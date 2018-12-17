Отличные новости, Planeswalker-ы! Несмотря на нарастающее напряжение, Равника еще не скатилась в тотальный хаос. Выпуск «Гильдии Равники», вышедший несколько месяцев назад, предоставил в наше распоряжение первые пять из десяти гильдий, а «Выбор Равники» завершает комплект: в нем вас ждут Орзовы, Груулы, Симики, Азориусы и Ракдосы. Даже если ваша любимая гильдия на этот раз уходит со сцены, вы найдете множество отличных карт во всех цветах, не говоря уже о мощных артефактах и землях.

У каждой гильдии есть своя характерная механика, и в этой статье я расскажу вам, как они работают. Давайте же приступать!

Культ Ракдоса и Зрелище

Один взгляд на Культ Ракдоса подтверждает тезис Азориусов: само себя население контролировать неспособно. Ракдосы — это зрелищность, насилие и анархия, смешанные в один гремучий коктейль. Наполняйте стаканы, детки. Представление начинается!

Зрелище — это новое ключевое слово Ракдосов, которое дает заклинаниям альтернативную стоимость. Вы можете разыграть заклинание за его стоимость Зрелища, если оппонент в этом ходу терял жизни. У некоторых карт альтернативная стоимость — это скидка, награда за причинение боли сопернику. У других — например, у Гуляки из Рикс-Маади и Демона со Стропил, — стоимость Зрелища выше, но оплатив ее, вы получаете дополнительную награду. Оплата стоимости Зрелища никогда не бывает обязательной, даже если оппонент терял жизни в этом ходу.

Оппонент может потерять жизни различными способами. Повреждения вызывают потерю жизней, то же самое делают эффекты, напрямую заставляющие оппонента терять жизни. Кроме того, если оппонент во время хода по какой-то причине платит жизни, то это тоже считается. В общем, если за время хода количество жизней у оппонента уменьшилось, то он терял жизни. Обратите внимание, что в этом же ходу оппонент мог и получать жизни, но это не помешает вам разыграть заклинание за его стоимость Зрелища. Например, если оппонент начал ход с 12 жизнями, получил 3 повреждения, а потом в том же ходу получил 5 жизней, вы можете разыгрывать заклинания за стоимость Зрелища.

Сама по себе способность Зрелища не влияет на время, в которое вы можете разыграть заклинание. То, что оппонент теряет жизни во время своего хода, еще не означает, что вы можете разыграть в его ход какое-то из показанных выше существ, как бы весело это ни было. Как существа без Мига они обречены дожидаться вашей главной фазы, если только какой-то другой эффект не утверждает иначе.

Даже если вы платите стоимость Зрелища, мана-стоимость и конвертированная мана-стоимость заклинания не меняются. Конвертированная мана-стоимость Гуляки из Рикс-Маади равна 2, сколько бы вы за него ни заплатили. Кроме того, не имеет значения, сколько жизней потерял оппонент за ход, и даже сколько оппонентов потеряло жизни. Стоимость Зрелища остается неизменной.

Больше всего на свете Ракдосы ценят продажи билетов, так что точите ножи и проверьте, что ваша медицинская страховка покрывает несчастные случаи на спектаклях. Цирк приехал.

Синдикат Орзовов и Посмертие

Интересы Синдиката Орзовов — от финансовых до духовных — распространяются по всей Равнике и продолжаются даже в загробной жизни. Смертная оболочка может обратиться в прах, но дух внутри остается свободен... то есть, свободен служить. Новое ключевое слово Посмертие дает некоторым существам Орзовов сверхъестественную способность оставаться на поле битвы даже после смерти.

Посмертие — это срабатывающая способность, в текст которой входит число. Например, у Настойчивого Десятинника есть Посмертие1. У некоторых существ значение Посмертия больше. Когда существо с Посмертием умирает, создайте фишки существа 1/1 белый и черный Дух с Полетом. Значение способности показывает, сколько именно Духов 1/1 вы получаете.

Посмертие срабатывает, только когда существо умирает — то есть, отправляется на кладбище с поля битвы. Если оно, например, изгоняется непосредственно с поля битвы, то Посмертие не срабатывает. Не забывайте, что все блокирующие существа выбираются одновременно: если вы блокируете существом с Посмертием, и оно умирает, то фишки Духов от него уже не смогут блокировать в том же бою.

Больше всего на свете Орзовы ценят преимущество перед соперниками, так что свяжите свои войска пожизненным контрактом, и пусть их духи сражаются за вас.

Объединение Симиков и Адаптация

Жизнь прекрасна... но для Симиков это только лишь отправная точка. Любое живое существо можно сделать еще лучше, помочь ему пройти путь от слабости до совершенства. В наши дни Равника — странное место, и никто не может предсказать, какие угрозы появятся завтра. Если Симики хотят опережать соперников, они должны постоянно приспосабливаться.

Адаптация — это новое действие с ключевым словом, и мы можем увидеть его на нашей старой знакомой Зегане. У способности Адаптации есть числовое значение. Чтобы адаптировать существо, сперва проверьте есть ли на нем жетоны +1/+1. Если есть, то Адаптация ничего не делает. Если же нет, то положите на него жетоны +1/+1, количество которых равняется значению Адаптации. Приятная особенность способности заключается в том, что если существо каким-то образом теряет все свои жетоны +1/+1 (а в этом выпуске есть способы сделать это с пользой), то вы можете адаптировать его еще раз и получить новые жетоны.

Само собой, жетоны +1/+1 делают существо больше, но у находчивых Симиков с ними связаны и другие полезные бонусы. Зегана, например, ведет в бой вашу снабженную жетонами +1/+1 армию, помогая им пробить любую оборону, вставшую у них на пути.

Больше всего на свете Симики ценят возможность захватить преимущество и сделать его еще больше. Может, добавить ему пару крыльев или несколько дополнительных суставов. Вот, например, поглядите на этого малыша!

Кланы Груулов и Беспорядки

Кланы Груулов — это слабо связанные между собой банды бесчинствующих захватчиков. В общем, не те ребята, которых хотелось бы видеть у себя в соседях. На политический кризис в Равнике они реагируют лучшим из известных им способов: устраивают беспорядки. Новое ключевое слово Беспорядки дает вашим существам выбор между прибавкой к скорости и прибавкой к размерам.

Существо с Беспорядками выходит на поле битвы с жетоном +1/+1 на нем или с Ускорением — как того захочет контролирующий его игрок. Этот выбор делается при выходе существа на поле битвы, так что никто не может на него ответить. Так что или Незаклинаемая Груулка будет 4/4, или сможет сразу пойти в атаку как 3/3.

В тот момент, когда существо выйдет на поле битвы, у него уже будет выбранный бонус. Если вы выберете дать ему Ускорение, то Ускорение останется у существа и после окончания хода. Это может оказаться важным, если в какой-то момент контроль над этим существом перейдет к другому игроку. Так что постарайтесь разгромить врагов, прежде чем они успеют провернуть нечто подобное.

Может сложиться необычная ситуация, в которой у выходящего на поле битвы существа будет два экземпляра Беспорядков. В этом случае вы отдельно делаете выбор для каждой из способностей. Например, если существа есть две способности Беспорядков, то вы можете выбрать: дать ему два жетона +1/+1, один жетон +1/+1 и Ускорение или две способности Ускорения. Две способности Ускорения не делают ничего такого, чего бы не делала одна способность, но зато вы можете напугать оппонента! Р-Р-Р!

Груулам нет дела до всяких там глупых фраз и девизов. Круши — вот тебе и все дела.

Сенат Азориусов и Приложение

Сенат Азориусов — оплот закона и порядка. Они хотят контролировать население Равники, потому что совершенно понятно, что само себя население контролировать неспособно. Один из инструментов для этого — законы, в которых установлено время и место для большинства занятий. Но даже у самых продуманных юридических документов бывают приложения.

Приложение — это новое слово способности. У слов способности нет никаких связанные с ними правил, так что Приложение — это скорее метка, нежели самостоятельная способность. Чаще всего оно встречается на мгновенных заклинаниях, производящих дополнительные или альтернативные эффекты, если разыграть их во время вашей главной фазы. Вы жертвуете гибкостью, взамен получая прибавку к мощности.

Вот перед вами Чрезвычайные Полномочия. У них достаточно мощный основной эффект, и вы вполне можете использовать их в конце хода оппонента, наполнив свою руку как раз ко времени разворота. Но если вы готовы потратить семь маны во время своей главной фазы, то вдобавок получаете эффект Приложения, дающий вам бесплатный перманент с конвертированной мана-стоимостью 7 или меньше.

Внимательно читайте каждую карту с Приложением, чтобы понимать, как именно она работает. В тексте некоторых способностей Приложения есть слова «вместо этого». Они указывают на эффект самозамены — то есть, вы не получите базовый эффект, а получите только улучшенный.

Больше всего на свете Азориусы ценят то, что прописано у них в уставе. И лучше с ними не спорить.

Двойные карты

«Выбор Равники» продолжает два цикла двойных карт, начавшихся в «Гильдиях Равники». Не лезьте в настройки экрана. Они действительно так выглядят.

У этих гильдейских двойных карт есть многоцветная половина за гибридную ману и обычная многоцветная половина. Давайте вспомним, что же такое «гибридная мана».

Гибридная мана

Гибридный символ маны можно оплатить маной любого из двух его цветов. Например, стоимость g/u (как у показанной выше Инкубации), можно оплатить либо одной зеленой, либо одной синей маной. Заклинание с символом гибридной маны в стоимости имеет оба цвета этого символа. Инкубация — зеленое и синее заклинание вне зависимости от того, какая мана была потрачена на его разыгрывание. Гибридная мана дает вам большую гибкость при выборе карт для колоды. А теперь возвращаемся к двойным картам.

Двойные карты

Если вам не приходилось играть двойными картами, я напомню, что это такое. Фактически, это две карты в одной. Когда вы разыгрываете двойную карту, то выбираете, какую половину вы играете. Пока заклинание находится в стеке, считается только та его половина. Та же половина, что не разыгрывается, просто игнорируется. Двойная карта — это всегда одна карта. Например, если вам предписывается сбросить две карты, то Инкубация // Несоответствие посчитается только за одну. Пока двойная карта не находится в стеке, ее характеристики — это сумма характеристик половин. Это значит, что пока Инкубация // Несоответствие не в стеке, конвертированная мана-стоимость этой карты равна 4. (Возможно, когда вы в последний раз играли двойными картами, это правило еще звучало иначе.)

Фантастические гильдии и где они обитают

Итак, все десять гильдий и их знаковые механики из последнего возвращения в Равнику теперь в игре, и вскоре они окажутся в ваших руках. Сезон знакомства с выпуском «Выбор Равники» только-только начался. Возвращайтесь сюда, а также следите за новостями у тех любителей игры, которых мы выбрали по всему миру. Приятного просмотра!