Выпуск «Расцвет Зендикара» возвращает нас в мир, который по всей Мультивселенной славится своими приключениями и дерзкими экспедициями в неизвестное. На некоторое время эту славу затмили чудовищные монстры, обитающие между мирами, — Эльдрази. Но у нас хорошие новости — их больше нет! Теперь это совсем новый мир. С невероятными пейзажами. С неописуемыми ощущениями. Готовьтесь к захватывающей гонке в этом потрясающем месте. Вот его механики — новые и старые.

Двусторонние карты с выбором

Вы готовы бросить вызов неизведанному — а это значит, что в вашем распоряжении должны быть разные варианты. Иногда вам нужны земли. Иногда нужны заклинания. Новые двусторонние карты — двусторонние карты с выбором — позволяют получить и то, и другое.

Turn Over

Как и у предыдущих двусторонних карт, у двусторонних карт с выбором есть две лицевые стороны: по одной на каждой стороне карты. Но эти карты не трансформируются. Когда вы разыгрываете двустороннюю карту с выбором, вы выбираете, какую лицевую сторону разыграть. Не хватает маны? Разыграйте Каменную Кузню Валакута. Маны хватает, но нужно что-то делать? Разыграйте Пробуждение Валакута. Решать вам!

Большинство правил, относящихся к трансформирующимся двусторонним картам, применяются и к новым картам с выбором. Пока двусторонняя карта с выбором у вас в руке, на кладбище, в библиотеке или в изгнании, у нее есть только характеристики передней лицевой стороны. Так что если вы ищете в библиотеке карту земли, то не можете найти двустороннюю карту с выбором, передняя лицевая сторона у которой не является землей. Если какой-либо эффект позволяет вам разыгрывать мгновенные заклинания из вашего кладбища, то вы можете разыграть Пробуждение Валакута, но Каменную Кузню Валакута не можете.

Когда вы играете двусторонними картами (как новыми картами с выбором, так и традиционными трансформирующимися), крайне важно, чтобы карты в вашей колоде нельзя было отличить одну от другой. Для этого вы можете использовать непрозрачные протекторы (впрочем, вы, наверное, и так их используете), а также вам помогут эти вспомогательные карты.

Эта вспомогательная карта заменяет двустороннюю карту, которая должна быть у вас с собой. Напишите на ней имя карты, которую она собой представляет, а также любую другую видимую на реальной карте информацию. На вспомогательной карте нельзя писать заметки по использованию дополнительной колоды, рецепты и вообще что-либо, чего нет на самой карте. В ходе партии, когда карта находится в публичной зоне, поменяйте ее на реальную. В скрытых зонах используйте вспомогательную карту. Использовать вспомогательные карты необязательно, но вы должны пользоваться либо ими, либо непрозрачными протекторами (или и тем и другим).

Отряд

Отряды — это здорово! Вот и все. Такое вот вступление.

Мы отдаем должное классическим отрядам искателей приключений, и новая механика отрядов выделяет четыре определенных типа существа: Бродяга, Воин, Священник и Чародей. Количество существ в вашем отряде — это то, сколько ролей вы можете заполнить существами под вашим контролем. Каждое существо под вашим контролем может выполнять максимум одну роль.

Способности, для которых требуется узнать количество существ в вашем отряде, оперируют цифрой от 0 до 4. Вам не нужно указывать, какое существо какую роль исполняет. Нет способностей, которые говорят, например, о Священнике в вашем отряде. Способности используют полученную цифру различными способами. Для Кабирского Наездника от нее зависит бонус, который он получает в момент разрешения способности. Другие карты... ну, они делают еще всякое разное. Увидите.

Некоторые карты получают бонусы, если у вас есть «полный отряд». Это означает, что все роли в нем заполнены: у вас под контролем есть Бродяга, Воин, Священник и Чародей. Не забывайте, что каждое из этих существ должно быть отдельным существом, даже если у вас есть существа с несколькими типами существ для отряда.

Как вы могли ожидать, в «Расцвете Зендикара» есть множество Бродяг, Воинов, Священников и Чародеев, готовых встать в ваши ряды. Некоторые существа при этом универсальнее, чем другие.

Если складывается ситуация, когда вы по-разному можете посчитать существ, чтобы получить разное количество существ в отряде, всегда используйте максимальное значение. Это не вопрос выбора. Большие отряды лучше маленьких! Если Эталон Таджуру — единственное существо под вашим контролем, то в вашем отряде одно существо. Найдите этому Эльфу друзей!

Усилитель

Механика отряда отправляет ваших существ на поиски приключений, а поможет им в этом уже знакомая механика, полюбившаяся игрокам: Усилитель.

Усилитель — это необязательная дополнительная стоимость, которая встречается на самых разных картах. Если вкратце, то вы платите больше и получаете больше. Колония Нарлидов — это достойное существо за две маны, если оно ложится в кривую, но если подождать, пока у вас будет пять ман, то оно выйдет на поле битвы с двумя жетонами +1/+1. У некоторых перманентов с Усилителем есть срабатывающие при выходе на поле битвы способности, которые срабатывают только при оплаченном Усилителе.

Мгновенные заклинания и заклинания волшебства тоже могут получить пользу от Усилителя. У таких заклинаний, как Мощь Мурасы, при оплате Усилителя меняется эффект. В этом случае бонус меняется на +5/+5, тогда как без Усилителя он составляет +3/+3. Указанием на то, что базовый эффект заменяется, служат слова «вместо этого». В других случаях Усилитель мгновенного заклинания или волшебства дает ему дополнительный эффект вдобавок к базовому.

Заклинания с Усилителем дают вам гибкость: они хороши в ранней игре и становятся мощными, когда маны достаточно. Кстати, раз уж речь пошла о мане...

Землепад

Земли в выпусках про Зендикар всегда играли важную роль. Самый первый «Зендикар» задумывался как тематический выпуск о землях, и «Расцвет Зендикара» продолжает эту славную традицию, возвращая Землепад. Землепад — это слово способности, которым объединяются способности, срабатывающие каждый раз, когда земля выходит на поле битвы под вашим контролем.

Тут все просто. Если земля выходит на поле битвы под вашим контролем, срабатывают все ваши способности Землепада. Если несколько способностей Землепада срабатывают одновременно, вы можете поместить их в стек в любом порядке. Не имеет значения то, как именно земля выходит на поле битвы под вашим контролем. Это может быть ваше разыгрывание земли за ход, а может быть заклинание или способность, предписывающие вам положить карту земли на поле битвы.

Раскройте свой потенциал

«Расцвет Зендикара» возвращает нас в Зендикар, возрождая дух приключений и исследований, сделавший этот мир одним из самых популярных в игре. Появились новые небесные анклавы, появились новые враги и соперники, и вас снова ждет слава. Вперед, в неизведанное, Planeswalker'ы!