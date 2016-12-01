Вы недавно начали играть в Magic, у вас уже есть сколько-то карт. Вы собираете колоды. Более-менее разбираетесь в стратегии. Что дальше?

Вы возвращаетесь в Magic после перерыва и хотите узнать, что происходит в новых выпусках? Чем вам для этого заняться?

Вы мечтаете однажды попасть на Про-тур и хотите тренироваться, чтобы понять стратегию Magic и научиться собирать колоды на высочайшем уровне. В каком формате играть?

Какой бы ни была ваша ситуация, для форматов с собранной колодой мой ответ всегда один: стандартный формат!

Стандартный — один из самых увлекательных форматов Magic. Не имеет значения, где вы хотите играть: в местном магазине или на самом высоком уровне Magic. Стандартный формат стоит освоить в любом случае. И несмотря на то, что карты стандарта постоянно меняются, основные принципы игры и тенденции остаются неизменными.

В сегодняшней статье я хочу поговорить о стандартном формате — о том, что это такое, и как можно подходить к сбору колод для этого формата.

Что такое стандартный формат?

Прежде всего, чтобы исключить любые недоразумения, давайте вспомним, что же такое стандартный формат.

В игре Magic невероятное количество карт. За всю ее историю было напечатано более 16 000 карт, и мне, конечно, нравится такое разнообразие вариантов, но уследить за всем этим объемом не представляется возможным.

Кроме того, если бы можно было играть любыми из напечатанных карт, то многие лучшие стратегии годами бы оставались неизменными. Новые карты вносили бы какое-то разнообразие, но коренным образом ничего бы не менялось.

Решение: стандартный формат.

Стандартный — это ротирующийся формат. Это означает, что каждый новый выпуск попадает в него, проводит какое-то время, а потом уходит. Так мы можем гарантировать, что ни одна колода не останется доминирующей слишком надолго. А для тех, кто играет недавно, это дает возможность использовать имеющиеся карты, а не напечатанные 20 лет назад.

Работает это так: в каждый конкретный момент в стандартный формат входят выпуски за два последних года — то есть, до восьми выпусков. Год считается с осеннего выпуска. Как только выходит первый выпуск третьего года — девятый — из формата уходит целый год, и в нем остается пять выпусков. После этого все начинается заново.

Например, сейчас в стандартный формат входят выпуски «Битва за Зендикар», «Клятва Стражей», «Тени над Иннистрадом», «Луна Кошмаров» и «Каладеш». Когда в январе выйдет «Эфирный Бунт», он добавится к этому набору. То же самое относится к «Амонхету» весной и «Часу Разрушения» летом. А вот когда осенью следующего года выйдет выпуск с кодовым названием «Ham», формат покинут «Битва», «Клятва», «Тени» и «Луна Кошмаров». Игровой ландшафт станет совсем другим! И процесс начнется заново.

Это постоянный цикл: старое уходит, новое приходит.

Если вы слышали о стандартном формате что-то совсем другое, то обратите внимание, что мы совсем недавно внесли в его структуру изменения. Теперь карты дольше остаются в нем легальными!

Итак, мы разобрались в том, что такое стандартный формат, но что можно сказать о том, как собирать в нем колоды?

Отличный вопрос, друзья мои! Давайте познакомимся с тремя основными принципами стандарта.

1. Новые стратегии работают

В формате, где легальны почти все карты из истории игры, влияние новых выпусков с каждым годом становится все меньше. Чем больше карт вам доступно, тем больше должны быть мощь и влияние каждой новой карты, чтобы она могла состязаться с уже имеющимися.

Стандартный формат — это место, где торжествуют увлекательные новые механики!

В нем состязается между собой значительно меньше выпусков, и за окружением значительно проще следить. Здесь вы можете успешно воплотить в жизнь стратегию, пришедшую вам в голову во время драфта или просмотра новых карт.

Возьмем, например, Каладеш.

В этом выпуске есть интересные новые механики — например, энергия. На картах «Каладеша» энергия повсюду, но поскольку ни в одном другом выпуске Magic она не встречается, чаще всего эта механика будет появляться в колодах стандартного формата.

