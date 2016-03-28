Иннистрад сильно изменился с прошлого раза.

Ангелы сошли с ума. Planeswalker-ы творят злодеяния. След из улик ведет к грандиозной тайне...

Думаю, вам стоит взглянуть самим.

Хорошим ребятам придется очень несладко, и единорогов с радугами ждать уж точно не стоит. Но для Иннистрада еще не все потеряно. Если вы поможете разгадать тайну этого мира, то сможете успеть остановить безумие.

Есть лишь один способ разгадать тайну сумасшествия Иннистрада — отправиться туда самостоятельно! А лучший способ отправиться на Иннистрад — посетить пререлиз. Вы получите новые карты в числе первых, встретитесь с другими исследователями и даже сможете разгадать уникальную пререлизную головоломку!

Но давайте не будем забегать вперед. Что же ждет нас на пререлизе? Читайте дальше.

Раскройте тайну

Даже когда весь мир сошел с ума, пререлиз все еще остается одним из самых веселых мероприятий по Magic.

Я впервые попал на этот турнир, когда мне было одиннадцать лет, и сразу же стал его поклонником. И теперь, четырнадцать лет спустя, я все еще с нетерпением жду каждого пререлиза!

Я люблю пререлизы, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело! Даже те игроки, что знакомы с игрой со дня ее появления, с нетерпением ждут пререлизы — ведь каждый из них несет в себе новые сюрпризы.

Если вы опытный игрок в формат «Запечатанная колода», вы можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех различиях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе выпуска «Тени над Иннистрадом». Но если вам в новинку вся эта история с запечатанной колодой, или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с поиска мест, где проводится пререлиз. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, куда идти! Как вы это можете сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Узнать, что мест на турнире не осталось, это худшее, что может случиться, когда вы пришли в магазин. Планируйте наперед!

Допустим, магазин вы нашли. Замечательно!

Перейдем к сборам. Сейчас на Иннистрад не стоит соваться наобум, так что вам нужно как следует подготовиться к тому, что вас может ждать. На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет много интересного.

Например, имеет смысл взять альбом с картами на обмен и стандартную колоду или колоду для «Командира», чтобы играть между раундами. Не забудьте ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой. Хорошая идея — захватить что-нибудь перекусить, например, батончики-мюсли или кубок с кровью, если вы — вампир. Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что вам стоить высвободить достаточно времени на все мероприятие.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и собрали все, что может пригодиться во время приключений в Иннистраде. Вы даже прочитали последнюю статью, посвященную сюжету Magic, так что в курсе развития событий. И, конечно же, вы просмотрели галерею карт выпуска «Тени над Иннистрадом».

Вы полностью готовы! Значит, пришло время...

Раскрыть тайну бустеров!

Когда вы придете на пререлиз, вам вручат шикарную новую коробку для колоды, в которую сложено все необходимое для игры. Смотрите сами!

Новый пререлизный пакет «Тени над Иннистрадом» повторяет форму дневника Тамиё. В этой коробке вы сможете носить свою колоду. Смотрите, не потеряйте!

Также в коробке для колоды есть головоломка, которую вы сможете решить...Но про нее я пока ничего говорить не буду, чтобы не портить удовольствие. Приходите на пререлиз и вместе со своими собратьями-сыщиками в магазине выясните все сами!

Но самое главное, конечно, это шесть бустеров с картами, из которых вы будете собирать свою колоду. К тому же вы получите блестящую призовую пререлизную карту (это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска).

Итак, начнем с самого начала и раскроем тайну... содержимого бустеров! Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Запечатанная колода собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я советую ограничиться двумя цветами.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Каким бы вы не воспользовались методом, вам придется выбрать карты для игры. Если у вас на пререлизе что-то не получается, то не стесняйтесь обратиться за помощью к другим игрокам. (На пререлизе — даже на Иннистраде — это можно делать, ведь на этом турнире главное — веселье и обучение игре.) Если вы застрянете, то один из забавных способов принять решение — выбрать тип существ из Иннистрада, попадающий в пару цветов, например, Духов (белый и синий), Зомби (черный и синий), Вампиров (черных и красных), Вервольфов (красный и зеленый) или Людей (зеленый и белый), а потом собирать колоду вокруг этого типа!

Предположим, воспользовавшись одним из методов, вы выбрали цвета. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

На Иннистраде кошмары встречаются на каждом шагу, но эта задача для вас кошмаром не станет: есть отработанный процесс, который поможет ее решить!

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, заклинание Презирать чаще всего стоит разыгрывать на первом ходу, а вот «Жуткая Интерлюдия» вряд ли понадобится вам к третьему ходу.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной Запечатанной колоды. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для Ограниченного формата я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существа

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 4 существа

5 маны: 3 существа

6 и больше маны: 1–2 существа

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Запечатанная колода» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в Ограниченном формате ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Запечатанная колода» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Запечатанная колода» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ, и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

Если вы серьезно заинтересовались форматом «Запечатанная колода», то вот вам несколько статей, из которых вы можете узнать еще больше:

«Двухголовый гигант»

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Запечатанная колода — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая команда получает по две пререлизные коробки, из которых собирает две колоды. Организатор турнира из вашего магазина сможет рассказать вам больше. Обратитесь к нему за подробностями. (Более подробно о «Двухголовом гиганте» можно прочитать здесь.)

Открытые дуэли

Если вы пока не готовы играть в занимающем весь день турнире, или у вас мало времени, и вы просто хотите сыграть несколько партий с картами из выпуска «Тени над Иннистрадом», то вы можете принять участие в Открытых дуэлях.

В этом дополнительном мероприятии вы получаете готовый к игре начальный набор из 60 карт и используете его для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами! Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. К тому же это весело!

Секреты механики

От существ со способностями на обеих сторонах карты до мгновенных заклинаний, создающих фишки Улик — в «Тенях над Иннистрадом» вас ждут самые необычные механики! Чтобы разобраться в них, можете прочитать статью о механиках выпуска или ознакомиться с ними вкратце, посмотрев эти ролики:

Конец пути

Что же происходит на Иннистраде? Как раз это вам предстоит выяснить! И у меня такое предчувствие, что чем раньше это сделать, тем лучше...

И прежде чем раствориться в иннистрадской ночи, я еще раз напомню, что все карты выпуска уже можно просмотреть в галерее карт. Изучайте их и готовьтесь!

У меня все. Надеюсь, эти советы помогут вам в расследовании! Если у вас есть какие-то замечания, вопросы или просто остроумные комментарии, обязательно отправляйте их мне. Со мной всегда можно связаться, написав в Twitter или задав вопрос через Tumblr.

Удачи на пререлизе... и не попадитесь в зубы вампирам, идет?

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight