Поздравляю вас с серединой ноября!

В США совсем скоро будут отмечать День благодарения.

Правилами вежливости предписывается поблагодарить оппонента за игру в конце партии, но когда лучше всего говорить «спасибо» во время того, как партия продолжается?

Тогда, когда вы можете сказать: «Спасибо, но нет»!

Сегодня мы поговорим с вами о тех эффектах в Magic, которые кто-то называет своими любимыми, а кто-то ненавидит всей душой. В игре Magic это способ дать оппоненту вежливый, но твердый отказ. Всего три слова могут вселить ужас в сердце любого соперника.

Отменить. Целевое. Заклинание.

В конце каждой из своих статей я оставляю адреса в социальных сетях, куда вы можете направлять вопросы и предложения, — и это не просто показуха. Я читаю каждое полученное сообщение — ведь мне самому хочется писать о том, о чем вам интересно читать. Тему сегодняшней статьи я выбрал, получив сообщение любопытного Зака Буна.

@GavinVerhey Ты можешь порекомендовать (или написать) статью о том, какие карты оппонента стоит сбрасывать и какие заклинания отменять? — Zac Boone (@gingitsune23) 22 сентября 2016 года

Рассказ о выборе карт для сбрасывания мы оставим на другой раз — это совсем другая история. А отмена заклинаний — отличная тема для статьи. Синие контрольные колоды издавна считаются одними из самых сложных в Magic, а отменяющие заклинания — их ключевой компонент.

Когда стоит отменить заклинание? Когда его можно пропустить? Давайте рассмотрим основные факторы, позволяющие принять это решение!

Немедленное воздействие

У вас 1 жизнь. Оппонент разыгрывает Шок, выбирая вас целью. Естественно, вы должны отменить это заклинание.

У вас 30 жизней. Оппонент разыгрывает Шок, выбирая вас целью. За исключением тех случаев, когда соперник играет очень специфической колодой (или множеством удваивающих повреждения эффектов, таких как Горнило Рата), заклинанию можно позволить разрешиться.

Это очень упрощенный пример, но он иллюстрирует один из основных факторов, которые следует взвесить, имея на руке отменяющее заклинание: «Какое воздействие окажет это на игру прямо сейчас?».

Когда вы тратите карту на отмену заклинания, вы должны точно знать, что эта отмена на самом деле влияет на игру. Не нужно размышлять о том, насколько вообще сильна или слаба карта оппонента, о том, что вся колода названа в честь нее, или о чем-то в этом роде. Каждый отдельный раз анализируйте текущую ситуацию и принимайте решение.

Как разыгранная карта отразится на ходе партии прямо сейчас или через пару ходов?

Предположим, вы играете в ограниченном формате, и у вас на поле битвы есть Ветряной Дрейк и Небесные Врата Консульства. У вас 6 жизней, а у соперника — 8. Оппонент разыгрывает последнюю карту в своей руке: это Наглые Вредители.

У вас в руке тоже осталась одна карта, и это Трюк с Исчезновением. Нужно ли отменять заклинание?

В этой ситуации Вредители — которые вообще-то являются весьма сильной картой — не способны оказать заметного влияния на игру. Ваши Небесные Врата Консульства сколько угодно могут преграждать им путь.

А что же тогда имеет значение в партии? Возможность четыре раза беспрепятственно сходить в атаку Ветряным Дрейком. Ваш дрейк должен оставаться живым и недосягаемым. Если бы Вредители летали, а не атаковали с ускорением, их бы действительно имело смысл отменять. Но поскольку Небесные Врата 0/4 делают существо 3/3 более-менее бесполезным, их можно со спокойным сердцем впустить в игру.

Запомните: когда вы отменяете одно заклинание, вы делаете это ценой того, что не сможете отменить другое. (Если, конечно, вы не проигрываете партию с заклинанием отмены в руке — это может быть знаком того, что вы упустили возможность что-то им отменить и переменить ход игры.) В нашей ситуации волноваться стоит не о существе 3/3, а о том, что может прийти оппоненту в дальнейшем, — и что придется отменять.

