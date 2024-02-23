У Анимуса появилась новая цель — Magic: The Gathering. Совершите Прыжок веры в новый формат любимой игры, на поле битвы которой вас ждут знакомые персонажи, оружие и места из реального мира. Чтобы разгадать тайны прошлого, вам нужно будет пройти по стопам ассасинов, что были до вас. Если вы что-то вынесли из своих изнурительных тренировок, вы будете стремительны, убийственно точны и никогда никому не раскроете своих намерений.