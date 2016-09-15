В начале земля была безвидна и пуста.

А потом появилось это:

Эта карта появилась еще в Limited Edition («Alpha») — самом первом выпуске Magic. Но игрокам понадобилось некоторое время на то, чтобы понять, зачем нужно уничтожать всех существ — в том числе, своих собственных. Однако в итоге Гнев Божий стал ключевой картой во многих из первых контрольных колод Magic и задал планку для зачищающих стол карт.

Секрет игры такими картами — будь то Гнев Божий или что-то еще, — собрать колоду и играть таким образом, чтобы получить преимущество.

Например, если в вашей колоде всего семь существ, а остальные карты — элементы контроля, то вы с легкостью сможете уничтожить Гневом Божьим несколько существ оппонента, не затронув своих. Даже если положить его в средне-темповую колоду с существами, то, получив его на руку, можно играть соответствующим образом — например, до поры придерживая своих существ в руке. На первый взгляд эффект Гнева Божьего может показаться симметричным, но на деле так бывает редко.

В этом его суть, и если вы хотите больше узнать о колодах, которым нужны способы очистить стол, то я очень рекомендую прочитать эту статью признанного игрока-профи Рида Дюка. Мое мнение на этот счет совпадает с его словами, так что я не буду повторяться.

Вместо этого я хочу поднять обсуждение на новый уровень — так сказать, выйти за основы. Сегодня мы поговорим об одном конкретном вопросе: когда наступает подходящее время, чтобы разыграть зачищающую стол карту?

Когда решительная зачистка стола может стать разницей между поражением и победой в партии в Magic. Конечно, бывает, что оппонент идеально раскладывается по кривой, и чтобы не умереть, вам приходится разыгрывать карту зачистки, как только на нее появляется мана. Бывает, что у соперника есть всего один малыш 1/1, отгрызающий по хиту в ход от ваших 16 жизней, и вы можете спокойно оставить Гнев на руке. Но в ситуациях посредине это решение может стать очень сложным.

Так как же его принять? Читайте дальше! (И да, вас ждет новая карта из «Каладеша» — погодите немного!)

Повышение ценности и решение проблем

Существует три основных причины оставить карту зачистки в руке, не разыгрывая немедленно.

Первая — ваше предположение, что вы сможете повысить ее ценность, уничтожив больше существ или существ сильнее.

По своей сути уничтожающие всех существ карты — это мини-игра, в которой надо определить границу риска. Ваша цель — уничтожить как можно больше опасностей, но при этом сделать это достаточно рано, чтобы не проиграть партию.

Конечно, вы можете разыграть Гнев, когда у вас 20 жизней, а у оппонента — существо 3/3, но почему бы не дождаться, пока он не разыграет еще одно существо, чтобы взорвать и его? Даже если соперник не станет этого делать (например, именно потому что опасается, что у вас есть Гнев), то вы в итоге покупаете себе ход бездействия оппонента.

Вторая причина — вы хотите сохранить Гнев, чтобы дождаться и уничтожить конкретных существ.

Например, идет поздняя игра, и у оппонента два существа 2/2... но вы знаете, что у него в колоде есть Небоглот Симиков.

Имеет смысл приберечь карту зачистки, иначе такое существо сможет доставить вам кучу неприятностей. С существами 2/2 наверняка можно будет разобраться как-нибудь еще, потерпеть пару ходов, но оставшийся у вас Гнев в какой-то момент позволит избежать поражения.

Третья причина — вы хотите лучше подготовиться к ходам после зачистки или эффективнее использовать ману.

Представьте, что у вас есть пять ман, а в руке — Созыв Легиона.

Вы можете сыграть Гнев сейчас, а Созыв — на следующий ход. Но если ситуация на столе не катастрофическая, то выгоднее сначала сыграть Созыв — у него будет ход на то, чтобы активироваться и начать создавать жетоны, а оппонент может потратить ход на розыгрыш еще одного существа, которое все равно станет жертвой Гнева.

Если, например, у оппонента на столе существа с суммарной силой 4, вы зачищаете стол, и соперник разворачивается и разыгрывает существо 4/4, то вы оказываетесь в такой же ситуации, как если бы сначала разыграли Созыв Легиона. Но если вы разыграете Созыв, то оппонент может захотеть усилить давление и вывести существо на стол. Таким образом и Гнев станет ценнее, и Созыв Легиона уже будет работать, а у оппонента ничего не останется!

Часто, как в приведенном примере, держать зачистку на руке вас заставляет комбинация из этих трех факторов.

Думать наперед

Первое, что я стараюсь сделать, когда решаю, зачищать стол или нет, это взглянуть на ход вперед. Если я не стану сейчас разыгрывать Гнев, как будет выглядеть партия?

Представьте, что у вас 7 жизней, и вы глядите на трех вот таких ребят:

Давайте подумаем, что будет, если не разыгрывать зачистку. Вы получите 6 повреждений и опуститесь до 1 жизни. Сыграв Гнев на следующем ходу, вы уничтожите и этих существ, и новых, если они появятся...

... но у этой стратегии есть несколько очень серьезных недостатков. Первое и главное: вы остаетесь с 1 жизнью. Это значит, что до конца партии под страхом смерти вы должны будете убивать все, что предложит оппонент. Кроме того, соперник вряд ли станет разыгрывать новых существ. Если у него уже есть три, а у вас осталась 1 жизнь, ему не нужно развиваться дальше. И наконец, следующего хода может просто не быть. Соперник играет красным, а значит вас может прикончить любое существо с ускорением или наносящее повреждения заклинание — если не сейчас, то потом!

Представим теперь другую ситуацию: у вас 20 жизней. В этом случае вы, если хотите, свободно можете получить повреждения и подождать, не разыграет ли оппонент еще существо.

Думать назад

Смысл ожидания в большой мере зависит от того, станет ли соперник разыгрывать еще существа. Как это предсказать? Можете задать себе такой вопрос: мог ли оппонент в прошлом ходу разыграть существо, но почему-то не стал?

Если ваш визави бесстрашно раскладывает существ, то с большой вероятностью он сделает это и в следующем году, так что ценность карты зачистки возрастет.

Если же он передал вам ход с пятью манами и четырьмя картами в руке, то у него либо нет существ, либо ему хватило мудрости предположить у вас в руке зачистку и играть вокруг нее. В любом случае повышение ценности вы можете исключить из уравнения и смотреть уже на другие причины отложить заклинание.

Может сложиться ситуация, когда у оппонента одна карта в руке или вовсе нет карт. В этом случае обычно бывает правильным разыграть зачистку, если у соперника есть хоть что-то на столе. Чтобы выкарабкаться, ему придется надеяться на то, что он сможет взять существ из колоды. Если из этого ничего не выйдет, то и выиграть будет сложно.

Чтобы принять взвешенное решение, подумайте о текущем положении дел и о том, как оно сложилось.

Собирательная ценность

Если карта зачистки есть у вас в ограниченном формате, то вероятно, она у вас одна. Но в форматах с собранной колодой таких карт может быть три или четыре, и это значит, что вы сможете получить их несколько!

Если в руке две такие карты, то сыграть одну из них чуть пораньше становится гораздо безопаснее. Классическая комбинация, когда у вас две карты полной зачистки в руке: разыгрываете одну, оппонент думает, что угроза миновала, и выводит несколько новых существо, вы разворачиваетесь и разыгрываете вторую.

Одной из причин, по которой вы придерживаете первый Гнев, может быть стремление получить второй. Разыграйте заклинание, дающее карту, вместо зачистки скудного поля битвы, и вам будет проще получить второй Гнев, который вы сможете использовать по необходимости. Это лучше, чем разыграть Гнев сейчас, получить на следующий ход еще более опасные угрозы оппонента, а потом потратить ход на дающее карту заклинание, причем без гарантии результата.

Изменение формулы

Конечно, разные карты зачистки действуют по-разному, и некоторые из них могут подталкивать вас к определенной манере игры.

Что насчет «Каладеша»? Я смею утверждать, что в этом выпуске напечатан один из самых сильных вариантов Гнева за новейшую историю.

Теперь вы лучше понимаете, когда следует зачищать стол (хотя кого я обманываю, добрая половина из вас наверняка сразу прокрутила статью сюда, чтобы найти карту из «Каладеша»). Как бы то ни было, давайте посмотрим на Фумигацию:

В наши дни пять маны — стандартная стоимость для полной зачистки — и какой зачистки!

Фумигация — мечта игроков контролем. Это не просто способ очистить поле битвы и получить преимущество по картам, но и возможность получить при этом жизни! В дополнение ко всем преимуществам, что вы получаете, очистив стол одной картой, она еще и дает вам бесплатное заклинание, чтобы восстановить потерянные жизни.

Таким образом математика расчетов немного меняется. Пока вам не грозит смерть, вы можете рисковать сильнее. Если у оппонента на поле битвы существа 2/2, и вы выбираете, говорить Фумигацию сейчас или на следующий ход, то можете подождать, а в следующем ходу вернуть часть потерянных жизней. А если соперник сыграет новых существ, то вы и их убьете, и жизней больше получите! Если же сыграть заклинание сразу, то вы получите жизни, которые станут дополнительным буфером на тот случай, если соперник разыграет в свой ход что-нибудь большое. Этот буфер поможет дожить до момента, когда вы найдете способ расправиться с угрозой.

Но по-настоящему Фумигация сияет, когда надо избавиться от армии фишек 1/1 — обычного зрелища в стандартном формате. Вы истребляете фишки, а заодно компенсируете нанесенный ими ущерб!

В прошлом мы уже видели, какими полезными могут оказаться дающие жизнь эффекты, когда они связаны с эффектами мощными — например, на карте Откровения Сфинкса. Фумигация — та карта, которая вполне может стать одной из определяющих в стандартном формате.

До скорого

Ну вот и все. Мы поговорили о стратегии, и я показал вам новую карту.

Будьте осторожны и старайтесь не разыгрывать лишних существ в новом «Стандарте». Вы можете не только лишиться их, но и подарить жизни оппоненту! Но когда следует придерживать существ в руке? Это похоже на тему для новой статьи...

Надеюсь, вам понравился этот урок стратегии. Если у вас есть какие-то замечания, вопросы и комментарии, или вы просто хотите поговорить о том, что думаете о «Каладеше», пишите мне! Мне всегда можно написать в Twitter или Tumblr, а если вы предпочитаете старомодные (но не слишком) способы, то можете написать электронное письмо на английском языке по адресу: beyondbasicsmagic@gmail.com.

До встречи на следующей неделе!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight