Урок начинается!

Добро пожаловать в университет Стриксхейвен. Это новый мир для Magic, полный учителей, контрольных и множества хитростей. В Библиоплексе Стриксхейвена хранятся самые мощные заклинания в Мультивселенной, так что для совершенствования своего колдовского мастерства это самое подходящее место.

В терминах Magic это, конечно же, означает множество совершенно новых карт! Ну а пререлизные выходные — ваша первая возможность до них добраться. Чего вам ожидать от выходных пререлиза и как в них участвовать? Сейчас я вам все расскажу!

Если вы предпочитаете смотреть, а не читать, то можете узнать больше из ролика на моем YouTube-канале Good Morning Magic, вот здесь:

Если же нет, то штудируйте руководство дальше, и вы найдете все необходимые советы и подсказки. За учебу!

Поиск места

Пререлизы всегда были моими любимыми выходными Magic в году.

На этих турнирах игрокам представляется первая возможность сыграть картами нового выпуска, и для меня самым главным впечатлением от пререлизов всегда была энергия азарта, когда я брал новые карты в руки и начинал играть. И даже если вы играете дома, а не в магазине, то все равно делаете это вместе с огромным количеством других игроков и участвуете в глобальном событии, которое становится предметом обсуждения по всему миру. Интернет соединяет нас всех!

Пререлизы — это здорово, потому что они дают возможность исследовать новый выпуск и сыграть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы опытный игрок в формат «Силед», то можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о том, что вас ожидает на пререлизе выпуска «Стриксхейвен». Но если вам в новинку вся эта история с запечатанной колодой или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с получения продукции для пререлиза. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, где достать для этого карты!

Вам нужно будет обратиться в магазин. Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры. Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Планируйте наперед.

Как правило, пререлизы проходят в магазинах. Однако на этот раз из-за пандемии COVID-19 все будет немного иначе: игроки смогут забрать пререлизные наборы домой! На самом деле, мы рекомендуем так и поступить. В различных странах могут применяться различные правила и ограничения, запрещающие открывать те или иные места, так что примите меры предосторожности, соблюдайте установленные правительством требования и делайте только то, что считаете для себя безопасным.

Если же по какой-то причине вы не можете попасть в местный игровой магазин, то сыграть можно будет в Magic: The Gathering Arena. Там будут проходить мероприятия в формате «Силед», и они оставляют такие же отличные впечатления от Magic. Если вы еще не знакомы с MTG Arena, то сейчас самое время познакомиться.

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и посмотрели на все замечательные карты выпуска «Стриксхейвен: Школа магов» в галерее карт.

Вы готовы к поступлению в университет Стриксхейвен! Пришло время открывать карты!

Добро пожаловать в школу

Выпуск «Стриксхейвен» построен вокруг пяти факультетов, каждый из которых представляет собой двухцветную пару. Для успеха на пререлизе очень важно, чтобы у вас было о них хотя бы примерное представление. Почему? Потому что на пререлизе вам нужно будет выбрать факультет, на который вы хотите поступить!

Вы выбираете один из пяти факультетов и получаете особый пререлизный набор специально для этого факультета. Это не значит, что вы обязаны играть именно этой комбинацией цветов, но у вас для этого будут все условия. Вот факультеты, к которым вы можете присоединиться:

Больше узнать о каждом из факультетов вы сможете из этой статьи. Не уверены, какой факультет вам подходит? Пройдите тест здесь!

Это сложный выбор — как следует подумайте над своим решением.

Когда же вы, наконец, его примете, то получите свой пререлизный набор! (Еще раз напомню: уточните в вашем магазине о возможности предварительной регистрации — у них может быть ограниченное количество наборов каждого факультета.) Чего вы можете ожидать?

Предположим, что вы похожи на меня и выбираете Сильверквилл.

Прежде всего, вы найдете в наборе пять драфт-бустеров «Стриксхейвен: Школа магов» и дополнительный бустер факультета — особый бустер с картами для выбранного факультета и редкой или раритетной картой в ваших цветах.

А еще вы получите фольгированную пререлизную карту — это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска!

Также вы получите несколько других приятных вещей: классный счетчик жизней Spindown, код для MTG Arena, вставку... а лучше давайте-ка откроем коробку и посмотрим!

Тут есть масса всего для изучения, так что давайте переходить непосредственно к сборке!

Самое главное в вашем наборе — это бустеры. И первое, что вам нужно сделать, это их распотрошить! Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Итак... что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Колода формата «Силед» собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я рекомендую играть двумя цветами и иметь в колоде порядка 23 заклинаний. Иногда имеет смысл добавить одну-две карты третьего цвета, но в целом за основу стоит брать два.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет!

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, Честолюбивая Первокурсница — эта карта, которую чаще всего стоит разыгрывать на втором ходу, а вот Вопиющая Непокорность вряд ли понадобятся вам к третьему ходу.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной колоды из бустеров. Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для форматов с колодами из бустеров я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существ

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 2–4 существ

5 маны: 1–3 существ

6+ маны: 0–2 существ

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Чтобы увидеть это в действии, вы можете посмотреть мой ролик выше: в нем я демонстрирую этот процесс.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Силед» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней здесь.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17–18 земель на 22–23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод из бустеров ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Силед» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Силед» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

В отличие от большинства форматов Magic, «Силед» — формат достаточно медленный. Если ваша колода не из быстрых, то иногда лучше взять карту и ходить вторым, чем ходить первым, но получать на карту меньше.

Мистическая магия

В Мистическом Архиве Стрихсхейвена содержатся самые разные заклинания со всей Мультивселенной — и эти заклинания вы найдете в бустерах! Это интересная особенность «Стриксхейвена»: по одной карте из Мистического Архива есть в каждом бустере. Эти карты выглядят немного необычно и зачастую будут весьма знаменитыми картами из истории игры.

Всеми этими картами можно играть в колодах из бустеров, так что вы можете использовать все, что откроете в бустерах! Всего таких карт 63. Кроме колод из бустеров, они легальны в любых форматах, в которых уже были легальны.

Играть ими классно, и они вызывают чудесные воспоминания. Надеюсь, они вам понравятся!

Кроме того, этот выпуск продолжает программу «Веселье с бустерами», предлагая вам самые разные альтернативные и причудливые версии карт.

Например, у нас есть planeswalker'ы без рамок, вот такие!

Дополнительные сведения обо всех крутых вариантах карт «Стриксхейвена» можно найти в статье по выпуску «Стриксхейвен: Школа Магов» для коллекционеров здесь.

Magic на расстоянии

В некоторых частях мира сыграть в Magic в магазине сейчас может быть проблематично из-за пандемии COVID-19. Итак, если вы получили набор, но не можете играть в магазине и везете его домой, что вам делать?

Ну, для начала у вас есть Magic: The Gathering Arena и Magic Online, позволяющие играть картами нового выпуска на безопасном расстоянии. Но еще вы можете попробовать сыграть по телефону или с веб-камерой!

В детстве мы с другом играли в Magic по телефону. Можете себе представить, какая это была морока: стараться запомнить все карты было настоящим мучением, а на пререлизе это было бы еще сложнее!

Но теперь мы живем совсем в другую эпоху — эпоху повсеместного распространения камер.

В зависимости от возможностей, которыми располагаете вы и ваши друзья, существует много способов провести игру. Способ, который настоятельно рекомендую я, называется SpellTable. SpellTable может работать с веб-камерой на вашем компьютере, с вашим телефоном, и в нем есть отслеживание жизней и поиск карт! Настроить его очень просто: зайдите в систему, используя учетную запись Wizards, и все готово. Некоторые магазины даже будут предлагать дистанционные пререлизные турниры через SpellTable! Вы можете загрузить SpellTable на сайте SpellTable.com, и не забудьте узнать в местном магазине про возможности для игры.

Курс по коробкам

Когда вы приходите в магазин забрать пререлизные наборы, то можете заодно купить и что-то еще, например, коробки бустеров! Обязательно сделайте предварительный заказ и, пока товар имеется в наличии, вы сможете его забрать.

Вместе с выпуском «Стриксхейвен» выходит Commander (издание 2021 г.), в котором представлены пять колод для «Командира». Обязательно спросите про них в вашем магазине.

Механики «Стриксхейвена»

В «Стриксхейвене» есть много механик — например, получение карт вне игры с Уроками и новое ключевое слово «Чародейство». Как они работают? Об этом в своих видео рассказывает Мэтт Табак!

Заключительный экзамен

Мы впервые сделали такой мир, и мне, большому любителю самых разных историй о школах волшебства, он запал в самое сердце. Надеюсь, вам понравится то, что мы создали, и вы найдете во всем этом... немного волшебства!

Если у вас есть какие-либо вопросы, пишите мне в Twitter, Tumblr, Instagram, TikTok, YouTube или даже по электронной почте на BeyondBasicsMagic@gmail.com. Я с удовольствием все это прочитаю!

Надеюсь, вам понравилось знакомство с выпуском «Стриксхейвен», и, где и как бы вы ни играли картами этого выпуска, желаю вам отлично повеселиться! Увидимся в классе!

Гэвин

Электронная почта: BeyondBasicsMagic@gmail.com

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