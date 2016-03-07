Привет, Planeswalker-ы! Поздравляю с успешным путешествием на Зендикар. Истории о ваших странствиях уже расходятся по всей Мультивселенной. Потрясающий героизм! Немногие могут похвастаться тем, что спасли от гибели целый мир. А сейчас, наверное, вы отправитесь в какой-нибудь тихий, спокойный мир, чтобы как следует отдохнуть... Стоп... куда-куда вы собираетесь? В Иннистрад? Мрачный мир ужасов и смерти? Тот самый Иннистрад? Эм-м... ну тогда, наверное, стоит рассказать вам о механиках выпуска «Тени над Иннистрадом», чтобы вы были готовы. Вы же понимаете, что эти тени не имеют ничего общего с тенями для глаз, верно?

Двусторонние карты

Иннистрад не был бы Иннистрадом, если бы ужасные твари не превращались бы здесь в еще более ужасных тварей. Так что к нам возвращаются двусторонние карты. У двусторонних карт есть две лицевых стороны и нет рубашки. Ого! В целом они не изменились, но мы поменяли кое-какие аспекты правил, с которыми вы можете столкнуться. Если вы уже знакомы с двусторонними картами, то можете сразу переходить к разделу «Двусторонние карты: изменения в правилах». Если же вы пока застряли на «Ого!», то давайте познакомимся с ними подробнее.

(Да, кстати. Не знаю, пропустит ли это редактор, но мне уже надоело каждый раз печатать «двусторонние карты». Так что будем называть их «ДСК». Все согласны? Очень хорошо.)

Переворот

У каждой лицевой стороны есть свой набор характеристик: имя, типы, способности и т. д. Когда ДСК на поле битвы, то имеет значение та лицевая сторона, которой карта повернута вверх. Если же ДСК не на поле битвы, то имеет значение только передняя лицевая сторона. Вы разыгрываете все ДСК, используя переднюю лицевую сторону. Это означает, что вы разыгрываете Неуловимую Мучительницу, оплачивая {2}{B}{B}. Вы не можете разыграть Коварный Туман или любую другую обратную лицевую сторону. Когда заклинание разрешается, Неуловимая Мучительница выходит на поле битвы.

На передней стороне каждой ДСК (и на некоторых обратных лицевых сторонах) есть способность, трансформирующая этот перманент. Когда ДСК трансформируется, она переворачивается другой лицевой стороной вверх. В процессе трансформации ДСК не покидает поле битвы, так что на ней остаются все жетоны, прикрепленные Ауры и снаряжение остаются прикрепленными, и все, что действовало на карту, продолжает действовать. Если карта атаковала или блокировала, она продолжает атаковать или блокировать. Трансформация не вызывает у перманента «болезнь вызова», так что если существо постоянно было под вашим контролем с начала хода, то вы можете атаковать и после трансформации — если, конечно, оно трансформировалось в другое существо! Некоторые ДСК, такие как Неуловимая Мучительница / Коварный Туман, могут за одну игру трансформироваться несколько раз. Для других же это путешествие в один конец.

Переворот

Карты-списки

Для игры необходимо, чтобы с обратной стороны все карты вашей колоды были неотличимы друг от друга. Сейчас большинство игроков использует непрозрачные протекторы. Если вы играете ДСК в непрозрачных протекторах, то все в порядке. Но некоторые люди не используют протекторы, особенно в турнирах в Ограниченных форматах. Что же делать в этом случае?

Обратите внимание, что на самом деле на карте-списке названия карт не закрыты, просто мы пока не можем вам их сказать. Ну, или не хотим. Для вас разница небольшая.

Карты-списки можно найти в некоторых бустерах выпуска «Тени над Иннистрадом». Есть два варианта таких карт: один для обычных и необычных карт, а второй — для редких и раритетных. Они служат заменой для ДСК у вас в руке или в библиотеке (или если ДСК каким-то образом оказалась изгнана рубашкой вверх). Перед игрой отметьте, какую карту заменяет карта-список, и положите ее в колоду. Чтобы использовать карту-список, у вас при себе должна быть настоящая ДСК. Но не кладите ее в дополнительную колоду, если у вас такая есть. На поле битвы и на кладбище используйте настоящую ДСК. Если же она возвращается в руку или в библиотеку, снова замените ее на карту-список. Вы должны использовать карты-списки, непрозрачные протекторы или и то, и другое.

