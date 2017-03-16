На прошлой неделе мы с вами обсуждали светлую сторону жизни: ее получение.

Мы говорили о том, когда дающими жизнь картами стоит играть, каковы их сильные стороны, и в каких матчах они могут быть полезными — и наоборот.

Но картина не будет полной, если не упомянуть и о темной стороне жизни — то есть, о ее потере. Мы погружаемся в зловещий мир карт, требующих заплатить жизнь за свои эффекты. Хотите узнать, когда стоит это делать?

Тогда вздохните поглубже и надевайте маску: мы погружаемся!

В начале партии в Magic в вашем распоряжении есть понятные ресурсы: ваша рука и библиотека. Это инструменты, призванные помочь вам победить.

Но у вас есть еще один критически важный ресурс — ваше общее количество жизней.

На количество жизней можно смотреть как на простой цифровой показатель того, кто выигрывает, а кто проигрывает. Но на самом деле, общее количество жизней — это гораздо больше. Ваше количество жизней — это ресурс.

Если вы играете медленной контрольной или комбо-колодой, ваши жизни — это ваш буфер против агрессивной колоды на той стороне стола. Вы можете выдерживать атаки существ соперника, потому что у вас достаточно жизней, и ваши жизни — это ресурс.

Точно так же вы можете использовать этот ресурс для разыгрывания заклинаний, увеличивающих ваши шансы на победу.

Давайте взглянем на карту, которая в свое время часто появлялась в стандарте:

Мучительное Уничтожение может избавить вас почти от чего угодно всего за три маны. Это отличная стоимость, учитывая то, что изгнать вы можете и planeswalker-а, и существо, и землю.

Но три маны — это еще не все. Вам придется заплатить за заклинание три жизни. Само собой, постоянно терять по три жизни не хочется, ведь ваша жизнь — ресурс, и тут в голову приходит вопрос: действительно ли стоит использовать эту карту, а не другое заклинание удаления?

И тем не менее, это очень сильная карта. Почему?

Давайте разберемся.

Одна жизнь до смерти

Я не знаю, кто сказал это первым. Кто из летописцев Magic раньше других занес эту мудрость в скрижали. Но этот принцип очень важно понять, чтобы шире понимать всю игру.

Если из всей сегодняшней статьи вы вынесете лишь одно, то пусть это будет эта фраза: единственная жизнь, которая в Magic имеет значение — последняя.

Да, именно так. А первые 19 жизней? Как я уже говорил, всего лишь ресурс. Щит, защищающий вас от удара в сердце при потере последней жизни. Если вы их теряете, ничего страшного.

Я хорошо понимаю, как неприятна может показаться сама мысль о потере жизней. Но зачастую, заплатив немного жизней прямо сейчас, вы экономите гораздо больше в перспективе.

Вернемся к Мучительному Уничтожению.

Если у оппонента есть существо 5/5, которое собирается в атаку, а вы Мучительным Уничтожением убиваете его, то на самом деле вы экономите себе жизни.

Да, вы могли бы убить его другим заклинанием удаления, не требующим терять жизней вовсе, но тут вы платите за универсальность. Что, если бы вам угрожало не существо 5/5, а Чандра, Факел Непокорности? Вы потеряете 3 жизни, но никак иначе вам с ней было бы не справиться.

Запомните: ваше количество жизней — это ресурс, и единственная жизнь, которая имеет значение — последняя. Если использовать Мучительное Уничтожения значит, что вы не окажетесь в той ситуации, когда 3 жизни будут иметь значение (даже если в итоге вы проиграете — если в последней атаке у вас сняли больше трех жизней, вы проиграли бы все равно), то эту его стоимость можно считать незначительной.

...по крайней мере, в некоторых случаях.

Смертельные числа

Насколько для вас важна потеря жизней в большой степени зависит от того, сколько вы платите, и в какой момент игры это происходит.

