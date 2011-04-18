В выпуске «Осада Мирродина» металлический мир погрузился в изнурительную войну — важнейшую битву за будущее всего Мирродина. С одной стороны выступили благородные мирродинцы, блистающие защитники своего исключительного образа жизни. Их врагами стали коварные фирексийцы, возродившиеся из мельчайших остатков оружия древних завоевателей и снова угрожающие Мультивселенной.

Война закончилась. Мирродин подвергся фирексийскому «завершению», став новым воплощением самого отвратительного рассадника ужасов в истории Magic, и теперь в распоряжении Фирексии есть все пять цветов маны. Тем не менее в забытых уголках переделанного мира мирродинское сопротивление продолжает бороться с врагом.

Добро пожаловать в Новую Фирексию!

Хотя фирексийцы теперь бывают любого из пяти цветов, некоторые фирексийские заклинания можно разыграть независимо от цвета — если, конечно, вы готовы заплатить цену.

Необычный символ, на который вы обратили внимание, — это символ зеленой фирексийской маны, имеющий аналоги остальных четырех цветов. Символ фирексийской маны можно оплатить одной маной соответствующего цвета, как обычный цветной символ маны. Но вместо этого за него можно заплатить 2 жизни, что позволяет вам разыгрывать некоторые заклинания по дешевке, некоторые другие заклинания (такие, как это) — бесплатно, а также разыгрывать заклинания любого из пяти цветов не зависимо от того, ману каких цветов вы способны произвести. Вы можете разыграть Мутагенный Рост за G , или же за 2 жизни и вообще без маны; при этом не важно, есть ли под вашим контролем Лес или нет.

Как правило, символ фирексийской маны действует, как любой другой символ маны соответствующего цвета. Мутагенный Рост всегда является зеленой картой, поскольку в его стоимости есть символ зеленой маны — и не важно, заплатили вы сколько-нибудь зеленой маны, чтобы его разыграть, или нет. Его конвертированная мана-стоимость всегда равна 1, что важно знать для таких карт, как Манаплазма и Инквизиция Козилека . Оплата стоимости с помощью жизней выполняется по тем же принципам, что и оплата маной, то есть жизни не возвращаются вам, если заклинание вдруг отменяется.

Символ фирексийской маны нельзя оплатить с помощью жизней, если текущие обстоятельства не позволяют вам уплатить 2 жизни. Если у вас осталась всего 1 жизнь, если количество ваших жизней меньше или равно 0 в результате действия такого эффекта, как у Платинового Ангела , или если вы вообще не можете платить жизнями из-за такого эффекта, как эффект Платинового Империона , то вы не можете оплатить символ фирексийской маны жизнями. Вы всегда можете оплатить его одной маной соответствующего цвета.

Помимо мана-стоимости карты, фирексийская мана появляется и в других местах, таких как стоимость активации.

Многократная активация способности Вторгающегося Душееда в одном и том же ходу не дает дополнительных преимуществ, — Душееда либо нельзя заблокировать, либо можно, — но в «Новой Фирексии» есть карты со способностями, в стоимости активации которых есть фирексийская мана, и которые есть смысл активировать несколько раз за ход. Такую способность можно активировать сколько угодно раз (при условии, что вы можете за это заплатить), каждый раз уплачивая U или 2 жизни.

В выпуске «Новая Фирексия» каждая карта, в мана-стоимости которой есть фирексийская мана, и которая не является мгновенным заклинанием или волшебством, представляет собой цветной артефакт.

Подобно цветным артефактам из предыдущих выпусков (например, из «Осколков Алары»), Рассекающая Пантера одновременно является картой артефакта и красной картой. Не имеет значения, заплатили ли вы 4R , или 4 и 2 жизни: она всегда красная (а не бесцветная), всегда артефакт, и ее конвертированная мана-стоимость всегда равна 5.

Рассекающая Пантера является артефактом, потому что так сказано в ее строке типа, а не из-за каких-то особенных правил для фирексийской маны. Мутагенный Рост, к слову, артефактом не является.

В выпуске «Новая Фирексия» есть небольшая тема, объединяющая Големов. Каждый из так называемых «Приращивателей» создает одну или несколько фишек Големов и дает какую-либо способность или бонус всем существам-Големам под вашим контролем.

Пока вы контролируете Приращивателя Грубой Силы, все существа-Големы под вашим контролем имеют Пробивной удар. Фишки Големов, созданные Приращивателем Грубой Силы, фишки Големов, созданные другими Приращивателями, фишки Големов, созданные такими картами, как Литейная Големов или Кузница Титанов , такие карты, как Ржавая Реликвия , которые становятся Големами, а также не являющиеся фишками существа-Големы, как Голем-Мастеровой (и, естественно, Универсальный Туман ), — все они получают бонус. Если сам Приращиватель Грубой Силы каким-то образом становится Големом, то Пробивной удар будет и у него.

