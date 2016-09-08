Я вспоминаю себя, когда мне было четырнадцать лет. Только что вышел выпуск «Champions of Kamigawa», и в нем была вот эта карта:

Как только Cranial Extraction попала в интернет, начался шум. Люди говорили о том, что карта появится во множестве колод. О том, что она сделает бесполезными целую кучу стратегий. Обсуждали способы эффективно использовать карту и в нападении, и в обороне. Это была одна из самых популярных карт выпуска.

Изрядную часть следующего года я играл колодами, которые так или иначе могли разыграть Cranial Extraction. Это мог быть тяжелый черный контроль или зеленая колода с единственным болотом, но Cranial Extraction у меня была обязательно.

По части разыгрывания этой карты у меня большой опыт.

С тех пор мы видели много вариаций на эту тему. Искоренение Меморицид Бесконечное Изничтожение А еще до Cranial Extraction были такие карты, как Eradicate, Lobotomy и Jester's Cap. У каждой есть свои плюсы и минусы. Но основная идея остается: лишить оппонента определенной карты.

С тех пор я сильно вырос как игрок и многому научился. Оборачиваясь назад, я задаю себе вопрос: был ли я прав, все это время играя Cranial Extraction? Нет! Получается, что я ошибался? Тоже нет! Это невероятно сильная карта, если играть ей правильно... и такая же слабая, если играть неправильно.

«Каладеш» несет нам новую карту из этой серии. И это могучее оружие... если использовать его мудро.

Итак, позвольте представить вам новейшее пополнение наследия:

Хм-м... что это у нас тут на иллюстрации и в художественном тексте? Это что, Киран Налаар? Но на этот вопрос вам ответит наша замечательная команда творцов сюжета...

Потерянное Наследие | Иллюстрация: Грег Опалински

Давайте поговорим об этой карте.

Потерянное Наследие наследие стоит на одну ману дешевле, чем обычно стоят такие карты. Это может оказаться очень важным, если вы пытаетесь разыграть его как можно раньше. Вы не можете выбирать артефакты — но несмотря на то, что в «Каладеше» их много, вряд ли они станут именно теми картами, от которых вы захотите избавиться.

Уменьшенная стоимость компенсируется тем, что если вы попадаете в карту в руке оппонента, то тот получает карту взамен. Но обычно это не так уж важно. Почему? Потому что если вы использовали эту карту правильно, то по стратегии соперника будет нанесен такой удар, что лишняя карта уже не поможет.

О чем я говорю? Чтобы разобраться, давайте рассмотрим эффект таких карт во всех подробностях.

Потерянная цель

Этот эффект на первый взгляд может показаться крайне привлекательным.

За три маны вы избавляетесь от той карты, которую больше всего ненавидите. Вас сокрушил Гидеон, Союзник Зендикара? Убрать их всех из колоды!

Но все на свете имеет цену, и цена этого эффекта — откат назад по картам.

Предположим, что у оппонента нет ни одного экземпляра названной карты ни в руке, ни на кладбище. Тогда получается, что вы потратили ману и карту, но никак не изменили состояние игры. На столе ничего не поменялось. Конечно, вы теперь знаете содержимое библиотеки оппонента, и удаленных карт ему теперь не получить... но нет никакой гарантии, что это вообще как-то повлияет на игру. Ваш оппонент мог и так не получить за игру ни одного Гидеона, а брать что-то еще.

Такое влияние на партию не стоит карты. Размер вашей колоды ограничен, и результат разыгрывания этой карты против большинства колод не оправдывает занятого ей места. Вместо Гидеона оппонент просто получит другие карты — ничуть не хуже.

Более того, даже если вы уберете Потерянным Наследием карты у соперника из руки, он возьмет вместо них новые. Разменяться поровну с Наследием нельзя.

И тем не менее, я уже сказал, что этот эффект может быть необычайно сильным. Я думаю, что Потерянным Наследием будут играть в стандартном формате.

Почему я так думаю? Читайте дальше!

Наследие победы

Разыгрывание таких карт, как Потерянное Наследие, ради лишения оппонента одной из нескольких угроз в его колоде — не самое лучшее им применение. Чтобы компенсировать тот факт, что вы никак не влияете на ситуацию на столе, вы должны не просто ухудшить топдеки сопернику — вы должны разрушить его план на игру.

