Скверные новости, Planeswalker. Если честно, Никола Боласа довольно легко можно было не воспринимать всерьез. То есть, он появлялся во вроде бы случайных мирах и занимался вроде бы несвязанными вещами. Армия мертвых поклонников? Эта штука с солнцем? Мост? Но вот пришло время исполнить замысел дракона, и началась Война Искры. Она грозит стать роковой и для Равники, и для множества других миров. Но мы не сдадимся — по крайней мере, без новых карт и механик. Давайте посмотрим, что нас ждет.

Planeswalker-ы

Строго говоря, это не механика, но Planeswalker-ы во всем происходящем играют важнейшую роль. В выпуске «Война Искры» небывалое количество planeswalker-ов, и игроки будут встречать их в драфтах и силедах чаще, чем когда-либо в истории. До настоящего времени практически все planeswalker-ы были раритетными картами, так что даже если вы опытный игрок, вы могли встречаться с ними не так уж часто.

У необычных planeswalker-ов всего две способности, и ни одна из них не добавляет верность. Если вы не найдете какой-то другой способ повысить верность таких planeswalker-ов (см. «Распространение» далее), они пробудут на поле битвы совсем недолго.

Однако у каждого planeswalker-а в этом выпуске есть одна способность, которая вовсе не задействует верность. Это может быть статическая способность. Такие способности всегда «включены»: они действуют вне зависимости от того, чей сейчас ход, и активировали ли вы любые из способностей верности этого planeswalker-а. Тибальт запрещает получать жизни, пока находится на поле битвы.

Это может быть и срабатывающая способность. Такие способности срабатывают каждый раз, когда выполняется их условие: опять же, неважно, чей сейчас ход, и активировали ли вы любые из способностей верности этого planeswalker-а. Лилиана рада превращать ваших мертвецов в новые карты и днем, и ночью.

Правила относительно planeswalker-ов в этом выпуске не изменились. Если вы снизите верность вражеского planeswalker-а до 0, то он отправляется на кладбище владельца. Повреждения, наносимые planeswalker-ам, заставляют их терять верность. Вы можете атаковать их своими существами. Если вы это делаете, оппонент может блокировать обычным образом. Некоторые заклинания, наносящие повреждения, могут делать целью или как-то иначе поражать planeswalker-ов. Если в тексте заклинания или способности говорится «любой цели», то этой целью может быть существо, игрок или planeswalker.

Скопище

В выпуске «Война Искры» есть одно новое ключевое слово, и оно работает на стороне зла: Скопище. Помните ту маленькую операцию Боласа на Амонхете? Она была предназначена для создания армии элитных неживых бойцов, подобных которым Равника не видела никогда. Эта армия, получившая название «Орда Ужаса», теперь скапливается на улицах нашего славного города. Беда!

Способность Скопища позволяет вам собрать собственную орду Зомби. Вот как она работает. Когда вам предписывается использовать Скопище, задайте себе один вопрос: мысль об уничтожении целого мира вызывает у вас радостный энтузиазм? А потом задайте второй вопрос: у вас под контролем есть Армия? Если под вашим контролем еще нет существа с типом Армия, создайте одну фишку существа 0/0 черная Армия Зомби. Затем положите на одну из своих Армий жетоны +1/+1, количество которых равняется значению Скопища. Таким образом, если поле битвы пустое, то Неумолимое Наступление даст вам существо 3/3.

Итак, мы начали вторжение Орды Ужаса и теперь продолжаем его с картой «Вторжение Орды Ужаса». Если вы контролируете Армию, вы не создаете новых фишек. Вы просто кладете жетоны +1/+1 на Армию под вашим контролем. Если наше существо 3/3 (то есть, строго говоря, то существо 0/0 с тремя жетонами +1/+1 на нем) еще на поле битвы, то срабатывающая способность Вторжения Орды Ужаса положит на него жетон +1/+1, и орда вырастет до 4/4.

Скопище устроено так, чтобы в любом случае у вас под контролем была только одна Армия. Однако есть несколько способов это обойти. Например, вы можете скопировать Армию под вашим контролем или можете контролировать существо со всеми типами существа. Если при использовании Скопища у вас под контролем несколько Армий, вы выбираете одну из них, и она получает все жетоны +1/+1. Игроки могут отвечать на заклинания и способности, предписывающие вам использовать Скопище, но как только вы начинаете его использовать, вмешаться уже никто не может. Это верно и в том случае, если вы создаете новую Армию: никто не сможет ничего сделать, пока фишка существа Армия Зомби еще 0/0, до того как она получит жетоны.

Несмотря на то, что жетоны +1/+1 символизируют растущее число Вековечных в ваших рядах, фишка существа Армия Зомби является одним существом. У нее два типа существа: Зомби и Армия. От нескольких карт из этого выпуска фишки Зомби получают отличные бонусы, в том числе и от Вторжения Орды Ужаса. Помните: они работают со всеми фишками Зомби, а не только созданными Скопищем.

Распространение

В «Войне Искры» есть одно заметное и уже знакомое ключевое слово: Распространение. Кто-то из любителей игры может вспомнить Распространение как способ приумножить разрушения и гниль. В конце концов, это было фирексийское изобретение. Но в этой войне, со всеми planeswalker-ами и тут и там появляющимися жетонами +1/+1, у Распространения получается немного другая роль.

Чтобы использовать Распространение, выберите любое количество игроков или перманентов, на которых есть один или несколько жетонов. Это могут быть любые жетоны: жетоны +1/+1 на существах, жетоны верности на planeswalker-ах, и даже такие экзотические вещи, как жетоны времени, заряда или погибели. Жетоны, которые получают игроки, — в том числе жетоны энергии, опыта и яда, — тоже подходят. Каждому из выбранных игроков и перманентов добавьте по одному жетону тех типов, которые на нем уже есть.

Не забывайте, что при использовании Распространения вы кладете жетоны только на те перманенты и игроков, на которых хотите. Если на существе оппонента есть жетон +1/+1, вы можете смело использовать Распространение, не боясь его усилить.

На этот раз правила для Распространения слегка поменялись. Раньше, если у игрока или перманента было несколько типов жетонов, вы выбирали один, который и добавляли. Теперь же вы добавляете по жетону каждого типа. Это встречается не так часто, но может произойти с игроками. Например, предположим, что у вашего оппонента есть жетон энергии и жетон яда. Если вы используете Распространение, оппонент получит или два жетона (по одному каждого), или ни одного — в зависимости от того, включите ли вы его в это Распространение.

Военные истории

«Война Искры» разгорается. Что это, начало конца? Это мы еще посмотрим. Может быть, это начало новых отличных карт, которые усилят старые колоды и откроют дорогу новым? А вот это — без сомнения. Следите за поступающими сводками с фронтов на этом сайте и на сайтах союзников.