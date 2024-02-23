Горизонты Модерна 3
Линейка продукции выпуска «Горизонты Модерна 3»
Игровые бустеры
Играйте драфты с друзьями, усиливайте ваши колоды для Модерна или готовьте к грядущим баталиями своего нового Командира — игровые бустеры идеальны для игры в ограниченном формате, но также вы можете просто вскрывать их в свое удовольствие!
Коллекционные бустеры
Побеждайте стильно. Каждый коллекционный бустер содержит 7 карт с альтернативной рамкой; также в них можно встретить фольгированные карты с тиснением, карту с текстурированным фольгированным тиснением и даже серийную карту.
Колоды для «Командира»
Эти мощные колоды из 100 карт, 15 из которых появляются в формате впервые, сразу готовы к игре.
Колоды для «Командира» коллекционного издания
Все карты колод для «Командира», плюс эксклюзивное новое оформление «Фольгированная рябь», включая 2 легендарных существа без рамки!
Набор Bundle
Исследуйте новый выпуск с набором мощных карт и аксессуаров, в который входят 9 игровых бустеров, 30 земель (из них 10 полноформатных) и эксклюзивный счетчик жизней Spindown.
Подарочный набор Bundle
Вся мощь набора Bundle ПЛЮС коллекционный бустер, полный редких и фольгированных карт и карт с уникальным оформлением — мы точно не осудим вас, если вы решите сделать такой подарок не кому-то, а себе.
Пререлизные наборы
Ваши новые незабываемые фавориты снова с вами. Посетите пререлизные мероприятия, которые начнутся 7 июня, и одним из первых заполучите мощные новые для Модерна карты и известнейшие перепечатки.
ВАШИ НОВЫЕ НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ФАВОРИТЫ
Выпуск «Горизонты Модерна 3» привносит в Модерн множество сильных новых карт. В формат возвращаются союзные достающие земли, и появляются новые мощные карты, такие как двусторонние Planeswalker’ы!
Serialized Borderless Concept Eldrazi cards are localized in English only and are available in Modern Horizons 3 Collector Boosters of any language. Non-serialized Borderless Concept Eldrazi cards are mechanically identical to their Serialized versions. See product packaging for details. Images are digital renderings, not actual cards.