К счастью, в стандартном формате есть колоды, в игре с которыми Потерянное Наследие может сработать именно так.

Его эффект становится поистине разрушительным, когда колода оппонента полагается на одну конкретную карту, и удаление из нее всех экземпляров лишает соперника главного способа победить. Не одного из многих путей к победе, а того, что она использует от партии к партии.

Классический пример — комбо-колоды. Представьте, что вы играете в «Модерне» против человека, который собирается убить вас Каскадом в Смерть Живого.

Весь план игры строится вокруг сбрасывания за Цикл на кладбище таких карт, как Оглушающий Минотавр и Чудовищная Жужелица, чтобы потом разыграть Смерть Живого и выложить их на поле битвы.

Если убрать Смерть Живого из колоды Потерянным Наследием, то она внезапно перестает работать. Весьма сомнительно, чтобы Чудовищные Жужелицы сами по себе смогли взять над вами верх в «Модерне».

В этом случае становится неважным, какие карты Потерянное Наследие даст сопернику вместо удаленных. Не имеет значения, что вы не получили преимущества ни на столе, ни по картам. Вы лишили соперника способа победить, и теперь он вряд ли сможет что-то вам сделать. Вы получили самое важное преимущество: игровое!

Именно в таких случаях Потерянное Наследие становится невероятно сильным.

Этот пример — из «Модерна», но подобное может произойти в любом формате. Например, сейчас многие стандартные колоды построены вокруг разыгрывания и получения преимущества от одной конкретной карты. Уверен, вы знаете, о чем я говорю:

Конечно, это не совсем то же самое, что убрать из колоды главную карту в комбо, но для некоторых колод потеря Эмракул означает потерю основной победной стратегии и вполне оправдывает затраты. Играя с такой колодой, как красно-зеленая колода на Буйстве Кена Юкухиро с Про-тура «Луна Кошмаров», вы, скорее всего, сможете справиться с большинством угроз, если убрать Эмракул. К тому же, получив на руку несколько Потерянных Наследий, вы можете избавиться от большей части того, что может вам грозить. И не забывайте, что Потерянное Наследие изгоняет карты и из кладбища, так что вы можете избавиться от таких назойливых карт, как Разрушитель Миров, которые постоянно возвращаются из кладбища в руку.

Причина, по которой такие карты становятся отличными кандидатами в дополнительную колоду, заключается в том, что их хочется получать на руку, играя против полагающихся на конкретные карты колод, и не хочется — играя против всех остальных. Потерянное Наследие идеально вписывается в эту схему. Я предвижу, что оно часто будет появляться в дополнительных колодах, если в основной есть черный цвет. В «Модерне» оно разрушает комбо, как только у вас появилась третья мана, а в стандартном формате помогает остановить колоду, слишком уж полагающуюся на ту или иную карту.

Обретенное Наследие

Но как же защититься от таких карт, как Потерянное Наследие? Лучший способ защиты — разнообразие. Один из вариантов — разделение основных угроз (по крайней мере, после замены карт из дополнительной колоды). Играйте двумя экземплярами одной карты и двумя экземплярами другой, а не четырьмя одинаковыми.

Это все меры, которые следует принимать? Ответ на этот вопрос зависит от того, каким в итоге окажется стандартный формат. Следите за новостями выпуска «Каладеш», начинайте придумывать колоды, и мы посмотрим, что получится. Я не удивлюсь, если Потерянное Наследие окажется той картой из дополнительных колод, которую придется принимать во внимание, собирая свою собственную колоду.

Что ж, на этом мой рассказ о Потерянном Наследии закончен. Надеюсь, теперь вы лучше понимаете, как правильно использовать эту карту. Разыгрывайте ее с умом!

Если у вас есть какие-то соображения или комментарии, вы всегда можете связаться со мной через Twitter или Tumblr. Кроме того, мне можно написать письмо по адресу BeyondBasicsMagic@gmail.com.

Встретимся на следующей неделе, когда я познакомлю вас с новой картой из выпуска «Каладеш». До скорого!

Гэвин

@GavinVerhey

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