Есть одно заклинание, которое мечтает найти каждый игрок. Оно поможет вам сохранить жизнь, даже если вы используете его всего один раз. Оно не даст противнику добиться своего. Оно способно переломить ход игры и обеспечить вам победу, даже если до этого вы были на грани поражения.

Хотите знать, что же это за заклинание, которое все так стремятся получить? Устранение. Но это не простое заклинание, уничтожающее одно-единственное существо. Далеко не все возможности устранить существо, артефакт, чары, planeswalker-ов или даже земли стоит считать равноценными. Заклинание устранения, которое ищет каждый игрок, настолько могущественно и значимо, что дает нам серьезный повод поговорить об определенных эффектах — эффектах гнева.

[card mvid="572"]Wrath of God[/card]

Все началось с появления в игре карты [autocard]Гнев Божий[/autocard] и продолжалось десятками вариаций различных цветов в разных выпусках на протяжении всей истории Magic. И если сначала речь шла всего об одном экземпляре на несколько выпусков Magic, то теперь подобная карта, а часто и несколько карт, в том или ином виде обязательно добавляются в каждый новый выпуск.

Среди карт, доступных в Стандартном формате, вы можете найти [autocard]Жертвы Войны[/autocard], [autocard]Городскую Облаву[/autocard], [autocard]Оглушительный Рог[/autocard], [autocard]Поиск // Приговор[/autocard], [autocard]Гнев Кайи[/autocard], [autocard]Вырезательницу[/autocard], [autocard]Ритуал Сажи[/autocard], [autocard]Расколотое Небо[/autocard], [autocard]Поединок[/autocard], [autocard]Сияние Солнца[/autocard], [autocard]Гнев Шторма[/autocard], [autocard]Вкус Смерти[/autocard] и [autocard]Стирание Времени[/autocard], причем все эти карты нацелены на существ и ни в коем случае не являются единственным способом устранить несколько объектов в игре. По крайней мере семь карт из этого относительно полного списка регулярно встречаются в лучших колодах Стандартного формата, а в дополнительных колодах еще чаще.

[autocard_hand]

Гнев Божий

Судный День

Проклятие Ада

Toxic Deluge

Оглушительный Рог

Расколотое Небо

Гнев Шторма

[/autocard_hand]

А если рассмотреть и такие форматы, как «Командир», «Пионер» и «Модерн», мы найдем еще больше вариантов, используемых в игре и помогающих игрокам очистить поле битвы. Их так много, что даже нет смысла перечислять.

И «Икория: Логово Исполинов» добавляет в этот список еще одну карту. Это Сказание о Снапдаксе, способное обеспечить победу или полностью переломить ход игры.

Существо. Сказание. Легенда.

Снапдакс был и остается невероятно могущественным существом, сеющим столь масштабные разрушения, что рассказы уцелевших годами передаются из уст в уста. И хотя сказания со временем все больше отдаляются от правды, в том, чего можно добиться с картой Сказание о Снапдаксе, нет ничего тайного.

В Стандартном формате вы можете воспользоваться другой картой — [autocard]Поединком[/autocard], который дополнительно уничтожает артефакты, оставляя на поле битвы более значимые карты. Сказание о Снапдаксе может показаться неэффективным, если против вас используется взрывоопасная колода, такая как Огонь Джеская, но противостоять монокрасной агрессии до выхода на поле [autocard]Клинка Эмберета[/autocard] можно гораздо успешнее. Даже в самое подходящее время, когда стоимость разыгрывания составляет 2WW, непросто выбрать правильный момент, чтобы обеспечить преимущество над равным противником.

[autocard_fan]

Огонь Изобретений

Кенрит, Вернувшийся Король

Анакс, Закаленный в Кузне

Торбран, Тан Алого Чертога

Клинок Эмберета

[/autocard_fan]

По крайней мере, это может быть непросто, пока вы не примете в расчет цвета заклинания, чтобы полностью раскрыть его потенциал. Если вы разыгрываете его за мана-стоимость Марду BRWW, то сходство с [autocard]Поединком[/autocard] пропадает, потому что у вас появится возможность принимать решения за обоих игроков. Вы не сможете разыграть заклинание из [autocard]Огня Изобретений[/autocard], чтобы добиться преимущества, потому что [autocard]Огонь Изобретений[/autocard] разыгрывает заклинания без уплаты их мана-стоимости, то есть без черной и красной маны. И вы не сможете просто вложить его в колоду Azorius Control или Bant Ramp, чтобы добавить вариант помимо [autocard]Расколотого Неба[/autocard]. Для Сказания о Снапдаксе нужна красно-бело-черная колода, и неясно, какое место она может занять в Стандартном формате. Это открывает интересные возможности для собирания колод и слома устоявшихся подходов к метагейму.

Это настоящее приключение для игроков-спортсменов, которое они оценят, познакомившись с выпуском «Икория: Логово Исполинов». Но есть формат, который позволит моментально ощутить всю мощь Сказания о Снапдаксе, и его колоды буквально созданы для этой карты. Это формат «Командир».

[autocard_fan]

Алиша, Улыбнувшаяся Смерти

Эдгар Марков

Королева Маркиза

Гоулос, Неутомимый Пилигрим

Najeela, the Blade-Blossom

[/autocard_fan]

Чем больше цветов в вашей колоде для «Командира», тем больше перед вами открывается возможностей. Когда у вас на выбор есть самое лучшее от всех цветов, часто бывает трудно решить, какой из похожих эффектов стоит добавить в колоду. В конечном итоге выбор между [autocard]Гневом Божьим[/autocard], [autocard]Toxic Deluge[/autocard] и [autocard]Кощунственным Актом[/autocard] определяется тем, как играется эта колода и какой вариант лучше подходит в качестве желаемого ответа. Сказание о Снапдаксе — это уникальный выбор для колод, позволяющих разыгрывать красно-бело-черные карты.

[autocard_fan]

Гнев Божий

Toxic Deluge

Кощунственный Акт

Безжалостное Изгнание

Last One Standing

[/autocard_fan]

От того, что противники предпочтут сохранить, может зависеть, будет ли очищено поле боя или кто-то получит возможность вырваться вперед и активно двигаться к победе. Более того, поскольку Сказание о Снапдаксе велит нам жертвовать существами и не нацелено на кого-то конкретного, оно позволяет обойти распространенные приемы, с помощью которых игроки защищаются от эффектов Гнева. Карты-«защитники», такие как [autocard]Авацина, Ангел Надежды[/autocard] и [autocard]Аскетизм[/autocard] не смогут остановить резню на поле битвы.

[autocard_fan]

Авацина, Ангел Надежды

Аскетизм

Монумент Эльдрази

Неустрашимый Сопроводитель

Героическое Вмешательство

[/autocard_fan]

Во все тяжкие

Никто не говорит, что вы можете сидеть сложа руки, потому что Сказание о Снапдаксе сделает за вас всю трудную работу. В Magic совсем немного карт, сулящих легкую победу, и эта карта к ним уж точно не относится.

[autocard_hand]

Атрей, Укрытый Пеленой

Возвращенные

Всадник Рассвета

Всадник Ночи

Ильхарг, Вепрь-Разрушитель

Возвышение к Славе

Котел Вечности

[/autocard_hand]

Есть несколько способов обеспечить себе преимущество, когда осядет пыль и путь вперед будет расчищен, и все указанные выше варианты доступны в Стандартном формате. Если мы рассмотрим и другие доступные карты, то их сильные стороны будут такими же, как у командиров, например [autocard]Алиши, Улыбнувшейся Смерти[/autocard] и [autocard]Эдгара Маркова[/autocard].

Если вы намерены разыграть Сказание о Снапдаксе, используя весь его потенциал, то в конечном итоге именно вы превратитесь в чудовище, о котором станут рассказывать истории в будущем. Вы сможете создать свое чудовище в игре «Икория: Логово Исполинов» с 16 апреля в MTG Arena, подключившись к местному игровому магазину из дома.