Блумберроу
Линейка продукции «Блумберроу»
Игровые бустеры
Игровые бустеры — лучшие бустеры для матчей с друзьями. Они сбалансированы для ограниченных форматов и содержат хотя бы одну фольгированную карту, которая добавит блеска в ваше гнездышко.
Коллекционные бустеры
Не щелкайте клювом — хватайте лучшие находки из Долины: в коллекционных бустерах вас ждут редкие и фольгированные карты, а также особые оформления карт.
Колоды для «Командира»
Соберите армию милых зверушек и бросьте вызов своим друзьям. Каждая колода готова к игре и содержит 3 фольгированные карты легендарных существ.
Набор Bundle
Набор содержит 9 игровых бустеров, 30 карт земель, включающих 10 полноформатных земель, а также уникальные аксессуары — пришло время взять себя в лапы и ворваться в бой.
Пререлизные наборы
Станьте первопроходцами мира Блумберроу. 26 июля стартует пререлизное мероприятие: примите участие и помогите спасти Долину.
Стартовый набор
Хотите быстро влиться в Magic? Тогда стартовый набор — это ваш выбор: он включает в себя 2 готовые для игры колоды и руководство по игре.
ВОСПАРИТЕ НА ВЕРШИНУ ПИЩЕВОЙ ЦЕПОЧКИ
Размер храбрости не помеха! Пришло время взять себя в лапы и отправиться в мир Блумберроу. Когда мощь стихий вырывается из-под контроля, груз ответственности за спасение Долины падает на плечи ее самых крохотных защитников. Сражайтесь вместе с мышами, лягушками, птицами, ящерами, белками и другими зверушками, чтобы восстановить баланс в их мире.