Они наконец-то здесь. Командиры. Четырех. Цветов.

Давайте же возрадуемся!

Рейхан, Последняя из Абзанов | Иллюстрация: Chris Rallis

Уже много лет на первом месте среди просьб игроков в формат «Командир» были четырехцветные командиры, и в этом году вы наконец-то сможете получить замечательных новых предводителей для своей колоды. Некоторые из них — это партнеры, и если вы про них еще не знаете, то обязательно посмотрите .

Но партнеры — не единственный способ играть в «Commander» (издание 2016 г.) четырьмя цветами. Давайте поговорим о настоящих четырехцветных легендарных существах! Они появляются в игре впервые, так что мы постарались сделать их на славу.

Наверняка многие из вас знакомы с прошлым порождением Мальстрема из выпусков «Commander» — могучим Исследователем Мальстрема: Maelstrom Wanderer. Теперь это знаковая карта для «Командира» и один из самых грозных предводителей колоды. Его способность двойного Каскада быстро завоевала сердца игроков — и разбила надежды оппонентов.

Что ж, пришла пора заглянуть в бездну еще раз. И если вы думали, что Maelstrom Wanderer — это нечто, то... Что ж, держитесь крепче, потому что мы отправляемся в самое сердце бури!

Знакомьтесь: Идрис, Проводник Мальстрема!

«Серьезно... все вот это?»

Именно такой была моя первая реакция, когда я увидел эту карту.

Это не просто двойной Каскад. Это даже не Нексус Мальстрема, который «всего лишь» дает Каскад вашему первому заклинанию в каждом ходу. Совместить его с этим Огром, и... в общем ваш ход будет веселым.

У карт с Каскадом впечатляющее наследие: Кровавокосый Эльф, Shardless Agent, Битуминозная Волна, уже упомянутый Maelstrom Wanderer... почти все карты с Каскадом в тот или иной момент появлялись в собранных колодах. Это всегда два заклинания за одно, а порой они могут оказаться и гораздо ценнее.

Что ж, давайте разберем нашего нового командира.

Стоимость в четыре маны за существо 5/4 с Пробивным ударом означает, что вы сможете рано вывести его на поле битвы. Поскольку это ваш командир, у вас будет доступ к нему в каждой партии, так что вопрос только в мане.

Получается, что вы с легкостью сможете пройти Идрисом в атаку, чтобы активировать его способность. Если оппонент не сможет его ликвидировать, то вряд ли у него получится блокировать все повреждения. У Идриса есть Пробивной удар, и даже если он умрет в бою, его способность сработает, если пройдет хотя бы 1 повреждение!

Конечно, вам понадобятся заклинания в руке, — благодаря формулировке способности Идриса, вышедшие через Каскад существа не вызывают Каскад снова, — но с этим проблем быть не должно.

Как же я стал бы собирать колоду с Идрисом?

Есть множество способов собирать колоды в формате «Командир»: от колод, основанных на сюжете, до колод, в которых собираются вместе очень необычные союзники. Тем не менее, когда я смотрю на новое легендарное существо, я обычно думаю о трех основных методах. Давайте рассмотрим каждый из них.

1. Командир как бонус

Самый простой способ собрать колоду в формате «Командир» таков: взять легендарное существо, которое вам нравится, добавить любимые карты в его цветах — и готово. (Или наоборот — решить, какими цветами вы хотите играть, и подобрать для них командира.)

Например, предположим, что вы хотите собрать сине-черно-красно-зеленую колоду для «Командира». В конце концов, теперь же у нас есть четырехцветные командиры! В таком случае Идриса просто можно назначить командиром, а колоду собрать, как вам заблагорассудится.

Для некоторых командиров нужна поддерживающая их колода — например, для Shirei, Shizo's Caretaker. Само по себе существо 2/2 за пять маны не слишком впечатляет, если не использовать его первую способность. Но многие легендарные существа достаточно сильны и сами по себе, без поддержки.

В моей любимой колоде для «Командира» используется Мерики Ри Берит.

