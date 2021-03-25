В ходе подготовки к исследованию университета Стриксхейвен в мире Аркавиос у вас наверняка возникнут вопросы. Вероятно, это те же вопросы, что каждый семестр задают студенты в нашем мире: какую тему выбрать для дипломной работы? Можно ли не ходить на занятия до двух часов дня? Какие у меня будут новые инструменты, чтобы быстро избавиться от врагов? Ну, с первыми двумя вопросами я помочь не смогу, а вот последний — это по моей части. Занимайте места. Начинаем вводный курс по механикам «Стриксхейвена».

Извлеченные уроки

Стриксхейвен — это не только флирт и драки с одноклассниками, тренировки по башне магов и жалобы на придирчивого научного руководителя. Несколько часов в неделю мы на самом деле посвящаем образованию, так что встречайте новое действие с ключевым словом: выучить урок.

Если заклинание или способность предписывает вам выучить урок, то у вас есть два варианта (то есть технически их три, но до этого мы еще доберемся). Первый вариант заключается в том, что вы можете сбросить карту, а затем взять карту. Это отличный способ улучшить свою руку, поменять на что-то лишние земли или избавиться от ненужных карт в надежде найти что-то полезное.

Но, может быть, нужной вам карты нет в библиотеке. Второй ваш вариант — показать принадлежащую вам карту Урока вне игры и положить ее в вашу руку. Урок — это новый тип заклинаний, который встречается у мгновенных заклинаний и заклинаний колдовства, например, у Расширенной Анатомии.

Существует широкий выбор карт Уроков, представляющих широкий спектр областей изучения. Создание фишек, удаление, взятие карт... если кто-то в Стриксхейвене этому учит, то для этого, вероятно, будет карта Урока. Если вы играете в турнирной партии, то «вне игры» — это ваша дополнительная колода. Если же у вас любительская игра, то это может быть любая карта из вашей коллекции. В любом случае вы можете использовать Уроки, чтобы подготовить свой академический инструментарий к самым разным ситуациям. Само собой, вы можете использовать Уроки и в основной колоде, как любое другое мгновенное заклинание или волшебство.

Третий вариант, который у вас есть, когда вы учите урок, это просто ничего не делать. Все эффекты являются необязательными. Вряд ли вы будете делать это очень часто, но, может быть, у вас закончились Уроки, так что вы хотели сбросить карту, но в ответ что-то случилось, одно привело к другому, и вот пришло время учить урок, а у вас пустая рука, и все это очень неловко, и давайте просто не будем больше говорить об этом, хорошо?

Чародейство

Уроки -— это только некоторые из множества мгновенных заклинаний и заклинаний волшебства, которые вы будете разыгрывать и копировать в Стриксхейвене. У этих заклинаний эффекты впечатляющие и сами по себе, но новые способности Чародейства вознаградят вас еще больше. Вот, например, Энергичная Первокурсница.

Чародейство — это слово способности. Им объединяются срабатывающие способности, которое приносят вам какую-то пользу каждый раз, когда вы разыгрываете (или копируете) мгновенное заклинание или заклинание волшебства. Допустим, вы разыграли заклинание волшебства. +1/+0. Затем вы в ответ разыгрываете мгновенное заклинание, которое скопирует это волшебство. +1/+0. Мгновенное заклинание разрешается и копирует заклинание волшебства. +1/+0. А может быть, вы найдете способ скопировать мгновенное заклинание или заклинание волшебства много раз! Моросящий дождь может быстро превратиться в бушующий шторм!

Бонус +1/+0 у Энергичной Первокурсницы — это хорошо, но давайте посмотрим правде в глаза: иногда вам нужно что-то более действенное. О, профессор?

Каждый бонус Чародейства отличается, и карты с Чародейством есть для поддержки самых разных стилей колоды и игровых предпочтений... если вы, конечно, прилежно изучаете тайные знания (нет, не те Тайные_знания), и у вас наготове много мгновенных заклинаний и заклинаний волшебства.

Оберег

Чародеи редко сходятся во мнении, но все они, похоже, терпеть не могут тех, кто трогает их вещи. С введением нового неустаревающего ключевого слова Оберег мы сделаем трогание ваших вещей немного дороже. Неустаревающие ключевые слова — это те, что встречаются от выпуска к выпуску, например, Полет и Пробивной удар. Так что Оберег встретится вам и за пределами прославленных стен Стриксхейвена.

Лично я знаю, что вы поверите мне на слово, но пусть и другие объяснят вам, почему Оберег имеет такое значение.

Оберег — это срабатывающая способность. Каждый раз, когда перманент с Оберегом становится целью заклинания или способности под контролем оппонента, отмените то заклинание или способность, если только тот оппонент не заплатит стоимость, указанную после слова «Оберег». Эта стоимость может быть выражена в мане, жизнях и чем угодно еще, что может быть стоимостью. Важно отметить, что Оберег может влиять на любое заклинание или способность, контролируемые оппонентом. Это относится к заклинаниям Ауры, срабатывающим способностям и всему остальному, что делает целью перманент с Оберегом. Однако заклинания и способности, которые не делают перманент целью, не вызывают срабатывания Оберега.

Двусторонние карты с выбором

Я уже не знаю, помним ли мы, как делать выпуски Magic без двусторонних карт с выбором, но они классные, так что почему бы и нет? Это уже-совсем-не-новый-но-может-быть-новый-для-вас подход к двусторонним картам: вместо того чтобы трансформировать карту, вы просто можете разыграть любую из ее двух сторон.

Перевернуть

У каждого из пяти факультетов Стриксхейвена есть двусторонняя карта с выбором с двумя его деканами. В выпуске есть и другие двусторонние карты с выбором. Почти все они подчеркивают двойственность пяти факультетов. Само собой, не обойдется и без сюрпризов.

Правила для двусторонних карт с выбором не изменились. Если вы разыгрываете такую карту, то выбираете, какую лицевую сторону разыгрываете. То же самое верно и для разыгрывания стороны двусторонней карты с выбором, которая является землей, хотя в этом выпуске таких карт нет. Если вы кладете карту на поле битвы, не разыгрывая ее, то вы получаете переднюю лицевую сторону, но только если передняя лицевая сторона на самом деле может выйти на поле битвы. Если передняя лицевая сторона — это мгновенное заклинание или заклинание волшебства, ее нельзя положить на поле битвы таким образом.

О более сложных взаимодействиях двусторонних карт с выбором вы сможете узнать в заметках к выпуску «Стриксхейвен», которые скоро будут опубликованы, но общее представление о них вы уже можете получить, прочитав заметки к выпуску «Калдхайм» или заметки к выпуску «Расцвет Зендикара».