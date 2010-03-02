Механики выпуска Возрождение Эльдрази

Опасности, подстерегающие искателей приключений на Зендикаре, становятся просто убийственными. Если раньше в походы отправлялись за сокровищами и славой, то теперь осталась одна-единственная цель: выживание. Колоссальные Эльдрази, бездушные опустошители, порожденные Эфиром, пробудились от сна глубоко в недрах Зендикара. Шанс на спасение есть только у тех, кто способен либо повелевать Эльдрази, либо ускользнуть от них.

Новый вид магии

Выходцы из пространства между мирами под названием «Слепая Вечность», Эльдрази преодолели границы известных нам цветов маны. Поэтому сами прародители Эльдрази, а также их ближайшие сородичи, бесцветны. Их мана-стоимость может сбить вас с толку: помните, Эльдрази не являются артефактами! Кроме того, с выпуском Возрождение Эльдрази в игре впервые появляются бесцветные заклинания волшебства и мгновенные заклинания. Подобно своим создателям-Эльдрази, такие универсальные заклинания найдут себе место практически в любой колоде.

Возможно, вы уже видели в Спойлере одного из трех легендарных титанов Эльдрази. Давайте рассмотрим их приспешника «помельче»:

Да-да, это обычная карта.

На картах бесцветных существ-Эльдрази встречается новое ключевое слово — Аннигилятор. Эта срабатывающая способность заставляет защищающегося игрока пожертвовать определенное количество перманентов, когда существо с Аннигилятором идет в атаку, еще до того, как они смогут его заблокировать. Крушитель Уламога имеет Аннигилятор 2, поэтому каждый раз когда он атакует, защищающийся игрок должен пожертвовать два перманента. У него также есть способность, «вынуждающая» вас отправить его в атаку. Можно подумать, вы собирались упустить такую возможность!

Как можно догадаться, такие огромные существа, как бесцветные Эльдрази, — а они действительно очень-очень большие, — должны быть отнюдь не дешевыми. Трудно поверить, но Крушитель Уламога, на самом деле, — один из относительно недорогих! К счастью, когда наступает время оплатить стоимость разыгрывания, им на помощь приходит многочисленное потомство.

Под бесцветными Эльдрази в пищевой цепочке находятся менее крупные Эльдрази Дроны, относящиеся к тому или иному цвету маны. Многие из них, наряду с некоторыми заклинаниями, создают фишки Эльдрази Порождений. Эти бесцветные существа 0/1 можно приносить в жертву, чтобы добавить 1 в ваше хранилище — идеальный вариант для разыгрывания гигантских Эльдрази.

Вот один из Эльдрази Дронов:

А вот пример созданной им или его собратьями фишки Эльдрази Порождения:

Зендикар дает отпор

Столкнувшись с угрозой уничтожения целого мира, обитатели Зендикара приняли вызов, взяв на вооружение такие новые виды магии, как Повышение уровня, Отскок и Тотемную броню, а также существа со способностью Защитника, объединенных в мощную подтему.

Повышение уровня

Существа с новым ключевым словом Повышение уровня могут становиться больше и приобретать новые способности за небольшое мана-вложение. Количество жетонов уровня на существе свидетельствует о его текущем уровне, а уровень, в свою очередь, определяет силу, выносливость и дополнительные способности существа.

Рассмотрим пример:

Рыцарь из Клифхейвена выходит на поле битвы в качестве обыкновенного Кора Рыцаря 2/2 со стоимостью две маны. Как у всех существ с Повышением уровня, в начале у него нет ни одного жетона уровня (можно сказать, что в этот момент у него «нулевой уровень»), поэтому у него нет ни способностей, ни силы, ни выносливости, характерных для более высоких уровней. Как только вы один раз оплатили его стоимость Повышения уровня 3 , что можно сделать в любой момент, когда допускается разыгрывать волшебство, Рыцарь из Клифхейвена выходит на уровень 1, а это означает, что он превращается в летающее существо 2/3. Если же вы сможете поднять его до уровня 4, то это маленькое обычное существо станет мощной угрозой.

Теперь давайте рассмотрим другое существо с Повышением уровня:

В отличие от Рыцаря из Клифхейвена, Хронолог Маяка никак не изменяется при выходе на первый уровень, и даже на уровнях 4-6 он не представляет собой ничего особо интересного. А вот на 7-м уровне начинается полная чума! Теперь, каждый раз когда другой игрок делает ход, вы делаете ход вслед за ним. Если вы играете вдвоем, это значит, что на каждый ход оппонента приходятся два ваших. В игре же с тремя или более игроками, каждый из которых ходит по отдельности, начинает действовать принцип «один раз ты, один раз я». Довольно-таки справедливо, согласитесь.

Отскок

Что может быть лучше, чем разыграть заклинание? Естественно, разыграть его второй раз.

Вместо того чтобы отправиться на кладбище, разыгранное из руки заклинание с Отскоком изгоняется. Затем, в начале вашего следующего шага поддержки, вы можете снова разыграть его, уже без уплаты мана-стоимости. (Если заклинание отменяется или вы разыгрываете его не из руки, оно отправится на кладбище, как любое другое.) Когда одного заклинания оказывается недостаточно, с помощью Отскока уплаченная вами мана окупится вдвое!

Тотемная броня

Ауры позволяют вам создавать собственных монстров, что просто замечательно, однако, если ваше существо уничтожается, то в большинстве случаев вы теряете сразу две карты, что уже не так замечательно. Тотемная броня подстраховывает ваше существо, только что получившее новые силы.

Как только существо зачаровывается Аурой с Тотемной броней, то в следующий раз когда оно должно быть уничтожено, оно получает «путевку в жизнь». Если же существо зачаровано несколькими Аурами с Тотемной броней, то уничтожается только одна из этих Аур по вашему выбору. Вашему бойцу нечего опасаться, ведь его защищают духи Зендикара.

Подтема: Защитник

Перед лицом угрозы со стороны Эльдрази оборона Зендикара и его стражники важны как никогда. Именно поэтому в выпуске Возрождение Эльдрази существа со способностью Защитника образуют сильную подтему. В нем не только больше существ с Защитником, чем в большинстве других выпусков, но и есть карты, вознаграждающие вас за множество Защитников на вашей стороне.

Сражаясь против Эльдрази, Заросшая Зубчатая Стена действует наиболее эффективно: она держит оборону и одновременно пополняет ваш запас маны.

Magic тяжеловесов

Натиск Эльдрази навсегда изменит не только облик Зендикара, но и вашу игру в Magic. Следите за официальными предварительными просмотрами и новостями до самого пререлиза, который состоится 16 апреля!