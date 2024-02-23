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Magic: The Gathering – Assassin’s Creed®

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Линейка продукции выпуска Magic: The Gathering — Assassin’s Creed® | Magic: The Gathering

Коллекционные бустеры

Экипируйтесь как мастер-ассасин с коллекционными бустерами, полными редких карт, блестящих фольгированных карт и карт в уникальном оформлении. Каждый бустер содержит 2 фольгированных карты с тиснением!

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Бустеры Beyond

Эти бустеры из 7 карт составлены специально для поклонников соответствующей тематики. В каждом бустере — безрамочная карта и фольгированная карта. Прошлое открыто для исследования!

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Набор Bundle

Совершите прыжок в историю с этим набором, полным карт и аксессуаров в сеттинге Assassin’s Creed! В набор входят 9 бустеров Beyond, особая промо-карта с альтернативной иллюстрацией, 40 земель — и не только!

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Стартовый набор

Ваше обучение как ассасина начинается здесь. Подготовьтесь к вашим первым поединкам в Magic с двумя тематическими колодами в сеттинге Assassin’s Creed и освойте азы игры с помощью прилагаемого руководства.

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СОЗДАЙТЕ СВОЙ ОРДЕН

У Анимуса появилась новая цель — Magic: The Gathering. Совершите Прыжок веры в новый формат любимой игры, на поле битвы которой вас ждут знакомые персонажи, оружие и места из реального мира. Чтобы разгадать тайны прошлого, вам нужно будет пройти по стопам ассасинов, что были до вас. Если вы что-то вынесли из своих изнурительных тренировок, вы будете стремительны, убийственно точны и никогда никому не раскроете своих намерений.

Serialized Leonardo da Vinci cards are localized in Italian only and are available in Magic: The Gathering – Assassin’s Creed Collector Boosters of any language. Non-serialized Magic: The Gathering – Assassin’s Creed cards are mechanically identical to serialized variants. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards. Foil effect simulated.

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