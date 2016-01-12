Зендикар в беде!

К прожорливому титану Эльдрази Уламогу присоединился могучий титан Козилек, искажающий реальность и оставляющий за собой лишь хаос. Вместе эти двое могущественных созданий Мультивселенной способны стереть в порошок любой мир.

Без помощи Зендикар падет. Города будут разрушены, а люди сломлены.Единственная надежда выжить — единение. Среди всепоглощающей тьмы брезжит тусклый луч надежды.

И эта надежда — Стражи.

Готовы ли вы присоединиться к ним?

Пришло время встать в ряды Стражей на пререлизе в вашем местном магазине! В конце концов, нет лучше способа вооружиться для борьбы с Эльдрази, чем исследование всех возможностей нового выпуска.

Пререлиз — первая возможность сыграть новыми картами, а это значит, что вы сможете опередить соперников и познакомиться с выпуском «Клятва Стражей» раньше, чем кто-нибудь еще! Это отличное событие для всех: и для новичков в игре, и для опытных Planeswalker-ов.

Что же ждет вас на пререлизе? Давайте разберемся!

Принесите клятву

Каждый пререлиз — это настоящий праздник.

Я хожу на эти турниры с одиннадцати лет и сразу же стал их поклонником. Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело! Даже те игроки, что знакомы с игрой со дня ее появления, с нетерпением ждут пререлизы — ведь каждый из них несет в себе новые сюрпризы.

Если вы опытный игрок в формат «Запечатанная колода», вы можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе выпуска «Клятва Стражей»,когда придете в магазин. Но если вам в новинку вся эта история с Запечатанной колодой, или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с поиска мест, где проводится пререлиз. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, куда идти! Как вы это можете сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Узнать, что мест на турнире не осталось, это худшее, что может случиться, когда вы пришли в магазин. Планируйте наперед!

Допустим, магазин вы нашли. Замечательно!

Перейдем к сборам. Сейчас Зендикар — очень опасное место, и вы должны быть готовы к любому повороту событий. На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет много интересного.

Например, имеет смысл взять альбом с картами на обмен и стандартную колоду или колоду для «Командира», чтобы играть между раундами. Не забудьте ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой. Хорошая идея — захватить что-нибудь перекусить, например, батончики-мюсли или парочку отпрысков Эльдрази. Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что вам стоить высвободить достаточно времени на все мероприятие.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и собрали все, что может пригодиться в путешествии на Зендикар. Вы даже прочитали последний выпуск Uncharted Realms, так что в курсе развития сюжета Magic . И, конечно же, вы просмотрели галерею карт выпуска «Клятва Стражей» .

Вы полностью готовы! А значит, вас ждет...

Сбор колоды

Когда вы придете на пререлиз, вам вручат коробку для колоды, в которую сложено все необходимое для игры. Смотрите сами!

Эти коробки похожи на те, что раздавались на пререлизе выпуска «Битва за Зендикар», и точно так же отлично вмещают карты. Само собой, в этих коробках будет кое-что новое и очень важное: бустеры «Клятва Стражей» !

Кроме того, в пререлизной коробке вы найдете массу ценных вещей. Но самое главное — это, конечно, бустеры, из которых вы получите карты для сбора запечатанной колоды, и блестящая призовая пререлизная карта. (Это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска!)

Первым делом вам предстоит раскрыть секреты Мультивселенной. То есть, распотрошить полученные бустеры! Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я советую ограничиться двумя цветами. В этом выпуске вас могут сбить с толку карты с Лишением, поскольку у них нет цвета. Но для сбора колоды их можно считать цветными, ведь для их разыгрывания все равно нужна цветная мана!

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Каким бы вы не воспользовались методом, вам придется выбрать карты для игры. Если у вас что-то не получается, попробуйте поискать вдохновение во вкладыше в пререлизной коробке или попросите помочь других игроков. (На пререлизе это можно делать, ведь на этом турнире главное — веселье и обучение игре.)

Еще один необычный элемент в выпуске «Клятва Стражей» — бесцветная мана. Такая мана впервые появляется в игре. Выглядит она следующим образом:

Новый символ обозначает бесцветную ману. В отличие от стоимости в немаркированной мане, которая может быть оплачена маной любого типа (как единица в мана-стоимости примера выше), бесцветную часть стоимости можно оплатить только бесцветной маной. Получается, что бесцветный работает почти как новый цвет, ведь для него нужен особый тип маны.

Марк Роузуотер подробно рассказывает про новый символ маны в статье «Торжественная клятва, часть 1».

