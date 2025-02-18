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Magic: The Gathering — FINAL FANTASY

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Дата релиза: 13 июня 2025 г.

ВСТРЕЧАЙТЕ ПОЛНУЮ САГУ
FINAL FANTASY

Любимая многими серия RPG-игр FINAL FANTASY с ее шестнадцатью основными частями, полными незабываемых персонажей, предметов и моментов, теперь и в Magic: The Gathering! Разыгрывайте мощные заклинания, призывайте классических существ и посетите любимые места верхом на чокобо. Вам предоставляется множество игровых элементов, из которых вы сможете соткать свою уникальную историю!

Lightning, Army of One

Emet-Selch, Unsundered

Together Forever

Magic: The Gathering — FINAL FANTASY в Arena


Отточите свои навыки и приготовьтесь к Magic: The Gathering — FINAL FANTASY в MTG Arena. Откройте спутника мугла, стильные протекторы или пополните коллекцию бустерами Magic: The Gathering — FINAL FANTASY с наборами для предзаказа.
СДЕЛАЙТЕ ПРЕДЗАКАЗ В MTG ARENA

ЛУЧШИЕ КАРТЫ ДЛЯ ИГРЫ И ДЕМОНСТРАЦИИ

Выдающиеся художники присоединились к нашей творческой команде для работы над FINAL FANTASY, и некоторые из них создали двусторонние карты. Ёситака Амано создал иллюстрации для этих двусторонних карт: Kefka, Court Mage/Kefka, Ruler of Ruin и Terra, Magical Adept/Esper Terra. Тэцуя Номура создал двустороннюю карту Сефирота — SOLDIER/Sephiroth, One-Winged Angel — отражающую путь Сефирота в FINAL FANTASY VII.

Легенды оживают 

Встречайте любимых героев FINAL FANTASY в этом эпохальном выпуске. Снарядите ваших существ картой Cloud, Midgar Mercenary и нанесите молниеносный удар с помощью карты Lightning, Army of One, пока Tifa Lockhard и G'Raha Tia, Scion Reborn направляют ваши атаки прямо в цель.

Magic: The Gathering—
линейка продукции FINAL FANTASY

Игровые бустеры

Начните бой со знаменитыми персонажами, предметами и сюжетами из шестнадцати игр серии FINAL FANTASY.

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Коллекционные бустеры

Вас ждут уникальная продукция, редкие и/или раритетные карты, традиционные фольгированные карты, полноформатные земли и карты с иллюстрациями из-под кисти искусных художников, работавших над этой вселенной!

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Колоды для «Командира»

Сразитесь с друзьями в «Командире» — самом популярном многопользовательском формате Magic — со знаменитыми героями, злодеями и заклинаниями из вселенной FINAL FANTASY.

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Колоды для «Командира» коллекционного издания

Пусть ваши победы сияют, как кристаллы, с этой колодой из 100 карт в переливчатом фольгированном исполнении!

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Набор Bundle

Призывайте классических существ, разыгрывайте мощные заклинания и посещайте знакомые места. В этот набор входят большой счетчик жизней Spindown, множество игровых бустеров FINAL FANTASY и многое другое.

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Подарочный набор Bundle

Дата релиза: 27 июня
Идеальный подарок для поклонников Magic и FINAL FANTASY: здесь вы найдете фольгированные земли, эксклюзивный счетчик жизней Spindown и коллекционный бустер.

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Пререлизные наборы

Ответьте на зов кристаллов с 6 бустерами, 1 традиционной фольгированной редкой/раритетной картой с оттиском года и счетчиком жизней Spindown. В каждом бустере находится 14 случайных игровых карт.

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Стартовый набор

Бросьте вызов другу с двумя готовыми колодами FINAL FANTASY. В набор также входит руководство по игре, которое поможет вам освоиться.

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ПРИЗОВИТЕ СВОЮ СУДЬБУ

Сыграйте в Magic героями и злодеями из FINAL FANTASY. Разыграйте карту Yuna, Hope of Spira, чтобы наделить бонусом чары существ, и карту Summon: Bahamut, чтобы нанести разрушительный урон. Clive, Ifrit's Dominant — это двусторонняя карта, символизирующая превращение в карту Ifrit, Warden of Inferno, а карта Y'shtola, Night's Blessed обеспечивает вам преимущество, когда дело касается количества жизней.

ПОГРУЗИТЕСЬ В НОВУЮ ФАНТАЗИЮ В MAGIC

Легендарные персонажи и миры, полные захватывающих приключений, теперь в вашей колоде. Разыгрывайте заклинания и доставайте мечи вместе с такими легендарными существами, как Gilgamesh, Master-at-Arms и Firion, Swordmaster. Или же используйте карту Summon: Leviathan, чтобы подчинить себе существ на поле битвы. Отличным дополнением к вашей колоде станет Fire Magic — наносите урон, зависящий от того, сколько маны вы решите потратить.

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© SQUARE ENIX
IMAGE ILLUSTRATION: © YOSHITAKA AMANO