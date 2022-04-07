Рокс с грохотом открыла дверь пинком и ворвалась внутрь. Вы последовали за ней, внимательно оглядывая комнату. Она была отделана бархатом, золотом и красивой деревянной резьбой. «Милое место» — уместное описание, хотя даже близко не исчерпывающее.

Вы заметили еле заметно покосившуюся картину на стене, и стало ясно, что вы точно в нужном месте. Вы отодвинули картину и приступили к работе над скрытым за ней сейфом.

Тот, кто продал его, наверняка говорил, что «сейф отличный», однако у вас ушло меньше минуты на его вскрытие. Вам не сообщили, что спрятано внутри, но ваш осведомитель настаивал на ценности содержимого.

Добро пожаловать на «Улицы Новой Капенны».

Бустеры выпуска

Бустеры выпуска — это отличный способ пополнить свою коллекцию. В бустерах выпуска вы найдете гораздо больше редких карт, чем в драфт-бустерах. Бустеры выпуска «Улицы Новой Капенны» гарантированно содержат карту с оформлением «Золотой век» или «Небоскреб», традиционную фольгированную карту и карту-иллюстрацию. В четырех процентах бустеров выпуска содержится карта с позолотой. Обычные и необычные карты в каждом бустере выпуска сюжетно связаны и рассказывают небольшие истории о семьях Новой Капенны. И наконец, у вас всегда есть шанс найти карту из«Списка»(включая тематические карты Magic из набора Stranger Things x Secret Lair).

Начиная с выпуска «Иннистрад: Полночная Охота» мы стали включать в бустеры выпуска несколько карт для формата «Командир». В дополнение к десяти легендарным основным существам из колод для «Командира» выпуска «Улицы Новой Капенны», вы сможете найти еще восемь новых карт Magic для этого формата, не встречающихся в готовых колодах.

Бустеры выпуска «Улицы Новой Капенны» содержат:

Как минимум 1 редкую или раритетную карту, но в них также можно найти до 4 таких карт (примерно 27% бустеров выпуска содержат 2 редкие или раритетные карты, 3% содержат 3, а менее 1% — 4)

1 традиционную фольгированную карту или фольгированную карту с позолотой любой редкости

1 карту-иллюстрацию

1 обычную базовую землю или базовую землю «Мегаполис»

3 обычные карты

3 необычные карты

1 обычную или необычную карту с оформлением «Золотой век» или «Небоскреб»

2 джокера любой редкости

1 фишку, рекламную карточку, карточку с жетонами или карту из «Списка»

Бустеры выпуска можно приобрести отдельно или в коробках на 30 бустеров (на японском языке также доступны коробки на 10 бустеров). Каждая коробка на 30 бустеров содержит традиционную фольгированную бонусную карту «Встречающие на Торжестве». Иллюстрация и язык бонусной карты «Встречающие на Торжестве» всегда совпадают с языком коробки. Иллюстрация на каждой бонусной карте уникальна: она отдает должное культуре и языку каждого региона. В работе над этими иллюстрациями помогали наши команды маркетологов по всему миру.

При покупке коробки вы можете получить эту особую фольгированную промокарту программы Buy-a-Box. Подробности узнавайте в вашем местном магазине!

Драфт-бустеры

Драфт-бустеры идеально подходят для игры в таких форматах Magic, как традиционный драфт или силед. Эти бустеры специально созданы для драфта, поэтому внутри вы не найдете 18 карт для «Командира» из бустеров выпуска. Зато драфт-бустеры тоже содержат версии карт проекта «Веселье с бустерами» с оформлениями «Золотой век», «Небоскреб», «Ар-деко» или фирексийским оформлением — в том числе фольгированные.

Драфт-бустеры выпуска «Улицы Новой Капенны» содержат:

1 редкую или раритетную карту

3 необычные карты

10 обычных карт (в 33% драфт-бустеров выпуска «Улицы Новой Капенны» вместо обычной карты будет традиционная фольгированная карта любой редкости)

1 базовую землю, включая базовые земли «Мегаполис» в 33% драфт-бустеров

1 фишку, рекламную карточку или карточку с жетонами

Драфт-бустеры можно приобрести отдельно или в коробке на 36 бустеров. Каждая коробка на 36 бустеров, как и коробка бустеров выпуска, содержит бонусную карту «Встречающие на Торжестве». Иллюстрация и язык бонусной карты совпадают с языком коробки.

Как и в случае с бустерами выпуска, за покупку коробки вы можете получить промокарту программы Buy-a-Box. Подробности узнавайте в вашем местом магазине!

Коллекционные бустеры

Коллекционные бустеры — лучший способ собрать самые потрясающие карты выпуска «Улицы Новой Капенны». Внутри вы найдете пять редких и/или раритетных карт и самые шикарные оформления Новой Капенны. Фольгированные карты с тиснением и карты с расширенными иллюстрациями встречаются только в коллекционных бустерах выпуска «Улицы Новой Капенны». Вы также можете получить одну из новых особых фольгированных карт с позолотой. Больше об этих оформлениях вы можете узнать из статьи «„Улицы Новой Капенны“ — коллекционирование».

