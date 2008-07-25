КТО ТАКИЕ PLANESWALKER-Ы?
В игре Magic: the Gathering «Planeswalker» — это могущественный маг, способный путешествовать по различным мирам. Мультивселенная состоит из бесконечного множества миров, и только Planeswalker-ы обладают способностью передвигаться от одного мира к другому, совершенствуя свои знания и могущество за счет накопленного в странствиях опыта.
Искра: один из миллиона
Лишь одно из миллиона разумных существ рождается с «искрой» — необъяснимым началом, которое наделяет его носителя способностью стать Planeswalker-ом. Далеко не всем родившимся с «искрой» удается ее «зажечь»: раскрыть свой потенциал и начать путешествовать по мирам. Почти у всех Planeswalker-ов искра вспыхивает в результате серьезного кризиса или психологического потрясения, но каждое такое пробуждение не похоже на остальные. Пребывание на волоске от смерти может зажечь искру Planeswalker-а, как и судьбоносное откровение или глубокий транс, позволяющий магу постичь некую высшую истину. Сколько Planeswalker-ов, столько историй.
Слепая Вечность
«Слепая Вечность» — таково поэтическое название пространства между мирами. Это хаотическое, попирающее все законы логики квазисуществование, заполненное чистым потенциалом под названием Эфир. Лишь Planeswalker-ы могут выжить в этой среде, да и то недолго. Простые смертные без искры Planeswalker-а вскоре погибают в хаосе сырой энергии и безграничной маны, которой насыщена Слепая Вечность.
Жизнь Planeswalker-а
После того как искра Planeswalker-а зажглась, он получает силу, чтобы посвятить свою жизнь великой цели, какой бы она ни была. Жизнь Planeswalker-а проходит в исследованиях Мультивселенной, приключениях, постижении удивительных тайн и познании мистических недр собственной души. Жизнь Planeswalker-а — это выбор и самоопределение, не сдерживаемые границами одного мира или судьбы. Получив свободу странствовать и магическую силу, каждый Planeswalker способен внести свое имя в анналы истории.
Известные Planeswalker-ы
- Златогривый Аджани, гордый леонинец, способный узреть свет чужой души.
- Джейс Белерен, молодой, но печально-задумчивый гений магической манипуляции сознанием.
- Лилиана Весс, прекрасная некромантка, которой есть с кем свести счеты.
- Чандра Налаар, пиромант, не признающая никаких авторитетов.
- Гаррук Дикоречивый, для которого уважать природу означает быть хищником.
- Теззерет, талантливый мастер, одержимый стремлением разгадать тайну эфирия.
- Сархан Воль, шаман, почитающий свирепость драконов.
- Элспет Тирел, юная воительница в поисках утопического мира, который она сможет назвать своим домом.
- Никол Болас, древнейший дракон, чьи познания Мультивселенной сравнимы лишь с глубинами его зла.
- Нисса Ревейн, гордая предводительница эльфов, которая верит в господство своего народа над всей Мультивселенной.
- Сорин Марков, древний вампир, знающий тайну причудливой и свирепой экологии Зендикара.
- Гидеон Джура, хранитель, связанный узами чести и не боящийся вступить в борьбу.
- Венсер из Урборга, одаренный мастер механизмов и телепортации, первый в новом поколении Planeswalker-ов.
- Кос, решительный предводитель вулшоков, с помощью геомантии умеющий превращать землю и камни в оружие.
- Карн, серебряный голем, владеющий всеми пятью цветами магии, который был создан, чтобы путешествовать во времени и служить ключом к Наследию.