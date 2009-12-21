Мир Зендикара становится все интереснее. Под действием дикой и непредсказуемой маны и без того неспокойный ландшафт впадает в настоящее неистовство, привлекая любителей острых ощущений.

Какие же смертельные опасности подстерегают вас теперь, когда на смену выпуску Zendikar приходит Пробуждение Мира? Давайте посмотрим.

Мультиусилитель

В выпуске Zendikar игроки вновь смогли воспользоваться мощью Усилителя, который позволяет такому заклинанию, как, например, Укус Вампира , нанести более веский удар при наличии достаточного количества маны. В выпуске Пробуждение Мира ваши возможности расширяются. Вместо Усилителя в нем фигурирует новое ключевое слово: Мультиусилитель.

Название говорит само за себя: это неограниченный Усилитель. Заклинание с обычным Усилителем можно усилить всего один раз или же вообще этого не делать: другого выбора у вас нет. Если же у заклинания есть Мультиусилитель, его можно усилить столько раз, сколько вы можете себе позволить. Если вы взяли карту Прытких Ящериц в самом начале, то они вполне могут пригодиться как достаточно эффективное существо 1/1 или 2/2 с Ускорением. Но если вы берете их позже, то это отнюдь не значит, что вы обречены иметь в своем арсенале очередное мелкое существо. Насколько увеличатся сила и выносливость Прытких Ящериц? Это зависит от вас.

Пробуждающийся мир

Как и предполагает название выпуска, земля пробуждается ото сна и становится участницей конфликта. Когда горы начинают парить над головой, а равнины встают на дыбы, было бы неплохо призвать на помощь свою собственную землю, чтобы включиться в борьбу.

Как насчет Зендикона Широколесья? Эта зеленая Аура способна зачаровать любую землю, не обязательно Лес , и превратить ее в чудовище с параметрами 6/4. При стоимости 4G она обойдется вам дешевле, чем Зобатый Вурм , а если вы разыгрываете ее, зачаровывая землю, которая находится под вашим контролем с начала вашего хода, вы сможете немедленно пустить ее в атаку. Если зачарованная таким образом земля отправляется на кладбище, ваш Зендикон выходит из борьбы, но сама земля снова окажется в вашей руке, готовая производить ману... или, скажем, спровоцировать Землепад. Кстати, пару слов о нем...

Землепад

Механика под названием Землепад вновь появляется в Пробуждении Мира, так что вас ожидают новые карты, дающие бонус при выходе земли на поле битвы под вашим контролем, подобно тому, как это делают Гейзеровый Летяга или Краб с Эдром .

Однако не все обладающие Землепадом карты в Пробуждении Мира действуют по уже знакомой схеме. Некоторые из них выглядят примерно так:

Поскольку Тайны Морской Пучины — мгновенное заклинание, его можно разыграть практически в любой момент, когда вам понадобится быстро получить две дополнительные карты. Но если оно разрешается, когда земля уже вышла на поле битвы под вашим контролем в этом же ходу, то вместо этого вы сможете взять целых три карты. Это значит, что вы должны были либо пренебречь гибкостью мгновенного заклинания и разыграть его в вашем собственном ходу... либо положить дополнительную землю на поле битвы во время хода оппонента с помощью таких карт, как, например, Экспедиция к Сердцу Кални или Обжигающее Горное Озеро .

Коры, Вампиры и Союзники

Несмотря на нововведения, вам все же встретятся знакомые лица.

В выпуске Пробуждение Мира вампиры продолжают свою охоту. Как вы видите, Безжалостная Вырезательница добавляет еще одну пару клыков к «запятнанной кровью» механике из выпуска Zendikar, для которой важно наличие не более 10 жизней.

Коры также возвращаются. Некоторые из них, например, Начинающий Кайтсейлер, разделяют любовь своих Zendikar-ских братьев к надежному Снаряжению.

Кроме того, выпуск Пробуждение Мира пополняет ряды ваших отчаянных путешественников новыми Союзниками. Некоторые из них — просто сильные существа, но с помощью Халимарского Раскопщика Союзники получают новую стратегию, способную привести к победе.

Итак, вперед!

Вы только что ознакомились с основными механиками выпуска Пробуждение Мира. Играя, вы узнаете гораздо больше, но считайте, что карта, необходимая вам перед отправкой в новое путешествие по просторам Зендикара, уже у вас в руках!