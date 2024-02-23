Outlaws of Thunder Junction
Линейка продукции «Бандитов Громового Перекрестка»
Игровые бустеры
Отлично подходят для ограниченных форматов. Кроме того, их очень интересно распаковывать: в каждом бустере можно найти как минимум 1 фольгированную карту и даже несколько редких карт.
Коллекционные бустеры
Самая знатная добыча Громового Перекрестка: фольгированные карты, уникальные карты с особым оформлением, а также 5 редких и/или раритетных карт в каждом бустере.
Колоды для «Командира»
На фронтире все против всех! Подготовьтесь к перестрелке как следует с готовыми к игре колодами, каждая из которых содержит 10 новых карт для «Командира».
Набор Bundle
Покоряйте фронтир с картами выпуска «Бандиты Громового Перекрестка». В набор входят 9 игровых бустеров, 30 карт земель, включая 10 полноформатных земель с пейзажами Дикого Запада, а также уникальные аксессуары набора Bundle.
Пререлизные наборы
Приключение для самых подкованных. С 12 апреля вы можете принять участие в пререлизном мероприятии и познакомиться с первым миром Magic в тематике Дикого Запада. Не забудьте свою шляпу!
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ САМЫХ ПОДКОВАННЫХ
Добро пожаловать на знойный фронтир — Громовой Перекресток! Желающие снискать себе славу отпетого бандита стекаются сюда со всей Мультивселенной, так что наловчитесь стрелять первыми, если хотите хорошей добычи.
Historia de Forajidos de Cruce de Truenos
Знакомство с картами
Пререлизные турниры
Релиз в MTG Arena
Open House
Праздник «Командира»
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