Двусторонние карты: изменения в правилах

Мы изменили три момента в ДСК, чтобы описать ряд пограничных случаев. Что? Вы перешли к этому разделу с самого верха? Да, мы теперь говорим «ДСК». И пусть кто-то попробует нам запретить! Тут нам придется немного углубиться в технические дебри, но совсем скоро мы вернемся в счастливую страну знакомства с механиками, обещаю.

1. Конвертированная мана-стоимость

Помните, я говорил, что имеют значение только характеристики повернутой вверх лицевой стороны? Так вот, это не совсем точно. По новым правилам конвертированная мана-стоимость обратной лицевой стороны ДСК вычисляется по мана-стоимости передней лицевой стороны. (Раньше конвертированная мана-стоимость всех обратных лицевых сторон была равна 0, потому что у них нет мана-стоимости.) Единственное исключение: если что-то копирует обратную лицевую сторону ДСК, то конвертированная мана-стоимость копии будет равна 0. Так что, если у меня под контролем есть Коварный Туман, то мана-стоимости у него нет, но конвертированная мана-стоимость равна 4. Если же я кладу на поле битвы копию Коварного Тумана, то конвертированная мана-стоимость копии будет равна 0.

2. Выход на поле битвы трансформированной

Ряд эффектов может положить карту на поле битвы трансформированной. Это означает, что вы должны положить ее на поле битвы обратной лицевой стороной вверх. С выходом этого выпуска мы вводим правило, гласящее, что если вы должны положить не являющуюся двухсторонней карту на поле битвы трансформированной, то она просто остается там, где была. Это может оказать влияние на ряд карт в этом выпуске, но я думаю, что лучшей иллюстраций станут planeswalker-ы из выпуска «Magic: Истоки» . (Эта кодовая фраза означает: «В новом выпуске есть мощная карта, которая стала бы отличным примером, но ее пока не показали». Сам знаю. Полностью согласен!) Допустим, у вас есть Клон, копирующий карту Джейс, Гений из Врина, и вы активируете способность лже-Джейса, когда у вас четыре тысячи карты на кладбище. Четыре тысячи — это точно больше, чем пять, так что лже-Джейс послушно отправляется в изгнание. Затем он пытается вернуться трансформированным, но попав в изгнание, он стал простым односторонним Клоном. Это не ДСК, так что вернуться он не может и остается в изгнании навсегда. Надеюсь, вы взяли хорошую карту, иначе решение сложно назвать разумным.

3. Хватит вертеться!

Самую технически насыщенную часть я приберег на сладкое. Итак, новое правило: если у ДСК есть трансформирующая ее активируемая или срабатывающая способность, то перманент трансформируется, только если он этого не делал с момента помещения способности в стек. Что это означает? Например, вы можете активировать способность Неуловимой Мучительницы, а потом активировать ее еще раз в ответ на это. Зачем? Затем, чтобы сбросить больше карт. Зачем? До этого мы еще доберемся. Не спешите! Первая разрешившаяся способность приведет к трансформации Неуловимой Мучительницы. Но вторая способность этого не сделает, потому что Неуловимая Мучительница уже трансформировалась — благодаря первой способности.

Буйство

Как я уже говорил, Иннистрад — это мрачный мир ужасов и смерти, так что неудивительно, что в нем мы делаем упор на работу с кладбищем. Буйство — новое слово способности. Им объединяются карты, которые становятся лучше, если среди карт на вашем кладбище есть не менее четырех типов карт. Существует множество различных способностей Буйства, в том числе и активируемые способности, как у Жницы Сонма Лунного Серебра.

На кладбище могут быть следующие типы карт: артефакт, волшебство, земля, мгновенное заклинание, племенной, существо, чары и planeswalker («племенной» — тип, встречающийся на некоторых старых картах). Не учитываются ни супертипы, такие как «базовая» или «легендарная», ни подтипы, такие как «Вампир» или «Снаряжение». Количество карт также не имеет значения. Главное, чтобы среди них было четыре типа карт или больше. Например, одного артефакта существа, одного мгновенного заклинания и одного planeswalker-а будет вполне достаточно.

Что же до того, как получить эти карты на кладбище, то тут есть традиционные методы: отправлять существ на смерть в бою, разыгрывать заклинания, а может быть, какой-нибудь planeswalker решит, что с него достаточно ваших махинаций, и растеряв всю верность, отправится на кладбище... ну ладно, это была так себе метафора. Кроме того, мы придумали для вас и другие способы наполнить кладбище картами — такие, как Искаженный Ландшафт.