Само собой, если бы у вас не было Небесных Врат, гремлинов определенно надо было бы отменять. Они убивают вас за две атаки, и в этом случае нельзя полагаться на то, что в следующем ходу вы получите существо на блок.

Когда оппонент разыгрывает заклинание, а вы думаете, отменять его или нет, попробуйте представить, что произойдет через ход или два, если оно разрешится. Как это отразится на вашем плане игры? Есть ли у вас еще одно отменяющее заклинание для следующей угрозы оппонента? Есть ли какие-то заклинания, отменить которые будет важнее, чем это? Может быть, оппонент просто пытается выманить отменяющее заклинание, придержав в руке самую опасную угрозу? Эти вопросы очень помогают принять решение.

Если вы играете быстрой колодой с отменяющими заклинаниями — то есть, колодой, использующей отменяющие заклинания, чтобы выиграть время для атаки оппонента своими существами, — то оценивать краткосрочные последствия особенно важно.

Но эффекты некоторых карт сказываются на игре гораздо позже, а некоторым колодам крайне важно то, что произойдет в партии через много-много ходов. И здесь мы должны смотреть на...

Долгосрочное воздействие

Идет третий ход. Вы играете традиционной бело-синей собранной контрольной колодой, полной отменяющих и удаляющих заклинаний. Чтобы выиграть игру, у вас есть несколько дорогих карт. Оппонент разыгрывает Мобилизацию.

Станете ли вы отменять ее?

Если у вас в колоде нет большого количества средств борьбы с чарами или других способов навсегда отключить Мобилизацию, то наиболее вероятный ответ — да.

Почему так?

На третьем ходу Мобилизация ничего не делает. (Если не считать Бдительности, но до нее вашей бело-синей контрольной колоде вероятнее всего дела нет.) Более того, прежде чем эта карта окажет хоть какое-то воздействие на игру, оппоненту придется потратить еще три маны. И за них он получит всего лишь одну фишку 1/1. Что же в этом такого страшного?

Проблема в том, что вам нечего противопоставить этому в затянувшейся партии.

Мобилизация не убьет вас на следующем ходу. Мобилизация не убьет вас через пять ходов. Вероятнее всего, Мобилизация не убьет вас даже через десять ходов, если вы получите одно-два очищающих стол заклинаний.

Но она дает оппоненту мощный эффект неизбежности. Бесконечный источник существ 1/1 — в поздней игре, когда у вас будет полная рука отменяющих и удаляющих заклинаний, соперник сможет вливать в него всю свою ману и медленно, но верно лишать вас жизней. Это источник виртуального преимущества по картам, перекрывающий все, что может быть у вас в руке.

И что будет, если у вас в колоде нет на него ответов? Скорее всего, вы проиграете.

Более современный пример (при этом оказывающий более сильное немедленное воздействие) — это planeswalker-ы.

Такие повторяющиеся эффекты подводят к меняющей ход партии последней способности, и это понемногу накапливающееся преимущество может в конечном итоге взять верх над контрольной стратегией. Даже небольшое количество фишек 0/1, время от времени получающих жетоны, может оказаться проблемой для контрольной колоды (не говоря уже о последней способности, которая потенциально может дать огромное преимущество по картам).

Давайте рассмотрим еще одну ситуацию. У вас 5 жизней. Оппонент разыгрывает Головешку, выбирая вас целью. Это его последняя карта в руке. У вас в руке есть заклинание отмены. Станете ли вы отменять Головешку?

Этот пример немного сложнее. Правильный ответ во многом зависит от того, что у вас за колода, какие карты остались в руке, и что вы знаете о колоде оппонента. Если вы опуститесь до 1 жизни, то фактически обязуетесь до конца партии отменять каждое наносящее повреждения заклинание и разбираться с любым разыгранным существом (если, конечно, у вас нет способов получить жизни).

Если колода соперника полна наносящих по 2 повреждения заклинаний, а у вас в руке одни убивающие существ карты, то стоит подумать об отмене заклинания. Совсем другое дело — если у вас в колоде есть Откровения Сфинкса, и вам нужно дотянуть до того момента, как вы получите их в руку. Если же у вас в руке есть второе заклинание отмены, то первое можно использовать более решительно. Как видите, игровая ситуация здесь крайне важна.

