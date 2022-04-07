Пять семей. Пять возможностей преуспеть в этом городе. Верные связи и знание правил — самое главное в мире «Улиц Новой Капенны».

Верность одним — война с остальными четырьмя, так что выбирайте с умом. Может, хотите узнать больше перед тем, как принять решение? Умница. У каждой семьи свои методы. Счастливчики живут мирной жизнью и ничего не знают о них. Вы? Вы узнаете их все и сразу. Что за день.

Сговориться

Семья Обскура связана с белым, синим и черным цветами. Их фирменная механика — Сговориться. Обскура используют магию, чтобы манипулировать противником и отвлекать его. Они всегда стараются занять наиболее выгодное положение. Сговориться обеспечит вам выгодное положение: оно может как усилить ваших существ, так и помочь получить в руку лучшие карты.

Вот, что вам нужно делать, если существу под вашим контролем предписывается сговориться. Для начала возьмите карту, а затем сбросьте карту. Так вы сможете получить в руку земли или наоборот сбросить их позже в игре, чтобы приблизить победу. Но не так быстро. Если вы сбрасываете не являющуюся землей карту, положите один жетон +1/+1 на сговорившееся существо.

Существо может сговориться, даже если оно уже не находится на поле битвы. Если «Уничтожитель Записей» погибает, когда срабатывает способность, вы все еще берете и сбрасываете карты. Разумеется, существо не получит жетон +1/+1. Но если хочешь стать сильнее, придется постараться остаться в живых.

Потери

Семья Маэстро связана с красным, синим и черным цветами. Их фирменная механика — Потери. Для членов этого элитного общества нет изящнее искусства, кроме искусства убивать. Потери — необязательная дополнительная стоимость, которая встречается на таких заклинаниях, как «Небольшая Беседа».

В качестве дополнительной стоимости разыгрывания заклинаний со способностью Потери вы можете пожертвовать пешку ... прошу прощения, существо с силой N или больше, где N — число, стоящее после ключевого слова. Если вы сделаете это, то срабатывает срабатывающая способность, которая копирует заклинание. Если для исходного заклинания требуется выбрать цель, вам нужно будет выбрать новую для его копии. Копия создается непосредственно в стеке, так что это не считается за разыгрывание. Способность не сработает еще раз, и скопировать заклинание снова не получится. Однако, копия в стеке все еще считается заклинанием, так что на нее можно ответить или отменить заклинание как обычно. Копия разрешится перед исходным заклинанием.

Даже если вы отличаетесь особой кровожадностью, вы сможете пожертвовать только одно существо для срабатывания каждой способности Потери. Например, если заклинание имеет Потери 2, вы не можете пожертвовать два существа 1/1, хотя я ценю ваше рвение.

Блиц

Семья Клепальщиков связана с красным, зеленым и черным цветами. Их фирменная механика — Блиц. Клепальщики старательны и крепки как гвозди. Они никогда не избегают битвы, а механика Блиц моментально переносит вас в гущу событий.

Блиц — это альтернативная стоимость, которая появляется на некоторых картах существ Клепальщиков. Такое заклинание, как «Джаксис, Смутьянка», вы можете разыграть за его обычную мана-стоимость или за стоимость Блица. Его мановая ценность от этого не меняется. У Джаксис она всегда будет равна 4.

Если вы решите разыграть заклинание за стоимость Блица, то сработает несколько эффектов. Существо получит Ускорение и способность «Когда это существо умирает, возьмите карту». Долго ждать не придется, потому что в начале вашего заключительного шага существо придется пожертвовать. Бейте быстро и сильно, а затем постарайтесь исчезнуть, пока никто вас не заметил.

Срабатывающая способность, в результате которой вы берете карту, сработает вне зависимости от того, как или когда умерло существо. Если существо не переживет бой, вы получите карту и сможете разыграть ее в главной фазе после боя. Существо может умереть и до заключительного шага — тогда оно не будет пожертвовано. Но для срабатывания способности оно обязательно должно умереть. Если оно вернется вам в руку или отправится в изгнание, вы не будете брать карту.

Альянс

Семья Клепальщиков связана с красным, зеленым и белым цветами. Их фирменная механика — Альянс. Эти элегантные гедонисты заботятся только о своих связях. Альянс — это слово способности, которым выделяются срабатывающие способности, которые срабатывают каждый раз, когда другое существо выходит на поле битвы под вашим контролем.

Ничего сложного: вам нужно как можно больше существ. Если вы контролируете несколько существ со способностью Альянс, и на поле битвы выходит новое существо под вашем контролем, срабатывают все способности Альянс. Их можно поместить в стек в любом порядке: способность, которая оказалась в стеке последней, разрешается первой.

А если разыгрываемое существо имеет срабатывающую способность, связанную с выходом на поле битвы, как например, «Хромированная Кошка», то вы также можете выбрать для этой способности место в стеке. И не забудьте про фишки! Они выходят на поле битвы так же, как и существа, не являющиеся фишками, поэтому прекрасно сочетаются со способностью Альянс.

Жетоны щита

Семья Клепальщиков связана с синим, зеленым и белым цветами. Их фирменная механика — жетоны щита. Что, думаете, вы неуязвимы? Вашим оппонентам будет труднее удалить с поля битвы существ (а иногда и другие типы перманентов) с жетонами щита.

Жетоны щита дают вам два преимущества. Во-первых, если перманент с жетоном щита должен быть уничтожен эффектом, то вместо этого он просто теряет жетон щита.

Если ваш оппонент планирует разыграть «Убийство», то ему понадобится запасной план, потому что все, что ваше существо почувствует - как удаляется жетон щита и сладость возмездия.

Второе преимущество касается повреждений. Если на перманенте, которому должны быть нанесены повреждения, есть жетон щита, те повреждения предотвращаются, а жетон щита удаляется. Под перманентом в этом случае подразумевается только существо или planeswalker, так как повреждения можно наносить только этим типам карт.

Эффект предотвращения работает против любого вида повреждений, будь то боевые повреждения, повреждения, нанесенные заклинаниями, такими как «Удавление», или повреждения, получаемые в результате срабатывания способностей. Но будьте внимательны. Жетон щита не сработает против непредотвратимых повреждений. Жетон щита будет удален, а существо или planeswalker все равно получат повреждения.

Каждый факт нанесения повреждений (и, в этом случае, эффекта уничтожения) удаляет только один жетон щита. Если вы найдете способ обеспечить вашим существам несколько таких жетонов, то ваш оппонент может оказаться в затруднительном положении.

Укрытие

Нужно коснуться одной знакомой игрокам механики, Укрытия. Укрытие не связано с какой-либо определенной семьей. Эта способность появляется на целом ряде карт, в том числе на нескольких перепечатках в колодах для «Командира». Укрытие позволяет вам сохранить карту для использования в будущем.

С момента своего последнего появления Укрытие получило небольшое обновление. Укрытие — это срабатывающая способность, связанная с выходом на поле битвы. Когда существо с Укрытием N выходит на поле битвы, посмотрите N верхних карт вашей библиотеки, изгоните одну из них рубашкой вверх, затем положите остальные карты в низ вашей библиотеки.

Ранее Укрытие всегда подразумевало четыре карты, но теперь число может быть любым (прежде всего это число пять). Число будет обозначено после слова «Укрытие». Еще перманент с Укрытием ранее всегда выходил на поле битвы повернутым, но сейчас это условие необязательно. Старые карты с Укрытием теперь обладают отдельной способностью «[This permanent] выходит на поле битвы повернутым».

Перманенты с Укрытием получат и другую способность, которая позволит вам при определенных условиях разыграть изгнанную карту без уплаты ее мана-стоимости.

Семейная вра... Нет, знаете, пять других авторов собираются использовать эту фразу. Я отказываюсь это делать.

Новая Капенна дает много возможностей, но здесь никто не действует в одиночку. Удачи. Ищите свою опору. Ищите свою удачу. Ищите свою семью.