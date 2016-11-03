Фундаментальный аспект при сборе колоды — решить, сколько экземпляров карты в нее положить.

За последние несколько месяцев мы рассмотрели варианты, при которых стоит играть четырьмя, тремя и двумя экземплярами карты (в статьях «Four of a Kind», «Трое — уже сила» и «Дуплет»). Сегодня мы завершаем этот цикл, добавляя последний оставшийся вариант: поговорим о картах в единственном экземпляре!

Может показаться, что единственный экземпляр карты в колоде почти не оказывает влияния на игру, но на самом деле это вовсе не так. Если колода собрана плохо, такое может случиться, но в правильно настроенной колоде одна карта может быть критическим элементом плана победы!

Когда же имеет смысл играть в колоде одним экземпляром карты? Вот пять главных причин, по которым вы можете решить так сделать.

1. Карта создает неизбежность

Разница между одним экземпляром карты в колоде и нулем экземпляров колоссальна.

Если в колоде ноль экземпляров карты, вы ее не получите никогда. Если же в колоде один экземпляр, то рано или поздно вы ее увидите. Возможно, это произойдет не сразу, но вы ее обязательно получите.

Взять, например, Эликсир Бессмертия.

Предположим, вы хотите играть колодой, которая не рискует проиграть, потому что у нее кончились карты. Всего один экземпляр Эликсира дает вам эту возможность.

Традиционно этой картой играли очень медленные контрольные колоды. Вы можете брать сколько угодно карт, партия может продолжаться сколько угодно времени, и вы всегда сможете вернуть в колоду использованные карты, чтобы они у вас не кончились. Больше одного экземпляра в колоде не нужно, но этот единственный экземпляр — путь к победе.

И когда я говорю о неизбежности, я имею в виду не только такую вот медленную неизбежность лишения карт. Существует и неизбежность угрозы! Например, карта Молитва Ангелам:

Эту карту вы вряд ли захотите играть не за стоимость Чуда. Но если у вас в колоде будет один экземпляр, то рано или поздно вы ее получите. Даже если в этот момент ситуация на столе будет абсолютно патовой, все сразу же переменится.

Всего один экземпляр карты в колоде может значительно изменить статистику победам и поражений.

2. Эта карта — цель для Наставников

В игре Magic есть определенный тип карт, которые обычно называют «Наставниками» — в честь Demonic Tutor и Enlightened Tutor.

Эти карты поощряют разнообразие в колоде. Когда вы можете выбрать любую карту из своей колоды, разнообразие вариантов позволяет вам отыскать идеальный ответ в любой ситуации. Если у вас есть Наставники, то лучше играть единственными экземплярами карт, которые вы будете искать, а не класть четыре экземпляра одной и той же карты.

Например, если вы играете четырьмя Enlightened Tutor, то вместо четырех Moat имеет смысл положить два экземпляра Moat, один экземпляр Покойся с Миром и один Круг защиты: Красный. Вам вряд ли понадобится больше двух Moat в игре, а если вы встретитесь с красной колодой на повреждениях или черной на работе с кладбищем, то две другие карты пригодятся вам гораздо больше.

Как и в случае с неизбежностью, разница между одной целью для Наставника и нулем может оказаться решающей для исхода партии.

Само собой, этот подход может завести слишком далеко (и часто заводит). Я писал об этом в статье «Pandora's Toolbox» — если вам интересно, можете ее прочитать. Но если вы играете Наставниками, то обычно в колоде стоит иметь для них несколько одиночных целей.

3. Иногда эта карта слишком тяжеловесна, но иногда — оказывает мощный эффект

Некоторые карты могут быть чрезвычайно сильны, но это не те карты, что вы хотите видеть все время. Они не входят в вашу основную стратегию игры. Возможно, они даже не всегда работают. Но в поздней игре вы можете предъявить такую карту оппоненту и получить огромное преимущество.

Хороший пример такой карты — Локсодонский Боевой Молот в колоде на феях.

Колоды на феях играют Горькоцветом и заклинаниями на мгновенной скорости, такими как Клика Плетельщиц Тумана и Тайная Команда. Что же делает в колоде артефакт за три маны, который разыгрывается как волшебство, и которому нужно еще три маны, чтобы начать работать? Дело в том, что если игра затягивается, то это настоящая бомба!

