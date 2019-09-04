В стародавние времена в мире, похожем на наш, жили да были рыцари, феи, великаны, ведьмы, ожившие... пряничные человечки? Ладно, возможно, Элдраин не так уж и похож на наш мир, но все же он кажется необычайно знакомым. Выпуск «Престол Элдраина», вдохновленный сказками и историями из нашего детства, уже не за горами, и пришло время познакомиться с имеющимися в нем механиками. В конце концов, ваша история в нем только начинается.

Приключения

Похоже, что в Элдраине найдутся приключения для каждого — кто-то ищет пропавших королей, а кто-то просто забирается на бобовый стебель, чтобы полюбоваться окрестностями. Приключения — это захватывающая новинка Элдраина, и заметить их очень легко. Вот вам Великан Бобового Ростка со стильной новой рамкой Приключения.

У некоторых существ выпуска есть свое персональное Приключение — мгновенное заклинание или заклинание волшебства, которое расположено в нижнем левом углу карты. У каждого Приключения есть собственное имя, мана-стоимость, строка типа (в том числе новый подтип мгновенного заклинания или заклинания волшебства «Приключение») и текст правил. Обратите внимание, что тип карты «Мгновенное заклинание» на Приключении указывается как «Мгновенное» для экономии места; сам тип при этом не меняется. Имя существа, его мана-стоимость, строка типа и сила/выносливость находятся на своих обычных местах. Текст правил расположен справа.

Разыгрывая эту зловещую, но неожиданно привлекательную карту, вы выбираете, какую часть разыграть: существо или Приключение. Если вы разыгрываете Великана Бобового Ростка, то он отправляется в стек как обыкновенное заклинание существа, его можно отменить или ответить на него, а когда он разрешится, то выйдет на поле битвы под вашим контролем. Очень хорошо.

Разыгрывание Приключения происходит почти точно так же. Если вы разыгрываете Шаги Плодородия, то заклинание отправляется в стек, как обыкновенное волшебство, его можно отменить или ответить на него, а когда оно разрешается, то вы выполняете его указания... и тут в нашей истории происходит неожиданный поворот. Когда заклинание Приключения разрешается, вы не кладете его на кладбище. Вместо этого вы его изгоняете. Оно отправилось в приключение. Здорово, правда?

Самое главное в приключении — вернуться в целости и сохранности! Если в изгнании находится принадлежащая вам карта в приключении, то вы можете разыграть существо. Это можно сделать в том же ходу, когда вы разыгрывали Приключение, или в одном из следующих ходов. Работает это только в том случае, если заклинание с Приключением разрешилось и осталось в изгнании. Если вы разыграли Приключение, но его отменили, то ничего не получится. Конечно, вы можете вообще не разыгрывать Приключение. Если вам поскорее нужно ходить в атаку или вы боитесь, что Шаги Плодородия отменят, вы можете просто разыграть Великана Бобового Ростка.

Пока Великан Бобового Ростка находится на поле битвы, его Приключение и весь его текст игнорируются. Пока эта карта у вас в руке, на кладбище, в библиотеке и даже в изгнании, у нее есть только характеристики существа, а не Приключения. Например, разыграв позволяющее найти карту существа в библиотеке заклинание, вы можете найти Великана Бобового Ростка. Но если вы разыграете заклинание, которое позволяет найти в библиотеке карту мгновенного заклинания или волшебства, то вы не сможете найти Шаги Плодородия.

Идемте, друзья! Приключения ждут нас.

Твердость

В Элдраине есть пять дворов, составляющих единое королевство. Каждый двор связан с одним цветом и посвящен определенной добродетели (верности, знаниям, упорству, храбрости и силе), и каждый щедро награждает тех, кто демонстрирует приверженность этой добродетели. Для этого новые карты с Твердостью дают бонусы, если вы потратили на их разыгрывание как минимум три маны определенного цвета.

Вот Паладин Эмберета, храбрый рыцарь из замка Эмберет. Это существо 4/1 с Ускорением, которое сломя голову бросается в битву. Когда Паладин Эмберета выходит на поле битвы, он с теплотой вспоминает те славные деньки, когда его только разыграли — то есть секунд десять-пятнадцать назад. Если как минимум три потраченных на его разыгрывание маны были красными, то он выходит на поле битвы с жетоном +1/+1 на нем.

Мгновенные заклинания и заклинания волшебства тоже участвуют в веселье. Способность Твердости зачастую дает им дополнительный эффект. Взгляните на Ритуал Серебряного Пламени двора Арденвейл.

В некоторых случаях способность Твердости полностью заменяет базовый эффект на что-то получше. В таких способностях Твердости (например, как у Истребительного Огня) для наглядности используется формулировка «вместо этого».

Способности Твердости учитывают всю потраченную на разыгрывание заклинания ману, включая оплаченные дополнительные и альтернативные стоимости. Конечно, вы должны учитывать и снижающие стоимость эффекты, и способности, позволяющие разыграть заклинание без оплаты его мана-стоимости. Если вы каким-то образом разыграли Истребительный Огонь, не оплачивая его мана-стоимость, то вы, вероятно, не потратили на его разыгрывание как минимум три красные маны, так что бонус Твердости не применяется.

Если слово ваше крепко и вы показываете твердую приверженность одному из дворов, то смело можете рассчитывать на славный кусок пирога. Кстати, о еде...

Еда

Пряники. Горшочек с кашей. Волшебные бобы. Корзинка со снедью. Иногда даже пироги. В сказках то и дело говорится о самой разной еде. Мы бы многое упустили, если бы не отразили это на картах.

В выпуске «Престол Элдраина» появляются новые фишки: Еда. Как и фишки Клада до них, фишки Еды — это определенного рода фишки, создаваемые некоторыми картами выпуска. Фишка Еды — это артефакт со способностью «2, T, пожертвуйте этот артефакт: вы получаете 3 жизни». Поедать... то есть, жертвовать фишки Еды за жизнь вполне нормально, но в этом выпуске вы найдете и другие способы их использовать.

Еда — это подтип артефакта, так что вполне естественно, что он встречается и на других артефактах. Попробуйте-ка поймать такие карты.

За королевство!

В «Престоле Элдраина» есть все: битвы на мечах, сражения, великаны, чудовища, погони, побеги, истинная любовь, чудеса и многое другое... Увидимся на пререлизе!