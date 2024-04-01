Обзор сезона рейтинговых игр (апрель 2024 г.)

Сезон рейтинговых игр (апрель 2024 г.) начинается 31 марта в 12:05 по тихоокеанскому времени (19:05 UTC) и заканчивается 30 апреля в 12:00 по тихоокеанскому времени (19:00 UTC).

250 лучших игроков с рангом «Мифический» в играх с собранной колодой или формата «Ограниченный» по итогам сезона получат право принять участие в следующем выходном отборочном турнире.

Рейтинговые турниры Формат Начало Конец Рейтинговый «Стандартный» «Стандартный» с собранной колодой (до 1 победы) ∞ ∞ Традиционный рейтинговый «Стандартный» «Стандартный» с собранной колодой (до 2 побед) ∞ ∞ Рейтинговый «Исторический» «Исторический» с собранной колодой (до 1 победы) ∞ ∞ Традиционный рейтинговый «Исторический» «Исторический» с собранной колодой (до 2 побед) ∞ ∞ Рейтинговая «Алхимия» «Алхимия» с собранной колодой (до 1 победы) ∞ ∞ Традиционная рейтинговая «Алхимия» «Алхимия» с собранной колодой (до 2 побед) ∞ ∞ Рейтинговый «Исследователь» «Исследователь» с собранной колодой (до 1 победы) ∞ ∞ Традиционный рейтинговый «Исследователь» «Исследователь» с собранной колодой (до 2 побед) ∞ ∞ Рейтинговая «Вечность» «Вечность» с собранной колодой (до 1 победы) ∞ ∞ Традиционная рейтинговая «Вечность» «Вечность» с собранной колодой (до 2 побед) ∞ ∞ Премьер-драфт: «Убийства в Поместье Карловых» Драфт с игроками 06.02.2024 16.04.2024 Премьер-драфт «Ремикс»: артефакты Драфт с игроками 02.04.2024 16.04.2024 Премьер-драфт: «Бандиты Громового Перекрестка» Драфт с игроками 16.04.2024 30.07.2024 Быстрый драфт: «Фирексия: Все Станет Одно» Драфт с ботами 26.03.2024 09.04.2024 Быстрый драфт: «Затерянные Пещеры Иксалана» Драфт с ботами 09.04.2024 26.04.2024 Быстрый драфт: «Бандиты Громового Перекрестка» Драфт с ботами 26.04.2024 05.07.2024

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Награды сезона

Игроки получат награды за сезон рейтинговых игр (апрель 2024 г.) на старте сезона рейтинговых игр (май 2024 г.) — 30 апреля в 12:05 по тихоокеанскому времени.

Чтобы получить награды сезона, вы должны принять участие хотя бы в одном рейтинговом турнире в соответствующем формате.

Бронзовая награда: 1 бустер «Бандиты Громового Перекрестка»

Серебряная награда: 1 бустер «Бандиты Громового Перекрестка» + 500 золота

Золотая награда: 2 бустера «Бандиты Громового Перекрестка» + 1000 золота + облик карты «Обязующие Переговоры»

Платиновая награда: 3 бустера «Бандиты Громового Перекрестка» + 1000 золота + облик карты «Обязующие Переговоры» + облик карты «Прерывающий Авен»

Бриллиантовая награда: 4 бустера «Бандиты Громового Перекрестка» + 1000 золота + облик карты «Обязующие Переговоры» + облик карты «Прерывающий Авен»

Мифическая награда: 5 бустеров «Бандиты Громового Перекрестка» + 1000 золота + облик карты «Обязующие Переговоры» + облик карты «Прерывающий Авен»

Облики карт носят исключительно декоративный характер — они не добавляют никаких карт в коллекцию игрока. Получать облик карты более одного раза не имеет смысла. Если вы достигнете золотого уровня или выше в играх формата «Ограниченный» и с собранной колодой, вы получите только один облик карты.

Приглашение на выходной отборочный турнир

Игроки, занявшие первые 250 мест среди участников мифического уровня, получат право принять участие в выходном отборочном турнире. Матчи, завершенные до 12:00 по тихоокеанскому времени (UTC-07:00) в последний день текущего сезона, учитываются в итоговом рейтинге сезона за этот месяц. На основе этого рейтинга распределяются приглашения на выходной отборочный турнир следующего месяца.

Заработанные вами билеты на турниры отображаются в виде значка на верхней панели.

Отборочные турниры Play-In

Игроки могут заработать билет для участия в выходном отборочном турнире, достигнув максимального количества побед за один турнир Play-In, в рамках которых и проводится тот выходной отборочный турнир.

Как правило, каждый месяц проводятся два отборочных турнира Play-In:

Турнир с матчами до 1 победы проводится в субботу, за семь дней до выходного отборочного турнира.

Турнир с матчами до 2 побед проводится в пятницу, за один день до выходного отборочного турнира.

Более подробная информация представлена на странице информации об отборочных турнирах Play-In.

Информация о том, как проходит выходной отборочный турнир, его формат и другие подробности доступны на странице информации о выходном отборочном турнире.

Даты выходных отборочных турниров 2024 г. Формат Приглашения на сезон рейтинговых игр Даты турниров Play-In Месяц приглашений на сезон рейтинговых игр Топ-X 13–14 апреля «Стандартный» Март 250 (места 251–1200 получат 1 бесплатное приглашение на Play-In) 6 апреля (до 1 победы) 12 апреля (до 2 побед) 11–12 мая «Силед» по выпуску «Бандиты Громового Перекрестка» Апрель 4 мая (до 1 победы)

10 мая (до 2 побед)

Окно для подачи заявок

Для каждого дня выходного отборочного турнира предусмотрено определенное двухчасовое окно для подачи заявок — опоздавшие не принимаются.

Окно для подачи заявок: с 06:00 до 08:00 по тихоокеанскому времени. Время турниров в других часовых поясах:

09:00–11:00 по восточному времени

13:00–15:00 по всемирному координированному времени

15:00–17:00 по центральноевропейскому времени

22:00–00:00 по японскому стандартному времени (+1 день)

Сезонный сброс

Ранги по результатам игр с собранной колодой и формата «Ограниченный» будут сброшены. Новый ранг будет основан на вашем ранге, достигнутом на конец предыдущего сезона: