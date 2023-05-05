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Magic: The Gathering® — Doctor Who™

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Местном игровом магазине AMAZON

КАЖДЫЙ ДОКТОР, ЛЮБОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Путешествуйте во времени с любимыми персонажами и присоединяйтесь к Доктору в его новых приключениях во времени и пространстве.

Дата релиза: 13 октября

Линейка продукции выпуска Magic: The Gathering® — Doctor Who™

Временное-швременное

Попробуйте рыбные палочки с кремом вместе с Девятым, Десятым и Одиннадцатым Доктором, а также их спутниками в захватывающих матчах с несколькими игроками. Каждая готовая к игре колода для «Командира» из 100 карт включает 50 новых карт с иллюстрациями и механиками в тематике «Доктора Кто».

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Мастера зла

Сражайтесь бок о бок с плохими парнями. Эти готовые к игре колоды для «Командира» из 100 карт познакомят вас с величайшими злодеями мира «Доктора Кто». Каждая колода включает 50 новых карт с иллюстрациями и механиками в тематике «Доктора Кто», которые помогут покончить с величайшей угрозой мира — Доктором!

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Привет из прошлого

Измените полярность потока нейтронов! Отправьтесь в прошлое с первыми восемью Докторами, а также их спутниками и играйте захватывающие матчи с участием нескольких игроков. Каждая готовая к игре колода для «Командира» из 100 карт включает 50 новых карт с иллюстрациями и механиками в тематике «Доктора Кто».

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Сила парадокса

Отдайтесь силе парадокса вместе с Двенадцатым и Тринадцатой Докторами. Каждая готовая к игре колода для «Командира» из 100 карт включает 50 новых карт с иллюстрациями и механиками в тематике «Доктора Кто». Ожидайте неожиданностей, ведь с вами Доктор и его спутники.

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Коллекционные бустеры / коробка коллекционных бустеров

Собирайте карты с любимыми персонажами вселенной «Доктора Кто». Вас ждут 12 бустеров, полных редких карт (от 7 до 14 в каждом бустере!), уникальные рамки «ТАРДИС» и сияющие фольгированные карты, которые так и тянет исследовать с помощью звуковой отвертки.

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Набор колод для «Командира»

Присоединитесь к любимому Доктору и его спутникам или встаньте на сторону заклятых врагов Доктора с четырьмя тематическими колодами для «Командира»! Каждая готовая к игре колода из 100 карт включает 50 новых карт с иллюстрациями и механиками в тематике «Доктора Кто».

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