Что-то масштабное поднимается над горизонтом. Или, точнее... горизонтами?

Пришло время для выпуска «Горизонты Модерна 2». Он уже доступен в Magic Online и появится в игровых магазинах 18 июня!

После сокрушительного успеха «Горизонтов Модерна» в 2019 году мы поняли, что стоит повторить этот опыт еще раз. В этом выпуске игроков ждут новые карты (и, конечно, парочка старых фаворитов!), сумасшедшие механики и по-настоящему необычный Ограниченный формат.

Но где и как в это сыграть? И нужно ли вам при этом собирать свою запечатанную колоду?

Если вы предпочитаете смотреть, а не читать, это видео для вас:

Ну а если вам милее буквы, продолжайте читать!

Расширение горизонтов

Пререлизы всегда были моими любимыми выходными Magic в году.

На этих турнирах игрокам представляется первая возможность сыграть картами нового выпуска. Для меня самым главным впечатлением от пререлизов всегда была энергия азарта, когда я брал новые карты в руки и начинал играть. И даже если вы играете дома, а не в магазине, то все равно делаете это вместе с огромным количеством других людей и участвуете в глобальном событии, которое становится предметом обсуждения по всему миру. Интернет соединяет нас всех!

Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Смеются, учатся друг у друга и отлично проводят время. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы бывалый игрок в формат «Силед», то можете сразу перейти к следующему разделу. Там я расскажу, чего вам ожидать от выпуска «Горизонты Модерна 2». Но если вы еще ни разу не участвовали в пререлизе или хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с получения продукции для пререлиза. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, где достать для этого карты!

Вам нужно будет обратиться в магазин. Если вы еще на стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Всегда планируйте наперед.

Как правило, пререлизы проходят в магазинах. Однако из-за пандемии COVID-19 мы отошли от этого правила: пока что игроки могут забирать пререлизные наборы домой! На самом деле, мы рекомендуем так и поступить. В различных странах могут применяться различные правила и ограничения, запрещающие открывать те или иные места, так что примите меры предосторожности, соблюдайте установленные правительством требования и делайте только то, что считаете для себя безопасным.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и посмотрели на все замечательные карты выпуска «Горизонты Модерна 2» в галерее карт (а также на крутые альтернативные версии карт, которые также доступны).

Вы полностью готовы к знакомству с этим сумасшедшим выпуском! Пришло время открывать карты!

Открытие новых горизонтов

Это первый не попадающий в Стандарт выпуск с настоящими пререлизными наборами! Да, все верно. У «Горизонтов Модерна 2» будут пререлизные наборы!

Выглядят они следующим образом:

Они также содержат разные интересные штуки, которые обычно бывают на традиционных пререлизах. Например, вы получите фольгированную пререлизную карту. Это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска! Ее даже можно добавить в колоду. Вы также получите кубик Spindown для отслеживания количества жизней.

Давайте взглянем на все, что ждет вас внутри:

Но, конечно, самое главное в вашем наборе — бустеры. Давайте разберемся, что с ними делать!

Начнем по порядку — откроем их! Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я рекомендую играть двумя цветами и иметь в колоде порядка 23 заклинаний. Иногда имеет смысл добавить одну-две карты третьего цвета, но в целом за основу стоит брать два.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет!

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Посвященный в Рыцари Миэр — это та карта, которую чаще всего стоит разыгрывать на третьем ходу, а вот Щедрый Подарок вряд ли понадобится вам к этому моменту.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной колоды из бустеров. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существ

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 2–4 существ

5 маны: 1–3 существ

6+ маны: 0–2 существ

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Силед» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17–18 земель на 22–23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в ограниченных форматах ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Силед» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Силед» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

В отличие от большинства форматов Magic, «Силед» — формат достаточно медленный. Если ваша колода не из быстрых, то иногда лучше взять карту и ходить вторым, чем ходить первым, но получать на карту меньше.

«Горизонты Модерна» во всей красе

В «Горизонтах Модерна 2» встречаются несколько различных оформлений рамки!

Например, вы можете получить карту в ретрорамке:

Вы можете получить Planeswalker-а без рамки:

И даже это еще не все! Подробнее читайте в статье Коллекционирование «Горизонтов Модерна 2».

Magic на расстоянии

В некоторых частях мира сыграть в Magic в магазине сейчас невозможно из-за пандемии COVID-19. Итак, если вы получили набор, но не можете играть в магазине и везете его домой, что вам делать?

Прежде всего у нас есть Magic Online, где можно играть картами нового выпуска на безопасном расстоянии. Но еще вы можете попробовать сыграть по телефону или с веб-камерой!

Если вы еще не играли в SpellTable, обязательно стоит попробовать: достаточно пары щелчков мыши, чтобы настроить камеру вашего телефона или компьютера и сыграть в Magic с кем-то, кто живет на другом конце города или даже мира. На SpellTable есть счетчик количества жизней и функция поиска карт. Регистрация не займет много времени: просто войдите в систему, используя вашу учетную запись Wizards, и готово.

Некоторые магазины даже проводят удаленные пререлизы через SpellTable, и вы всегда можете найти возможности сыграть в таком формате.

Одна из таких возможностей — пререлизный турнир по выпуску «Горизонты Модерна 2», который пройдет на SpellTable beta с 11 по 13 июня. Заберите пререлизный набор в местном игровом магазине, принесите его домой и зайдите на сервер Discord. Там подскажут, как сформировать колоду, предложат поучаствовать в викторине и подберут соперника для игры по веб-камере. Главная цель — повеселиться, так что пробуйте любые сумасшедшие комбинации!

Подробнее об игре через SpellTable я рассказываю в этом видео:

Коробки на горизонте

Когда вы приходите в магазин забрать пререлизные наборы, то можете заодно купить и что-то еще, например, бустеры выпуска «Горизонты Модерна 2»! Обязательно сделайте предварительный заказ и, пока товар имеется в наличии, вы сможете его забрать.

При этом вы также получите одну из этих промо-карт (пока имеются в наличии):

Новая перспектива

Карты из выпуска «Горизонты Модерна 2» попадают в формат «Модерн», что ясно из названия! И хотя вам не терпится добавить их в свою любимую колоду для «Модерна», я очень рекомендую не пропускать Ограниченный формат. Мы приготовили огромное множество механик — таких игр не будет больше нигде!

Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите мне в Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, YouTube или даже по электронной почте на BeyondBasicsMagic@gmail.com. Я с удовольствием все это прочитаю!

Надеюсь, вам понравилось то, что вы узнали о «Горизонтах Модерна 2». Где и как бы вы ни играли картами этого выпуска, желаю вам отлично повеселиться! Мне не терпится узнать ваше мнение.

Гэвин

Email: BeyondBasicsMagic@gmail.com

Instagram: GavinVerhey

TikTok: @GavinVerhey

Tumblr: GavInsight

Twitter: @GavinVerhey

YouTube: Good Morning Magic