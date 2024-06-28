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Даскморн: Дом Ужасов

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РИСКНИТЕ, ЕСЛИ НЕ БОИТЕСЬ

Войдите в Даскморн... если осмелитесь. Воплотите в жизнь самые жуткие страхи вашего оппонента. В Даскморне даже тени несут смерть.

Дата релиза: 27 сентября

13 ДНЕЙ ДАСКМОРНА

13 ДНЕЙ ДАСКМОРНА

Что или кто скрывается за каждым углом? Новые карты и жутко приятные сюрпризы уже совсем скоро! Будьте начеку с 1 по 13 сентября.
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Сюжет Magic

Duskmourn: House of Horror | It's a Beautiful Day

It's a beautiful, peaceful day in Ravnica, a sight as uncommon as it is pleasant. What adventures might it have in store?

Mira Grant
Duskmourn: House of Horror | It's a Beautiful Day
Сюжет Magic

Duskmourn: House of Horror | Episode 6: Don't Die

Valgavoth offers eternal blessings for his faithful, and eternal torment to those who oppose him. The House consumes all and is all.

Mira Grant
Duskmourn: House of Horror | Episode 6: Don't Die
Сюжет Magic

Duskmourn: House of Horror | Dead End

The greater sun has been taken, leaving Shevara's plane in an all-encompassing gloom.

Mira Grant
Duskmourn: House of Horror | Dead End
Сюжет Magic

Duskmourn: House of Horror | Episode 5: Don't Give In

As the walls of the House shift, so do the allegiances holding the survivors together.

Mira Grant
Duskmourn: House of Horror | Episode 5: Don't Give In

ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ ВЫПУСКА «ДАСКМОРН: ДОМ УЖАСОВ»

Игровые бустеры

Играйте с друзьями, пополняйте колоду жуткими картами или веселитесь с бустерами! Не пропустите 10 новых карт с особыми гостями!

Локатор магазинов AMAZON

Коллекционные бустеры

Пугайте оппонентов картами без рамок, оформлением «Двойная экспозиция», паранормальными рамками, полноформатными землями «Особняк» и картами c чудовищами в зеркале. Может, вы даже отыщите карты в первом в истории японском стиле.

Локатор магазинов AMAZON

Колоды для «Командира»

В эти колодах из 100 карт закрались зловещие новички: две новые фольгированные карты без рамок и восемь новых карт командиров. А карты для формата «Archenemy» и вовсе повергнут оппонентов в ужас!

Локатор магазинов AMAZON

Набор Bundle

Кошмарные карты и жуткие аксессуары для игры. В наборе вы найдете девять игровых бустеров, 30 земель (в том числе десять полноформатных) и особый счетчик жизней Spindown.

Локатор магазинов AMAZON

Набор Bundle «Кошмар»

Включайте канал с фильмами ужасов: вас ждут игровые и коллекционные бустеры, традиционные фольгированные полноформатные земли «Особняк», вкладыши с плакатами, светящийся в темноте большой счетчик жизней Spindown и бустер «Кошмар».

Локатор магазинов AMAZON

Пререлизные наборы

Играйте на пререлизе с 20 сентября и первыми испытайте самые жуткие карты, что вы когда-либо видели.

Локатор магазинов

ВЕСЕЛЬЕ С БУСТЕРАМИ: КАРТЫ С УНИКАЛЬНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ

Представляем вам новую часть «Веселья с бустерами»: карты с уникальным оформлением в японском стиле. Карты с уникальным оформлением в японском стиле, которые можно найти в коллекционных бустерах, являются данью уважения всемирно любимым художественным стилям, представленным в японских магазинах хобби.

ВЕСЕЛЬЕ С БУСТЕРАМИ: КАРТЫ С УНИКАЛЬНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ
КАРТЫ С ОФОРМЛЕНИЕМ «ДВОЙНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ»
КАРТЫ ДОПОЛНЕНИЯ «ARCHENEMY»

МУРАШКИ ПО КОЖЕ

В этом доме размером с целый мир зло вдыхает жизнь в кошмары и искаженных призраков, сводит с ума бритвенников и превращает игрушки и тени в смертельное оружие. Приходите поиграть, если осмелитесь.

БОЛЬШЕ КАРТ

Images are digital renderings, not actual cards.

ПРОМО-КАРТА ПРОГРАММЫ BUY-A-BOX

Настолько впечатляет, что аж мурашки по коже: помимо промо-карты, покупатели коробки игровых или коллекционных бустеров «Даскморн: Дом Ужасов» получат один коллекционный бустер «Даскморн: Дом Ужасов» на английском языке (пока товар имеется в наличии).

19–31 августа
История Даскморна
31 августа
Премьера на PAX West
1–13 сентября
Знакомство с картами: тринадцать дней Даскморна
20–27 сентября
Пререлизные турниры
24 сентября
Релиз в MTG Arena
27 сентября
Релиз выпуска «Даскморн»
4–10 октября
Праздник «Командира»
12 октября — 4 января
Итоговый Чемпионат магазина
18 октября
Релиз набора Bundle «Кошмар»
25–31 октября
Хэллоуинское мероприятие WPN
1–3 ноября
Open House
1–7 ноября
Праздник «Командира»

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