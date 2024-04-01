Обзор сезона рейтинговых игр в MTG Arena
Обзор сезона рейтинговых игр (апрель 2024 г.)
Сезон рейтинговых игр (апрель 2024 г.) начинается 31 марта в 12:05 по тихоокеанскому времени (19:05 UTC) и заканчивается 30 апреля в 12:00 по тихоокеанскому времени (19:00 UTC).
250 лучших игроков с рангом «Мифический» в играх с собранной колодой или формата «Ограниченный» по итогам сезона получат право принять участие в следующем выходном отборочном турнире.
|Рейтинговые турниры
|Формат
|Начало
|Конец
|Рейтинговый «Стандартный»
|«Стандартный» с собранной колодой (до 1 победы)
|∞
|∞
|Традиционный рейтинговый «Стандартный»
|«Стандартный» с собранной колодой (до 2 побед)
|∞
|∞
|Рейтинговый «Исторический»
|«Исторический» с собранной колодой (до 1 победы)
|∞
|∞
|Традиционный рейтинговый «Исторический»
|«Исторический» с собранной колодой (до 2 побед)
|∞
|∞
|Рейтинговая «Алхимия»
|«Алхимия» с собранной колодой (до 1 победы)
|∞
|∞
|Традиционная рейтинговая «Алхимия»
|«Алхимия» с собранной колодой (до 2 побед)
|∞
|∞
|Рейтинговый «Исследователь»
|«Исследователь» с собранной колодой (до 1 победы)
|∞
|∞
|Традиционный рейтинговый «Исследователь»
|«Исследователь» с собранной колодой (до 2 побед)
|∞
|∞
|Рейтинговая «Вечность»
|«Вечность» с собранной колодой (до 1 победы)
|∞
|∞
|Традиционная рейтинговая «Вечность»
|«Вечность» с собранной колодой (до 2 побед)
|∞
|∞
|Премьер-драфт: «Убийства в Поместье Карловых»
|Драфт с игроками
|06.02.2024
|16.04.2024
|Премьер-драфт «Ремикс»: артефакты
|Драфт с игроками
|02.04.2024
|16.04.2024
|Премьер-драфт: «Бандиты Громового Перекрестка»
|Драфт с игроками
|16.04.2024
|30.07.2024
|Быстрый драфт: «Фирексия: Все Станет Одно»
|Драфт с ботами
|26.03.2024
|09.04.2024
|Быстрый драфт: «Затерянные Пещеры Иксалана»
|Драфт с ботами
|09.04.2024
|26.04.2024
|Быстрый драфт: «Бандиты Громового Перекрестка»
|Драфт с ботами
|26.04.2024
|05.07.2024
Загляните в наш центр, чтобы посмотреть реестры колод с недавних премьер-игр!
Награды сезона
Игроки получат награды за сезон рейтинговых игр (апрель 2024 г.) на старте сезона рейтинговых игр (май 2024 г.) — 30 апреля в 12:05 по тихоокеанскому времени.
Чтобы получить награды сезона, вы должны принять участие хотя бы в одном рейтинговом турнире в соответствующем формате.
- Бронзовая награда: 1 бустер «Бандиты Громового Перекрестка»
- Серебряная награда: 1 бустер «Бандиты Громового Перекрестка» + 500 золота
- Золотая награда: 2 бустера «Бандиты Громового Перекрестка» + 1000 золота + облик карты «Обязующие Переговоры»
- Платиновая награда: 3 бустера «Бандиты Громового Перекрестка» + 1000 золота + облик карты «Обязующие Переговоры» + облик карты «Прерывающий Авен»
- Бриллиантовая награда: 4 бустера «Бандиты Громового Перекрестка» + 1000 золота + облик карты «Обязующие Переговоры» + облик карты «Прерывающий Авен»
- Мифическая награда: 5 бустеров «Бандиты Громового Перекрестка» + 1000 золота + облик карты «Обязующие Переговоры» + облик карты «Прерывающий Авен»
Облики карт носят исключительно декоративный характер — они не добавляют никаких карт в коллекцию игрока. Получать облик карты более одного раза не имеет смысла. Если вы достигнете золотого уровня или выше в играх формата «Ограниченный» и с собранной колодой, вы получите только один облик карты.
Приглашение на выходной отборочный турнир
Игроки, занявшие первые 250 мест среди участников мифического уровня, получат право принять участие в выходном отборочном турнире. Матчи, завершенные до 12:00 по тихоокеанскому времени (UTC-07:00) в последний день текущего сезона, учитываются в итоговом рейтинге сезона за этот месяц. На основе этого рейтинга распределяются приглашения на выходной отборочный турнир следующего месяца.
Отборочные турниры Play-In
Игроки могут заработать билет для участия в выходном отборочном турнире, достигнув максимального количества побед за один турнир Play-In, в рамках которых и проводится тот выходной отборочный турнир.
Как правило, каждый месяц проводятся два отборочных турнира Play-In:
- Турнир с матчами до 1 победы проводится в субботу, за семь дней до выходного отборочного турнира.
- Турнир с матчами до 2 побед проводится в пятницу, за один день до выходного отборочного турнира.
Более подробная информация представлена на странице информации об отборочных турнирах Play-In.
Информация о том, как проходит выходной отборочный турнир, его формат и другие подробности доступны на странице информации о выходном отборочном турнире.
|Даты выходных отборочных турниров 2024 г.
|Формат
|Приглашения на сезон рейтинговых игр
|Даты турниров Play-In
|Месяц приглашений на сезон рейтинговых игр
|Топ-X
|13–14 апреля
|«Стандартный»
|Март
|250 (места 251–1200 получат 1 бесплатное приглашение на Play-In)
|6 апреля (до 1 победы) 12 апреля (до 2 побед)
|11–12 мая
|«Силед» по выпуску «Бандиты Громового Перекрестка»
|Апрель
|
4 мая (до 1 победы)
10 мая (до 2 побед)
Окно для подачи заявок
Для каждого дня выходного отборочного турнира предусмотрено определенное двухчасовое окно для подачи заявок — опоздавшие не принимаются.
Окно для подачи заявок: с 06:00 до 08:00 по тихоокеанскому времени. Время турниров в других часовых поясах:
- 09:00–11:00 по восточному времени
- 13:00–15:00 по всемирному координированному времени
- 15:00–17:00 по центральноевропейскому времени
- 22:00–00:00 по японскому стандартному времени (+1 день)
Сезонный сброс
Ранги по результатам игр с собранной колодой и формата «Ограниченный» будут сброшены. Новый ранг будет основан на вашем ранге, достигнутом на конец предыдущего сезона:
|Предыдущий ранг
|Новый ранг
|Бронзовый уровень 4
|Бронзовый уровень 4
|Бронзовый уровень 3
|Бронзовый уровень 4
|Бронзовый уровень 2
|Бронзовый уровень 4
|Бронзовый уровень 1
|Бронзовый уровень 3
|Серебряный уровень 4
|Серебряный уровень 3
|Серебряный уровень 3
|Бронзовый уровень 3
|Серебряный уровень 2
|Бронзовый уровень 2
|Серебряный уровень 1
|Бронзовый уровень 2
|Золотой уровень 4
|Бронзовый уровень 1
|Золотой уровень 3
|Серебряный уровень 4
|Золотой уровень 2
|Серебряный уровень 3
|Золотой уровень 1
|Серебряный уровень 2