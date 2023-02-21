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Commander Masters

ПРЕДЗАКАЗ

Местном игровом магазине AMAZON

Вся мощь. Весь дух.

Дата релиза: 4 августа

Линейка продукции выпуска Commander Masters

Великая сила прямиком из коробки!

Бустеры выпуска / коробка бустеров выпуска

Перепечатки любимых карт ждут вас! Содержит 24 бустера с редкими и раритетными картами выпуска Commander Masters. В каждом бустере вы найдете карту без рамки!

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Колоды для «Командира»

В каждой мощной, заранее собранной колоде есть 10 совершенно новых карт, ориентированных на формат «Командир». Освойте стратегии уровня Masters, используя четыре варианта колод, в каждой из которых представлены новые командиры!

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Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

Не упустите множество желанных карт в различных вариантах оформления. Это великолепные фольгированные текстурированные карты, фольгированные карты с тиснением, 5 карт без рамок и 5 карт категории «Редкая» или выше.

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Драфт-бустеры / коробка бустеров

В этих бустерах есть все необходимое для невероятного драфта по «Командиру»! Загляните в местный игровой магазин и узнайте, проводятся ли там драфты. Коробка содержит 24 драфт-бустера.

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Невероятные возможности коллекционирования для поклонников формата «Командир»! Подпишитесь сейчас, чтобы получать информацию о будущих совместных проектах, мероприятиях и релизах прямо на вашу электронную почту.

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