У некоторых мгновенных заклинаний и заклинаний волшебства появляются дополнительные эффекты, если среди карт на вашем кладбище есть не менее четырех типов карт. На других улучшенный эффект показывается формулировкой «вместо этого». Не забывайте, что само разрешающееся мгновенное заклинание или волшебство не считается. Когда вы выполняете его указание, оно еще в стеке, а не на кладбище.

Дознание и Улики

В Иннистраде множество тайн, как в моем тексте — странных сравнений. Так-то! Чтобы раскрыть эти тайны, нужно вести дознание и искать улики.

Она выглядит довольно дружелюбной. Наверняка она нам поможет! Дознание — новое действие с ключевым словом, встречающееся в выпуске «Тени над Иннистрадом». Работает оно достаточно прямолинейно. Когда вы используете Дознание, вы кладете на поле битвы фишку Улики. Улика — это новый тип артефакта. Улики — бесцветные артефакты (а вы думали, они будут синими?), и у каждой есть способность: «{2}, пожертвуйте этот артефакт: возьмите карту».

Инспектор, конечно, проводит дознание, но у нее быстро наступает перерыв на обед. Возможно, классические методы помогут нам получить больше сведений?

Чаще всего вы будете жертвовать Улики, чтобы взять карты. Но это артефакты, так что не сомневаюсь, что вы найдете им и другие применения.

Бешенство

За новыми и невиданными способностями выпуска «Тени над Иннистрадом» идет способность, которая кому-то из вас может быть уже знакома: Бешенство. Если вы сбрасываете карту с Бешенством, то изгоняете ее, вместо того чтобы положить на кладбище. Это вызывает срабатывание способности. Когда способность разрешается, вы можете разыграть то заклинание за стоимость Бешенства. Если же вы не разыгрываете заклинание таким образом, то оно отправляется на кладбище. Ну что... звучит это все достаточно безумно.

Обратите внимание, что обязательное изгнание — изменение предыдущих правил. До этого вы просто могли сбросить карту на кладбище и пропустить всю историю с Бешенством. Это может иметь значение с такими картами, как Джейс, Гений из Врина. (Для карты из другого выпуска этот парень что-то к нам зачастил.)

Что интересно, при разыгрывании карты за способность Бешенства не имеют значения типы этой карты. Так что если у вас получится сбросить карту существа с Бешенством во время хода оппонента, то вы сможете разыграть это заклинание и, может быть, удивить соперника неожиданным блоком. Мана-стоимость и конвертированная мана-стоимость заклинания не изменяется. Вы просто оплачиваете стоимость Бешенства вместо обычной мана-стоимости.

Не имеет значения, почему вы сбрасываете карту с бешенством. Может быть, вы оплачивали стоимость активации такой способности, как у Неуловимой Мучительницы. Может быть, вас заставило сбросить карту заклинание оппонента. Может быть даже, кончился ваш ход, а у вас больше семи карт в руке (жадина!). Какой бы ни была причина, вы получите возможность разыграть карту за стоимость Бешенства. Помните только, что вы не можете сбросить карту, просто потому что вам захотелось. Что-то должно заставить вас это сделать. (Что-то в игре, а не просто внутреннее побуждение!)

Что? А, хорошо. Я могу вас заставить, если хотите. Никаких проблем! Идем дальше...

Скрытность

Думаю, вы уже заметили, что Иннистрад — это мрачный... а, ну да, я уже об этом говорил. Некоторые существа решили, что незаметность — лучшая стратегия выживания. Именно для них мы представляем новое ключевое слово: Скрытность. Существо со Скрытностью нельзя заблокировать существом, у которого больше значение силы. Встречайте: Фарбогский Призрак.

Милашка, правда? Скрытность проверяет значения силы потенциальных блокирующих только при объявлении блокирующих. Если Фарбогского Призрака легально заблокирует существо с силой 1, то увеличив силу блокирующего, вы не отмените блок. Но если в обороне у соперника выстроились толстяки, то Скрытность — полезная штука, чтобы пронести повреждения.

Доброй охоты!

Вот и все! Надеюсь, этот обзор «Теней над Иннистрадом» поможет вам на пререлизе и после него. Кроме новых и знакомых механик, в этом выпуске будет множество потрясающих карт. Уверен, что завидев их, вы будете довольно потирать руки. Или плавники. Или псевдоподии. В общем, что там у вас есть. Я свободен от предрассудков.