Почему именно Мерики? Я кладу Тысячелетний Эликсир, чтобы разворачивать ее? Жертвую существ? Нет. Я просто играю Эспер-контролем и выбрал Мерики, потому что она хорошо вписывается в эспер-контрольную сущность колоды. Существуют и другие хорошие варианты — например, Oloro, Ageless Ascetic или Сенские Тройняшки, — но мне просто нравится Мерики.

Идрис подходит под эти условия идеально. (Еще бы, с четырьмя-то цветами.) Когда вы играете Идрисом, это просто работает.

2. Командир как тема

Я беззаветно люблю свою колоду с Мерики, но думаю, что любимые колоды большинства игроков в «Командир» попадают в категории 2 и 3 — причем скорее в 2, чем в 3.

Зачастую получается так, что ваш командир определяет развитие колоды. В конце концов, в Magic много карт. Почему бы не выбрать именно те, что хорошо играют с вашим командиром? Именно такие колоды составляют вторую категорию.

Саския Непреклонная | Иллюстрация: Greg Opalinski

Отличным примером карты, хорошо ложащейся в колоду с Идрисом, станет Родовое Видение. Она прекрасно работает и сама по себе, но когда выходит с Каскада Идриса, становится просто невероятной. Кроме того, в колоду замечательно лягут карты, у которых можно уменьшить мана-стоимость. Существа с Явлением, такие как Изуродованный Гриф, особенно ценны, потому что потенциально позволяют устроить Каскад в мощные карты.

Конечно, не все карты в такой колоде будут попадать в эту категорию. Но там, где это получается, вам стоит попробовать выбирать те карты, которыми вы вряд ли бы стали играть в обычных условиях, но которые отлично сочетаются с вашим командиром — однако и хороши сами по себе.

3. Командир как основная карта

Это, пожалуй, самый экстремальный из трех вариантов — и именно здесь рождаются самые безумные колоды в формате «Командир».

Такие колоды не просто состоят из командира и каких-то карт, хорошо с ним работающих. Они полностью построены на том, чтобы пользоваться преимуществами командира.

Edric, Spymaster of Trest, а с ним — все возможные существа за одну ману и дающие дополнительный ход эффекты? Типичная колода категории 3.

Юрил, Ловчий в Тумане и исключительно Ауры? Типичная колода категории 3.

Я думаю, вы уловили основной принцип.

Именно в таких колодах появляются необычные — но эффективные — карты.

Например, представьте, что в колоде с Идрисом вы играете огромным количеством заклинаний за одну ману и гигантскими существами. Ваш план на игру — разыгранная с Каскада Гипергенезия, выводящая в игру ваших гигантов.

Или, может быть, это колода, состоящая из максимального количества бесплатных заклинаний. Ее цель — получить как можно больше заклинаний с Каскада. Разыгрывая карты, которые вы никогда не увидите в «Командире», — например, Saprazzan Legate, — вы получаете с Каскада дешевые дающие карты заклинания и заполняете стол, подготавливая смертоносную комбинацию.

Это настоящий... кхм... каскад возможностей.

Четырехцветное веселье

Я уверен, что Идрисом будут много играть в «Командире». Даже если не учитывать то, что Идрис — один из первых четырехцветных командиров, это карта, с которой хочется собрать колоду.

И я на личном опыте знакомства с «Commander» (издание 2016 г.) могу сказать вам, что им потрясающе интересно играть. Эта колода собрана, чтобы показать, что хаос — это весело, и Идрис воплощает в себе эту идею как нельзя лучше.

А любители «Куба»? Четыре разные маны — это немного сложно, и все же я с нетерпением жду возможности сыграть Идрисом в «Кубе». Славная будет игра!

У вас появились вопросы, или вы просто хотите поделиться своими мыслями об Идрисе? Я с удовольствием вас выслушаю! Свяжитесь со мной, написав в Twitter, задав вопрос через Tumblr или написав электронное письмо на английском языке по адресу BeyondBasicsMagic@Gmail.com.

Встретимся на следующей неделе. До скорого!

Гэвин

@GavinVerhey

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