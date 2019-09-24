Вы осматриваетесь по сторонам и видите странный, но привлекательный мир.

Мимо проезжают рыцари на своих верных скакунах. Вы ловите обольстительные взгляды фей по ту сторону моста. Издалека доносится едва уловимый аромат пряников.

Здесь Камелот встречается с волшебными сказками. Добро пожаловать в Элдраин!

Я радуюсь любой возможности отправиться исследовать новый мир Magic. Множество новых карт, новые варианты взаимодействий и новая атмосфера. А в выпуске «Престол Элдраина» атмосфера в картах и вариантах их взаимодействия просто зашкаливает. Что ж, лучше и быть не может!

И где, как не на пререлизе, лучше всего познакомиться с новым выпуском.

Пререлиз — это праздник в честь выхода нового выпуска, где вы впервые можете сыграть всеми картами — вместе с другими единомышленниками. Дикие дебри Элдраина ждут вас и других игроков, чтобы приоткрыть завесу волшебства и чудес, таящихся в этом мире.

Хотите узнать, чего можно ожидать от пререлиза? Читайте дальше!

Вперед в дебри

Пререлизы — мои любимые турниры по Magic в году.

Куда бы ни занесла меня жизнь, и какая бы погода ни стояла за окном, я всегда стараюсь попасть на местный пререлиз. И я такой не один — многие игроки в Magic, от опытных ветеранов до зеленых новичков, поступают точно так же! Пререлизы входят в число наших самых популярных турниров.

Почему? Потому что пререлизы — это одни из самых увлекательных турниров по Magic!

Мало что может сравниться с пререлизом. Вы приходите в магазин, получаете новые карты и разбираетесь, как ими играть, одновременно со всеми остальными. Это турнир с равными условиями, в расслабленной обстановке, и все участники делятся друг с другом своей энергией и интересом к новому выпуску Magic!

Я впервые попал на пререлиз, когда мне было всего одиннадцать, и сразу же стал поклонником этих турниров. Прошло восемнадцать лет, но ничего не поменялось — пререлизы стали только еще лучше!

Я люблю эти турниры, потому что мне нравится исследовать новый выпуск и играть в равных условиях, когда все участники только знакомятся с новыми картами в расслабленной обстановке. Это очень весело и для опытных, и для новых игроков!

Если вы опытный игрок в «Силед», то можете сразу перейти к следующему разделу. В нем я расскажу о тех особенностях, с которыми вы можете столкнуться на пререлизе выпуска «Престол Элдраина». Но если вам в новинку вся эта история с «Силедом», или вы хотите вспомнить основы, читайте дальше!

Итак... Давайте начнем с самого важного: с поиска мест, где проводится пререлиз. Играть не очень-то удобно, если не знаешь, куда идти! Как вы это можете сделать?

Если вы еще не стали завсегдатаем одного из местных магазинов, воспользуйтесь локатором магазинов, чтобы найти ближайшее место для игры! Возможно, в этом магазине будет устроена предварительная регистрация. Пререлизы — очень популярные турниры, так что обязательно узнайте про возможность зарегистрироваться заранее. Узнать, что мест на турнире не осталось, это худшее, что может случиться, когда вы пришли в магазин. Планируйте наперед!

Вы нашли магазин? Замечательно!

Теперь пришло время все спланировать и подготовиться к мероприятию. На турнире вы будете играть колодой, которую соберете из полученных карт, но помимо этого, вас ждет много интересного.

Не забудьте взять с собой все припасы, которые могут пригодиться в путешествии в Элдраин! Например, имеет смысл взять альбом с картами на обмен и стандартную колоду, чтобы играть между раундами. Не забудьте ручку и бумагу для записи жизней, а также бутылку с водой.

Пререлиз может продлиться четыре или пять часов, так что выделите достаточно времени на весь турнир. Чтобы сражаться, потребуются силы, так что захватите что-нибудь легкое перекусить. (Я бы воздержался от заколдованных яблок...) Уточните в магазине — там может быть в продаже какая-то еда!

