Некоторое время назад я начал серию статей, в которых мы говорим о том, когда в колоду нужно класть то или иное количество карт. Мы уже обсудили четыре экземпляра в статье «Four of a Kind» и три — в статье «Трое — уже сила».

Сегодня в нашей саге появляется новая глава. И если вы успели уловить закономерность (или просто прочитали заголовок статьи), то уже поняли, о чем я буду говорить сегодня. Два экземпляра!

Итак, когда же вы можете положить в колоду два экземпляра карты?

Два — это довольно хитрое число. С четырьмя все понятно: эта карта нужна вам во время игры как можно чаще. Если экземпляра три, то это значит, что карта нужна вам иногда, и желательно — одна. Но два? Два — это странная штука.

В целом, два — это цифра, с которой я стараюсь играть пореже. Обычно, если мне показывают колоду с большим количеством парных карт, то это верный признак непродуманной колоды: автор не знает, какими картами нужно играть, и пытается компенсировать это парами.

Но само собой, для такого решения могут быть и веские причины. Давайте рассмотрим самые обычные из них.

1. Эта карта невероятно ситуационная

Некоторые карты потрясающе сильны в игре с одними колодами, но почти бесполезны с другими. Часто их отправляют в дополнительную колоду, но не всегда. Иногда метагейм или ваши слабые места диктуют необходимость иметь ответы в основной колоде. Таким образом в основную колоду отправляются традиционно дополнительные карты.

Например, предположим, что в метагейме преобладают черные и/или красные агрессивные колоды. В обычной ситуации Заряд Праведности кладется в дополнительную колоду, но когда такие колоды очень популярны, его можно положить и в основную.

Заряд нельзя назвать полностью бесполезной против других колод картой: он может пригодиться и при встрече со средне-темповой колодой с черными существами или чем-то вроде того, но в основном он применяется именно против этих конкретных колод. В некоторых партиях карта и вовсе может оказаться мертвой.

В таком случае два экземпляра — разумное число. Время от времени вы будете получать эту карту на руку, и вместе с другими вашими картами устранения в партии с агрессивными колодами это даст вам значительное преимущество. В то же время, вероятность получить оба экземпляра в руку мала, и в тех партиях, где эта карта вам не нужна, вы вряд ли останетесь с двумя бесполезными картами в руке.

2. Для вашей колоды карта необычно дорогая

Когда я рассказывал про тройки карт, то упоминал, что хороший кандидат на три экземпляра — карта на правом конце кривой маны.

Два экземпляра — это та же ситуация, доведенная до предела.

Если у вас есть действительно мощная, но крайне дорогая карта, можно попробовать положить в колоду две штуки.

Хорошим примером могут стать вот эти ребята:

Вы помните титанов?

Все Титаны крайне сильны: они в одиночку могут изменить ход казавшейся безнадежной партии. Но если вы играете средне-темповой монокрасной колодой, и ваш предел — четыре маны, Титан Преисподней для вас слишком тяжел. Однако в некоторых партиях, когда пришло слишком много земель, он может оказаться спасителем.

Некоторые красные игроки кладут в колоду двух Титанов. Вы вряд ли получите сразу двух, так что в худшем случае у вас будет карта, которую вы пока не можете разыграть. А если вас завалит землями, или игра затянется, то тут-то вы и продемонстрируете туза в рукаве.

3. У вашей колоды есть время на поиски

Вторая ситуация может возникать не только у агрессивных и средне-темповых колод, но и у контрольных. Однако большое преимущество контрольных колод в том, что они собраны, чтобы выдерживать натиск.

Когда у вас есть возможность брать дополнительные карты и увидеть большую часть своей колоды, разыграв, например, Поиски во Времени, и к тому же вы замедляете игру заклинаниями удаления и очищающими стол, такими как Убийство и Фумигация, вероятность в конце концов получить нужную карту у вас гораздо выше. Именно поэтому контрольные колоды лучше других приспособлены играть парами карт.

Обычно такие карты кладутся как способы прикончить оппонента. Взглянем, например, на Акрому, Ангела Ярости.

Если ваш план игры предусматривает использование супердорогого существа, такого как этот легендарный ангел, то у вас будет достаточно времени, чтобы его отыскать. Эта карта определенно не нужна вам в начале игры, и она хорошо защищена от заклинаний устранения, так что и второй экземпляр вам вряд ли понадобится — к тому же, это легендарное существо. Именно такими картами, дополняющими вашу колоду, можно играть в количестве двух.

И это не обязательно должны быть карты добивания. Возможно, вы захотите положить в основную колоду какие-то ситуационные карты для устранения артефактов или чар, или же просто восстанавливающее жизни заклинание, иногда нужное, чтобы стабилизироваться. Все это может быть разумным вариантом, если ваша колода рассчитана на долгую игру.

Кстати, раз уж мы заговорили о возможности разделять добивающие карты...

4. Разделение или поддержка?

Когда пара карт — на самом деле вовсе не пара? Когда это разделение!

Как я говорил в статье «Трое — уже сила», разделение — это техника для сбора колоды, создающая для вас разнообразие вариантов. Если вы, например, выбираете между двумя заклинаниями удаления с ограничениям, то можете положить по два экземпляра каждого.

Нередко бывает выгоднее получить по одному экземпляру разных карт, чем две одинаковых. Если оппонент разыграл Анафенза, Первейшая, то вам лучше иметь Удушение. Если же вам противостоит Архангел Авацина, то лучший выбор — Последняя Цена. Разнообразие — когда оно оправдано метагеймом — помогает вам получить нужный ответ в нужное время.

Также возможна ситуация, в которой две карты будут дополнять уже имеющиеся четыре. Если вы кладете два экземпляра карты Удар Молнии, а у вас уже есть Удар Грома в количестве четырех штук, то Удары Молнии будут дополнять Удары Грома. Получается, что их не два, а как бы шесть!

5. У вас не хватает информации

Нужна определенная смелость, чтобы это признать, но иногда вы просто знаете слишком мало.

Предположим такую ситуацию.

Вы собираетесь играть бело-синим контролем. Вы постепенно работаете над колодой и выясняете, чем играть. Но вечером перед турниром вам на глаза вдруг попадается Мехагигант Потоков, и вы понимаете, что в вашем варианте колоды это крайне сильная карта.

Однако вы успеваете сыграть с ним только несколько партий. Вы не знаете, не окажется ли он бесполезен при встрече с какими-то колодами, и не получится ли так, что вы уберете из колоды какие-то карты победы, тем самым ослабив ее.

Вы можете просто не брать Мехагигантов на этот турнир, выложив их из колоды. Но если вы хотите все же сыграть ими, то попробуйте положить пару штук. Это намного безопаснее: если они на самом деле так хороши, как вам кажется, то вы сможете ими воспользоваться, но при этом вам не грозит начать второй раунд с осознанием того, что вы сделали колоду значительно хуже. (Замечу, впрочем, что если вы на самом деле не уверены, то обычно лучше придерживаться проверенного варианта — но это тема совсем для другой статьи.)

Это решение больше зависит от метагейма, но если ваша цель — увеличить шансы и при этом уменьшить риск, то два экземпляра — то решение, которое стоит обдумать (но это не означает, что оно автоматически становится правильным).

Двойные неприятности

Несмотря на то, что я не слишком люблю пары карт, я нередко кладу их в первые наброски колоды, когда начинаю работу над ней. Почему? Потому что хочу получать как можно больше различных карт и смотреть, что работает, а что нет. Такое решение позволяет получить разнообразную информацию, и с этими данными уже можно приступать к усовершенствованиям.

Предлагаю и вам попробовать такой подход. В идеале вы не должны попадать в ситуацию №5, и этого проще всего добиться, пробуя играть самыми разными картами.

На этом статья, посвященная парам карт, закончена. Мы рассмотрели цифры четыре, три и два, так что не за горами статья про одиночные карты.

Тем временем, если у вас есть какие-то комментарии или вопросы, я с удовольствием их выслушаю! Со мной всегда можно связаться, написав в Twitter, задав вопрос через Tumblr или написав по адресу BeyondBasicsMagic@gmail.com.

Удачи вам в выборе подходящих цифр для всех карт в вашей колоде и до встречи на следующей неделе!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight