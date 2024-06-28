Даскморн: Дом Ужасов
РИСКНИТЕ, ЕСЛИ НЕ БОИТЕСЬ
Войдите в Даскморн... если осмелитесь. Воплотите в жизнь самые жуткие страхи вашего оппонента. В Даскморне даже тени несут смерть.
Дата релиза: 27 сентября
13 ДНЕЙ ДАСКМОРНА
13 ДНЕЙ ДАСКМОРНА
Duskmourn: House of Horror | It's a Beautiful Day
It's a beautiful, peaceful day in Ravnica, a sight as uncommon as it is pleasant. What adventures might it have in store?
Duskmourn: House of Horror | Episode 6: Don't Die
Valgavoth offers eternal blessings for his faithful, and eternal torment to those who oppose him. The House consumes all and is all.
Duskmourn: House of Horror | Dead End
The greater sun has been taken, leaving Shevara's plane in an all-encompassing gloom.
Duskmourn: House of Horror | Episode 5: Don't Give In
As the walls of the House shift, so do the allegiances holding the survivors together.
ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ ВЫПУСКА «ДАСКМОРН: ДОМ УЖАСОВ»
Игровые бустеры
Играйте с друзьями, пополняйте колоду жуткими картами или веселитесь с бустерами! Не пропустите 10 новых карт с особыми гостями!
Коллекционные бустеры
Пугайте оппонентов картами без рамок, оформлением «Двойная экспозиция», паранормальными рамками, полноформатными землями «Особняк» и картами c чудовищами в зеркале. Может, вы даже отыщите карты в первом в истории японском стиле.
Колоды для «Командира»
В эти колодах из 100 карт закрались зловещие новички: две новые фольгированные карты без рамок и восемь новых карт командиров. А карты для формата «Archenemy» и вовсе повергнут оппонентов в ужас!
Набор Bundle
Кошмарные карты и жуткие аксессуары для игры. В наборе вы найдете девять игровых бустеров, 30 земель (в том числе десять полноформатных) и особый счетчик жизней Spindown.
Набор Bundle «Кошмар»
Включайте канал с фильмами ужасов: вас ждут игровые и коллекционные бустеры, традиционные фольгированные полноформатные земли «Особняк», вкладыши с плакатами, светящийся в темноте большой счетчик жизней Spindown и бустер «Кошмар».
Пререлизные наборы
Играйте на пререлизе с 20 сентября и первыми испытайте самые жуткие карты, что вы когда-либо видели.
ВЕСЕЛЬЕ С БУСТЕРАМИ: КАРТЫ С УНИКАЛЬНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ В ЯПОНСКОМ СТИЛЕ
Представляем вам новую часть «Веселья с бустерами»: карты с уникальным оформлением в японском стиле. Карты с уникальным оформлением в японском стиле, которые можно найти в коллекционных бустерах, являются данью уважения всемирно любимым художественным стилям, представленным в японских магазинах хобби.
МУРАШКИ ПО КОЖЕ
В этом доме размером с целый мир зло вдыхает жизнь в кошмары и искаженных призраков, сводит с ума бритвенников и превращает игрушки и тени в смертельное оружие. Приходите поиграть, если осмелитесь.
Images are digital renderings, not actual cards.
ПРОМО-КАРТА ПРОГРАММЫ BUY-A-BOX
Настолько впечатляет, что аж мурашки по коже: помимо промо-карты, покупатели коробки игровых или коллекционных бустеров «Даскморн: Дом Ужасов» получат один коллекционный бустер «Даскморн: Дом Ужасов» на английском языке (пока товар имеется в наличии).