Но каким бы ни было ваше решение, оно, пусть даже не отразившись на ситуации немедленно, определит, как будет проходить вся дальнейшая партия — и может привести как к победе, так и к поражению.

Но давайте взглянем еще на один пример. Вы играете контролем против контроля, и оппонент разыгрывает Изобретательность Джейса. Вы будете ее отменять?

В общем случае в игре контролем против контроля заклинания, дающие карты, следует отменять.

Бывают ситуации и партии, в которых это не особенно важно (например, Карлуш Роман выиграл Чемпионат мира по Magic в 2002 году, применяя ставший знаменитым план игры: он позволял оппоненту разыгрывать все дающие карты заклинания, сохраняя заклинания отмены для того небольшого количества угроз, что были в колоде соперника). Тем не менее, преимущество в ресурсах в долгой контрольной партии обычно становится залогом победы. Самое необходимое в такой игре — мана и заклинания, дающие что-то сделать, а получая больше карт, вы находите и то, и другое.

Это долгосрочное воздействие во всей красе: оппонент берет три карты, которых вы даже не видите. Но вы очень быстро можете обнаружить, что пытаетесь догнать поезд, который уже ушел: взятые карты позволяют сопернику взять еще больше карт и получить достаточно отменяющих заклинаний, чтобы остановить все, что вы способны предложить.

Эффективность использования маны

Последнее, о чем я хочу упомянуть, это использование маны.

Отменяющие заклинания могут стать для маны гигантскими черными дырами. То есть, в отличие от заклинаний лишения карт или направленного удаления, на отменяющие заклинания вам придется оставлять ману даже тогда, когда их не придется на самом деле использовать.

Предположим, что у вас есть пять маны, а в руке — Элементаль Воздуха и Возражение. Надо ли сыграть Элементаля, или же спасовать и отдать ход?

Конечно, все зависит от ситуации, но в общем случае я предпочел бы разыграть Элементаля.

Если он доживет до следующего хода, и вы развернете земли, оказавшись с Элементалем на столе и Возражением в руке, готовым отменить грозящие существу заклинания оппонента, то у вас будет весьма сильная позиция. Но что еще важнее, это будет эффективное использование маны. Если спасовать с Возражением в руке, а оппонент не разыграет ничего такого, что стоило бы отменять, то вы впустую потратите пять маны, и при этом в следующем ходу у вас опять возникнет тот же вопрос. Если разыграть Элементаля, то вы сможете воспользоваться обеими своими картами.

Наконец, по той же причине может быть правильно отменить какое-то более слабое, чем обычно, заклинание, чтобы оптимизировать следующий ход.

Предположим, что вы играете в стандарте контрольной колодой против агрессивной. Если у вас в руке есть Раскол Пустоты и Проблеск Гениальности, то имеет смысл разыграть Раскол Пустоты и отменить заклинание оппонента на третьем ходу, чтобы освободить четвертый ход под Проблеск.

Учитывать распределение маны при использовании отменяющих заклинаний очень важно. Вы должны применять их наилучшим образом и наиболее эффективно — стараясь, чтобы они не мешали вашей обычной игре, снижая количество доступной маны.

Спасибо, но нет

Что ж, на этом мы заканчиваем разговор об отмене заклинаний. Надеюсь, статья окажется для вас полезной, и вы сможете более осознанно и эффективно применять заклинания отмены.

Как всегда, я буду рад узнать, что вы думаете. Как вы уже поняли из начала статьи, я с радостью отвечаю на вопросы читателей. Если вы задаетесь каким-то вопросом, то есть большая вероятность, что ответ интересует не только вас. Возможно, именно ваш вопрос станет вдохновением для новой статьи.

Если вы захотите связаться со мной, пишите мне в Twitter, отправьте сообщение через Tumblr или напишите письмо на английском языке по адресу BeyondBasicsMagic@Gmail.com.

Желаю удачи в отмене заклинаний! (А если вы отмечаете День благодарения — то веселого Дня благодарения!)

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight