Commander Masters
Вся мощь. Весь дух.
Дата релиза: 4 августа
Линейка продукции выпуска Commander Masters
Великая сила прямиком из коробки!
Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска
Перепечатки любимых карт ждут вас! Содержит 24 бустера с редкими и раритетными картами выпуска Commander Masters. В каждом бустере вы найдете карту без рамки!
Колоды для «Командира»
В каждой мощной, заранее собранной колоде есть 10 совершенно новых карт, ориентированных на формат «Командир». Освойте стратегии уровня Masters, используя четыре варианта колод, в каждой из которых представлены новые командиры!
Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров
Не упустите множество желанных карт в различных вариантах оформления. Это великолепные фольгированные текстурированные карты, фольгированные карты с тиснением, 5 карт без рамок и 5 карт категории «Редкая» или выше.
Драфт-бустеры / коробка бустеров
В этих бустерах есть все необходимое для невероятного драфта по «Командиру»! Загляните в местный игровой магазин и узнайте, проводятся ли там драфты. Коробка содержит 24 драфт-бустера.