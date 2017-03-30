Вы играете матч в ограниченном формате по «Каладешу» и «Эфирному Бунту». Идет начало первой партии, и у вас зелено-белая колода, а у оппонента — бело-черная. И у вас, и у соперника по пять земель на поле битвы.

Сильвия, ваша соперница, тратит две маны, чтобы убить ваше существо. На оставшиеся три она разыгрывает Гниение Разума, выбирая вас целью.

Вот ваша рука:

Что вы будете сбрасывать?

Подумайте немного над этим. Я подожду.

Конечно, тут не помешала бы дополнительная информация: что у вас в колоде, какие карты уже разыграны, насколько уверенно выглядит ваш оппонент и так далее, — но попробуйте взглянуть только на ситуацию. Вам известно лишь то, что известно. Как вы поступите?

Когда вы примете решение, мы продолжим.

Такой сценарий в партиях Magic будет встречаться вам не раз и не два. С самых первых дней игры в ней были заклинания, сбрасывающие карты. И неважно, смотрите ли вы на грозный Разрушающий Скипетр из «Limited Edition (Alpha)» или размышляете над тем, как невовремя соперник сказал свое Гниение Разума: главное в такой ситуации — выбрать самый лучший ответ.

Зачастую правильный выбор карт, которые вы оставите в руке, означает разницу между поражением и победой.

Так что же оставлять, а что отправлять на кладбище?

Давайте посмотрим, как можно прийти к решению.

1. Оцените, насколько каждая карта полезна прямо сейчас

Первое, что нужно сделать, это посмотреть на каждую из карт в руке и определить их ценность в этот конкретный момент. Насколько они нужны вам прямо сейчас? Это далеко не единственный фактор (и мы до этого еще дойдем), но понимание, насколько важна каждая отдельная карта, задает некую основу, от которой можно отталкиваться.

Предположим, что когда наступит ваш ход, вы возьмете какую-то бесполезную карту. Что вы сможете сделать со своими картами в руке?

Если мы посмотрим на наш пример, то оказать влияние на игру сможет только одна карта: Береговой Тигр. Еще вы сможете разыграть Равнину, но никакой немедленной пользы это не принесет. Тигра же вы гарантированно сможете разыграть в своем следующем ходу.

Нападение на Добычу ничего не делает, потому что вам не с кем драться. Чтобы разыграть Архангела, требуется еще пара земель.

Это не означает, что думать следует исключительно о настоящем, но этот фактор определенно стоит принимать во внимание. Оставив Тигра, вы точно сможете с толком провести свой наступивший ход.

2. Взгляните вперед

Оценивать настоящее легко: посмотрите на стол, поймите, что можно сделать, и действуйте. Понять, что может ожидать вас в будущем, немного сложнее.

Что каждая из имеющихся карт сможет сделать для вас в будущем игры?

Чтобы выяснить это, подумайте, что будет важно для этой партии в целом, а также вспомните, что вы знаете о своей колоде. Каждая карта может как оказаться полезной в этой конкретной партии, так и быть сильной в сочетании с остальной вашей колодой.

Взглянем на наши карты:

Равнина позволяет вам разыгрывать заклинания за шесть ман, которые могут прийти вам в руку. Если в вашей колоде много дорогих заклинаний, эта земля может вам понадобиться.

Береговой Тигр позволяет каждый ход ходить в атаку, наращивая давление. Если оппонент не найдет достойного ответа, то атака Тигром 6/6 сможет пройти через, пожалуй, любую оборону, которую способна выставить бело-черная колода.

Вероятно, в какой-то момент ваш оппонент начнет разыгрывать существ. Прямо сейчас Нападение на Добычу не может ничего сделать, но это отличное заклинание удаления, и вероятнее всего, ваши существа смогут справиться с большинством существ оппонента.

Наконец, у Архангела есть отличный потенциал стать картой победы. Изысканный Архангел — существо 5/5 с полетом, и если у оппонента не найдется заклинания удаления, партия может очень быстро закончиться. Конечно, тут есть определенный риск: для его разыгрывания вам не хватает двух земель. Если вы не получите эти необходимые земли, то карта окажется мертвой. Однако в данной ситуации на вас пока ничего не давит.

3. Подумайте над комбинациями

До этого момента мы в основном оценивали каждую карту по отдельности. Но в том случае, если у вас в руке после сбрасывания останется больше одной карты, вы должны принимать во внимание то, какие комбинации карт окажутся наиболее эффективными, и в каком стиле они позволят вам играть.

Давайте посмотрим на то, что может получиться в нашем примере.

Две комбинации сразу бросаются в глаза: Тигр и Нападение на Добычу или Ангел и Равнина.

Если оставить Тигра и Нападение на Добычу, то у вас будет заклинание удаления и существо, которое можно с ним использовать, — причем существо, способное становиться крайне большим. С Нападением на Добычу работает и Архангел, но до него остается еще несколько ходов, а когда мы наконец сможем его разыграть, лишней маны на разыгрывание Нападения на Добычу уже не останется. Тигра же с гарантией можно разыграть на следующем ходу, а если он доживет до следующего шага разворота, то в вашем распоряжении окажется и Нападение на Добычу.

С другой стороны, если оставить Ангела и Равнину, то мы станем на один ход ближе к Ангелу. Нет гарантии, что в этом случае вам будет чем заняться в ближайшей перспективе, но если за два хода вы получите хотя бы одну землю, то сразу сможете разыграть Ангела.

Я не говорю, что вам обязательно нужно оставить одну из этих пар, но дополнительный бонус от комбинации карт в некоторых случаях может того стоить. Чтобы это имело смысл, синергия от сочетания двух неоптимальных карт должна быть сильнее, чем просто две самые мощные карты.

4. Контекстуальные подсказки

Помимо того, что есть на столе, есть еще целый ряд факторов. Глядя на сценарий в вакууме, мы не можем принять их во внимание, но в реальной партии их необходимо учитывать.

Прежде всего, я бы подумал про свою колоду. Насколько ценно Нападение на Добычу как заклинание удаления? В зелено-белой колоде таких заклинаний обычно немного. Если во всей моей колоде это единственный способ убить существо, я буду его беречь. Сколько я положил земель? Если у меня необычно низкая кривая маны, то вероятность найти еще земель для Архангела снижается.

Кроме того, есть еще ваша соперница. Черно-белая колода без существ на столе. У нее в колоде есть такие карты, как Гниение Разума. Вероятнее всего, это означает, что колода медленная, и партия продлится долго. В таком случае можно не оставлять Равнину: для победы над медленной колодой вам понадобится как можно больше угроз, а в ходе партии вы, скорее всего, успеете получить и шестую, и седьмую земли. Лучше всего оставить две угрозы.

Наконец, стоит подумать о том, что вы можете взять из колоды.

Если у вас в колоде есть много карт с энергией, то Тигр становится более привлекательным. Если в колоде много заклинаний, которые вы могли бы разыграть в следующем ходу, то оставлять Тигра хочется уже не так сильно. Знание о том, что есть в вашей колоде (и колоде оппонента, если вы играете не первую партию и видели уже много карт), может здорово помочь вам принять решение. Не стоит слишком полагаться на то, что только может случиться, но и не учитывать этого нельзя.

5. Собираем все вместе

Что ж, пришло время собрать все факторы и взвесить каждый из них, учитывая остальные.

Давайте поглядим, что нам известно.

Оппонент не давит на нас, поэтому с разыгрыванием Архангела, если оставлять его, можно подождать. Рано или поздно вы получите свои две земли. Равнина не нужна вам ни для Нападения на Добычу, ни для Тигра. Получается, что ее можно смело сбрасывать.

У нас осталось три карты, из которых нужно сбросить одну: Береговой Тигр, Изысканный Архангел или Нападение на Добычу.

Оставить Тигра — соблазнительный вариант, потому что его можно разыграть немедленно и начать нервировать соперника. Таким образом вы не окажетесь в арьергарде у бело-черной колоды — наверняка сильной в поздней игре и готовой воспользоваться любым вашим промедлением.

Если мы оставим Тигра, какую карту мы хотим иметь в паре с ним? Для нас это ключевой вопрос.

Очевидная комбинация — это Тигр и Нападение на Добычу. В некоторых ситуациях я оставил бы именно ее — особенно если оппонент намерен ходить в атаку существами.

Однако в данном контексте я предпочту Ангела и Тигра.

В свой ход вы возьмете карту, разыграете Тигра, и затем у вас будут либо новые заклинания, чтобы продолжать давление, либо две земли — чтобы разыграть Архангела. Кроме того, партия наверняка продлится еще долго, так что рано или поздно, но эти две земли вам придут.

Итак, мой ответ: Ангел и Тигр.

По сбросу за раз

Весь этот мыслительный процесс может занять в вашей голове всего несколько секунд, но если вы будете проходить через каждый его шаг и оценивать карты с разных точек зрения, то это очень поможет вам в принятии правильных решений — будь то вражеское Гниение Разума, Fugue или даже необходимость сбросить карты до своего максимального размера руки.

Конечно, у этого вопроса существует множество интересных вариаций. Например, что, если у вас было бы четыре земли, а не пять? Захотели бы вы в таком случае оставить Тигра и Равнину? Или стали бы рисковать? Может быть, Архангел в таком случае показался бы вам недостижимым? В следующий раз, когда вам придется выбирать, какую карту сбросить, запомните все варианты. Обсуждайте решения с друзьями. Можете прислать их мне, мне тоже интересно! Тут есть что обсудить, и решения зачастую оказывают огромное влияние на ход игры.

Кстати, раз уж я заговорил о том, чтобы что-то мне прислать. Со мной всегда можно связаться через Twitter, Tumblr или написав электронное письмо на английском языке по адресу BeyondBasicsMagic@gmail.com. Я буду рад вашим вопросам — как связанным со сбрасыванием карт, так и всем остальным.

Желаю вам удачной недели, и чтобы вы сбрасывали только правильные карты. И, кстати говоря, в «Амонхете» у вас будет огромное количество возможностей что-то сбросить. Не пропустите начало знакомства с картами «Амонхета» на следующей неделе. Такое нельзя пропускать!

До скорого!

Гэвин

@GavinVerhey

GavInsight