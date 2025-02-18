Magic: The Gathering — FINAL FANTASY

Легендарные персонажи и миры, полные захватывающих приключений, теперь в вашей колоде. Разыгрывайте заклинания и доставайте мечи вместе с такими легендарными существами, как Gilgamesh, Master-at-Arms и Firion, Swordmaster. Или же используйте карту Summon: Leviathan, чтобы подчинить себе существ на поле битвы. Отличным дополнением к вашей колоде станет Fire Magic — наносите урон, зависящий от того, сколько маны вы решите потратить.