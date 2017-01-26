Planeswalker-ы — один из краеугольных камней современной игры в Magic. Этому типу карты уже почти десять лет, и в свое время его появление стало одним из самых больших нововведений за всю историю игры. Теперь можно с уверенностью сказать, что planeswalker-ы останутся с нами навсегда.

Planeswalker-ы могут полностью переменить ход партии. Когда такая карты выходит на поле битвы, то сразу приковывает к себе внимание. От того, правильно ли вы играете planeswalker-ами, может зависеть, одержите ли вы победу или потерпите поражение.

Важно уметь играть этими картами — но не менее важно и уметь играть против них.

Даже если в вашей колоде их нет, вы часто будете встречаться с planeswalker-ами в партиях. Поскольку это единственные карты в Magic, которые вы можете атаковать напрямую, для победы крайне важно научиться понимать, когда стоит нападать на них, а когда лучше заняться оппонентом, не обращая на них внимания.

Так какова же правильная стратегия? Когда стоит поступать так, а когда — иначе?

Давайте разберемся!

Поступь мироходца

Planeswalker-ы — это инструмент для получения накапливаемого преимущества.

Да, знаю, это звучит совсем не так круто, как «невероятно могущественные маги, путешествующие между мирами», но зато это голая правда. Карта planeswalker-а на столе каждый ход способна давать то или иное преимущество. И даже если эти преимущества невелики, накапливаясь, они могут оказаться роковыми для вас.

Возьмем в качестве примера нового Теззерета из «Эфирного Бунта»:

Конечно, получение Эфириевой Батареи каждый ход выглядит не очень-то угрожающе. Артефакт, который можно пожертвовать за одну ману, — это накапливание в чистом виде.

Но со временем, если вы не будете обращать на Теззерета и его Батареи внимания, позволяя им копиться на столе, то вы проиграете — либо лишившись всех своих существ, либо внезапно оказавшись перед лицом злобных оживших Батарей 5/5, зашедших поздороваться.

Даже небольшие преимущества могут стать смертельными.

Последняя, «главная» способность большинства planeswalker-ов делает все еще интереснее. Каждый ход накапливаемые преимущества все больше приближают возможность исполнить нечто необычайно мощное. Если planeswalker-ов не трогать, то через несколько ходов можно с удивлением обнаружить, что оппонент разыграл способность, на которой написано что-то вроде: «Поздравляем, вы проиграли».

Что ж, учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод: если игра продлится еще долго, то ваша цель — атаковать planeswalker-а. Если же вы стремитесь поскорее закончить партию, а planeswalker соперника не может этому помешать (например, создавая фишки, или еще как-то), то вам нужно атаковать оппонента.

Конечно, на самом деле все не так прямолинейно. Но это правило можно взять за основу, когда вы принимаете решения.

Взгляд в будущее

Думать наперед в Magic полезно всегда, но это особенно важно, когда в игре участвует planeswalker.

Когда у оппонента есть planeswalker, следует на несколько ходов вперед учитывать, какие эффекты он сможет произвести, и как вы можете это остановить.

Предположим, что у оппонента есть Чандра, Факел Непокорности с 6 жетонами верности.

Активация способности за +1 несет вам немедленную угрозу. Возможно, вас не беспокоит ни карта, ни повреждения.

Но эмблема вам точно не сулит ничего хорошего, и планировать свой ход вам нужно, исходя из того, как вы можете ее остановить.

Подумайте о следующем ходе: оппонент наверняка использует способность за +1, если у него не будет убедительной причины этого не делать. Это значит, что через ход он сможет использовать последнюю способность. И если, скажем, вы решите не разыгрывать существо в этом ходу, то на следующий ход оно не сможет атаковать — как раз тогда, когда вам это больше всего нужно.

