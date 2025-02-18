Magic: The Gathering — FINAL FANTASY
Дата релиза: 13 июня 2025 г.
ВСТРЕЧАЙТЕ ПОЛНУЮ САГУ
FINAL FANTASY
Любимая многими серия RPG-игр FINAL FANTASY с ее шестнадцатью основными частями, полными незабываемых персонажей, предметов и моментов, теперь и в Magic: The Gathering! Разыгрывайте мощные заклинания, призывайте классических существ и посетите любимые места верхом на чокобо. Вам предоставляется множество игровых элементов, из которых вы сможете соткать свою уникальную историю!
Emet-Selch, Unsundered
Together Forever
Magic: The Gathering — FINAL FANTASY в Arena
Отточите свои навыки и приготовьтесь к Magic: The Gathering — FINAL FANTASY в MTG Arena. Откройте спутника мугла, стильные протекторы или пополните коллекцию бустерами Magic: The Gathering — FINAL FANTASY с наборами для предзаказа.
ЛУЧШИЕ КАРТЫ ДЛЯ ИГРЫ И ДЕМОНСТРАЦИИ
Выдающиеся художники присоединились к нашей творческой команде для работы над FINAL FANTASY, и некоторые из них создали двусторонние карты. Ёситака Амано создал иллюстрации для этих двусторонних карт: Kefka, Court Mage/Kefka, Ruler of Ruin и Terra, Magical Adept/Esper Terra. Тэцуя Номура создал двустороннюю карту Сефирота — SOLDIER/Sephiroth, One-Winged Angel — отражающую путь Сефирота в FINAL FANTASY VII.
Легенды оживают
Встречайте любимых героев FINAL FANTASY в этом эпохальном выпуске. Снарядите ваших существ картой Cloud, Midgar Mercenary и нанесите молниеносный удар с помощью карты Lightning, Army of One, пока Tifa Lockhard и G'Raha Tia, Scion Reborn направляют ваши атаки прямо в цель.
Magic: The Gathering—
линейка продукции FINAL FANTASY
Игровые бустеры
Начните бой со знаменитыми персонажами, предметами и сюжетами из шестнадцати игр серии FINAL FANTASY.
Коллекционные бустеры
Вас ждут уникальная продукция, редкие и/или раритетные карты, традиционные фольгированные карты, полноформатные земли и карты с иллюстрациями из-под кисти искусных художников, работавших над этой вселенной!
Колоды для «Командира»
Сразитесь с друзьями в «Командире» — самом популярном многопользовательском формате Magic — со знаменитыми героями, злодеями и заклинаниями из вселенной FINAL FANTASY.
Колоды для «Командира» коллекционного издания
Пусть ваши победы сияют, как кристаллы, с этой колодой из 100 карт в переливчатом фольгированном исполнении!
Набор Bundle
Призывайте классических существ, разыгрывайте мощные заклинания и посещайте знакомые места. В этот набор входят большой счетчик жизней Spindown, множество игровых бустеров FINAL FANTASY и многое другое.
Подарочный набор Bundle
Дата релиза: 27 июня
Идеальный подарок для поклонников Magic и FINAL FANTASY: здесь вы найдете фольгированные земли, эксклюзивный счетчик жизней Spindown и коллекционный бустер.
Пререлизные наборы
Ответьте на зов кристаллов с 6 бустерами, 1 традиционной фольгированной редкой/раритетной картой с оттиском года и счетчиком жизней Spindown. В каждом бустере находится 14 случайных игровых карт.
Стартовый набор
Бросьте вызов другу с двумя готовыми колодами FINAL FANTASY. В набор также входит руководство по игре, которое поможет вам освоиться.
ПРИЗОВИТЕ СВОЮ СУДЬБУ
Сыграйте в Magic героями и злодеями из FINAL FANTASY. Разыграйте карту Yuna, Hope of Spira, чтобы наделить бонусом чары существ, и карту Summon: Bahamut, чтобы нанести разрушительный урон. Clive, Ifrit's Dominant — это двусторонняя карта, символизирующая превращение в карту Ifrit, Warden of Inferno, а карта Y'shtola, Night's Blessed обеспечивает вам преимущество, когда дело касается количества жизней.
ПОГРУЗИТЕСЬ В НОВУЮ ФАНТАЗИЮ В MAGIC
Легендарные персонажи и миры, полные захватывающих приключений, теперь в вашей колоде. Разыгрывайте заклинания и доставайте мечи вместе с такими легендарными существами, как Gilgamesh, Master-at-Arms и Firion, Swordmaster. Или же используйте карту Summon: Leviathan, чтобы подчинить себе существ на поле битвы. Отличным дополнением к вашей колоде станет Fire Magic — наносите урон, зависящий от того, сколько маны вы решите потратить.
© SQUARE ENIX
IMAGE ILLUSTRATION: © YOSHITAKA AMANO