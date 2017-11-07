«Иксалан», Unstable, Iconic Masters. Что же у них общего?

Верно, все эти выпуски отлично подходят для драфта. В конце года Magic предоставляет множество возможностей для драфта!

Что же такое драфт, спросите вы?

Драфт — это способ играть в Magic с другими игроками, когда в начале игры у каждого есть по три бустера. Вы, как и все другие за столом, вскрываете один бустер и выбираете из него одну карту. После чего вы передаете оставшиеся в бустере карты игроку слева. Так бустеры проходят по кругу, пока в них не останется карт. Вы повторяете этот процесс со вторым бустером, передавая его направо. С третьим бустером вы делаете то же самое, передавая его по кругу начиная с игрока слева, пока в нем не останется карт. После этого вы собираете колоду из 40 карт, используя полученные вами карты.

На этой схеме показано, как передаются карты:

Ресурсы для драфта

Если вы новичок в Magic, описание драфта может вас немного напугать. Поэтому мы здесь. Наш обширный опыт (а это значит, что мы уже не молоды) дает нам право порекомендовать множество ресурсов, которые помогут вам узнать больше о драфте, понять как лучше играть в этом формате, а также расскажут, почему он так популярен.

Для начала, в этом видеоролике показан процесс драфта, если вам так будет проще.

(Обратите внимание на то, что в качестве «ингредиентов» для драфта в этом видеоролике используются бустеры из выпуска «Каладеш», но вы можете с легкостью использовать и другие «ингредиенты» из любого другого выпуска, например «Иксалан», Iconic Masters и так далее.)

Не забывайте что наша новогодняя промо-акция драфта начнется 28 октября. Если вы сыграете в формате драфт шесть раз в одном магазине начиная с сегодняшней минуты и до конца года (31 декабря), вы получите два бустера Standard Showdown..