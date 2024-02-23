Размер храбрости не помеха! Пришло время взять себя в лапы и отправиться в мир Блумберроу. Когда мощь стихий вырывается из-под контроля, груз ответственности за спасение Долины падает на плечи ее самых крохотных защитников. Сражайтесь вместе с мышами, лягушками, птицами, ящерами, белками и другими зверушками, чтобы восстановить баланс в их мире.