Если вам нравится энергия, и вы хотите собрать на ней колоду, то стандартный формат — ваш выбор! И действительно, в стандартном формате уже хорошо проявили себя такие колоды, как красно-зеленая агрессивная колода на энергии, и даже колода на Чуде Эфироснабжения.

Если вы хотите собрать колоду в стандартном формате, то можете просто посмотреть на карты, которые хорошо сочетаются друг с другом, положить их в колоду, и выйдет достаточно неплохо.

Не каждая механика устроена так, что вокруг нее можно собрать колоду, но иногда план битвы можно разработать даже с такими простыми вещами, как Производство.

Конечно, Производство — это не энергия и не Машины, и вы не найдете карт, для которых эта механика строго необходима, но ничего не мешает вам отыскать для нее удачные сочетания. Например, когда у вас много фишек, отлично работают карты, делающие сильнее всех ваших существ.

В стандартном формате сочетания, которые кажутся вам работающими, обычно действительно работают.

2. Сильные новые карты выходят на передний план

Когда в формате меньше карт, новым картам становится проще занять в нем достойное место. А это значит, что если в бустере вам досталась сильная редкая карта, то она наверняка отлично проявит себя в формате.

Мне нравится смотреть на новые карты, думать, как увлекательно будет ими играть, и потом понимать, что они на самом деле работают и оказываются сильными в стандарте.

Таким образом, в стандартном формате показывает себя не только синергия, но и крутые новые карты. Сложите в колоду побольше сильных карт, не забывая следить за кривой маны, — и вы готовы сразиться с соперниками. Это вполне разумный способ играть.

Если вы — новичок, и хотите попробовать, как это — собирать колоды для стандартного формата, то попробуйте такой метод. Возьмите свои любимые карты, убедитесь, что у вас в колоде есть разная мана-стоимость (а не только карты за пять маны, как бы заманчиво они ни выглядели!), и играйте. Это не самый быстрый формат, так что у вас будет время подготовиться и разыграть свои лучшие карты.

Сможет ли такая колода выиграть на Про-туре? Вряд ли. Однако она будет достаточно хороша, чтобы сыграть ей на Friday Night Magic и помочь вам освоиться в стандартном формате.

3. Большинство традиционных архетипов работает

Игре Magic уже много лет, и у нее долгая и богатая история сбора колод. Однако на протяжении многих лет раз за разом в игре появлялись колоды, работающие по одному и тому же фундаментальному принципу. Синий контроль. Зеленый мана-разгон. Белая агрессия. Каким бы ни был ваш любимый архетип, он наверняка появится в стандартном формате. (И в этом формате лучше всего знакомиться с архетипами!)

В зависимости от сложившейся в формате ситуации, какие-то архетипы становятся сильнее, а какие-то — слабее. Однако если вы хотите играть (или научиться играть!) колодой определенного типа, то в стандартном формате вы с легкостью сможете собрать и испробовать ее.

Первое, что я делаю в каждом стандартном формате, — собираю любимые типы колод с новыми картами. Каким получится сине-белый контроль? Как покажет себя колода на повреждениях? Какое большое существо можно быстрее всего вывести с мана-разгона? Экспериментируя таким образом, вы не только найдете самые сильные варианты для игры, но и будете развивать свое мастерство сбора колод.

Стандартная практика

Надеюсь, вам понравился этот обзор стандартного формата. Будь вы новый игрок или опытный, если вы еще не открыли для себя этот формат, обязательно его попробуйте!

Сейчас, когда по всему миру проходят турниры Standard Showdown, для этого самое время!

У вас есть вопросы или комментарии? Я с удовольствием вас выслушаю! Со мной всегда можно связаться, написав в Twitter, задав вопрос через Tumblr или написав электронное письмо на английском языке по адресу BeyondBasicsMagic@gmail.com.

Встретимся на следующей неделе в новом выпуске «Beyond the Basics». До скорого!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight