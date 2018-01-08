Вы видели? Этот блеск??

Что исходит из-за горизонта. Это то, что мы ищем. То самое сказочное место.

Ораска — это не просто легенда. А самый настоящий город.

Много дорог Иксалана ведут сюда. Вампиры. Мерфолки. Пираты. А также Империя Солнца с ее Динозаврами. Даже Враска и Джейс добрались до Ораски.

Но для чего? Конечно, в поисках чудес, которые скрывает город.

И у вас есть возможность первыми получить эти призы на пререлизе выпуска «Борьба за Иксалан».

Но где именно вам искать пререлиз и что именно там ожидать? Читайте дальше!

Добро пожаловать в джунгли

Пререлизы — мои любимые турниры по Magic в году.

Куда бы ни занесла меня жизнь и какая бы погода ни стояла за окном, с выходом нового выпуска я всегда стараюсь попасть на местный пререлиз. И я такой не один — многие поклонники Magic, от опытных ветеранов до новичков, поступают точно так же! Пререлизы входят в число наших самых популярных турниров.

Почему? Потому что пререлизы — это одни из самых увлекательных турниров по Magic!

Мало что может сравниться с пререлизом. Вы приходите в магазин, получаете новые карты и разбираетесь, как ими играть, одновременно со всеми остальными. Это турнир с равными условиями, в расслабленной обстановке, и все участники делятся друг с другом своей энергией и интересом к новому выпуску Magic!

Я впервые попал на пререлиз, когда мне было всего одиннадцать, и сразу же стал поклонником этих турниров. Прошло семнадцать лет, но мало что изменилось!

Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это увлекательное развлечение и для опытных игроков, и для новичков.

Если вы опытный игрок в формат «Запечатанная колода», то можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе выпуска «Борьба за Иксалан», когда придете в магазин. Но если вам в новинку вся эта история с Запечатанной колодой, или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Начнем с самого важного: с поиска мест, где проводится пререлиз. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, куда идти! Как вы это можете сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Узнать, что мест на турнире не осталось, это худшее, что может случиться, когда вы пришли в магазин. Планируйте наперед!

Допустим, магазин вы нашли. Замечательно! Надеюсь, вам удалось избежать ловушек Мерфолков или засады Динозавров на вашем пути.

Теперь пришло время провести разведку и подготовиться к мероприятию. На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет много интересного.

Обязательно возьмите с собой все, что вам понадобится, чтобы выжить в путешествии к золотому городу! Например, имеет смысл взять альбом с картами на обмен и стандартную колоду, чтобы играть между раундами. Не забудьте ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой.

Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что выделите достаточно времени на весь турнир. И чтобы сражаться с тиранами, потребуются силы, так что захватите что-нибудь перекусить, например, батончики-мюсли или яблоко. (Уточните в игровом магазине — там может быть в продаже какая-то еда.)

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и сложили в саквояж все необходимое для путешествия. Вы даже прочитали последнюю статью, посвященную сюжету Magic, так что в курсе развития событий. И, конечно же, вы просмотрели все замечательные карты в галерее выпуска «Борьба за Иксалан». Если вам интересно, каким может оказаться турнир, то вы могли прочитать мою статью о вашем первом турнире.

Вы полностью готовы! Пришло время отправиться в магазин и открывать карты!

Вперед к Ораске!

Когда вы придете на пререлиз и сядете за игровой стол, то получите вот такую вот чудесную вещицу! Посмотрите, какая красивая коробка для колоды.

Великолепное сокровище, достойное Ораски.

Внутри вы найдете много интересного. Например, этот симпатичный двадцатигранный кубик.

И вкладыш, который немного расскажет вам о сюжете выпуска «Борьба за Иксалан» и о том, как собрать запечатанную колоду.

Но самое главное из того, что содержится в пререлизном наборе, — шесть бустеров с картами, из которых вы будете собирать свою запечатанную колоду. К тому же вы получите блестящую призовую пререлизную карту. (Это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска!)

Начнем по порядку. Прежде всего бустеры нужно открыть. Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я советую ограничиться двумя цветами.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Один из ключевых аспектов «Борьбы за Иксалан» заключается в том, что это «племенной» выпуск. Это означает, что в нем будут важны типы существ. В выпуске есть четыре основных племени, и каждое представлено в определенных цветах:

Динозавры (в красном, зеленом и белом);

Мерфолки (в зеленом и синем);

Пираты (в синем, черном и красном); и

Вампиры (в белом и черном).

Если вы не уверены, какие цвета собирать, можете выбрать одно из племен, и таким образом вариантов станет меньше. Если это племя, которое присутствует в трех цветах, я рекомендую выбрать какие-то два из них. Тремя цветами стоит играть, только если у вас есть карты, помогающие добыть нужную ману.

Заметьте, что вам не обязательно играть каким-то племенем — можете не делать этого, если не хотите. Это просто один из методов, и существует множество стратегий, не основанных на племенах.

Каким бы методом вы ни воспользовались, вам придется выбрать карты для игры. Если у вас на пререлизе что-то не получается, то не стесняйтесь обратиться за помощью к другим игрокам. (На пререлизе это можно делать, ведь на этом турнире главное — веселье!)

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет.

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, [autocard]Капитан Флотилии Бездны[/autocard] чаще всего стоит разыгрывать на втором ходу, а вот [autocard]Прогулка по Доске[/autocard] вряд ли понадобится вам ко второму ходу.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной Запечатанной колоды. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существ

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 2–4 существ

5 маны: 1–3 существ

6+ маны: 0–2 существ

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. Запечатанная колода В Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней здесь.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в ограниченных форматах ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

Двухголовый гигант

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Запечатанная колода — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая команда получает по две пререлизные коробки, из которых собирает две колоды.

Как это работает?

Если вкратце, то так: вы с напарником вместе собираете две колоды из 40 карт каждая. Затем вы играете матч из одной партии с командой соперников.

Как устроена такая игра? Очень просто: у каждого игрока свои существа и земли, но жизни у команды общие — 30 на команду — и напарники совершают ходы одновременно. К тому же вы можете блокировать атакующих существ друг за друга. Чтобы победить, вы должны работать вместе и сокрушить соперника.

Хотите больше узнать, как устроен формат «Двухголовый гигант», и познакомиться с тонкостями игры? Вы можете прочитать о нем на этой странице — нажмите здесь.

Открытые дуэли

Если занимающий весь день турнир — не совсем то, чего вы хотите от Magic, или у вас мало времени и вы просто хотите сыграть несколько партий с картами из выпуска «Борьба за Иксалан», то можете принять участие в Открытых дуэлях.

Вы получаете готовый к игре начальный набор из 60 карт и используете его для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами! Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Узнайте в вашем магазине об Открытых дуэлях на пререлизе и готовьтесь к сражениям!

Механики выпуска «Борьба за Иксалан»

В выпуске «Борьба за Иксалан» присутствуют все механики выпуска «Иксалан», которые вы любите и знаете, плюс одна новая. И она просто невероятна. Познакомьтесь поближе с механикой «Возвышение»!

Благословение, дарованное городом

Хоть выпуск и носит название «Борьба за Иксалан», я надеюсь, что в игре вы не только встретите соперников, но и найдете друзей. Каждый пререлиз — это настоящий праздник.

В каждом выпуске игра немного отличается, и «Борьба за Иксалан» не является исключением. Вы многому научитесь в процессе! Но вот вам один совет: если в вашей колоде много карт возвышения, вам не стоит размениваться существами (то есть чтобы они уничтожали друг друга в бою), так как вам нужно поразить десять перманентов. Если в вашей колоде мало или вообще нет карт возвышения, попробуйте провести агрессивный размен существами с оппонентом. В конце концов, вы не хотите их возвышения.

Все остальное вы уже узнаете сами.

Еще раз проглядите галерею карт, заранее зарегистрируйтесь в ближайшем магазине и приготовьтесь веселиться!

У вас есть вопросы или комментарии? Хотите узнать, чего вам ждать? Я с удовольствием вас выслушаю! Присылайте их мне! Со мной всегда можно связаться, написав в Twitter или задав вопрос через Tumblr. Я отвечу!

Вас ждет множество приключений в городе Ораска. Возможно, вы даже найдете Бессмертное Солнце, если будете искать в нужном месте..

Желаю вам приятной игры!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight