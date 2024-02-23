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Блумберроу

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Линейка продукции «Блумберроу»

Игровые бустеры

Игровые бустеры — лучшие бустеры для матчей с друзьями. Они сбалансированы для ограниченных форматов и содержат хотя бы одну фольгированную карту, которая добавит блеска в ваше гнездышко.

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Коллекционные бустеры

Не щелкайте клювом — хватайте лучшие находки из Долины: в коллекционных бустерах вас ждут редкие и фольгированные карты, а также особые оформления карт.

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Колоды для «Командира»

Соберите армию милых зверушек и бросьте вызов своим друзьям. Каждая колода готова к игре и содержит 3 фольгированные карты легендарных существ.

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Набор Bundle

Набор содержит 9 игровых бустеров, 30 карт земель, включающих 10 полноформатных земель, а также уникальные аксессуары — пришло время взять себя в лапы и ворваться в бой.

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Пререлизные наборы

Станьте первопроходцами мира Блумберроу. 26 июля стартует пререлизное мероприятие: примите участие и помогите спасти Долину.

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Стартовый набор

Хотите быстро влиться в Magic? Тогда стартовый набор — это ваш выбор: он включает в себя 2 готовые для игры колоды и руководство по игре.

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ВОСПАРИТЕ НА ВЕРШИНУ ПИЩЕВОЙ ЦЕПОЧКИ

Размер храбрости не помеха! Пришло время взять себя в лапы и отправиться в мир Блумберроу. Когда мощь стихий вырывается из-под контроля, груз ответственности за спасение Долины падает на плечи ее самых крохотных защитников. Сражайтесь вместе с мышами, лягушками, птицами, ящерами, белками и другими зверушками, чтобы восстановить баланс в их мире.

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