Каждый коллекционный бустер выпуска «Улицы Новой Капенны» содержит:

1 редкую или раритетную традиционную фольгированную карту проекта «Веселье с бустерами» (Обычно это традиционная фольгированная карта с фирексийским оформлением, оформлением «Золотой век», «Небоскреб», «Ар-деко» или карта без рамки, но иногда вы сможете найти редкую или раритетную фольгированную карту с тиснением, а также редкую или раритетную фольгированную карту с позолотой.)

1 редкую или раритетную нефольгированную карту с оформлением «Золотой век», «Небоскреб», фирексийским оформлением или без рамки

1 редкую или раритетную нефольгированную карту с расширенной иллюстрацией

1 редкую или раритетную карту выпуска «Улицы Новой Капенны» для формата «Командир» с расширенной иллюстрацией

1 редкую или раритетную традиционную фольгированную карту

1 традиционную фольгированную карту базовой земли с оформлением «Мегаполис»

1 обычную или необычную традиционную фольгированную карту с оформлением «Золотой век» или «Небоскреб» или 1 обычную или необычную фольгированную карту с позолотой

2 обычные или необычные нефольгированные карты с оформлением «Золотой век» или «Небоскреб»

2 необычные традиционные фольгированные карты

4 обычные традиционные фольгированные карты

1 традиционную фольгированную двустороннюю фишку

Коллекционные бустеры можно приобрести отдельно или в коробке на 12 бустеров. Каждая коробка на 12 коллекционных бустеров, как и коробки бустеров выпуска или драфт-бустеров, содержит бонусную карту «Встречающие на Торжестве». Иллюстрация и язык бонусной карты совпадают с языком коробки.

Колоды для «Командира»

Каждая семья Новой Капенны получила собственную колоду для «Командира» выпуска «Улицы Новой Капенны». Неважно, к какой семье вы присоединитесь — Обскура, Маэстро, Клепальщикам, Кабаретти или Брокерам — вы всегда сможете найти подходящую колоду для «Командира». Каждая колода содержит две легендарные основные карты, 15 новых карт Magic и фольгированную демонстрационную карту командира с тиснением.

Каждая колода для «Командира» выпуска «Улицы Новой Капенны» также содержит образец коллекционного бустера. Каждый образец коллекционного бустера содержит:

Редкую или раритетную карту с оформлением проекта «Веселье с бустерами», которая встречается в коллекционных бустерах выпуска «Улицы Новой Капенны» (Это не может быть карта с позолотой. В 20% образцов традиционная фольгированная карта заменяет обычную.)

Обычную или необычную фольгированную карту с оформлением «Золотой век» или «Небоскреб»

В образце коллекционного бустера вы также можете найти особую версию одной из карт вашей новой колоды для «Командира» или карту, которая идеально впишется в другие колоды для этого формата.

Большинство колод для «Командира» выпуска «Улицы Новой Капенны» содержат образец коллекционного бустера, язык которого совпадает с языком колоды. Однако если ваша колода для «Командира» на китайском традиционном, португальском, итальянском, русском или испанском языке, то образец коллекционного бустера будет на английском.

Тематические бустеры

У каждой семьи также есть собственный тематический бустер. Тематические бустеры — отличный способ добавить несколько новых карт в вашу колоду. Выбирайте любимую семью и получите бустер, полный карт соответствующего цвета. В каждом тематическом бустере вы найдете две редкие или раритетные карты и 33–34 обычные или необычные карты.

Пререлизный набор

Пререлизные мероприятия 22–28 апреля в вашем местном игровом магазине — ваша первая возможность сыграть картами из выпуска «Улицы Новой Капенны». На каждом пререлизном мероприятии вы присоединитесь к семье и получите тематический пререлизный набор. Ваша колода будет состоять из карт этого набора.

Каждый пререлизный набор содержит:

1 бустер семьи, внутри которого вы найдете 1 редкую или раритетную карту, 3 необычные карты, 8 обычных карт и 2 земли выпуска «Улицы Новой Капенны», совпадающие по цвету с картами семьи, а также 1 редкую или раритетную традиционную фольгированную карту выпуска «Улицы Новой Капенны» с оттиском года

5 драфт-бустеров выпуска «Улицы Новой Капенны»

1 20-гранный счетчик жизней Spindown

1 многоразовую коробку для колоды с разделителем

1 карточку с кодом для MTG Arena

Набор Bundle

Каждый набор Bundle содержит 8 бустеров выпуска, большую коробку для хранения, а также:

1 традиционную фольгированную карту «Загадочный Лимузин» с альтернативной иллюстрацией

20 традиционных фольгированных базовых земель

20 нефольгированных базовых земель

1 эксклюзивный большой 20-гранный счетчик жизней Spindown

Все это время рокс следила за дверью. «Ну же, нам нужно доставить это Зиаторе», — прорычала она, как только вы опустошили сейф. Проникнуть внутрь и выйти как можно быстрее, — только так можно разбогатеть и обеспечить себе безопасность на улицах Новой Капенны.

В статье «„Улицы Новой Капенны“: коллекционирование» вы найдете информацию о картах с позолотой и других потрясающих оформлениях, а из последних рассказов узнаете, что нового произошло в городе.