Более того, если сейчас у вас есть способное атаковать существо, я бы послал его в атаку на Чандру. (Конечно, если оно может пройти и нанести повреждения.) Лучше с надежностью снизить ее верность прямо сейчас, чем дождаться хода оппонента и узнать, что у него припасены заклинания точечного или массового удаления, подготавливающие стол к последней способности.

Даже если вы снимете с Чандры всего несколько жетонов верности, это уже станет первым шагом к избавлению от нее, и этой атакой вы отдалите момент, когда она сможет использовать последнюю способность.

Впрочем, может оказаться и так, что все это не будет иметь значения.

Представьте, что у вашего оппонента 4 жизни, у него есть Чандра с 6 жетонами верности, и ни у кого из вас нет карт в руке. Вы берете карту и видите, что это Наглые Вредители.

Как вам атаковать?

Если вы атакуете Чандру, то у нее останется всего 3 жетона верности. Если же атаковать оппонента, то у него останется всего 1 жизнь.

Давайте немного подумаем.

Если вы атакуете Чандру, это снизит ее лояльность до 3, и тогда оппонент на следующем ходу либо разменяет ее с Гремлином, используя способность за –3, либо за +1 получит карту и заставит вас атаковать Чандру еще 2 хода. И то, и то достаточно неплохо, потому что вы избавляетесь от угрозы последней способности Чандры и оказываете давление на соперника.

Если же атаковать оппонента, становится интересно. На своем ходу соперник может использовать способность за –3, убить Гремлина и лишиться тех же трех жетонов верности, что сняла бы с Чандры атака. Вот только Чандра останется на столе, а у вас не будет существа, которое могло бы с ней справиться. В целом этот вариант выглядит значительно хуже. Однако...

Дело в том, что в этой ситуации вы играете красной колодой. У вас, скорее всего, есть много наносящих повреждения заклинаний и существ с Ускорением. (Одно такое существо мы только что увидели!) Если вы думаете, что, снизив жизнь оппонента до 1, вы повышаете свои шансы на победу одной взятой из колоды в ближайшие ходы картой, то это может быть правильным решением. Конечно, на него может повлиять и ваше количество жизней, и состав вашей колоды.

Как бы то ни было, критически важно думать наперед. То, как вы поступите с Наглыми Вредителями, с большой вероятностью может определить исход партии, так что вы сами понимаете, как важно поступить правильно.

Принципы Planeswalker-ов

В этой статье изложены советы, примеры и принципы игры против planeswalker-ов. Но самое главное — запомнить одно простое правило.

Если сомневаешься, атакуй planeswalker-а.

Я видел гораздо больше партий, проигранных из-за того, что кто-то не атаковал planeswalker-а, чем наоборот. Очень легко поверить, что planeswalker не имеет значения, что снизить жизнь соперника до 5 важнее, чем попробовать разобрать огромную верность, скажем, Аджани... а потом оппонент разыгрывает очищающее стол заклинание, и вы понимаете, что с Аджани вам теперь не справиться. Было бы гораздо проще, будь у соперника 11 жизней, зато без Аджани на поле битвы.

Но, учитывая все вышесказанное, помните, что у вас должен быть план. Поймите, что это за план, и каковы его последствия. Возможно, вы готовы смириться с тем, что взятая из колоды карта массового удаления означает для вас проигранную партию, но все равно атакуете соперника. Это нормально, если вы ясно понимаете, чего хотите добиться.

И это — отличный совет для любой ситуации.

Надеюсь, этот взгляд на атаку planeswalker-ов оказался для вас полезным и познавательным! Если у вас есть вопросы или комментарии по этой статье, я с удовольствием их выслушаю! Со мной всегда можно связаться, написав в Twitter, задав вопрос через Tumblr или написав электронное письмо (на английском, пожалуйста) по адресу BeyondBasicsMagic@gmail.com. Как всегда, я буду рад вас выслушать и узнать, что вы думаете.

До встречи на следующей неделе! А до тех пор пусть все planeswalker-ы ваших оппонентов падут смертью храбрых!

Гэвин

@Gavinverhey

GavInsight