Например, использование ключевых в старых форматах достающих земель, таких как Затопленная Пойма и Зеленеющие Катакомбы, стоит 1 жизнь. И, несмотря на это, в колоды их кладут в огромном количестве. Почему?

Заплатить 1 жизнь — это почти бесплатно. Вероятность того, что 1 жизнь будет означать для вас разницу между победой и поражением, ненулевая, но крайне мала. Чаще всего вы все равно проиграли или выиграли бы.

Кроме того, в этом конкретном примере достающие земли значительно улучшают вашу ману в ранней игре, давая возможность разыгрывать лучшие заклинания. Заплатить 1 жизнь за то, что вся ваша колода начинает работать лучше, — вполне разумное решение. На самом деле, многие колоды готовы в ходе партии заплатить за стабилизацию маны 5 или даже больше жизней, просто потому что это того стоит.

Но здесь следует соблюдать осторожность, чтобы не согнуться под тяжестью слишком большого количества таких карт.

Предположим, что ваши земли наносят вам повреждения. Еще у вас есть такие карты, как Мучительное Уничтожение. А потом вы кладете несколько таких карт, как Болезненная Правда. Вы и оглянуться не успели, как стали регулярно наносить себе за партию 8 и больше повреждений, а это уже может иметь большое значение!

Вы должны внимательно следить за тем, чтобы в колоде не оказалось слишком много требующих жизней карт. В какой-то момент, если у вас нет способов получить жизни, вы можете оказаться с картами в руке, которые не можете разыграть. В этом случае бесполезные карты сведут на нет все то преимущество, что вы получали за оплаченные жизни.

Именно поэтому, несмотря на то, что Мучительное Уничтожение появлялось в изрядном количестве колод, чаще всего игроки клали один, два или три экземпляра вместо четырех возможных. Первое Мучительное Уничтожение, которое вы берете, обычно идет вам на пользу, но если вы возьмете слишком много, то это может убить вас или обернуться невозможностью разыграть их.

Важность соперника

Соперник, с которым вы играете, очень важен при определении того, сколько жизней вы готовы потратить.

В игре двух контролей вы зачастую можете платить жизнь, не думая о последствиях. Я получал повреждения и клал Освященный Фонтан развернутым исключительно из соображений блефа столько раз, что даже не могу сосчитать. В таком матче вы можете сколько угодно раз играть Болезненную Правду за тремя картами, и с вами все будет в порядке: просто в какой-то момент станет понятно, что вы выиграли или проиграли.

Если же вы играете против красной колоды на повреждениях, заставляющие платить жизнь карты становятся намного менее привлекательными. Ваша Болезненная Правда превращается в бесплатный Lava Spike для противника!

Конечно, существуют исключения, — такие карты, как Темный Наперсник и Гостья Приюта могут отлично проявить себя против агрессивных колод, поскольку для получения преимущества вам нужны дополнительные карты, а к тому же этими существами вы можете атаковать и блокировать. Горькоцвет обходится вам в 1 жизнь каждый ход, но дает вам возможность блокировать до бесконечности, так что зачастую на самом деле экономит вам жизни!

Здесь главное — не искать на картах текст про потерю жизней, а смотреть, как именно вы их теряете и что получаете за это.

Живи долго и процветай

Надеюсь, вам понравился этот рассказ о потере жизней. Как видите, это не всегда так страшно, как кажется.

Вместе эта статья и статья о получении жизни на прошлой неделе позволят увидеть вам большую картину и разобраться, когда эти приемы работают. Быть может, вы даже соберете колоду на их комбинации!

Возможно, у вас еще остались вопросы, и тогда я с удовольствием вас выслушаю! Если у вас есть сомнения или комментарии, обязательно отправляйте их мне. Со мной всегда можно связаться через Twitter, Tumblr или написав электронное письмо на английском языке по адресу BeyondBasicsMagic@gmail.com.

До встречи на следующей неделе! А до тех пор — успехов вам в оплате жизней!

Гэвин

@Gavinverhey

GavInsight