Итак, давайте посмотрим... Вы выбрали магазин и сложили в рюкзак все необходимое для путешествия. И, конечно же, вы просмотрели все замечательные карты в галерее выпуска «Престол Элдраина». Если вам интересно, каким может оказаться турнир, то вы могли прочитать мою статью, которая так и называется: «Ваш первый турнир».

Вы полностью готовы! Пришло время отправиться в магазин и открывать карты!

Старая-престарая сказка

Ну хорошо. Итак, вы собираетесь сесть и начать играть. Чего вы можете ожидать?

Каждый игрок получит коробку, которая выглядит вот так:

Внутри вы найдете шесть бустеров «Престол Элдраина», плюс фольгированную пререлизную карту — случайную редкую или раритетную карту с оттиском. Это может быть любая редкая или раритетная карта выпуска!

Кроме того, вы получите счетчик жизней Spindown для отслеживания вашего количества жизней. А знаете что? Давайте откроем коробку и посмотрим!

Замечательно! Куча всего нужного.

Но, конечно, самое главное в вашем наборе — бустеры. Давайте поговорим о том, что с ними делать дальше!

Начнем по порядку — откроем бустеры. Распечатав бустеры, вы получите стопку карт.

Так... Что дальше?

Конечно же, сбор колоды!

Колода формата «Силед» собирается по своим правилам. Вы можете положить в нее только полученные из бустеров карты, а также любое количество базовых земель. Кроме того, в отличие от форматов с Собранной колодой, где минимальное количество карт — 60, вы можете играть всего 40 картами.

Прежде всего следует определиться с методом выбора цветов, которыми вы будете играть. Я советую ограничиться двумя цветами. Иногда имеет смысл добавить одну-две карты третьего цвета, но в целом за основу стоит брать два.

Некоторые особенности вашего набора могут склонить вас к игре тем или иным цветом:

Мощная редкая карта, которой вы хотите сыграть.

Большое количество карт, устраняющих существа оппонента.

Много хороших карт одного цвета.

Хорошая «кривая маны» в цвете — много существ с различной стоимостью.

В идеале выбранный цвет должен соответствовать всем четырем критериям, но даже два или три — это уже хорошо.

Стоит отметить, что в выпуске «Престол Элдраина» есть механика Твердости, которая поощряет вас, когда для разыгрывания заклинания вы используете три маны одного цвета. (Подробнее об этом чуть ниже.) Это означает, что на этот раз у двухцветных колод больше преимуществ, чем обычно, и возможно, вам стоит сместить баланс земель в пользу цвета, у которого больше карт с Твердостью.

Каким бы методом вы ни воспользовались, вам придется выбрать карты для игры. Если у вас на пререлизе что-то не получается, то не стесняйтесь обратиться за помощью к другим игрокам. (На пререлизе это можно делать, ведь на этом турнире главное — веселье!)

Итак, с цветами вы определились. Но как же отобрать из всех карт в своих цветах те 22–23 карты, которые вы положите в колоду?

Есть один прием, который в этом поможет.

Первым делом нужно разложить свои существа по их мана-стоимости. Так вы увидите, каких существ вы сможете разыграть на различных стадиях партии. (Раскладывать по мане карты, не являющиеся существами, пока не имеет смысла, если только вы не собираетесь разыгрывать их, как только у вас появится на это мана. Например, [autocard]Юного Рыцаря[/autocard] чаще всего стоит разыгрывать на втором ходу, а вот [autocard]Заточение в Башне[/autocard] вряд ли понадобится вам ко второму ходу.)

