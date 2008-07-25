В игре Magic: the Gathering «Planeswalker» — это могущественный маг, способный путешествовать по различным мирам. Мультивселенная состоит из бесконечного множества миров, и только Planeswalker-ы обладают способностью передвигаться от одного мира к другому, совершенствуя свои знания и могущество за счет накопленного в странствиях опыта.

Искра: один из миллиона

Лишь одно из миллиона разумных существ рождается с «искрой» — необъяснимым началом, которое наделяет его носителя способностью стать Planeswalker-ом. Далеко не всем родившимся с «искрой» удается ее «зажечь»: раскрыть свой потенциал и начать путешествовать по мирам. Почти у всех Planeswalker-ов искра вспыхивает в результате серьезного кризиса или психологического потрясения, но каждое такое пробуждение не похоже на остальные. Пребывание на волоске от смерти может зажечь искру Planeswalker-а, как и судьбоносное откровение или глубокий транс, позволяющий магу постичь некую высшую истину. Сколько Planeswalker-ов, столько историй.

Слепая Вечность

«Слепая Вечность» — таково поэтическое название пространства между мирами. Это хаотическое, попирающее все законы логики квазисуществование, заполненное чистым потенциалом под названием Эфир. Лишь Planeswalker-ы могут выжить в этой среде, да и то недолго. Простые смертные без искры Planeswalker-а вскоре погибают в хаосе сырой энергии и безграничной маны, которой насыщена Слепая Вечность.

Жизнь Planeswalker-а

После того как искра Planeswalker-а зажглась, он получает силу, чтобы посвятить свою жизнь великой цели, какой бы она ни была. Жизнь Planeswalker-а проходит в исследованиях Мультивселенной, приключениях, постижении удивительных тайн и познании мистических недр собственной души. Жизнь Planeswalker-а — это выбор и самоопределение, не сдерживаемые границами одного мира или судьбы. Получив свободу странствовать и магическую силу, каждый Planeswalker способен внести свое имя в анналы истории.

Известные Planeswalker-ы

  • Златогривый Аджани, гордый леонинец, способный узреть свет чужой души.
  • Джейс Белерен, молодой, но печально-задумчивый гений магической манипуляции сознанием.
  • Лилиана Весс, прекрасная некромантка, которой есть с кем свести счеты.
  • Чандра Налаар, пиромант, не признающая никаких авторитетов.
  • Гаррук Дикоречивый, для которого уважать природу означает быть хищником.
  • Теззерет, талантливый мастер, одержимый стремлением разгадать тайну эфирия.
  • Сархан Воль, шаман, почитающий свирепость драконов.
  • Элспет Тирел, юная воительница в поисках утопического мира, который она сможет назвать своим домом.
  • Никол Болас, древнейший дракон, чьи познания Мультивселенной сравнимы лишь с глубинами его зла.
  • Нисса Ревейн, гордая предводительница эльфов, которая верит в господство своего народа над всей Мультивселенной.
  • Сорин Марков, древний вампир, знающий тайну причудливой и свирепой экологии Зендикара.
  • Гидеон Джура, хранитель, связанный узами чести и не боящийся вступить в борьбу.
  • Венсер из Урборга, одаренный мастер механизмов и телепортации, первый в новом поколении Planeswalker-ов.
  • Кос, решительный предводитель вулшоков, с помощью геомантии умеющий превращать землю и камни в оружие.
  • Карн, серебряный голем, владеющий всеми пятью цветами магии, который был создан, чтобы путешествовать во времени и служить ключом к Наследию.
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