жизни карты, обращайте внимание на несколько факторов. Давайте посмотрим на четыре основных причины играть заклинаниями, дающими жизнь:

1. Оно не только дает жизнь

Самое лучшее получение жизни — это получение жизни, приделанное к чему-то еще, с чем вы двигаетесь вперед. Таким образом заклинание служит сразу нескольким целям.

Классический пример такой карты — существо, дающее вам жизни.

У этих существ отлично получается атаковать и блокировать, а получение жизней — приятный бонус. Обычно вы не стали бы платить три маны за существо 3/2, но дополнительные жизни и возвращение из кладбища делают стоимость более чем разумной.

Это работает и с другими заклинаниями.

Эти заклинания дают вам жизнь, одновременно делая что-то еще. Оба они весьма мощные — как видите, они выводят вас вперед по ресурсам. Получение жизни здесь привязано к отличному эффекту.

Знаете, что лучше всего в партии? Дополнительные карты! А знаете, что хуже всего, когда вы тратите на эти карты время и всю ману? Умереть, так и не успев ими воспользоваться. Получение жизни снижает этот риск, покупая вам время для разыгрывания лучших заклинаний.

Есть дающие жизнь заклинания, которые дают вам при разыгрывании карту. Игра ими может быть оправдана: на них вы тратите только время, не проигрывая по картам. Если у них есть какой-то еще эффект, или они стоят достаточно дешево, их можно рассмотреть.

Жизни вам дают даже некоторые земли. В этом случае вы не тратите место в колоде, потому что вам все равно нужно играть землями, а в какой-то момент практически бесплатные дополнительные жизни могут пригодиться.

Эта причина — самая основная, и в этой категории дающих жизни карт вы найдете максимальное число тех, что подходят вам.

2. Вам нужны жизни против определенного противника

Играя с некоторыми колодами, для победы вам достаточно какое-то время продержаться. Против определенных соперников получение жизней оказывается крайне эффективным.

Предположим, что вы играете против красной колоды, убивающей прямыми повреждениями и использующей такие карты, как Lava Spike. Весь ее план игры основан на том, чтобы сжечь вас как можно скорее.

И вдруг на втором ходу вы получаете 8 жизней.

Вы не только низвели на нет эффект двух или трех карт оппонента одной своей, но и купили себе достаточно времени, чтобы воплотить в жизнь собственный план на игру. И, само собой, за это время вы можете получить новые дающие жизни заклинания, которые обернутся для соперника дополнительной головной болью.

Карты, дающие жизнь, — хорошие кандидаты в дополнительную колоду против сжигающих колод. Они могут хорошо показать себя и в матче с агрессивной колодой на существах, но тут я бы предпочел заклинание удаления или даже собственное хорошее существо. Если источники повреждений у оппонента многоразовые — как существа — то получение жизней против них гораздо менее эффективно.

3. Карта дает на самом деле много жизней

Существует такое соотношение мана-стоимости и жизней, после которого дающей жизнь картой уже может захотеться играть. Если бы у вас была карта за одну белую ману, дающая 100 жизней, ей бы наверняка нашлось место в колоде.

Так, само собой, не бывает, но время от времени сильные дающие жизнь карты все же появляются. Вот два примера из далекого прошлого:

Martyr of Sands давал вам невероятное количество жизней. За две маны — одну на разыгрывание и одну на пожертвование — легко можно было получить 12 жизней и даже больше. (А если у вас еще было Провозглашение возрождения, чтобы вернуть его. . . Я думаю, что где-то далеко две колоды на Martyr of Sands из старинного стандартного формата до сих пор никак не могут доиграть друг с другом матч.)

Правильно играя Pulse of the Fields, вы не теряли карту, и за партию это заклинание могло принести вам целую кучу жизней. Играя колодой, которая редко атаковала, вы запросто могли вернуть себе свои начальные 20 жизней.

4. Ваша колода построена вокруг жизней

Существуют интересные карты, награждающие вас за большое количество жизней. Вокруг них можно построить колоду, и я бы не списывал их со счетов!

Если у вас есть эти карты, то понятно, что вам захочется иметь и какой-то способ получения жизней. Тратить карты за жизни гораздо выгоднее, если это приносит вам еще какое-то преимущество.

Обратите внимание, что за получение жизней вы должны получать что-то еще: просто положить в колоду дающие жизнь заклинания и назвать ее «колодой на жизни» недостаточно. Если вы потратите все свое время и ресурсы на жизнь, оппонент неизбежно возьмет над вами верх. Вам нужны какие-то карты, чтобы получать преимущество — такие, как Фелидар-Владыка или Ангельское Соглашение.

Такова жизнь!

Как и многие другие аспекты Magic, получение жизней может оказаться как правильной стратегией, так и неправильной — в зависимости от того, чего вы пытаетесь добиться. Хороший баланс получения и потери жизней может быть ключом к победе.

Кстати, потеря жизней... Это может быть темой для будущей статьи.

А пока — на этом рассказ о получении жизней закончен. Если у вас есть какие-то мысли или комментарии, я с удовольствием их выслушаю! Со мной всегда можно связаться через Twitter, Tumblr или написав электронное письмо на английском языке по адресу BeyondBasicsMagic@gmail.com.

Надеюсь, статья поможет вашей жизни в Magic и вашей жизни в целом. Применяйте знания в своих стратегиях, улучшайте колоды и играйте с удовольствием!

До встречи на следующей неделе.

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight