Каждая волшебная сказка рано или поздно заканчивается, так что вы отправляемся на поиски приключений в новый мир. Вернее, мир, уже нам знакомый: вас вновь ждет зачарованное звездное небо и пристальные взгляды загадочного пантеона. Пристегните ремни: мы возвращаемся в Терос. Давайте узнаем, какие новые и знакомые механики ждут нас в этом выпуске.

Побег

До нынешнего времени между миром живых и Подземным Царством существовал надежный барьер. Те, кто умер, обычно оставались среди мертвых. Но этот выпуск называется «Терос За Порогом Смерти» не просто так: барьер уже не тот, что раньше. Благодаря этой ненадежной границе, у нас появляется новое ключевое слово: Побег. Оно дает мертвым шанс вернуться к новой жизни.

Если карта с Побегом находится на вашем кладбище, то вы можете ее разыграть. Побег дает вам альтернативную стоимость из двух компонентов: маны, которую вы должны заплатить, и числа других карт, которые вы должны изгнать из вашего кладбища. Побег не влияет на то, когда вы можете разыграть заклинание. Мгновенные заклинания с Побегом можно разыгрывать когда угодно, а остальные типы карт — только во время вашей главной фазы, когда стек пуст.

Разыгрывание заклинания при помощи Побега никак не влияет на обычные правила разыгрывания заклинаний. Заклинание помещается в стек. Его можно отменить или ответить на него иным образом. Его конвертированная мана-стоимость не меняется — она всегда зависит от мана-стоимости, а не стоимости Побега.

Когда мгновенное заклинание или заклинание волшебства с Побегом разрешается (или отменяется, или каким-то иным способом покидает стек), то оно возвращается на кладбище своего владельца. Разрешившиеся заклинания перманентов с Побегом выходят на поле битвы, но если впоследствии они умрут, то вновь попадают на кладбище. Не говорите Эребу, но в одной и той же партии карты могут совершать Побег снова и снова — пока у вас хватает маны и других карт для изгнания.

У некоторых карт существ (как, например, у нашего хорошего мальчика — Пса Ярости Подземного Царства) есть способности, согласно которым они совершают Побег с некоторым количеством жетонов +1/+1. Это означает, что если вы разыгрываете их из вашего кладбища при помощи способности Побега, то они выходят на поле битвы с таким количеством жетонов +1/+1.

Преданность

Боги Тероса — как и боги множества других миров — любят простые радости жизни. Они всего-то хотят, чтобы смертные любили их, обожали, почитали, уважали, боялись, прославляли, возвеличивали, превозносили и вообще думали про них хорошее. Превыше всего они ценят преданность — а это означает, что механика Преданности возвращается в выпуске «Терос За Порогом Смерти».

Ваша Преданность цвету равна общему количеству символов маны этого цвета на перманентах под вашим контролем. Способности, в которых упоминается Преданность цвету, используют это число различными способами. Например, Дакс, Благословленный Солнцем использует его для определения своей выносливости.

Чтобы подсчитать свою Преданность цвету, посмотрите на мана-стоимости всех перманентов под вашим контролем. Каждый встречающийся в них символ маны соответствующего цвета увеличивает значение Преданности на один. Например, в мана-стоимости Дакса два символа белой маны, так что он, находясь у вас под контролем, увеличивает Преданность белому на два. Если эффект говорит о вашей преданности двум цветам, посчитайте все символы маны и одного, и другого цвета. Символы гибридной маны, состоящие из обоих цветов, учитываются только один раз. Символы немаркированной маны ({0}, {1}, {2} и так далее, включая {X}) и символы бесцветной маны ({C}) не идут в счет вашей Преданности какому-либо из цветов.

По мере того, как меняется ваша Преданность белому, меняется и выносливость Дакса. Но если Преданность цвету нужна при разрешении заклинания или способности, то она подсчитывается один раз — в момент разрешения. Например, посмотрите на Замысел Клотис.

Бонус рассчитывается при разрешении Замысла Клотис. Это означает, что если что-то случится в ответ на заклинание, то бонус может получиться не таким, как вы ожидаете. Но когда заклинание уже разрешилось, не будет иметь значения, если ваша Преданность зеленому поменяется. Бонус от этого не изменится.

Созвездие

В нашем первом путешествии на Терос несколько лет назад мы многое узнали о Никсе — звездном царстве богов. Пантеон богов тесно связан с чарами, и возвращающееся слово способности «Созвездие» награждает вас за то, что вы делаете чары звездами своей колоды.

Как и любое слово способности, Созвездие не имеет никаких связанных с ним правил. Оно предназначено, чтобы осветить звездным светом способности, срабатывающие каждый раз, когда чары выходят на поле битвы под вашим контролем. Бонус от каждой способности Созвездия будет свой.

Не имеет значения, если у чар есть и другие типы карты. Например, если на поле битвы под вашим контролем выходят чары существо, то способности Созвездия срабатывают. Однако если не разрешается заклинание Ауры (например, потому что его цель становится нелегальной), то Аура не выходит не поле битвы, и способности Созвездия не сработают.

Саги

Саги — это чары, рассказывающие эпические истории, по одной главе за раз. Впервые они появились в «Доминарии», и Терос для их возвращения подходит как нельзя лучше.

Если вы не знакомы с Сагами, то вот как они работают. У каждой Саги есть определенное количество глав (как правило три, но пусть вас не шокирует то, что во вдохновленном Древней Грецией выпуске встречаются особенно длинные истории). С каждой главой связана какая-либо способность. Эти способности обычно срабатывают по одной за ход, пока история не закончится и вы не пожертвуете Сагу. Похоже на библиотеку, только штрафов за просрочку меньше, а кровопролития и жертвоприношений больше.

Вы следите, на какой главе находитесь, при помощи жетонов знаний. Саги выходят на поле битвы с одним жетоном знаний на них. В начале главной фазы перед боем (то есть, сразу после того, как вы взяли карту за ход) вы кладете один жетон знаний на каждую Сагу под вашим контролем. Добавление жетонов знание любым из этих двух способов не задействует стек.

Каждый раз, когда Сага под вашим контролем получает жетон знаний, срабатывает способность соответствующей главы. Это означает, что способность главы I срабатывает, когда Сага выходит на поле битвы — именно тогда она получает первый жетон знаний. Как правило, способность главы II срабатывает на следующий ход, через ход — способность главы III, и так далее.

Способности глав помещаются в стек, и на них можно ответить. Если для способности главы нужна цель, а легальных целей нет, то способность главы ничего не делает. После того, как способность последней главы сработала и покинула стек (потому что разрешилась, была отменена, или по какой-то еще причине), контролирующий Сагу игрок жертвует ее.

Один чарующий вечер

Уже совсем скоро «Терос За Порогом Смерти» придет в ваш полис. Увидимся на пререлизе... и не только!