Фирексийцы отнюдь не забыли ухищрения, к которым они прибегали в предыдущем сете. Механика под названием «Живое оружие» вновь появляется в Новой Фирексии у таких карт, как Серпорез.

Серпорез действует по тому же принципу, что и ранее встречавшееся Снаряжение с Живым оружием: когда он выходит на поле битвы, вы кладете на поле битвы одну фишку существа 0/0 черный Микроб и прикрепляете к ней это Снаряжение. Фишка дает Снаряжению существо, чтобы прикрепиться, Снаряжение делает выносливость фишки выше 0, иначе она немедленно отправилась бы на кладбище, и в результате все остаются довольны (в весьма кровожадном смысле).

Если Микроб покидает поле битвы, Снаряжение, как обычно, остается и может быть прикреплено к другому существу. Если Снаряжение покидает поле битвы или переходит на другое существо (либо из-за его способности Снаряжения, либо из-за такого заклинания, как Латунный Оруженосец ), фишка Микроба отправляется на кладбище, если только под действием какого-либо другого эффекта ее выносливость не станет выше 0.

Способность Распространения также возвращается и готова дать один дополнительный жетон -1/-1, жетон заряда, яда или любой другой жетон любым перманентам или игрокам, у которых уже есть хотя бы один такой жетон.

Когда Зловещий Недуг разрешается, вы выполняете перечисленные на нем действия в указанном порядке. Это значит, что вы кладете жетон -1/-1 на существо перед тем, как применить Распространение, и это значит, что то существо может быть одним из перманентов, которые получат дополнительный жетон. Если по какой-то причине вы не хотите применять Распространение к целевому существу, вы можете этого не делать.

Если же существо, которое вы сделали целевым, больше не является легальной целью на момент разрешения Зловещего Недуга, — допустим, потому что оно покинуло поле битвы, — заклинание отменяется целиком, и вы не сможете применить Распространение.

Также возвращается механика под названием «Инфекция» — помимо черного, зеленого, белого цветов и артефактов, теперь ее можно обнаружить у цветов, которые вы никак не ожидали.

Как вы, вероятно, помните, существа с Инфекцией наносят повреждения существам и игрокам в виде жетонов -1/-1 и жетонов яда соответственно. Давайте освежим память:

Когда существо с Инфекцией наносит повреждения игроку, то в результате полученных повреждений игрок не теряет жизни — вместо этого он получает соответствующее количество жетонов яда. Если у игрока в какой-то момент накапливается десять или больше жетонов яда, он проигрывает партию.

В отличие от обычных повреждений, жетоны -1/-1 остаются на существе на неопределенный срок. Существо с выносливостью 0 или меньше отправляется на кладбище, даже если является неуничтожаемым или может быть регенерировано.

Инфекция относится к любым повреждениям, а не только к боевым, поэтому если вы каким-то образом сможете наделить вашего Гениального Пиротехника способностью Инфекции, то его способность «T» будет наносить повреждения существам в виде жетонов -1/-1, а игрокам — в виде жетонов яда.

способностью Инфекции, то его способность будет наносить повреждения существам в виде жетонов -1/-1, а игрокам — в виде жетонов яда. Повреждения от источника с Инфекцией все равно являются повреждениями несмотря на то, что они действуют не так, как большинство обычных повреждений. Цепь жизни, Смертельное касание и способности, срабатывающие, когда существо наносит повреждения, действуют как обычно, и повреждения могут предотвращаться и перенаправляться.

На planeswalker-ов повреждения от источников с Инфекцией действуют в обычном порядке.

Кроме того, в тексте способности Цепного Глоткодера и нескольких других карт «Новой Фирексии» опять встречается связанный с правилами термин — poisoned. На русский это понятие было переведено как «имеющий хотя бы один жетон яда», поскольку, в отличие от английского, где poison и poisoned - слова однокоренные, в русском языке термин «отравленный» мог бы сбить игроков с толку. Не имеет значения, сколько жетонов яда есть у игрока: либо они у него есть (хотя бы один), либо их нет.

Мирродинцы разгромлены, но не сломлены. Мирродинские повстанцы продолжают бороться против гнета фирексийцев. На нескольких картах опять появляется характерная для них механика — Работа по металлу.

Как и остальные мгновенные заклинания и заклинания волшебства с Работой по металлу, Высылка проверяет, сколько артефактов находится под вашим контролем, когда она разрешается, а не когда вы ее разыгрываете. Поэтому, если ваш оппонент сумеет убрать ваш третий артефакт с поля битвы, пока Высылка находится в стеке, вы не сможете изгнать существо, но все равно его повернете.