При сборе колоды вам нужно обеспечить себе возможность разыгрывать свои бесцветные карты. И в этом вам поможет новая базовая земля:

Пустоши, однако, отличаются от других базовых земель. В ограниченных форматах вы можете класть в колоду только те Пустоши, что были в вашем наборе карт (то есть, вы должны выбрать их из бустеров или получить в бустерах для «Запечатанной колоды»). Так что для разыгрывания бесцветных заклинаний придется рассчитывать и на другие источники маны.

Если у вас в колоде есть небольшое количество карт, для которых нужна бесцветная мана, то я рекомендую добавить от трех до пяти источников такой маны. Собирайте колоду внимательно! Не стоит просто бездумно добавлять в нее бесцветные карты.

Тем не менее, такие карты бывают весьма мощными, и если у вас есть возможность, старайтесь ими играть. Но не забывайте, что с великой силой приходит великая ответственность.

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду? Это может показаться вам кошмаром, ведь с какими-то из ваших замечательных карт обязательно придется расстаться. Но бояться не надо! Принять решение вам поможет специальная процедура.

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, заклинание [autocard]Презирать[/autocard] чаще всего стоит разыгрывать на первом ходу, а вот [autocard]Присутствие Титана[/autocard] вряд ли понадобится вам к третьему ходу.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной Запечатанной колоды. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существа

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 4 существа

5 маны: 3 существа

6+ маны: 1–2 существа

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. Запечатанная колода В игре Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в Ограниченном формате ему соответствует, и я бы стремился именно к этому. Когда вы на Зендикаре, стоит принимать во внимание карты с Землепадом и земли с особыми способностями. Если таких карт у вас много, подумайте над тем, чтобы играть 18 землями.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего хода.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

Если вы серьезно заинтересовались форматом «Запечатанная колода», то вот вам несколько статей, из которых вы можете узнать еще больше:

Двухголовый гигант

Выпуск «Клятва Стражей» разработан с учетом формата «Двухголовый гигант»! Planeswalker-ы в сюжетной линии объединяются, чтобы дать отпор врагам, и вы с другом тоже можете объединиться в команду на пререлизе!

Каждая команда получает по две пререлизные коробки, из которых напарники собирают две колоды. Затем ваша команда играет с остальными. Вы с напарником работаете вместе, делая ходы одновременно.

Это отличная возможность сыграть плечом к плечу с давним товарищем по Magic, а кроме того, этот способ подходит для тех, кто только учится играть, ведь вы в любой момент сможете помочь напарнику.

И, что лучше всего, с такими механиками, как Содействие и Всплеск, этот «Двухголовый гигант» будет не похож на все, во что вы играли раньше. Узнайте в своем местном магазине о пререлизе в формате «Двухголовый гигант» и предварительной регистрации и приходите сыграть!

Открытые дуэли

Если вы пока не хотите играть в занимающем весь день турнире, или у вас мало времени, и вы просто хотите сыграть несколько расслабленных партий с картами из выпуска «Клятва Стражей»,то вы можете принять участие в Открытых дуэлях.

В этом дополнительном мероприятии вы получаете готовый к игре начальный набор из 60 карт и используете его для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами! Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Разбирайте сокровища

Вдобавок к новым картам из бустеров и особой редкой или раритетной пререлизной карте со штампом (которую, кстати говоря, можно положить в колоду), в своей коробке вы получите еще кое-что интересное.

Во-первых, это 20-гранный кубик Spindown:

А во-вторых, великолепный листок-вкладыш, знакомящий вас с теми событиями, что произошли на Зендикаре за время нашего отсутствия. На нем же вы найдете ценные советы по сбору колоды. Вот как он выглядит:

Как я уже говорил, если у вас возникли затруднения с колодой, смело обращайтесь к этому вкладышу. Теперь вы готовы к битве!

Множество механик Стражей

В выпуске «Клятва Стражей» используется множество механик! Обязательно прочитайте статью Мэтта Табака о механиках выпуска, чтобы разобраться в том, что происходит. Можете даже распечатать статью и взять с собой.

Верните мир

Надеюсь, что смог подготовить вас к одной из самых сложных задач в вашей жизни: битве с Уламогом и Козилеком!

Я еще раз напомню о галерее карт, которую вы можете просмотреть, прежде чем отправляться в бой. В ней уже представлены все карты выпуска, так что вы сможете заранее определиться с тем, чего ждете от турнира.

На этом я заканчиваю статью. Отправляйтесь на пререлиз в вашем городе и дайте клятву до конца сражаться с Эльдрази!

Если у вас есть какие-либо вопросы по пререлизу и о том, чего ожидать на турнире, пишите мне в Twitter или задайте вопрос на странице в Tumblr. Я обязательно прочитаю их и постараюсь помочь!

Удачных выходных! И удачных сражений!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight