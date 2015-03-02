С возвращением! Добро пожаловать в настоящее Таркира. Могучие драконы испокон веков правили здесь небесами и пятью кланами, составляющими большую часть населения Таркира. Большое спасибо, Сархан!

«Драконы Таркира» — заключительный выпуск блока «Ханы Таркира» (стоп, а это кто еще такие?), и в этом выпуске представлены и новые, и уже знакомые способности. Название выпуска выбрано не случайно: в нем вдвое больше Драконов, чем в любом другом выпуске.

У каждого из пяти кланов есть свой символ. Эти символы впервые появились у выводков драконов выпуска «Перекованная Судьба». Символы напечатаны на фоне текстового поля тех карт, которые близко связаны с одним из пяти кланов. Они никак не влияют на игровой процесс.

Подмога

Подмога — характерная способность зелено-белого клана Дромока. Она не изменилась с момента появления в выпуске «Перекованная Судьба».

Чтобы использовать Подмогу, прежде всего найдите среди существ под вашим контролем существо с наименьшей выносливостью. Если таких существ несколько, выберите одно из них. Затем положите на то существо жетоны +1/+1, количество которых равняется значению Подмоги. Подмога не делает существо целью. Вы определяете, какое существо получает жетоны, только когда выполняете действие Подмоги.

Предположим, под вашим контролем есть существо 2/2 и существо 1/1, и вы разыгрываете Заклинателя Песка. Когда Заклинатель Песка выходит на поле битвы, его способность срабатывает. В ответ на эту способность ваш оппонент уничтожает существо 1/1. Когда срабатывающая способность Заклинателя Песка разрешится, под вашим контролем будет два существа 2/2. Поскольку у этих существ будет одинаковая выносливость, вы сможете выбрать одно из них. Оно получит жетон +1/+1, и у вас появится новый боец 3/3.

Отскок

Отскок — характерная способность бело-синего клана Оджутай. Отскок возвращается (каламбур, однако) после своего дебюта в выпуске «Возрождение Эльдрази». С тех пор он нисколько не изменился.

Отскок позволяет вам разыграть мгновенное заклинание или волшебство второй раз бесплатно. Если вы разыгрываете заклинание с Отскоком из вашей руки, вы изгоняете его, вместо того чтобы положить на кладбище. Затем, в начале вашего следующего шага поддержки, вы сможете разыграть это заклинание еще раз, без уплаты его мана-стоимости. После разыгрывания из изгнания заклинание отправляется на кладбище. Если в начале шага поддержки у вас будет несколько заклинаний с Отскоком, вы можете разыграть их в любом порядке.

Существам со способностью Искусности из предыдущих двух выпусков заклинания с Отскоком дают бонус дважды — по одному разу за каждое разыгрывание заклинания. (Искусность не представлена в выпуске «Драконы Таркира».)

Отскок действует, только если заклинание разрешается. Если оно по любой причине отменяется — например, потому что оппонент разыграл такое заклинание, как Отвергнуть, или потому что все цели заклинания стали нелегальными, — Отскок не подействует. Заклинание просто отправится на ваше кладбище, не произведя эффекта. Если вы не можете разыграть заклинание из изгнания — например, потому что ему необходима цель, а легальных целей нет, — то заклинание остается в изгнании.

Угнетение

Угнетение — характерная способность сине-черного клана Силумгар. Когда существо с Угнетением выходит на поле битвы, вы можете пожертвовать существо под вашим контролем.

Но вы жертвуете своих верных слуг не напрасно. У каждого существа с Угнетением есть вторая способность, дающая бонусы, когда оно «угнетает существо», то есть когда вы жертвуете существо для его способности Угнетения. Способность не срабатывает, если вы жертвуете существо по какой-либо другой причине, в том числе для способности Угнетения иного существа.

Когда Угнетение разрешается, вы можете пожертвовать любое существо под вашим контролем, в том числе и само существо с Угнетением. Если вы не хотите жертвовать существо, вы не обязаны это делать. Если же вы это делаете, вы выбираете существо в момент разрешения способности Угнетения. Чтобы наиболее эффективно использовать своих слуг, ищите существа со способностями, которые дают дополнительные бонусы, когда те умирают.

Рывок

Рывок — характерная механика черно-красного клана Колаган. Рывок позволяет существу нанести оппоненту удар и скрыться, прежде чем тот поймет, что случилось. Способность не изменилась с момента появления в выпуске «Перекованная Судьба».

Рывок — это альтернативная стоимость у некоторых заклинаний существ. Разыгрывая заклинание с Рывком, вы можете оплатить его стоимость Рывка вместо оплаты мана-стоимости. Если вы это делаете, у существа будет Ускорение, и оно сможет атаковать в этом ходу. Но в начале следующего заключительного шага вы вернете это существо с поля битвы в руку его владельца.

Если вы выбрали оплатить стоимость Рывка, вы все равно разыгрываете заклинание — оно идет в стек, и его можно отменить. Рывок не меняет то, когда вы можете разыграть заклинание существа; обычно это можно сделать только во время главной фазы. Если вы разыграли заклинание существа за его стоимость Рывка, оно вернется в вашу руку, только если в начале следующего заключительного шага еще будет находиться на поле битвы. В том случае, если до этого момента существо покидает поле битвы, оно остается там, где находится.

Иногда стоимость Рывка ниже, чем мана-стоимость самой карты с Рывком. Так что если у вас есть четыре маны, то вы можете разыграть Стремительного Боевого Громилу немного раньше, чем обычно, и провести им одну лишнюю атаку. На следующем ходу вы можете разыграть его за мана-стоимость, и он останется на поле битвы. У других карт стоимость Рывка равна или превышает мана-стоимость. Неожиданная атака такими существами способна оказать большое влияние на игру, так что вы при желании можете разыграть их за стоимость Рывка, даже если можете оплатить обычную мана-стоимость.

Внушительность

Внушительность — характерная механика красно-зеленого клана Атарка. Внушительность — это слово способности, так что каждая способность Внушительности работает по-своему. Однако все они так или иначе учитывают наличие под вашим контролем существ, сумма значений силы которых равна 8 или больше. Внимательно читайте каждую способность, чтобы понять, что она делает.

Когда вы подсчитываете сумму значений силы существ под вашим контролем, используйте реальные значения силы, даже если они ниже 0. Предположим, под вашим контролем есть существа 0/3, 4/4 и 8/8. Сумма значений силы существ под вашим контролем равна 12. Но если оппонент разыграет заклинание, которое даст -6/-0 существу 4/4, у вас получатся существа 0/3, -2/4 и 8/8. Их сумма значений силы будет равна 6.

Способность Несущегося Табуна Оленей содержит условное придаточное предложение со словом «если» — то есть по сути включает в себя условие для срабатывающей способности. Такие способности проверяют выполнение условия два раза. Первый раз это происходит, когда способность должна сработать. Если в этот момент сумма значений силы существ под вашим контролем меньше 8, способность не срабатывает вовсе. Если же она срабатывает, то второй раз проверяет сумму значений силы существ под вашим контролем, когда должна разрешиться. Если к этому моменту сумма значений силы станет меньше 8, способность не произведет эффекта.

Другие способности Внушительности являются активируемыми. Сумма значений силы существ под вашим контролем должна быть не меньше 8, чтобы вы могли их активировать. Однако после активации способности уже неважно, что происходит с вашими существами. Даже если сумма значений их силы станет меньше 8, это никак не повлияет на активированную способность.

Мегаоборотень

Вспомните все, что вам нравилось в способности Оборотень в выпуске «Ханы Таркира». Мегаоборотень — это все то же самое, только больше!

Если вы знаете, как работает Оборотень, то и Мегаоборотень окажется вам знаком. Единственное различие между ними в заключается в том, что когда вы переворачиваете находящееся рубашкой вверх существо с Мегаоборотнем рубашкой вниз, оплатив его стоимость Мегаоборотня, оно не только обретает свои обычные характеристики, но и получает жетон +1/+1. Обратите внимание, что если вы переворачиваете находящееся рубашкой вверх существо рубашкой вниз каким-либо другим способом (например, вы воплощаете карту с Мегаоборотнем и переворачиваете ее рубашкой вниз, оплачивая ее мана-стоимость), то жетон оно не получает.

Переворачивание существа рубашкой вниз не задействует стек, и на это нельзя ответить. Так что если перевернуть рубашкой вниз находящихся рубашкой вверх Лучников Гнездовья, они станут 4/5 (3/4 с жетоном +1/+1), прежде чем любой из игроков сможет что-либо сделать.

У Мегаоборотня даже есть своя накрывающая карта, которую вы можете использовать, разыграв рубашкой вверх существо с этой способностью. Такую карту использовать необязательно. Однако она придает стильный вид вашим существам рубашкой вверх! Кроме того, она поможет вам не забыть показать существо рубашкой вверх оппоненту, если оно покинет поле битвы или закончится партия.

Если вы не встретились с реальностью, в которой присутствовала способность Оборотня (и снова спасибо Сархану), вы можете прочитать о ней в статье «Механики выпуска “Ханы Таркира”».

Да будет успешным ваше служение владыкам драконов — и на пререлизе, и после него!