Правильная «кривая маны» для существ — крайне важный аспект успешной колоды для «Силеда». Нельзя допускать того, чтобы все карты стоили одинаково. У вас должна быть возможность разыграть дешевые заклинания на первых ходах партии и дорогие заклинания — под конец игры. В качестве общего правила для форматов с колодами из бустеров я порекомендовал бы примерно такое распределение:

1 мана: 0–2 существ

2 маны: 4–6 существ

3 маны: 3–5 существ

4 маны: 2–4 существ

5 маны: 1–3 существ

6+ маны: 0–2 существ

Само собой, это не жесткое правило, но в качестве совета подойдет. Подгоняйте количество существ под эти цифры, выбирая свои любимые.

Кроме того, в выпуске «Престол Элдраина» есть новая механика под названием Приключение, которая немного повлияет на это. В целом, если в планируете разыграть Приключение до того, как разыграете карту в качестве существа, потому что вам нужен именно этот эффект, я бы разместил карту в кривой маны по стоимости Приключения.

Например, я бы чаще разыгрывал Златовласую Незваную Гостью за семь маны, чем за одну ману, поэтому я бы считал ее картой с мана-стоимостью 7. И наоборот — я бы предпочел скорее использовать Щитолома Эмберета в качестве существа на втором ходу, нежели в качестве Приключения. В общем, вам потребуется внимательно изучить карты и оценить их. А если не получается, то самый надежный способ — это включить карту в колоду, ориентируясь на мана-стоимость существа.

Итак, основная база существ готова, и пришло время добавить заклинания! Выберите те заклинания в своих цветах, что больше всего вам нравятся, доведите количество карт в колоде до 22 или 23, и мы с этим закончим.

Самыми ценными будут так называемые «заклинания удаления» — заклинания, нейтрализующие существ оппонента, нанося им смертельные повреждения, не давая разворачиваться или просто уничтожая их. В формате «Силед» в Magic многое зависит от существ, так что карты ваших цветов, избавляющие вас от существ оппонента, дают большое преимущество.

Если вы хотите больше узнать о кривой маны, то можете прочитать мою статью о ней здесь.

Нужны еще советы? Вот некоторые моменты, которые нужно учитывать при сборе колоды:

Вы можете играть более чем 40 картами, но на практике следует придерживаться необходимого минимума. Каждая дополнительная карта только снижает вероятность получить во время партии самые мощные заклинания!

Что касается земель, придерживайтесь соотношения в 17 земель на 23 другие карты. Конечно, это правило работает не в 100% случаев, но большинство колод в форматах с колодами из бустеров ему соответствует, и я бы стремился именно к этому.

Положите в колоду как дешевые, так и дорогие для разыгрывания карты. Если у вас будут только дешевые и небольшие существа, крупные существа оппонента поставят вас в тупик. Если же у вас будут только дорогие толстяки, вы можете не справиться с натиском в начале партии. Постарайтесь, чтобы у вас было достаточное количество существ с мана-стоимостью два, три, четыре и пять. Больше всего партий в формате «Силед» выигрывали игроки, которые разыгрывали по существу в каждом ходу, начиная со второго или третьего.

Ищите возможности проходить через блокирующих и уклоняться от повреждений! В формате «Силед» нередко возникает ситуация, в которой у каждого из игроков на столе много существ и ни один из них не может успешно атаковать. Существа с такими способностями, как Полет, помогают вам добиться преимущества в этих патовых позициях.

В отличие от большинства форматов Magic, «Силед» — формат достаточно медленный. Если ваша колода не из быстрых, то иногда лучше взять карту и ходить вторым, чем ходить первым, но получать на карту меньше.

Веселье с бустерами

В случае с бустерами выпуска «Престол Элдраина» вас ждет кое-что новое и необычное.

Некоторые карты выпуска «Престол Элдраина» представлены в особых или альтернативных версиях. Например, взгляните на обычную и особенную версию карты с Приключением:

Кроме того, Planeswalker’ы выпуска также представлены в особых вариантах без рамок:

Просто потрясающе. И это вы еще не успели подержать их в руках.

Если вы хотите подробнее узнать о том, где и как вы можете найти эти прекрасные карты, прочтите статью Марка Роузуотера.

Двухголовый гигант

Некоторые магазины также проводят турнир в формате «Силед — Двухголовый гигант» (или «2HG»), в котором друг с другом сражаются команды из двух игроков. Каждая команда получает по две пререлизные коробки, из которых собирает две колоды. (Если вы играли в прошлогодний выпуск Battlebond, то это может вам быть уже знакомым!)

Как это работает?

Если вкратце, то так: вы с напарником вместе собираете две колоды из 40 карт каждая. Затем вы играете матч из одной партии с командой соперников.

Как устроена такая игра? Очень просто: у каждого игрока свои существа и земли, но жизни у команды общие — 30 на команду — и напарники совершают ходы одновременно. К тому же вы можете блокировать атакующих существ друг за друга. Чтобы победить, вы должны работать вместе и сокрушить соперника.

Хотите больше узнать, как устроен формат «Двухголовый гигант», и познакомиться с тонкостями игры? Вы можете прочитать о нем на этой странице — нажмите здесь.

Открытые дуэли

Если занимающий весь день турнир — не совсем то, чего вы хотите от Magic, или у вас мало времени, и вы просто хотите сыграть несколько партий, когда сможете, то советую принять участие в Открытых дуэлях.

Вы получаете готовую к игре колоду Planeswalker’а из 60 карт и используете ее для сражений с другими участниками Открытых дуэлей, в том числе и с участниками основного турнира, играющими между раундами. Это отличный вариант, если вы не уверены, что хотите играть на пререлизе, или не готовы тратить пять часов на турнир. В Открытых дуэлях вы можете сыграть столько партий, сколько захотите. Это весело!

Узнайте в вашем магазине об Открытых дуэлях на пререлизе и готовьтесь к сражениям!

Гора сокровищ

Если вы еще не никогда бывали на пререлизе, то тут есть небольшое новшество — начиная с прошлого года вы можете забрать на пререлизе свою коробку бустеров!

Все верно: если вы сделаете предварительный заказ коробки бустеров, то сможете купить коробку и забрать домой (или вскрыть на месте!) сразу же. За дополнительными сведениями обращайтесь в местный магазин.

В случае с выпуском «Престол Элдраина» вы сможете одновременно получить промо-карту программы Buy-a-Box. Кроме того, вам может достаться один из новых коллекционных бустеров! (Подробнее о них рассказывается в статье Марка.) Обе эти акции действуют, пока продукция есть в наличии, так что поторопитесь в ваш игровой магазин.

Также на пререлизе можно купить колоды Planeswalker’ов! Неважно, хотите вы играть в Открытые дуэли или нет, — берите колоду и сражайтесь!

Механики Элдраина

В выпуске «Престол Элдраина» есть несколько новых механик. Выше я уже упоминал некоторые из них. Больше подробностей вы найдете в статье, посвященной механикам (или в заметках к выпуску). Надеюсь, после прочтения у вас уже не останется никаких вопросов.

Край Magic

На мой взгляд, «Престол Элдраина» — это один из лучших выпусков, которые мы когда-либо создавали. Почти каждая карта невероятна, игровой процесс просто захватывающий, а благодаря проекту «Веселье с бустерами» вы сможете получить поистине великолепные карты.

И на пререлизе вы увидите все это собственными глазами!

Итак, узнайте подробности в местном магазине, изучите галерею выпуска и будьте готовы от души повеселиться!

Есть еще какие-либо вопросы или комментарии? Пожалуйста, свяжитесь со мной! Я буду рад с вами пообщаться. Вы можете написать мне в Twitter, отправить сообщение через Instagram, задать вопрос в моем Tumblr или даже написать мне электронное письмо.

Насладитесь удивительным путешествием в совершенно новый мир. В Элдраин!

— Гэвин

Электронная почта: BeyondBasicsMagic@gmail.com

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