Феи тратят собственную жизнь на Горькоцвет и Уловить Мысль, а когда ресурсы растрачены, у них нет способов пополнить запас карт. Зато обычно есть фишки, которые можно снарядить Боевым Молотом. Так что в начале игры этот артефакт вам, конечно, не нужен, но ближе к середине может стать для вас огромным подспорьем.

Естественно, далеко не все колоды на феях играли Боевым Молотом, но некоторые применяли эту карту крайне успешно. И это всего лишь один пример такого подхода — играть одной дорогой картой в дешевой быстрой колоде или дорогим дающим карты заклинанием в агрессивной колоде, чтобы пополнить ресурсы. Иногда одна карта, добавленная в колоду наудачу, может сослужить вам отличную службу.

4. Разделение или поддержка?

Как я уже говорил в статьях про два и три экземпляра карты, когда есть несколько очень похожих карт, по-разному проявляющих себя в разных ситуациях, лучше разделить их, а не играть только одной.

Например, предположим, что вы собираете синюю контрольную колоду на энергии, и вам нужны угрозы, которыми вы планируете выигрывать партии. Метагейм у вас склоняется к агрессивным колодам, и в качестве добивающего существа вы рассматриваете две карты: Сфинкс Последнего Слова и Пращур Эфирных Бурь.

Пращур, пожалуй, лучше подходит против агрессивных колод. К тому же он больше соответствует основной идее вашей колоды.

Но против контрольных колод в затянувшихся партиях гораздо лучше иметь Сфинкса. Поскольку в метагейме преобладают колоды агрессивные, имеет смысл играть тремя Пращурами и одним Сфинксом.

Это относится не только к большим картам победы. Заклинания удаления, очистители стола — все это бывает полезно разделять. Вместо того, чтобы каждый раз автоматически класть в колоду четыре карты, спросите себя: может быть, лучше разделить их на похожие карты одинаковой силы? (К тому же во время тестирования это помогает определить, какая из карт на самом деле играет лучше!)

5. Эта карта — сюрприз, способный переломить ход игры

В течение долгого периода я играл на турнирах белыми агрессивными или умеренными колодами. А через некоторое время стал добавлять в основную колоду один Гнев Божий.

Зачем? Сценарий «существо за одну ману, существо за две маны, существо за три маны, очистка стола» выглядит довольно странно.

Согласен, и так разыгрывать руку я не рекомендую. Однако при встрече с колодой на существах эта карта может выиграть вам партию. Вам просто надо немного придержать темп, подождать, пока оппонент израсходует свои ресурсы, и потом — БАМ! — из ниоткуда появляется очистка стола, и вы быстро заканчиваете партию в свою пользу. Немногие игроки при встрече с вашей колодой подумают, что в ней может быть Гнев Божий.

Более того, когда они уже увидели его и пострадали, в следующих партиях они будут стараться играть осторожнее. Они не знают, что у вас в колоде он один — по их мнению, вы вполне можете играть четырьмя! — так что играть станут неоптимальным образом, и вы опять же получите преимущество.

Конечно, я не хочу сказать, что в агрессивные колоды всегда надо класть очистку стола. Вовсе нет. Но если метагейм агрессивный, об этом можно подумать.

Если оппонент не ожидает этой карты, а вы, получив ее в руку, можете подстроить под нее ход игры, то это хороший вариант для одного экземпляра.

Четыре, три, два, один, пуск!

Итак, наш свод правил, рассказывающий о числе экземпляров в колоде, завершен!

Надеюсь, вам понравился мой разбор, и советы по количеству экземпляров пригодятся вам при сборе собственных колод. Пусть же вам почаще приходят идеи, и пусть у вас всегда будет получаться довести колоду до совершенства.

У вас есть вопросы или комментарии? Я с удовольствием вас выслушаю! Со мной всегда можно связаться, написав в Twitter, задав вопрос через Tumblr или написав электронное письмо на английском языке по адресу BeyondBasicsMagic@Gmail.com.

Встретимся на следующей неделе. До скорого!

Гэвин

@GavinVerhey

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