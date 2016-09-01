Вы смотрите на стол. Похоже, что все чисто. Отличная возможность атаковать и пронести 2 легких повреждения.

Вы убираете руку от своего существа. Поднимаете взгляд. Оппонент немного удивленно смотрит на вас, на секунду задумывается, а потом активирует Лоскутного Червя Симиков.

Ой...

Он блокирует. У вас в руке есть взятый в этом ходу Титанический Рост. Что вы будете делать?

Что вы решили? Подождите, не отвечайте.

Сегодня мы с вами поговорим об ошибках.

Нравится вам или нет, но все мы совершаем их, играя в Magic. Даже лучшие из тех, что брали карты в руки, совершали ошибки, играя на высочайшем уровне. Неправильно выбранные атакующие. Попытка отменить заклинание, отменить которое нельзя. Разыгрывание заклинания за одну ману, когда на столе Сосуд Пустоты на один. Уловить Мысль на втором ходу и после этого — не сыгранная вторая земля, забытая в руке. Я видел, как все это делали настоящие мастера. Кое-что из этого делал и я сам. Как бы вы хорошо ни играли, вы не застрахованы от ошибок.

Я повторю еще раз: вы будете совершать ошибки.

И в этом нет ничего необычного. Magic — сложная игра. И порой, на исходе долгого дня, в седьмом раунде турнира, вы просто на секунду отвлекаетесь и забываете, что Лановарские Эльфы оппонента дадут ему третью ману, так что Утечка Маны в его заклинание — не самое лучшее решение.

Такое случается.

Само собой, никто из нас не совершает ошибки специально. Мы стараемся играть наилучшим образом! Но без ошибок игры не бывает. И их делают абсолютно все.

Однако вот что надо хорошо понимать. Дело не в том, как мы делаем ошибки, а в том, как мы на них реагируем.

Это верно не только для Magic, но и для жизни вообще.

Вы сказали что-то, причинившее боль дорогому вас человеку? Вы забыли про время, вышли из дома поздно и опоздали на самолет? Вы уехали откуда-то, откуда совсем не хотели уезжать? Все это — ошибки.

Но когда ошибка уже сделана, что становится самым главным? То, что вы делаете дальше.

Вы можете не обращать внимания на задетые чувства и сделать ситуацию только хуже — или можете извиниться и исправить ее. Вы можете в ярости кричать на работников авиакомпании — или подбежать к стойке и вежливо узнать, не могут ли вас посадить на следующий рейс. Вы можете тосковать по старым добрым временам — или сделать нынешние времена куда лучше прежних.

Решать вам.

А как это работает в Magic? Абсолютно точно так же. Вся ситуация — прямо на столе перед вами. Вы либо выиграете партию, либо проиграете. Так как же вы будете выкарабкиваться, совершив ошибку?

План действий

Когда в партии в Magic вы совершили ошибку, то пути назад нет. Вы должны оценить сложившуюся ситуацию и решить, как действовать дальше.

Давайте разберем пример из начала статьи.

У вас в руке Титанический Рост. Вы хотите его применить?

Наш природный инстинкт велит нам не делать ошибок. Он велит нам сохранить лицо и разыграть Титанический Рост. Неприятно терять существо просто так. Неприятно может быть и признавать перед оппонентом, что существо вы просто зевнули.

Что ж, позвольте мне стать тем голосом, что призовет вас унять гордость.

Посмотрите на положение на столе. Лоскутный червь Симиков в прямом смысле упирается в стену — его блокирует Стена Ангела. Он ничего не может вам сделать. А вот Элементаль Воздуха — карта, которой вы с большой вероятностью проиграете. Вы можете пропустить всего две его атаки. Оппонент продолжит вас атаковать. Он вряд ли будет осторожничать — ведь он не подозревает, что вы достали из библиотеки идеальную засаду. На следующем ходу он пойдет в атаку — и вы сможете заблокировать и разобрать мерзкого Элементаля Воздуха на части! (Хотя, если подумать, какие у него могут быть части?..)

Но для этого необходимо важное условие: наличие у вас в руке Титанического Роста!

Если вы потратите его сейчас, то ничего не сможете сделать с элементалем. И как бы ни был вам дорог Руннолапый Медведь, не стоит за плохим решением принимать еще худшее.

Общий совет: когда вы поняли, что сделали ошибку, прежде, чем делать что-то еще, остановитесь и посмотрите на ситуацию. Вспомните свой план игры и решите, сможете ли вы его придерживаться. Определите, верной ли была ваша первая реакция. Вы не можете позволить себе сделать новую ошибку, пытаясь исправить предыдущую. Так вы только покатитесь по наклонной.

Правильные исправления

Имейте в виду, что я не хочу сказать, что реагировать на ошибки не следует вовсе. Наоборот, важно правильно подстраиваться к новой сложившейся в партии реальности.

В первом примере оценив положение дел на столе, мы приняли правильное решение придержать Титанический Рост. (Кто-то из игроков даже назвал бы атаку медведем разумным блефом, чтобы убедить соперника атаковать Элементалем Воздуха, но я с этим не согласен — оппонент все равно бы вас им атаковал.) Но бывают моменты, когда стоит подстраиваться под ситуацию.

Взгляните вот на это:

Неважно, почему так вышло, но оно вышло. Вы атаковали и тут же поняли, что совершили ошибку. Ваш Огромный Балот вот-вот погибнет, когда его заблокируют Тифозные Крысы!

Глядя на стол, вы понимаете, что если бы разыграли Нападение на Добычу, заставив подраться крыс и своего эльфа, то могли бы пройти в победную атаку. Но теперь вам придется потратить для этого обе свои карты!

Так что, просто оставить все как есть и разменять балота на крыс?

Ни в коем случае!

В этой партии ваш балот — карта победы. И несмотря на то, что лежащий на столе триумф вы упустили, именно балотом вы, скорее всего, выиграете эту партию. Вам следует разыграть Туман, а затем Нападение на Добычу в крыс, чтобы убрать их с дороги. Будем надеяться, что следующий ход принесет вам победу. Может выйти так, что оппонент поднимет карту, которая расправится с вашим балотом. Но как бы то ни было, сейчас зверя надо сохранить.

Как видите, все зависит от того, как выглядит ситуация в тот момент, когда вы заметили ошибку и начали принимать правильные решения. Представьте, что злой робот (или, может быть, Эмракул) взял ваш разум под контроль и заставил сделать что-то глупое. Теперь же вы вырвались из его хватки и готовы играть правильно.

Что делать дальше — решать вам.

Выход из пике

Играя в Magic, вы могли слышать слово «тильт». Тильт — это самое опасное, что может случиться с вами в соревновательной партии. Так называется состояние, в котором вашей игрой управляет не стратегия, а эмоции — положительные или отрицательные. Оно может наступить, когда вы получили большое преимущество, уверены, что не проиграете, и так рады, что начинаете делать глупости. Но чаще всего тильт наступает, когда вы совершаете ошибки.

Именно попав в тильт, вы в итоге разыгрываете Титанический Рост на Руннолапом Медведе.

Именно попав в тильт, вы даете умереть Огромному Балоту.

Не позволяйте тильту помешать вам. И лучший способ сделать это — оценивать каждую ситуацию, находясь уже в новой реальности, в которой ошибка сделана. Глубоко вздохните. Внимательно посмотрите на стол. И приготовьтесь вернуться в игру, делать правильные ходы и выкладываться на полную.

А после этого? Сражайтесь и побеждайте.

Надеюсь, вам понравилась эта статья про ошибки в Magic! Если у вас есть какие-то замечания или вопросы, отправляйте их мне. Это можно сделать через Twitter или Tumblr, а также написать письмо на адрес BeyondBasicsMagic@Gmail.com.

До встречи на следующей неделе! Наслаждайтесь игрой — и желаю вам всегда находить способ исправить сделанную ошибку!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight