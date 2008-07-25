В игре Magic: the Gathering «Planeswalker» — это могущественный маг, способный путешествовать по различным мирам. Мультивселенная состоит из бесконечного множества миров, и только Planeswalker-ы обладают способностью передвигаться от одного мира к другому, совершенствуя свои знания и могущество за счет накопленного в странствиях опыта.

Искра: один из миллиона

Лишь одно из миллиона разумных существ рождается с «искрой» — необъяснимым началом, которое наделяет его носителя способностью стать Planeswalker-ом. Далеко не всем родившимся с «искрой» удается ее «зажечь»: раскрыть свой потенциал и начать путешествовать по мирам. Почти у всех Planeswalker-ов искра вспыхивает в результате серьезного кризиса или психологического потрясения, но каждое такое пробуждение не похоже на остальные. Пребывание на волоске от смерти может зажечь искру Planeswalker-а, как и судьбоносное откровение или глубокий транс, позволяющий магу постичь некую высшую истину. Сколько Planeswalker-ов, столько историй.

Слепая Вечность

«Слепая Вечность» — таково поэтическое название пространства между мирами. Это хаотическое, попирающее все законы логики квазисуществование, заполненное чистым потенциалом под названием Эфир. Лишь Planeswalker-ы могут выжить в этой среде, да и то недолго. Простые смертные без искры Planeswalker-а вскоре погибают в хаосе сырой энергии и безграничной маны, которой насыщена Слепая Вечность.

Жизнь Planeswalker-а

После того как искра Planeswalker-а зажглась, он получает силу, чтобы посвятить свою жизнь великой цели, какой бы она ни была. Жизнь Planeswalker-а проходит в исследованиях Мультивселенной, приключениях, постижении удивительных тайн и познании мистических недр собственной души. Жизнь Planeswalker-а — это выбор и самоопределение, не сдерживаемые границами одного мира или судьбы. Получив свободу странствовать и магическую силу, каждый Planeswalker способен внести свое имя в анналы истории.

Известные Planeswalker-ы