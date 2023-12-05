Разгадайте тайну
- 1. Проведите расследование в отношении подозреваемых.
- 2. Найдите орудие убийства.
- 3. Проберитесь через паутину интриг и опасностей!
Возьмите все лучшее от драфт-бустеров и бустеров выпуска, объединенных в единое целое! Игровые бустеры отлично подходят для ограниченных форматов. Кроме того, их очень интересно распаковывать: в каждом бустере можно найти несколько редких карт и как минимум 1 блестящую фольгированную карту.
Все улики говорят об одном: в коллекционных бустерах можно «поймать» самые скандально известные карты города. В каждом бустере полно редких карт, блестящих фольгированных карт и карт с особым оформлением.
Сразитесь с детективами-конкурентами в эпических партиях на несколько человек. В каждой готовой к игре колоде представлено 12 никогда ранее не издававшихся карт для «Командира», в том числе 2 фольгированных легендарных существа, которых можно разыграть в качестве командира.
Теперь, когда в наборы Bundle входят 9 игровых бустеров, такие наборы — это отличный способ познакомиться с выпуском: полная бустеров и земель коробка позволяет собирать колоды, вдохновленные загадочными убийствами. Кроме того, вы получаете входящие в набор эксклюзивные аксессуары.
Собирайте улики, маскируйтесь и определяйте подозреваемых, чтобы разгадать тайну ужасных убийств в Равнике. Посетите пререлиз, который начнется 2 февраля, и станьте первым детективом на месте преступления!
Начиная с релиза выпуска «Убийства в Поместье Карловых», бустеры выпуска и драфт-бустеры образуют новый вид продукции под названием «игровые бустеры». Благодаря увлекательным особенностям драфт-бустеров и удовольствию от распаковки бустеров выпуска игровые бустеры порадуют тех, кто любит просто открывать бустеры, и тех, кто играет картами из них в ограниченных форматах.
Вопрос не только в том, кто, где и с помощью чего это сделал, — это битва умов! Детективная игра Clue, также известная в некоторых частях света как Cluedo, встречается с игрой Magic в захватывающей истории с таинственными убийствами в Равнике.
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Вам не потребуется игровое поле! Воспользуйтесь картами Magic с персонажами, созданными по мотивам игры Clue, чтобы разгадать тайну!
В награду за раскрытие дела получите одну из десяти возможных бонусных карт шок-земель, чтобы добавить нотку Clue в вашу коллекцию Magic.
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