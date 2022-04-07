Рокс с грохотом открыла дверь пинком и ворвалась внутрь. Вы последовали за ней, внимательно оглядывая комнату. Она была отделана бархатом, золотом и красивой деревянной резьбой. «Милое место» — уместное описание, хотя даже близко не исчерпывающее.

Вы заметили еле заметно покосившуюся картину на стене, и стало ясно, что вы точно в нужном месте. Вы отодвинули картину и приступили к работе над скрытым за ней сейфом.

Тот, кто продал его, наверняка говорил, что «сейф отличный», однако у вас ушло меньше минуты на его вскрытие. Вам не сообщили, что спрятано внутри, но ваш осведомитель настаивал на ценности содержимого.

Добро пожаловать на «Улицы Новой Капенны».

Бустеры выпуска

Коробка бустеров выпуска SNC

Бустеры выпуска — это отличный способ пополнить свою коллекцию. В бустерах выпуска вы найдете гораздо больше редких карт, чем в драфт-бустерах. Бустеры выпуска «Улицы Новой Капенны» гарантированно содержат карту с оформлением «Золотой век» или «Небоскреб», традиционную фольгированную карту и карту-иллюстрацию. В четырех процентах бустеров выпуска содержится карта с позолотой. Обычные и необычные карты в каждом бустере выпуска сюжетно связаны и рассказывают небольшие истории о семьях Новой Капенны. И наконец, у вас всегда есть шанс найти карту из«Списка»(включая тематические карты Magic из набора Stranger Things x Secret Lair).

Начиная с выпуска «Иннистрад: Полночная Охота» мы стали включать в бустеры выпуска несколько карт для формата «Командир». В дополнение к десяти легендарным основным существам из колод для «Командира» выпуска «Улицы Новой Капенны», вы сможете найти еще восемь новых карт Magic для этого формата, не встречающихся в готовых колодах.

Бустеры выпуска «Улицы Новой Капенны» содержат:

  • Как минимум 1 редкую или раритетную карту, но в них также можно найти до 4 таких карт (примерно 27% бустеров выпуска содержат 2 редкие или раритетные карты, 3% содержат 3, а менее 1% — 4)
  • 1 традиционную фольгированную карту или фольгированную карту с позолотой любой редкости
  • 1 карту-иллюстрацию
  • 1 обычную базовую землю или базовую землю «Мегаполис»
  • 3 обычные карты
  • 3 необычные карты
  • 1 обычную или необычную карту с оформлением «Золотой век» или «Небоскреб»
  • 2 джокера любой редкости
  • 1 фишку, рекламную карточку, карточку с жетонами или карту из «Списка»

Бустеры выпуска можно приобрести отдельно или в коробках на 30 бустеров (на японском языке также доступны коробки на 10 бустеров). Каждая коробка на 30 бустеров содержит традиционную фольгированную бонусную карту «Встречающие на Торжестве». Иллюстрация и язык бонусной карты «Встречающие на Торжестве» всегда совпадают с языком коробки. Иллюстрация на каждой бонусной карте уникальна: она отдает должное культуре и языку каждого региона. В работе над этими иллюстрациями помогали наши команды маркетологов по всему миру.

При покупке коробки вы можете получить эту особую фольгированную промокарту программы Buy-a-Box. Подробности узнавайте в вашем местном магазине!

Buy-a-Box: «Джаксис, Смутьянка»

Драфт-бустеры

Коробка драфт-бустеров SNC

Драфт-бустеры идеально подходят для игры в таких форматах Magic, как традиционный драфт или силед. Эти бустеры специально созданы для драфта, поэтому внутри вы не найдете 18 карт для «Командира» из бустеров выпуска. Зато драфт-бустеры тоже содержат версии карт проекта «Веселье с бустерами» с оформлениями «Золотой век», «Небоскреб», «Ар-деко» или фирексийским оформлением — в том числе фольгированные.

Драфт-бустеры выпуска «Улицы Новой Капенны» содержат:

  • 1 редкую или раритетную карту
  • 3 необычные карты
  • 10 обычных карт (в 33% драфт-бустеров выпуска «Улицы Новой Капенны» вместо обычной карты будет традиционная фольгированная карта любой редкости)
  • 1 базовую землю, включая базовые земли «Мегаполис» в 33% драфт-бустеров
  • 1 фишку, рекламную карточку или карточку с жетонами

Драфт-бустеры можно приобрести отдельно или в коробке на 36 бустеров. Каждая коробка на 36 бустеров, как и коробка бустеров выпуска, содержит бонусную карту «Встречающие на Торжестве». Иллюстрация и язык бонусной карты совпадают с языком коробки.

Как и в случае с бустерами выпуска, за покупку коробки вы можете получить промокарту программы Buy-a-Box. Подробности узнавайте в вашем местом магазине!

Коллекционные бустеры

Коробка коллекционных бустеров SNC

Коллекционные бустеры — лучший способ собрать самые потрясающие карты выпуска «Улицы Новой Капенны». Внутри вы найдете пять редких и/или раритетных карт и самые шикарные оформления Новой Капенны. Фольгированные карты с тиснением и карты с расширенными иллюстрациями встречаются только в коллекционных бустерах выпуска «Улицы Новой Капенны». Вы также можете получить одну из новых особых фольгированных карт с позолотой. Больше об этих оформлениях вы можете узнать из статьи «„Улицы Новой Капенны“ — коллекционирование».

Каждый коллекционный бустер выпуска «Улицы Новой Капенны» содержит:

  • 1 редкую или раритетную традиционную фольгированную карту проекта «Веселье с бустерами» (Обычно это традиционная фольгированная карта с фирексийским оформлением, оформлением «Золотой век», «Небоскреб», «Ар-деко» или карта без рамки, но иногда вы сможете найти редкую или раритетную фольгированную карту с тиснением, а также редкую или раритетную фольгированную карту с позолотой.)
  • 1 редкую или раритетную нефольгированную карту с оформлением «Золотой век», «Небоскреб», фирексийским оформлением или без рамки
  • 1 редкую или раритетную нефольгированную карту с расширенной иллюстрацией
  • 1 редкую или раритетную карту выпуска «Улицы Новой Капенны» для формата «Командир» с расширенной иллюстрацией
  • 1 редкую или раритетную традиционную фольгированную карту
  • 1 традиционную фольгированную карту базовой земли с оформлением «Мегаполис»
  • 1 обычную или необычную традиционную фольгированную карту с оформлением «Золотой век» или «Небоскреб» или 1 обычную или необычную фольгированную карту с позолотой
  • 2 обычные или необычные нефольгированные карты с оформлением «Золотой век» или «Небоскреб»
  • 2 необычные традиционные фольгированные карты
  • 4 обычные традиционные фольгированные карты
  • 1 традиционную фольгированную двустороннюю фишку

Коллекционные бустеры можно приобрести отдельно или в коробке на 12 бустеров. Каждая коробка на 12 коллекционных бустеров, как и коробки бустеров выпуска или драфт-бустеров, содержит бонусную карту «Встречающие на Торжестве». Иллюстрация и язык бонусной карты совпадают с языком коробки.

Колоды для «Командира»

Пять колод для «Командира» SNC

Каждая семья Новой Капенны получила собственную колоду для «Командира» выпуска «Улицы Новой Капенны». Неважно, к какой семье вы присоединитесь — Обскура, Маэстро, Клепальщикам, Кабаретти или Брокерам — вы всегда сможете найти подходящую колоду для «Командира». Каждая колода содержит две легендарные основные карты, 15 новых карт Magic и фольгированную демонстрационную карту командира с тиснением.

Каждая колода для «Командира» выпуска «Улицы Новой Капенны» также содержит образец коллекционного бустера. Каждый образец коллекционного бустера содержит:

  • Редкую или раритетную карту с оформлением проекта «Веселье с бустерами», которая встречается в коллекционных бустерах выпуска «Улицы Новой Капенны» (Это не может быть карта с позолотой. В 20% образцов традиционная фольгированная карта заменяет обычную.)
  • Обычную или необычную фольгированную карту с оформлением «Золотой век» или «Небоскреб»

В образце коллекционного бустера вы также можете найти особую версию одной из карт вашей новой колоды для «Командира» или карту, которая идеально впишется в другие колоды для этого формата.

Большинство колод для «Командира» выпуска «Улицы Новой Капенны» содержат образец коллекционного бустера, язык которого совпадает с языком колоды. Однако если ваша колода для «Командира» на китайском традиционном, португальском, итальянском, русском или испанском языке, то образец коллекционного бустера будет на английском.

Тематические бустеры

Тематические бустеры SNC

У каждой семьи также есть собственный тематический бустер. Тематические бустеры — отличный способ добавить несколько новых карт в вашу колоду. Выбирайте любимую семью и получите бустер, полный карт соответствующего цвета. В каждом тематическом бустере вы найдете две редкие или раритетные карты и 33–34 обычные или необычные карты.

Пререлизный набор

Пререлизный набор SNC

Пререлизные мероприятия 22–28 апреля в вашем местном игровом магазине — ваша первая возможность сыграть картами из выпуска «Улицы Новой Капенны». На каждом пререлизном мероприятии вы присоединитесь к семье и получите тематический пререлизный набор. Ваша колода будет состоять из карт этого набора.

Каждый пререлизный набор содержит:

  • 1 бустер семьи, внутри которого вы найдете 1 редкую или раритетную карту, 3 необычные карты, 8 обычных карт и 2 земли выпуска «Улицы Новой Капенны», совпадающие по цвету с картами семьи, а также 1 редкую или раритетную традиционную фольгированную карту выпуска «Улицы Новой Капенны» с оттиском года
  • 5 драфт-бустеров выпуска «Улицы Новой Капенны»
  • 1 20-гранный счетчик жизней Spindown
  • 1 многоразовую коробку для колоды с разделителем
  • 1 карточку с кодом для MTG Arena

Набор Bundle

Набор Bundle SNC

Каждый набор Bundle содержит 8 бустеров выпуска, большую коробку для хранения, а также:

  • 1 традиционную фольгированную карту «Загадочный Лимузин» с альтернативной иллюстрацией
  • 20 традиционных фольгированных базовых земель
  • 20 нефольгированных базовых земель
  • 1 эксклюзивный большой 20-гранный счетчик жизней Spindown

Промокарта набора Bundle: «Загадочный Лимузин»

PlainsPlains

IslandIsland

SwampSwamp

MountainMountain

ForestForest

Все это время рокс следила за дверью. «Ну же, нам нужно доставить это Зиаторе», — прорычала она, как только вы опустошили сейф. Проникнуть внутрь и выйти как можно быстрее, — только так можно разбогатеть и обеспечить себе безопасность на улицах Новой Капенны.

В статье «„Улицы Новой Капенны“: коллекционирование» вы найдете информацию о картах с позолотой и других потрясающих оформлениях, а из последних рассказов узнаете, что нового произошло в городе.