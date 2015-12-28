Если честно, битва за Зендикар могла бы сложиться... немного удачнее. Вместо одного колоссального титана Эльдрази, разрушающего все на своем пути, мы получили двух. Привет, Козилек. Давно не виделись. К тому же, Об-Никсилис вернул себе искру и теперь очень разозлен. Пришло время перегруппироваться и дать отпор врагам. В выпуске «Клятва Стражей» игроков ждут новые карты, новые способности и новые стратегические решения, позволяющие усилить старые колоды или собрать новые. Давайте познакомимся с ними!

Символ бесцветной маны

В выпуске «Битва за Зендикар» большое внимание уделялось бесцветным картам, отчасти из-за способности Лишения. Бесцветность карты имела значение по целому ряду причин. В выпуске «Клятва Стражей»Эльдрази делают еще один шаг вперед. Представляем символ бесцветной маны.

Чтобы разыграть Искривление Пространства, вы платите две маны: одну произвольную ({1} в стоимости) и одну бесцветную ({C} в стоимости). В качестве произвольной можно использовать какую угодно ману — любого цвета или бесцветную. Но {C} работает иначе. Эту часть стоимости можно оплатить только бесцветной маной. За долгие годы существования игры было напечатано множество дающих бесцветную ману небазовых земель. В этом же выпуске у вас появится более простой способ ее получить.

Пустоши — это новая базовая земля. Повернув ее, вы добавляете {C} в свое хранилище маны. Обратите внимание, что у нее нет никаких типов земли. Так что, если какой-то эффект требует от вас выбрать тип базовой земли, «Пустоши» выбрать нельзя. Такие карты, как Dream Thrush и Победа Союза, также никак не меняются от появления новой земли. Пустоши — базовая земля, так что в собранные колоды вы можете класть их сколько угодно. Это относится и к бесцветным колодам формата «Командир». Ура!

В Ограниченных форматах вы можете играть только теми Пустошами, что входят в ваш набор карт. Для «Запечатанной колоды» это означает, что вы должны открыть Пустоши в бустерах, чтобы ими играть. В «Выборе из бустеров» вам нужно будет выбирать Пустоши. Понять, как именно вы будете оплачивать {C} — важное решение в этом выпуске. (Не волнуйтесь, Пустоши — не единственный способ ее получить.) Вы не можете просто добавить в колоду любое количество Пустошей, как это делается с другими базовыми землями.

В дальнейшем символ {C} будет использоваться для обозначения бесцветной маны. Числовые обозначения маны ({1}, {2} и т. д., включая {X}) также будут использоваться, но только для обозначения стоимости, которую можно оплатить маной любого типа. До этого изменения символ {1} использовался для разных целей, и некоторых игроков это приводило в замешательство. Смотрите сами:

{1} в первой способности и {1} в последней способности означают совершенно разные вещи. На одной и той же карте! Вот именно! Так что новая система подходит к символам маны несколько более логично. Там, где раньше вы видели текст «Добавьте{1} в ваше хранилище маны», будет говориться «Добавьте {C} в ваше хранилище маны». Вы можете посмотреть, как это выглядит, на примере перепечатанной в выпуске «Клятва Стражей» карты Неведомые Берега.

Также это изменение коснулось Эльдрази Отпрысков в этом выпуске. Для старых карт мы вносим изменения в базу Oracle, меняя их текст на «Добавьте {C} в ваше хранилище маны» или нечто подобное. На этом все интересные сведения у меня кончились, зато есть еще одна карта, которую я хочу показать. Вот она!

Когорта

Союзники, доблестно защищающие свой мир, — это сила, с которой нельзя не считаться. Для способности Когорты требуются два действующих вместе Союзника.

Стоимость каждой способности Когорты одна и та же. Однако эффекты значительно различаются, так что внимательно читайте каждую из карт. В стоимость входит {T}, а это значит, что Союзник со способностью Когорты должен непрерывно находиться под вашим контролем с начала вашего последнего хода. Проще говоря, у него не должно быть «болезни вызова». А вот другой Союзник, тот самый «неповернутый Союзник под вашим контролем», может и только появиться на поле битвы. Например, если я начинаю ход с Авангардом Мунды под контролем, то могу разыграть еще одного Союзника, а потом повернуть обоих, чтобы активировать способность Когорты Авангарда Мунды.

Содействие

Никому не справиться с Эльдрази в одиночку. Всем так или иначе нужна поддержка. Содействие — это новое действие с ключевым словом, усиливающее ваших существ.

«Содействие N» означает: «Положите один жетон +1/+1 на каждое из не более N целевых существ». В большинстве случае вы будете выбирать существ, когда разыгрываете заклинание — например, двух существ, разыгрывая «Плечом к Плечу». Однако вы можете выбрать и меньше целей. Например, если у вас только одно существо, вы можете разыграть «Плечом к Плечу», выбрав целью только его, и дать ему один жетон +1/+1. На самом деле, вы вообще можете разыграть «Плечом к Плечу», не выбирая цели, и просто взять карту. Это не самый лучший способ использовать такую карту, но в сражениях с Эльдрази иногда приходится идти на крайние меры.

Если способность Содействия есть у существа (или любого другого перманента), то появляется небольшой нюанс: для способности нельзя выбрать целью само это существо. Обратите внимание, что в тексте напоминания Наездников на Болоторогах говорится «...других целевых существ». Так что, если в момент выхода Наездников на Болоторогах на поле битвы нет других существ, способность Содействия ничего не сделает. Не забывайте, что каждая цель может получить только один жетон +1/+1. Положить все шесть жетонов на одно существо нельзя.

Всплеск

Чтобы выиграть бой, важно развивать натиск. Всплеск — это новая способность, позволяющая разыгрывать заклинания за альтернативную стоимость, если в этом ходу вы или ваш напарник уже разыграли заклинание.

Вы можете использовать Всплеск вне зависимости от того, что случилось с другим заклинанием. Оно могло разрешиться. Его могли отменить. Оно даже может до сих пор находиться в стеке! Например, вы можете разыграть заклинание, а в ответ разыграть Сравнительный Анализ, заплатив {2}{U}.

Для некоторых карт Всплеск дает вам только приятную скидку к мана-стоимости. Для других же он не только позволяет сэкономить ману, но и добавляет новые эффекты!

3 повреждения — веская причина при возможности комбинировать заклинания. Но не забывайте, что оплатить стоимость Всплеска можно, только если вы разыгрываете карту как заклинание. Если же вы нашли способ поместить Тирана Валакута на поле битвы, не разыгрывая его, то не сможете оплатить стоимость Всплеска.

Возможно, у вас появился вопрос: «Кто такой напарник?» Если так, то это очень грустно, но я объясню. Напарник — это ваш товарищ по команде. Самый популярный из командных форматов — это, пожалуй, «Двухголовый гигант». Кроме того, вы можете командой сражаться с грозным врагом в формате «Archenemy». К сожалению, в форматах для нескольких игроков, вроде «Командира», ваши союзники не считаются напарниками, даже если вы объединились в команду против другого игрока... лишь для того, чтобы в конце концов коварно предать друг друга. (Да ладно вам! Мы все знали, что этим закончится!)